



Флаг СССР

Сегодня Горбачеву исполняется 85. Что можно сказать? Хорошо, что мой дед не дожил до распада СССР и не увидел этого позора, который одним махом зачеркнул жизни не только наших дедов и прадедов, победивших в самой великой войне за всю известную по «официальной хронологии» историю человечества, но и большинство жизней тех, кто составлял костяк, становой хребет Советского Союза — учителей, врачей, военных, рабочих, крестьян.

Люди лишились работы, зарплат, стабильного и предсказуемого образа жизни. Сколько покончило жизнь самоубийством? Сколько абортов дополнительно было сделано? Сколько спилось? Сколько преждевременно ушло из жизни? Сколько уехало из страны? Уверен, каждый из нас может рассказать об этом десятки историй. Напомню, что только в Санкт-Петербурге с 1991 по 2001 год было похоронено в результате бандитских перестрелок и других разборок около 15 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. То есть только в одном городе потери мужского населения оказались сопоставимы с потерями СССР в афганской войне (данные выводы содержатся в докладе «Стратегический план социально-экономического развития Санкт-Петербурга с 2002 по 2015 гг.»). А что говорить о всей стране? И это потери мужчин именно детородного возраста. То есть сколько нерожденных душ еще можно приплюсовать к преступлениям Горбачева-Ельцина?

Результат деятельности и бездеятельности, безволия Горбачева можно оценить, как минимум, в несколько миллионов человек (!), что сопоставимо либо с природным региональным катаклизмом, либо с войной. Какие могут быть оправдания или здравицы в его адрес? Он не знал? Но как говорят судейские — незнание закона не освобождает от ответственности.

Кто оказался в выигрыше от распада Союза? Если говорить по большому счету, о стратах, то в выигрыше оказались только торгаши и временщики. Все остальные — потеряли. И если бы не приход Путина и команды к власти — и от России были бы уже руины, не говоря о других постсоветских странах.

В этой связи у меня просто умиление вызывают строки одного эксперта по поводу «юбиляра»: «Спустя еще 20 лет тем более нет смысла исступленно рыться в прошлом и обсуждать, кто больше виноват в наших сегодняшних проблемах — Горбачев или все-таки Ельцин. Нужно идти вперед. Сегодня юбилей не столько у последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, сколько у пожилого и не слишком здорового человека Михаила Сергеевича. Так что будем, в первую очередь, людьми и пожелаем ему здоровья. Никто не может быть дважды наказан за одно и то же преступление — это базовый принцип правосудия. Не говоря уже о том, что воевать со стариками не является доблестью ни с какой точки зрения».

Давайте разберемся с «тезисами».

Во-первых. «Спустя еще 20 лет тем более нет смысла исступленно рыться в прошлом и обсуждать, кто больше виноват в наших сегодняшних проблемах — Горбачев или все-таки Ельцин. Нужно идти вперед».

Более «умный» тезис трудно придумать. В Китае и США до сих пор (!) работают целые институты, изучающие как позитивный, так и негативный опыт СССР. И только у нас этого нет. Соответственно — кто извлекает опыт из ошибок? А нам разве не надо? Или автор предлагает ограничить нашу историческую память последними пятнадцатью годами? А разве ему не известно, что тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего? И зачем именно «рыться исступленно»? Или автор по-другому не умеет? Надо спокойно, последовательно, логично, на основе научных подходов, без эмоций изучать как горбачевскую, так и ельцинскую катастройку, и делать соответствующие выводы на будущее.

Во-вторых. «Никто не может быть дважды наказан за одно и то же преступление — это базовый принцип правосудия». Что-то я не знаю статьи, по которой его осудили первый раз. То есть полное рассогласование тезиса и реальности. Да, наверняка есть коллизии, которые мешают России осудить Горбачева, т.к. он был президентом другой страны — СССР. Но, во-первых, Россия — государство-продолжатель СССР. И если мы получили право на контроль над всем ядерным оружием на постсоветском пространстве, то право судить президента СССР — пусть даже общественным судом, как это делается в той же Америке, тоже принадлежит России. Во-вторых, Горбачев — гражданин России. А так как Россия продолжательница СССР, то она, соответственно, и продолжательница РСФСР. А что, по уголовному кодексу РСФСР, разве нет статьи за предательство? Есть. Так какие тогда могут быть вопросы с правовой точки зрения? Ведь преступление Горбачева перед всем советским народом гораздо хуже, чем нацистов — они были врагами, а он ударил изнутри.

В-третьих. «Воевать со стариками не является доблестью ни с какой точки зрения»… Ну, тут вообще без комментариев… То есть сотни тысяч стариков можно одним росчерком пера сводить в могилы и лишать смысла (!) всей жизни, а того, кто это все устроил — нет. Поразительная «логика». Напомню только этому эксперту пару моментов. Во-первых, есть преступления без срока давности. Надеюсь, тут можно обойтись без объемной расшифровки — Израиль до сих пор по всему миру ищет и сажает нацистских преступников, и ему до фонаря, сколько им лет. Может, автор попробует с таких позиций поговорить с евреями об их убиенных в крематориях предках и сошлется на то, что их убийцы — это же дедушки сейчас?

Во-вторых, общественный суд над Горбачевым необходим для самой элиты России — чтобы все понимали, что преступление против Родины будет заканчиваться не на Багамских пляжах или в Калифорнии, а в лучшем случае судом на Родине. То есть это надо для будущих поколений российских управленцев. Должно быть для них наглядным и живым уроком. Поэтому в случае с Горбачевым я бы полагал, что, во-первых, вопрос общественного суда над ним надо было бы поставить на всероссийское голосование, по аналогии с голосованием по вопросу, кто является наиболее значимой исторической личностью России. Там народ высказался и был огромный мега пиар по этому поводу. Пусть бы народ высказался и по этому животрепещущему вопросу.

Читайте также об этом: Михаил Демурин. Горбачёв: Как обезопаситься от подобного в будущем? Почему Горбачёва никто не остановил?

Во-вторых, я бы поставил Горбачеву, Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу общий памятник перед Холмскими воротами Брестской крепости или перед Мамаевым курганом в Сталинграде. Брестская крепость и Сталинград — два наиболее ярких примера торжества Советского Духа над нацистско-европейской нечистью. Общая композиция памятника проста — эти деятели стоят на коленях с низко опущенными головами перед символами беспримерного мужества, стойкости, преданности, любви и веры, то есть теми качествами, которых они были лишены напрочь, с мольбой о прощении перед всеми гражданами Советского Союза за совершенное ими преступление. Это надо не столько для нас, и не только в память о наших предках, но, прежде всего, это надо для будущих поколений, это надо для истории — чтобы все помнили о том, кто своей бездарностью, безграмотностью, продажностью, предательством, стяжательством, недальновидностью уничтожил нашу общую Родину. С юбилеем, Михаил Сергеевич.