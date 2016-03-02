Мэрия Горно-Алтайска обнародовала проект инвестиционной стратегии до 2026 года, реализация которой, уверены разработчики, приведет к «ускоренному социально-экономическому развитию и повышению качества жизни его населения». Задача стратегии — увеличить годовой объема инвестиций в основной капитал до 6 890 млн рублей, что составит 81,2 тыс. рублей на душу населения в год. Сейчас же показатели инвестиционной деятельности в столице Республики Алтай оставляют желать лучшего, уверены эксперты.

Александр Тырышкин ИА REGNUM Мэрия Горно-Алтайска

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что городские власти не занимались развитием инвестиционной сферы и оказались неспособны воспользоваться даже теми преимуществами, которые дает статус региональной столицы, считает экономист Станислав Савельев. В интервью ИА REGNUM он, со ссылкой на официальные документы той же мэрии, говорит, что за последние годы ситуация в этой сфере лишь ухудшалась и является «крайне плачевной».

Если в номинальном выражении в 2009 году инвестиции в основной капитал в Горно-Алтайске составляли 1,9 млрд рублей, то в 2014-м составили 2,8 млрд, но при этом произошло сокращение доли Горно-Алтайска в общереспубликанском объеме инвестиций с 28,4% до 20,8%. Более того, темпы роста инвестиций в Горно-Алтайске отставали по сравнению с региональными значениями — если в столице рост объема инвестиций в реальном выражении составил 35,4%, то в республике — 85%.

Если в 2009 году объем инвестиций на душу населения в Горно-Алтайске составлял 35,6 тыс. рублей, и это было на 7,5% выше среднереспубликанского значения, то в 2014 году объем инвестиций хоть и вырос до 46,5 тыс. рублей на душу населения, но уже оказался на 28,4% меньше среднего по региону показателя. За последние семь лет в рейтинге по данному показателю среди 11 муниципальных образований Республики Алтай город Горно-Алтайск сдал две позиции и опустился со второго места на четвертое. Город, несмотря на столичный статус, и будучи единственным городом в регионе, не является лидером по объему инвестиций на душу населения.

Если сравнивать объем инвестиций на душу населения с другими городами, выполняющими функции административных центров Сибирском Федеральном округе, то город Горно-Алтайск, будучи центром субъекта Российской Федерации, значительно проигрывает Барнаулу, Кемерово, Новосибирску и находится на уровне таких городов, как Белокуриха, Кызыл и Бердск.

В структуре инвестиций за последние годы большую роль играло выполнение городом административных функций, и как следствие, концентрация на его территории органов государственной власти. Это, в свою очередь, вело к инвестициям в государственном управлении. Также влияния оказывает концентрация в городе объектов социальной инфраструктуры (музеи, учебные заведения, спортивные объекты, лечебно-профилактические учреждения); реализация проекта по газификации. С негативной стороны влияет слабый промышленный потенциал, незначительные объемы в обрабатывающих производствах.

Отсутствие собственного конкурентоспособного производства обуславливает слабый инвестиционный потенциал города, инвестиционное развитие осуществляется в основном за счет бюджетных средств. Составители документа признаются, что градообразующей отраслью для Горно-Алтайска является государственное управление, а вовсе не сфера услуг, туризма, производства или высоких технологий. Большинство значимых для региона инвестиционных площадок находятся за пределами города, также отмечается в документе.

Еще одним фактором, негативно влияющем на инвестиционную привлекательность Горно-Алтайска, являются высокие тарифы на электроэнергию, водоснабжение и отопление. В документе приводятся данные по столицам сибирских регионов, и выясняется, что тарифы на электроснабжение и отопление в Горно-Алтайске значительно выше, чем в других административных центрах, лишь в случае с холодным водоснабжением Горно-Алтайск занял второе место, пропустив вперед Томск.

«Такая негативная ситуация связана, скорее всего, с неверными подходами городской администрации к управлению городской экономикой, которая держится за счет своей градообразующей отрасли — госуправления. Если бы не эта отрасль, то с такими подходами Горно-Алтайск был бы и вовсе захудалым городишкой, — говорит Савельев. — Кстати, несколько лет назад, когда в городе были выборы мэра, многие люди как раз отмечали, что подходы мэра Виктора Облогина, который находился на посту к тому моменту уже 20 лет, «морально устарели», предлагали «сменить обложку» и избрать градоначальником его молодого заместителя, который как раз курировал в мэрии экономический сектор и инвестиционную политику. Однако этого заместителя уволили и не дали поучаствовать в выборах, так что городом продолжает руководить все тот же Виктор Облогин».

С другой стороны, отмечает эксперт, попытка властей принять инвестиционную стратегию, честный анализ проблем в экономике города — это уже большой шаг вперед: «Стратегия разработана грамотно, с использованием современного инструментария, современной методологии, здесь четко расписаны меры, которые необходимо принять, в том числе перечислены нормативные акты, конкретные инвестиционные проекты».

Приоритетными направлениями стратегического развития Горно-Алтайска в стратегии названы создание кластера строительства и организации производства инновационных строительных материалов; использование административного ресурса с целью создания эффективной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансовой и не финансовой поддержки предпринимательства; развитие энергетики, в том числе альтернативной; развитие транспортной системы; внедрение экологически чистых технологий. Точками экономического роста названы туризм и деловое гостеприимство (обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг на международном уровне); агропищевое производство и биофармацевтика (производство экологически чистой продукции, инновационных лекарств и биологически активных добавок).

Горно-Алтайск — столица Республики Алтай, единственный город в регионе. Население — 62 тыс. человек. Доходы городского бюджета на 2016 год запланированы в объеме 1 250 333,9 тыс. рублей, расходы — 1 323 233,9 тыс. рублей.