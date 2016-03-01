Американский миллиардер Дональд Трамп все убедительнее смотрится в качестве фаворита президентской гонки среди республиканцев. Опрос, проведенный телеканалом CNN, показал, что Трампа поддерживают 49% избирателей-республиканцев — он пользуется большей популярностью, чем все остальные четыре кандидата, вместе взятые. Соперник Трампа сенатор от штата Флорида Марко Рубио набрал 16%, сенатор от Техаса Тед Круз — 15%. А Хиллари Клинтон увеличивает свой отрыв от социалиста Берни Сандерса: ее поддерживают 55%, а Сандерса — 38%.

Эксцентричный магнат Трамп разгромил своих конкурентов сначала в Южной Каролине, а затем в Неваде. Теперь у него есть очень мощные основания закрепиться в качестве основного кандидата после «супервторника» 1 марта. В этот же день Клинтон, как ожидается, окончательно убедит электорат Демократической партии в безальтернативности своей кандидатуры.

Дональд Трамп недосягаем для своих конкурентов в большинстве штатов мартовских «праймариз» и «коукасов» (внутрипартийных совещаний) в 11 штатах — семи южных, а также на Аляске, в Миннесоте, Массачусетсе и Вермонте. Исключением является Техас — один из крупнейших штатов США (второе место после Калифорнии по численности населения — 27 млн человек), где ожидается победа республиканца Теда Круза. Но, даже в случае победы Круза, особенность избирательной системы Техаса не подразумевает его безоговорочной победы и предполагает передачу части голосов кандидату, занявшему второе место, на которое и претендует Трамп. Но, кажется, республиканец-радикал вовсе не считает это препятствием, так как рассчитывает на победу в остальных штатах. И, по правде говоря, имеет на это все основания, хотя впереди еще несколько судьбоносных этапов «праймериз». Ближайший из них — второй «супервторник», 15 марта, когда голосуют штаты, в которых работает система «winnertakesall», и занявший первое место получает все делегатские мандаты.

Ожидала ли Америка такого поворота событий? Отражают ли фавориты реальные настроения электората? Другими словами — чего хотят США сегодня? В США явно наблюдается появление «запроса снизу» на обновление политической системы и усталость от правящих элит. На этих выборах лидируют деятели, которые раньше даже не называли себя политиками — Трамп, или не были даже широко узнаваемы — Сандерс. Примечательно, что Трамп даже никогда не занимал выборных постов. Обычно в «системе» участвовали «системные» кандидаты: бывшие или действующие сенаторы или губернаторы.

Против нетипичного напора и «лома» Трампа системные конкуренты устали искать приемы и скатились в демонизацию непонятного оппонента. Его называют расистом демократы и крайне правым радикалом свои же кандидаты-республиканцы, а СМИ налево и направо сравнивают с президентом России Владимиром Путиным.

«Республиканские кандидаты метались по всему югу и Новой Англии в бешеном спринте перед судьбоносным «супервторником», пытаясь определить, есть ли хоть какая-нибудь возможность остановить Дональда Трампа», — пишет Washington Post.

«Оба, очевидно, очень утомленные от недель бешеной гонки, Круз и Рубио агитировали так, как если бы зубрили экзамен. Сенаторы залпами жалили подготовленными эскападами миллиардера и магната, отчаянно пытаясь хоть как-то замедлить его триумфальное шествие.

Круз добавил позже: «Если вы не хотите видеть Дональда Трампа в качестве основного претендента от республиканцев, если вы не хотите видеть Хиллари Клинтон в качестве следующего президента, переходите на нашу сторону в «супервторник», — цитирует кандидата-республиканца Washington Post.

«Во время интервью CNN 28 февраля Трамп заявил, что не знает никакого Дэвида Дюка — «великого мастера» ку-клукс-клана. Позже кандидат сослался на то, что не расслышал вопрос, и заявил, что телеканал дал ему «очень плохой микрофон для уха», что и стало причиной «путаницы». По словам Трампа, он публично отвергал поддержку бывшего лидера ультраправой расистской организации еще очень давно.

Кандидат Республиканской партии Митт Ромни назвал ответ Трампа «отвратительным и лишающим права представлять кого-либо». А Марко Рубио заметил, что «слово ку-клукс-клан Трамп, конечно, услышал и отказался критиковать его». Тед Круз, выступая на шоу «Хью Хьюитта», сказал по поводу Трампа: «Клан или нацисты, все это плохо, плохо, плохо», — приводит свод мнений соратников-республиканцев Washington Post.

Джо Скарборо, ведущий передачи «Утро Джо» на канале MSNBC, назвал отказ бизнес-магната Дональда Трампа от критики ку-клукс-клана хорошей причиной снять его с президентской гонки. «Действительно ли он настолько глуп, что думает, будто южане не обижены на ку-клукс-клан и Дэвида Дюка? Действительно ли он настолько невежественен, что считает, что такая риторика — это путь к сердцу избирателей-южан? Перейти на нейтральную, играть в Швейцарию, говоря о клане?»

Перебрав прочие варианты, кандидаты дошли и до критики внешности друг друга. Трамп часто упоминает законодателя от Флориды как «маленького Марко Рубио», который «шпаклюется слоем косметики», чтобы скрыть свои «большие уши», и «не может избраться даже на должность живодера». Рубио также высмеивает «маленькие ручонки» Трампа и «аэрозольный загар» на лице. На прошлой неделе Рубио охарактеризовал Трампа как «жулика, пытающегося подменить повестку дня Республиканской партии».

Примечательно, что среди обещаний Трампа уже не особо резонансным выглядит его обещание использовать навыки, которые сделали его успешным в сфере недвижимости, в Вашингтоне. «Его решение воспользоваться заветами ипотечного бизнеса ярко иллюстрирует потенциальную опасность бизнес-философии, а также готовность отклонить все советы экспертов и идти на риск в самые неожиданные моменты», — считает журналист издания Washington Post.

Большинство же демократов просто уверены, что Трампа поддерживают только белые расисты. Вот что пишет журналист издания Counterpunch: «Я искренне сомневаюсь, что Трамп действительно хочет быть президентом страны и сможет посвятить себя искусству компромисса — тому, чем принято считать политику в реальном мире. Он просто хочет выиграть, чтобы накормить свое раздутое эго.

На данный момент нет лучшего примера модели расиста-мачо-сексиста, чем Дональд Трамп. Он — артефакт прошлого, и он хочет перетащить страну обратно в прошлое. Риторика этого человека напрямую влияет на безопасность моей семьи. Мысль о том, кто-то может ненавидеть мою жену и ребенка, потому что они хотят «сделать Америку снова великой», устрашает. Когда, по мнению Трампа, Америка была великой? В 2008 году, когда начался спад в экономике? В 1860 году — до начала Гражданской войны?.. Но Америка лучше, чем Дональд Трамп».

Издание Quartz также недоумевает по поводу голословных утверждений по поводу восстановления былого величия США: «Весь мир знает, что Дональд Трамп находится здесь с миссией «сделать Америку снова великой». Но неясно, когда именно, по мнению Трампа, Америка была великой. По поводу какой именно эпохи в истории страны он чувствует ностальгию? Мы тоже имеем право знать и решить для себя — желаем ли мы туда вернуться.

Трамп утверждает, что инфраструктура США уже делает страну посмешищем. «Наши аэропорты, наши мосты, наши шоссе. На это страшно смотреть», — говорит он. Хорошо, если Трамп тоскует по мощной инфраструктуре, может быть, он хочет вернуться в Новый курс 1930-х годов, когда были построены многие из нынешних мостов, дорог и аэропортов? Конечно, это было великое десятилетие для строительства в Америке. «Администрация общественных работ» президента Франклина Рузвельта в 1933 году потратила среди прочего $3,3 млрд на 651,000 миль шоссе, 124 000 мостов, 1000 миль взлетно-посадочной полосы и 84 000 миль дренажных труб.

Новый курс был создан в ответ на Великую депрессию. В 1933 году США столкнулись с уровнем безработицы 25%, тысячи банков обанкротились, многие люди потеряли свои дома и были вынуждены укрыться в палаточных городках, из-за сильных засух были разрушены сельские хозяйства. Поэтому, несмотря на создание инфраструктуры, это вряд ли будет мечтой Трампа.

Может быть, 1940-е года — время великого национализма? Это было десятилетие Перл-Харбора, зверств Второй мировой войны и двух атомных бомб.

1950-е годы? На первый взгляд — вполне себе золотая эпоха: время массового экономического роста и культурных икон, таких как Элвис Пресли и Мэрилин Монро. Но именно в этот период США стали заложником собственных технологий и капитализма. Страна страдает от страха. Разгул параноидального маккартизма, травля коммунистов, беспокойство, начинается гонка вооружений холодной войны. Потом была Корейская война, приведшая к гибели 36 900 американцев. Внутри страны царила сегрегация, расизм, дискриминации по половому признаку. В 1950-е годы нет ничего, что бы могло вызвать ностальгию.

1960-е годы: хиппи, сексуальное освобождение, рок-н-ролл и освоение космоса. Мир и любовь? Война во Вьетнаме, разделившая страну и ставшая причиной смерти трех миллионов человек, в том числе 58 000 американцев. Убит президент Джон Ф. Кеннеди. Несмотря на принятие «Закона о гражданских правах» 1964 года, черные американцы продолжали борьбу против дискриминации и насилия. Убит Мартин Лютер Кинг, широко распространилась гомофобия.

1970-е годы? Уотергейтский скандал, война во Вьетнаме завершается, но затем США вторглись в Камбоджу в 1970 году. Борьба за права женщин набирает силу.

В 1980-х годах, вероятно, Трамп находит утешение. Президент Рональд Рейган тогда впервые пообещал «сделать Америку снова великой». Рейган также не уточнял, к какой именно из предыдущих великих эпох он обращается. Это десятилетие в значительной степени можно назвать периодом богатства, консерватизма и яппи-культуры. Это вполне может быть любимым десятилетием Трампа — он сам стал известен в 1980-е годы. Но опять же в начале 1980-х имел место спад и 11%-ая безработица в 1982 году. Администрация Рейгана была поймана на продаже оружия Ирану, а дефицит федерального бюджета увеличился почти на $3 трлн — в три раза больше, чем в предыдущие 80 лет.

Кто не чувствует ностальгию по 1990-м? Это было время, когда уровень преступности резко упал, а доходы и запасы домохозяйств выросли в четыре раза. Кроме того, американские граждане развлекали себя достижениями в области технологий и импичментом президента Билла Клинтона в 1998 году. 1990-е годы были самым продолжительным периодом роста в истории США, но сегодня кажется маловероятным, что Трамп относится к эпохе Клинтона как к золотому веку Америки.

2000-е годы были омрачены и определены террористическими актами 11 сентября 2001-го, а это привело к увеличению национального надзора и безопасности в стремлении бороться с «террором». США бомбят Ирак в 2003 году — война длится восемь лет, уносит жизни полумиллиона иракцев. Великая рецессия начинается в 2007 году, когда лопнул «ипотечный пузырь», и американцы потеряли триллионы долларов.

Америка 2010-х годов — это текущая декада Трампа, в которой он пообещал сделать Америку снова великой. Но не кажется ли вам, что эра «величия» Америки — неуловимая штука. США никогда не сталкивались с периодом, который воплотил бы все лучшее без войн, экономического застоя или трагедий. Но даже если подобная ускользнувшая эпоха и существовала в истории, Трамп — маловероятный кандидат, способный воссоздать такую утопию…» — пишет Quartz.