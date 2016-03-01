«Сбежавший президент»

pixabay.com — Извините, я с Украины

Виктор Янукович намерен вернуться на Украину в качестве президента. Об этом со ссылкой на его адвоката Виталия Сердюка 1 марта сообщили СМИ.

В частности, адвокат отметил, что Янукович не слагал с себя полномочий президента и не самоустранялся от руководства страной. «Процедура отстранения его с должности была проведена с грубым нарушением конституции Украины», — заявил он в интервью изданию «Главком».

Также уточняется, что для возвращения Януковича на Украину будут предприниматься правовые шаги.

Напомним, что Янукович фактически бежал из Киева в феврале 2014 года. Была организована спецоперация, чтобы он смог попасть в Россию. До этого СМИ распространили заявление, в котором Янукович просил Россию обеспечить его личную безопасность.

Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович был объявлен в международный розыск. Его обвинили в массовых убийствах мирных граждан. Его адвокат утверждает, что дела по Януковичу остановлены, расследование не проводится, Интерпол не возобновил розыск экс-президента.

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Рубль уцепился за нефть

В первый день весны рубль показал рост по отношению к доллару и евро. Как объясняют аналитики, это всего лишь коррекция, объясняемая ростом цен на нефть.

Так, официальный курс доллара, установленный Банком России на 2 марта, снизился на 1,85 руб. и составил 74,0536 руб. Евро подешевел сразу на 2,57 руб. — до 80,53 рубля.

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Как заявил старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, если нефть марки Brent прорвется выше $40 за баррель, то можно ожидать тестирования парой доллар/рубль уровня 70 рублей со снижением в район 68−69 рублей за доллар. Вместе с тем, по его мнению, даже такое снижение будет лишь коррекцией в рамках долгосрочного тренда на ослабление рубля, начавшегося в середине 2014 года. Он не рассчитывает на серьезное укрепление рубля, отмечая, что правительство не заинтересовано в чрезмерном укреплении национальной валюты. Кроме того, он подчеркнул, что никто не гарантирует, что не произойдет нового падения цен на нефть.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова также уверена, что «рубль излишне самонадеян».

А заместитель директора аналитического отдела Альпари Анна Кокорева заявила, что «на валютном рынке наблюдается излишний оптимизм», хотя повода для чрезмерного укрепления российской валюты пока нет.

Севастополь против прямых выборов

Депутаты Законодательного собрания Севастополя на заседании 1 марта решали вопрос введения прямых выборов губернатора. Однако за проект закона об изменениях в устав проголосовали 13 депутатов из 23 присутствующих законодателей. Для внесения поправок в устав города не хватило всего три голоса.

Законопроект представлял вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин. Он отметил, что губернатор Сергей Меняйло направил депутатам свое отрицательное заключение на проект вносимых изменений. Губернатор считает, что законопроект не обоснован, не проработан и нарушает конституционные права жителей города.

Стоит обратить внимание, что департамент финансов правительства в своем заключении указал на то, что в бюджете 2016 года не предусмотрены средства на проведение выборов.

Напомним, что о необходимости введения в Севастополе прямых выборов главы неоднократно заявлял спикер Заксобрания Алексей Чалый. Губернатор Сергей Меняйло, напротив, высказывался против прямых выборов.

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Плакать нельзя смеяться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позволила себе очередные ироничные комментарии. На этот раз в адрес мэра Киева Виталия Кличко. На своей странице в Facebook она написала: «Вам еще не начали рассказывать, что интервью Виталия Кличко Al Jazeera С это неправильный перевод?»

Она привела выдержку из интервью украинского политика:

«МЕХДИ ХАСАН (журналист телеканала «Аl Jazeera»): Американские газеты, не только российские, зафиксировали, что на машинах батальона «Азов» и других подобных группировок изображена свастика, это разве неправда? ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (мэр Киева): Я не вижу свастику, и я разговариваю с людьми. Мы защищаем нашу территорию, мы защищаем нашу страну. МЕХДИ ХАСАН (журналист телеканала Al Jazeera): А как же нарушение прав человека? Что Вы скажите об Amnesty International? ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (мэр Киева): Мы защищаем нашу страну. МЕХДИ ХАСАН (журналист телеканала Al Jazeera): Что на счет пыток, похищений, страданий гражданского населения? ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (мэр Киева): Пожалуйста, я не знаю, откуда вы берете эту информацию. МЕХДИ ХАСАН (журналист телеканала Al Jazeera): Это Amnesty International. Вы слышали об этой организации? ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (мэр Киева): Извините, я с Украины».

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