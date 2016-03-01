В отношениях между Пекином и Святым престолом наметилась «оттепель». С таким утверждением выступили на днях единым фронтом некоторые католические и азиатские издания. Поводом послужила программная статья проправительственного китайского ежедневника Global Times, специализирующегося на внешней политике, в которой делались тонкие предположения о значительном приближении к достижению договоренностей между двумя государствами, что может обернуться восстановлением дипломатических отношений и обменом посольствами. Заранее просим прощения у читателей за громоздкие формулировки, но в такой деликатной сфере, какой для Ватикана и Китая является налаживание контактов, телеграфный стиль и прямые интерпретации будут неприемлемыми и неадекватными ситуации. Ведь после эпохи Мао, обернувшейся для Святого престола эвакуацией из Пекина, а для Народной республики созданием как официально признанной в стране, но не католическим миром, иерархии, так и параллельной «подземной Церкви», преследуемой коммунистическими властями, китайско-ватиканский диалог идет очень сложно и требует рассмотрения тонких нюансов.

chine-informations.com Один раз иезуиты уже открыли Китай католицизму. Последует ли второй раз?

После того, как новым папой Римским стал аргентинский кардинал Бергольо, а позиция номер 2 — пост государственного секретаря Святого престола — досталась архиепископу Пьетро Паролину, многие вещи, казавшиеся невозможными, стали претворяться в жизнь. Что касается Китая, то намеки на прорыв в переговорном процессе с ним начали принимать циклический характер, появляясь в начале каждого из последних трех лет. Напомним, в частности, что в январе 2014 года Ватикан объявил о готовности причислить к лику святых Маттео Риччи, известного иезуитского миссионера, который на рубеже XVI—XVII вв. еков открыл для европейцев Китай. Как говорил тогда глава епископии Мачерата Клаудио Джулиодори, «я надеюсь, что приход папы Римского Франциска станет толчком к евангелизации и диалогу с Китаем». В январе 2015 года, возвращаясь вместе с понтификом из поездки по Филиппинам и Шри-Ланке, кардинал Паролин заявил, что есть признаки перспективных шагов Ватикана и Китая друг навстречу другу. «Тот факт, что уже во второй раз (после визита в Южную Корею) маршрут папы включает в себя пролет над китайской территорией, является значительным событием», — подчеркнул госсекретарь.

В ответ на брифинге в Пекине пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила о готовности «вести конструктивный диалог» со Святым престолом на основе принципов, которые предусматривают разрыв дипломатических отношений Ватикана с Тайванем, признание КНР единственным представителем Китая и прекращение вмешательства во внутренние дела страны «во имя религии». Тогда все это выглядело больше как апелляция к внутренней аудитории, а не к контрагенту. Но со временем темы «диалогового окна» между двумя государствами стали меняться. На первый план начали выходить иные вопросы — например, проблема определения того, кто будет контролировать выдвижение на позиции священников и архиереев. Святой престол традиционно настаивал, что только он может отвечать за поставление в иереи и совершать епископские хиротонии. Китай под предлогом минимизации влияния на китайских католиков «иностранных религиозных центров» отстаивал противоположную точку зрения. В какой-то момент казалось, что Ватикан и Пекин согласятся на компромиссную «вьетнамскую модель», при которой местные власти отбирают несколько кандидатур, но право окончательного решения остается за Святым престолом. Однако позже китайская пресса дала понять, что окончательного решения не принято.

Новый импульс последовал в феврале этого года. Папа Франциск принял в Ватикане обозревателя портала Asia Times, чей издатель зарегистрирован в Гонконге. «Для меня Китай всегда был эталоном величия, — сказал понтифик. — Я восхищаюсь этой страной, ее великой культурой и неисчерпаемой мудростью». Он поздравил руководство КНР и весь китайский народ с наступающим китайским Новым годом. Вспоминая миссионера-иезуита Маттео Риччи, Франциск подчеркнул, что пример его жизни учит Церковь необходимости диалога с Китаем — страной, которая внесла значительный вклад в мировую культуру. Он отметил, что «не нужно бояться вызовов» и разнообразных способов уважительного сосуществования. Конечно, поддерживать баланс мира нелегко, но Европа, Запад и Восток вместе с Китаем в состоянии это сделать, а единственным способом достижения такой цели является диалог. Этот диалог означает не компромисс, но совместный, созидательный путь, на котором каждый может внести собственный вклад в общее благо. И хотя Radio Vaticana сочло нужным подчеркнуть, что Франциск говорил на культурные и философские темы, связанные с Китаем, не касаясь напрямую религиозных и политических вопросов, это не совсем так. Давая свое понимание «диалога», понтифик отметил, что это не компромисс в стиле «половину пирога для вас, а другая половина для меня, то, что произошло в Ялте, и мы видели результаты… Дележ пирога, как в Ялте, означает деление человечества и культур на мелкие кусочки». На Ялтинской конференции, где под конец Второй мировой войны были разделены зоны влияния между участниками антигитлеровской коалиции, китайцев, как известно, не было. Так что ревизия принципа сбора на конференцию, оставляющего Китай в стороне от решения судеб мир, не могла не понравиться Пекину.

Ответ последовал от выше упоминавшейся Global Times. Издание подчеркнуло, что «добрые послания» Франциска в адрес китайцев «заставляют людей задуматься о будущей траектории китайско-ватиканских связей. Ватикан до сих пор сохраняет «дипломатические» связи с Тайванем. Но аналитики считают, что эти отношения не являются препятствием для нормализации китайско-ватиканских отношений. Наибольшие расхождения между Китаем и Ватиканом связаны с полномочиями по назначению епископов». Франциск продемонстрировал заинтересованность к улучшению двусторонних отношений, отметило издание. Но Пекин придает большое значение фактической независимости религиозных институтов от центров, за пределами страны, и вряд ли пойдет на компромиссы. Китайские власти и папа сохраняют молчание, когда их спрашивают, о чем они разговаривают друг с другом, но «у обеих сторон, особенно у Ватикана, есть воля и прагматизм, чтобы решить эту проблему и улучшить атмосферу». Вместе с тем, «объективно говоря, продвижение двусторонних связей» будет идти вперед, «если Ватикан сможет принять принцип самостоятельности китайских католиков». А научный сотрудник Института мировой религии Китайской академии социальных наук Лю Гуафенг считает, что лидеры двух стран, обладающие сильной политической харизмой и смело и решительно продвигающие реформы, могут достичь «неожиданных и многообещающих результатов».

В этом контексте обращает на себя внимание позиция по Тайваню. Островная газета China Post указывает на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Тайваня Элеоноры Ван, которая заявила, что Тайбей владеет полной информацией о диалоге между материковым Китаем и Святым престолом и «будет продолжать внимательно следить за последними событиями». Ван также подчеркнула, что Тайвань поддерживает тесные контакты со своим «единственным европейским дипломатическим партнером», а двусторонние отношения между Тайванем и Ватиканом остаются «сильным и стабильными, несмотря на то, что папа неоднократно выражал надежду на укрепление отношений с Пекином». В начале февраля этого года в Китае побывал с визитом 85-летний американский кардинал Теодор Маккэррик. По его словам, это была не официальная поездка, а он лишь хотел «встретиться со старыми друзьями». Однако ряд экспертов его ответ мало убеждает. Они напоминают, что в 2011 году кардинал вместе англиканским епископом Джоном Брайсоном Чейном уже принимал участие в освобождению двух американских туристов, находившихся с 2009 года в плену в Иране по обвинению в шпионаже. Как отмечает Polonia Christiana, два лидера «вместе работали в Государственном департаменте США над освобождением американцев, хотя, как позже признали американские дипломаты, шансы на успех акции были практически нулевыми». По мнению французской писательницы Констанс Колонна-Сезари, папа Франциск, помимо католиков, «хочет защитить всю большую семью христиан по всему миру». Понтифик не собирается ограничиваться Ближним Востоком, он «хочет пойти дальше и через Путина добраться чуть ли не до Китая, где Католическая церковь по-прежнему живет в подполье». Если вместе с облегчением судьбы китайских «подземных» католиков Франциску еще удастся посадить за одним стол Пекин и Тайвань по примеру того, как он это сделал с Кубой и США, папа заслужит право быть вписанным в золотую книгу мировой дипломатической мысли.