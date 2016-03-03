Их было 12 — первых апостолов космоса. Группа ВВС № 1 — так назывался первый отряд космонавтов — была сформирована 7 марта 1960 года. Из 3,5 тысячи кандидатов предварительный отбор прошли 347 человек, финалистами стали 29, к марту 1960 года их число сократилось до двадцати, а в первую группу попала лишь дюжина самых достойных.

aeroplan2010.mirtesen.ru Первые космонавты

Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин — имена первых счастливцев. Позже (с 9 марта по 17 июня) в этот отряд были зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев и Марс Рафиков. Валентин Бондаренко сгорел в барокамере во время испытаний, а Валентин Варламов и Анатолий Карташов были отчислены из отряда до окончания ими космической подготовки.

После запусков искусственных спутников Земли и полетов собак-первопроходцев Белки и Стрелки стало ясно, что в СССР созданы предпосылки для полета в космос человека. В январе 1959 года вышло постановление ЦК и Совета Министров «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост 170−175 см, вес — до 75 килограммов и, конечно, отличное здоровье.

Было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. Главный конструктор Сергей Королёв так сформулировал критерии отбора: «Для такого дела более всего пригоден лётчик, и, прежде всего, лётчик-истребитель. Это и есть универсальный специалист. Он пилот и штурман, и связист, и бортинженер». Все члены первого отряда космонавтов были летчиками — из ВВС, ПВО и морской авиации.

К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора. В марте того же года в Центр прибыли первые двадцать будущих космонавтов из числа военных летчиков, а через год состоялся первый в мире полет в космос Юрия Гагарина.

Летом 1960 года половина из дюжины: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский продолжили непосредственную подготовку к первому полёту человека в космос. Все эти шесть космонавтов в январе 1961 года успешно сдали экзамен, а 12 апреля 1961 года космическую эру посчастливилось открыть одному. Им стал Юрий Гагарин, его дублёром был Герман Титов, резервным космонавтом — Григорий Нелюбов.

Сегодня живы только четверо из тех, кто входил в первый отряд космонавтов: Валерий Быковский, Борис Волынов, Виктор Горбатко и Алексей Леонов.

personbiography.ru Виктор Горбатко

Дважды Герой СССР, генерал-майор Виктор Горбатко трижды летал в космос. Он поделился с ИА REGNUM своими впечатлениями о пребывании в первом отряде космонавтов и своей космической Одиссее.

Виктор Горбатко:

— Мы прибыли из разных мест. Когда я проходил комиссию и сидел на скамейке в палате госпиталя в Сокольниках, зашли двое. Один представился: «Старший лейтенант Гагарин». Среди всех, кто проходил комиссию, я первым познакомился с Гагариным. Второго, с кем он был, потом списали. А еще через два-три дня появился Алексей Архипович Леонов — сегодня главный наш герой!

— С кем Вы больше всего дружили в отряде?

Больше всего я дружил с Поповичем, хорошие отношения были и с Гагариным, мы даже семьями дружили. У него жена Валя, и у меня была жена Валя. Мы даже готовились с ним к совместному полету! Но случилась трагедия с Комаровым, и был приказ — всех слетавших не допускать к полетам. Если бы не это, мы могли полететь с Гагариным: мы были дублирующим экипажем.

— Какой полет был самым трудным для Вас?

Это был второй полет (февраль 1977 г.), когда летели мы на отравленную станцию, как считали на Земле. Так подтверждал и предыдущий экипаж во главе с Жолобовым (Жолобов Виталий Михайлович, совершил полет в 1976 году — прим. редакции). Я все же думал, что это был их психологический надрыв. Трудностей в этом полете было много. Когда сближались, был «отказ»: приборы показывали одно, а визуально я наблюдал другое. Принял решение отключить приборы и стыковаться вручную. После стыковки мой напарник пошел на станцию в противогазе замерять показания воздуха. А я личным обонянием должен был определить, отравлен воздух или нет. Так как между станцией и кораблем не была включена вентиляция, то воздух на станции и воздух на корабле отличались полностью. Я «нырнул» один раз на станцию, понюхал и вернулся обратно. Потом второй раз. И объявил, что на станции воздух нормальный, мы готовы к продолжению полета. Тогда впервые мы провели частичную замену воздуха на станции. Предполагалось, что воздух отравлен, запасы воздуха были на станции, мы должны были подмешать его к тому, который был у нас. На Земле мы приземлились в Казахстане, на спуске связь с самолетами поиска была хорошая, но после приземления пропала. Мы вышли, снега около метра, решили вернуться обратно. У меня силы кончились, и, как бывает, несчастье помогло — я упал на колени и вижу: антенна, которая должна работать с поисковиками, торчит из снега. Я ее вскрыл, и самолеты пришли и нас забрали.

Судьба членов первого космического отряда сложилась по-разному. У одних несколько полетов в космос, у других — Нелюбова и Аникеева — ни одного. Были и трагедии — гибель во время испытаний или космических полетов. Первый космонавт, как известно, разбился на самолете во время тренировочного задания 27 марта 1968 года, спустя семь лет после своего триумфа в апреле 1961-го.

Если Гагарин проложил дорогу в космос, то космонавт № 11 Алексей Леонов первым вышел в открытый космос в марте 1965 года. А второй после Гагарина Герман Титов первым совершил длительный полет — более суток, и остался самым молодым космонавтом в истории: на момент полета ему было всего 25. Долго ожидавший своего звездного часа Борис Волынов 15 января 1969 года, пилотируя «Союз-5», впервые осуществил стыковку с космическим кораблем «Союз-4». При приземлении из-за неполадок при торможении он получил серьезные травмы, но смог восстановиться и в 1976 году вновь отправился в космос: это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5», длившаяся 49 суток.

Из первого отряда больше всего космических полетов на счету у ныне здравствующих — Валерия Быковского и Виктора Горбатко — по три у каждого. Дольше всех в отряде космонавтов находился Борис Волынов. Зачисленный 7 марта 1960 года, он покинул отряд 30 мая 1990 года, в связи с тем, что 17 марта был уволен из Вооруженных сил в запас по возрасту. Его космический стаж — 30 лет.

Сегодня на сайте Центра подготовки космонавтов, который носит имя Юрия Гагарина, значится 38 фамилий действующих космонавтов. Кто-то еще не был в космосе, а есть и такие — Юрий Маленченко, Геннадий Падалка — на счету которых по пять космических полетов.