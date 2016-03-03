Двенадцать апостолов космоса
Их было 12 — первых апостолов космоса. Группа ВВС № 1 — так назывался первый отряд космонавтов — была сформирована 7 марта 1960 года. Из 3,5 тысячи кандидатов предварительный отбор прошли 347 человек, финалистами стали 29, к марту 1960 года их число сократилось до двадцати, а в первую группу попала лишь дюжина самых достойных.
Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин — имена первых счастливцев. Позже (с 9 марта по 17 июня) в этот отряд были зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев и Марс Рафиков. Валентин Бондаренко сгорел в барокамере во время испытаний, а Валентин Варламов и Анатолий Карташов были отчислены из отряда до окончания ими космической подготовки.
После запусков искусственных спутников Земли и полетов собак-первопроходцев Белки и Стрелки стало ясно, что в СССР созданы предпосылки для полета в космос человека. В январе 1959 года вышло постановление ЦК и Совета Министров «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост 170−175 см, вес — до 75 килограммов и, конечно, отличное здоровье.
Было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. Главный конструктор Сергей Королёв так сформулировал критерии отбора: «Для такого дела более всего пригоден лётчик, и, прежде всего, лётчик-истребитель. Это и есть универсальный специалист. Он пилот и штурман, и связист, и бортинженер». Все члены первого отряда космонавтов были летчиками — из ВВС, ПВО и морской авиации.
К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора. В марте того же года в Центр прибыли первые двадцать будущих космонавтов из числа военных летчиков, а через год состоялся первый в мире полет в космос Юрия Гагарина.
Летом 1960 года половина из дюжины: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский продолжили непосредственную подготовку к первому полёту человека в космос. Все эти шесть космонавтов в январе 1961 года успешно сдали экзамен, а 12 апреля 1961 года космическую эру посчастливилось открыть одному. Им стал Юрий Гагарин, его дублёром был Герман Титов, резервным космонавтом — Григорий Нелюбов.
Сегодня живы только четверо из тех, кто входил в первый отряд космонавтов: Валерий Быковский, Борис Волынов, Виктор Горбатко и Алексей Леонов.
Дважды Герой СССР, генерал-майор Виктор Горбатко трижды летал в космос. Он поделился с ИА REGNUM своими впечатлениями о пребывании в первом отряде космонавтов и своей космической Одиссее.
Виктор Горбатко:
— Мы прибыли из разных мест. Когда я проходил комиссию и сидел на скамейке в палате госпиталя в Сокольниках, зашли двое. Один представился: «Старший лейтенант Гагарин». Среди всех, кто проходил комиссию, я первым познакомился с Гагариным. Второго, с кем он был, потом списали. А еще через два-три дня появился Алексей Архипович Леонов — сегодня главный наш герой!
— С кем Вы больше всего дружили в отряде?
Больше всего я дружил с Поповичем, хорошие отношения были и с Гагариным, мы даже семьями дружили. У него жена Валя, и у меня была жена Валя. Мы даже готовились с ним к совместному полету! Но случилась трагедия с Комаровым, и был приказ — всех слетавших не допускать к полетам. Если бы не это, мы могли полететь с Гагариным: мы были дублирующим экипажем.
— Какой полет был самым трудным для Вас?
Это был второй полет (февраль 1977 г.), когда летели мы на отравленную станцию, как считали на Земле. Так подтверждал и предыдущий экипаж во главе с Жолобовым (Жолобов Виталий Михайлович, совершил полет в 1976 году — прим. редакции). Я все же думал, что это был их психологический надрыв. Трудностей в этом полете было много. Когда сближались, был «отказ»: приборы показывали одно, а визуально я наблюдал другое. Принял решение отключить приборы и стыковаться вручную. После стыковки мой напарник пошел на станцию в противогазе замерять показания воздуха. А я личным обонянием должен был определить, отравлен воздух или нет. Так как между станцией и кораблем не была включена вентиляция, то воздух на станции и воздух на корабле отличались полностью. Я «нырнул» один раз на станцию, понюхал и вернулся обратно. Потом второй раз. И объявил, что на станции воздух нормальный, мы готовы к продолжению полета. Тогда впервые мы провели частичную замену воздуха на станции. Предполагалось, что воздух отравлен, запасы воздуха были на станции, мы должны были подмешать его к тому, который был у нас. На Земле мы приземлились в Казахстане, на спуске связь с самолетами поиска была хорошая, но после приземления пропала. Мы вышли, снега около метра, решили вернуться обратно. У меня силы кончились, и, как бывает, несчастье помогло — я упал на колени и вижу: антенна, которая должна работать с поисковиками, торчит из снега. Я ее вскрыл, и самолеты пришли и нас забрали.
Судьба членов первого космического отряда сложилась по-разному. У одних несколько полетов в космос, у других — Нелюбова и Аникеева — ни одного. Были и трагедии — гибель во время испытаний или космических полетов. Первый космонавт, как известно, разбился на самолете во время тренировочного задания 27 марта 1968 года, спустя семь лет после своего триумфа в апреле 1961-го.
Если Гагарин проложил дорогу в космос, то космонавт № 11 Алексей Леонов первым вышел в открытый космос в марте 1965 года. А второй после Гагарина Герман Титов первым совершил длительный полет — более суток, и остался самым молодым космонавтом в истории: на момент полета ему было всего 25. Долго ожидавший своего звездного часа Борис Волынов 15 января 1969 года, пилотируя «Союз-5», впервые осуществил стыковку с космическим кораблем «Союз-4». При приземлении из-за неполадок при торможении он получил серьезные травмы, но смог восстановиться и в 1976 году вновь отправился в космос: это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5», длившаяся 49 суток.
Из первого отряда больше всего космических полетов на счету у ныне здравствующих — Валерия Быковского и Виктора Горбатко — по три у каждого. Дольше всех в отряде космонавтов находился Борис Волынов. Зачисленный 7 марта 1960 года, он покинул отряд 30 мая 1990 года, в связи с тем, что 17 марта был уволен из Вооруженных сил в запас по возрасту. Его космический стаж — 30 лет.
Сегодня на сайте Центра подготовки космонавтов, который носит имя Юрия Гагарина, значится 38 фамилий действующих космонавтов. Кто-то еще не был в космосе, а есть и такие — Юрий Маленченко, Геннадий Падалка — на счету которых по пять космических полетов.