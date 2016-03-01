



Модест Колеров ИА REGNUM Россия. Они продали будущее наших детей и внуков

Сегодня мы наблюдаем дилемму: с одной стороны, ухудшается состояние окружающей среды, с другой — это используется для того, чтобы навязать всем странам обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Но разные страны находятся в разном положении: у одних, как у России, все, что выбрасывается своей и чужой, европейской, промышленностью, поглощают леса, тундра, болота, водные поверхности и другие природные среды. Это — страны-доноры. У других, как у членов ОЭСР — в Европе, а также в США и ряде развивающихся стран, своя природа не справляется с объемом выбросов, который многократно превышает ее возможности по их поглощению. Это — страны-загрязнители. Их абсолютное большинство, а к донорам, наряду с нашей страной, принадлежат только Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия и Швеция.

Как шел «климатический процесс» и почему он пошел именно так?

В 1992 году, когда приняли Декларацию Рио, западники быстро сообразили, что если они ее будут пунктуально выполнять, то нужно будет сильно тратиться: и на сокращение выбросов, и на расширение поглотительного ресурса окружающей среды. «Цена вопроса» для Европы, например, — от 0,6 до 1,3 млрд долларов в год. Не спасает и «чистая» энергетика: ее потенциал ограничен (Владимир Путин как-то называл цифру 8−10%). Кроме того, для ее запуска нужно произвести оборудование, то есть тоже выбросить парниковые газы. Значит, уменьшить выбросы реально, по-честному, не получается: обходится так дорого, что впору вместо пива и сосисок садиться на хлеб и воду, и бюргер этого не поймет — сметет правительства. Это Европу и не устроило, начали думать, как обойти «невыгодные» положения Декларации Рио, перевалив их исполнение на других. Так появился Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1997 г.). В нем записали:

— что считать загрязнение окружающей среды нужно только по методике аферистов из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), хотя это и противоречит Декларации Рио, ее 17-му принципу. Предложили, во-первых, забыть о поглощениях и учитывать только выбросы; во-вторых, решили приравнять углерод, поглощенный лесной древесиной, к выбросам и зачесть его… в счет стран-экспортеров, пусть и сожгли этот лес импортеры;

— и что собственные сокращения выбросов можно заменить «инвестициями» в развивающиеся страны, то есть откупаться от них денежными подачками. Нарушив тем самым еще один принцип Декларации Рио, 16-й, которым утверждается подход «загрязняющий — платит».

Так родились «рыночные механизмы» Киотского протокола, которые, с одной стороны, позволили Западу обойти щекотливый вопрос о балансе, зациклившись только на сокращении выбросов, а с другой — на этом еще и заработать. Ибо на полученные «инвестиции» развивающиеся страны обязаны покупать на Западе продукцию с высокой добавленной стоимостью, плюс «пустить козла в огород»: отдать свои природные ресурсы на расхищение западным ТНК, которые покупают их по демпинговым ценам. Иначе говоря, издержки по утилизации антропогенных выбросов перекладываются на развивающиеся страны, а Запад при этом остается «белым и пушистым» — и «правым», и с «наваром».

Почему в эти игры начали играть и «заигрались» мы? Ведь Парижское соглашение, которым заменяют Киотский протокол, — это именно «заигрались»: от добровольных обязательств, из которых всегда можно выйти, докатились до обязательных. Да еще и жестко контролируемых каждые пять лет, причем с обязанностью дальнейшего снижения выбросов. Очень просто: правительственные либералы, которые сели на раздачу, были «в доле» не с собственным народом и страной, а с Западом, который платил им гранты, то есть бабки. А они на эти бабки жили и живут, продавая Родину оптом и в розницу.

Только не слушайте сказок про «высокие» технологии «без грязи». Таковые можно пересчитать поштучно. Не будет преувеличением сказать, что при нынешнем промышленном технологическом укладе (говорится же с высоких трибун о необходимости реиндустриализации!) антропогенные выбросы прямо пропорциональны развитию. Есть выбросы — есть развитие, нет — и развития нет!

Знаете, когда это стало окончательно ясно? Когда Запад ввел против нас санкции, наплевав на любые правила ВТО (а Киотский протокол и нынешнее Парижское соглашение — это продолжение ВТО, одна цепочка). А наши западники — Бедрицкий, Шаманов, Донской, чиновники МЭР и прочие либероиды — продолжили поддерживать «климатический процесс» вместо того, чтобы сделать выводы из самого факта санкций и озаботиться национальными интересами. Некоторые из них в верноподданническом экстазе перед западными хозяевами до такого договорились, что у нас леса-де «старые», и углекислоту они не поглощают, а якобы «…выбрасывают». Школьный курс ботаники позабыли, урок про фотосинтез, в результате которого CO2 производиться не может — только кислород!

Иначе говоря, правительственные либералы своими делами (а не словами) поддержали антироссийские санкции США и ЕС; то есть заявили о себе, что они — пятая колонна, внутренние враги России. У страны — свои национальные интересы, а у них — свои, личные, в корне отличные от страны. И на страну им наплевать. Как всегда было, со времен Ельцина и Гайдара! Точнее, они рассматривают ее «дойной коровой» — западной и своей. Маленький «крантик» в большую «трубу дани» нынешней проклятой золотой орде — и соси себе на здоровье. И фиг с ней, с угольной отраслью. И не только с ней: вся промышленность загнется вслед за потребляющей уголь черной металлургией.

Вот уже 20 лет они молчат о том, к чему привело участие в Киотском протоколе. Допускаю, что хотели «заработать» на промышленном обвале 1990-х годов: выбросы резко сократились на деле, и «сократить» их на словах означало «заколотить» нехилые бабки на продаже освободившихся от этого обвала квот. Но ведь европейцы и заработать-то не дали своей «колонне»: обобрали ее и «кинули». Вместе со страной. Сначала отказались перенести во второй срок Киото (с 2013 г.) сэкономленные Россией выбросы, накрыв их «медным тазом», затем обнулили остаток за счет еще одного конъюнктурного обвала — цен на квоты. Зачем европейским странам тратить 100 евро на реальное сокращение одной тонны выбросов? Или 30 евро, чтобы купить право на выброс этой тонны у ЕС? Куда проще за 1 евро приобрести квоту на «черном рынке», у тех, кто не имеет права ею торговать — у развивающихся стран! В обмен пообещать им «морковку» в виде подачек из Зеленого климатического фонда (ЗКФ). А вот подачки эти хотят возложить на Россию, хотя она их делать не обязана — ни по международному праву, ни по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Знаете, что наши либероиды придумали? Помогать ДОБ-РО-ВОЛЬ-НО, за счет углеродного налога, которым будут обкладывать регионы и предприятия. «Семейный» олигарх Дерипаска, завзятый друг британских Ротшильдов и европейских чиновников от торговли, уже и сумму озвучил — 20 у.е. за каждую тонну выбросов. Ну и кто при таком раскладе будет сохранять производство и рабочие места? Никто! А либероидным «реформаторам» этого и надо. Запад, значит, «помогает» развивающимся себе в прибыль, а мы — в прибыль Западу — себе в убыток. Ликвидационная команда полицаев при оккупантах. Не верите, читатель? Так Бедрицкий прямо об этом сказал, не дальше как 18 февраля: считать строго по методике МГЭИК. И в Парижском соглашении именно с этим он и согласился. Еще и солгал: сколько именно будем дарить налево за счет наших предприятий, это, дескать, «прорабатывается».

Все уже «проработано»! В «лучшем» виде. Для начала — 5 млн долларов. Чем их бюджетникам отдать, лучше европейским бюрократам! За откат? Или за какие другие преференции? Такие вот у нас реформаторы-либероиды!

Еще и президента «подставили», подсунув ему проект Указа №752 от 30 сентября 2013 года «О сокращении выбросов парниковых газов»; почему-то кажется, что подсунул его лично г-н Бедрицкий. Просто больше некому!

Поскольку президентский указ нужно выполнять, постольку существуют различные способы его выполнения. И схемы тоже есть разные, в том числе такие, что и «волки» (либероидные) будут… ну не сыты, конечно, но с голоду точно не умрут (на чиновной зарплате, без распилов). И овцы целы. То есть указ главы государства нужно выполнить так, чтобы Запад от бешенства взвился до небес и набросился на своих российских холуев: «Почему «прощелкали»!!! Зачем мы вас содержим…»

Думаете, нет таких вариантов? Есть, уважаемые, еще как есть! Минус, правда, один имеется: холуи грантов после этого больше не получат. Ну так разве это не в интересах наших западных «партнеров»? Баба с возу — кобыле-то легче!