



Флаг Сирии

Жизнь всегда богаче любых прогнозов. Поэтому фильмы, имеющие в основе своей реальные события, всегда обладают большей драматургией и глубиной, чем основанные просто на фантазии автора, какой бы богатой она ни была.

Как показывает ход последних событий на Ближнем Востоке — в Сирии и Ираке, проанализированных, в частности, Александром Запольскисом в статье «Ближневосточный гамбит ИГИЛ», успешная реализация военной стратегии сирийско-российско-иранской коалиции ведет к постепенному выдавливанию ИГИЛ из Сирии, а затем и из Ирака:

«Руководство ИГИЛ начало активную переброску своих вооруженных формирований в Ливию, а также переориентирует каналы мобилизации добровольцев на вербовку пушечного мяса для создаваемых в Ливии отрядов. Благодаря царящему там ныне политическому и организационному хаосу исламские радикалы уже начали в этой стране формировать свою новую базу с центром в городе Сирт. Откуда они уже контролируют обширные участки территории, в том числе побережья. Отдельные бандгруппы ИГИЛ, по свидетельствам очевидцев, стали появляться даже в районе Бенгази. Вряд ли кто-либо может сказать, что террористы ИГИЛ такой шаг продумывали заранее — это скорее вынужденная реакция на неблагоприятные стратегические перспективы в Ираке и Сирии».

Основные причины движения ИГИЛ в сторону Ливии состоят в том, что там, во-первых, полный вакуум в плане власти: «В Ливии сейчас вообще два правительства, каждое из которых единственно легитимным считает только себя, и при этом ни одно из них не имеет стабильного контроля даже над половиной территории страны» и отсутствия любых военно-политических механизмов сдерживания ИГИЛ. Во-вторых, там есть нефть, контроль над которой со стороны легитимных органов власти также весьма условный.

Если раньше эксперты предполагали, что ИГИЛ завернут в Саудовскую Аравию и Турцию, так сказать, к «спонсорам революции», чтобы хозяева монстра наконец-то вкусили все прелести порожденного ими «ракового корпуса», то сейчас жизнь в очередной раз демонстрирует, что она богаче любых прогнозов. В результате боевики «Исламского государства» начинают мигрировать в Ливию. Как отмечает Запольскис, «по оценкам американской разведки, численность вооруженных отрядов «черных» в Ливии уже достигает примерно шести тысяч человек. Пока это не самая могущественная там сила, но темпы роста ее размера позволяют предполагать достижение планки в 25−30 тысяч штыков к концу текущего года. И тогда расклад сил там принципиально переменится».

Вот как интересно все складывается. Вместе с тем происходящее гораздо более чудаковатей, чем кажется, если поместить происходящее в Сирии в тот контекст, который еще почти не виден. Это контекст приближающихся президентских выборов в США. У республиканцев лидирует Дональд Трамп. Остальные кандидаты от республиканцев начинают все больше отставать от миллиардера. А Джеб Буш очень грамотно слился с выборов, учитывая перспективы США, — клан решил не подставляться:

«Причина в том, что с некоторой долей вероятности теперь следует говорить о том, что клан Бушей, долгое время являвшийся лидером сторонников «широкой самоизоляции Америки» от мировых событий и наведения порядка в собственном доме, меняет стратегию. С отнюдь не нулевой вероятностью теперь стоит говорить и о том, что государственные перспективы США как таковых оказались под вопросом. Тенденция пока до конца не проявлена, но уже ощущается. Причиной всего этого, возможно, стало понимание того, что «сожрать» Европу США уже не успевают. Устроить хаос на Ближнем Востоке США уже не успевают. Развалить Россию США не успевают. А следовательно, проигрывают борьбу за ресурсы, без которых нежизнеспособны. И руководить бесславным процессом государственного развала члену респектабельного клана не к лицу» — отмечает блогер chipstone.

У демократов пока лидирует Хиллари, но ее победы, достигнутые то с помощью подбрасывания монетки, то выдергивания карт из игральной колоды, над стариной Сандерсом — на самом деле означают полный провал. Хиллари перестает быть той ведьмой, которую все боятся, и разрушает этот миф как раз Сандерс, который вцепился в Хиллари Клинтон просто бульдожьей хваткой и расслаблять которую, судя по всему, не собирается. Как отмечает chipstone: «У демократов Хиллари утратила лидерство, что является проявлением провала ее усилий по взрыву ситуации в мире. Не знаю, дойдет ли теперь до уголовного преследования, или все спустят на тормозах, но перспективы Клинтон даже на выдвижение кандидатом от собственной партии уже выглядят крайне сомнительно».

В результате, как отмечает блогер abrod, ситуация на американских выборах очень серьезно накаляется: «Победное шествие Берни Сандерса происходит шаг в шаг параллельно с победным шествием Дональда Трампа — кандидата, который, несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду СМИ, контролируемых клинтонитами, уже сейчас не только вместе с Сандерсом открыто провозглашает необходимость сотрудничать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, но и успешно «продает» американской публике революционно новую концепцию международной политики США, которую он называет «making deals».

Согласно этой концепции, Россия, помогая США в Афганистане, имеет все основания ожидать сотрудничества США на Украине и в Сирии, а это с точки зрения клинтоновского Госдепа такая ересь, что и сказать невозможно. Согласно госсекретарю Клинтон, Россия в Афганистане, помогая США, помогает себе в Средней Азии, и сама постановка вопроса, что США кому-то что-то за что-то должны (кроме Саудовской Аравии, конечно) является абсолютно неприемлемым нарушением священного принципа политической корректности.

И вот Трамп, вместо того чтобы стать Россом Перро — 2.0, предает ее и каждый день топчет ногами идола политической корректности, а американская публика, которая после террора, устроенного ей сенатором Маккарти, безропотно проглотила разгром рузвельтовского Госдепа, убийства президента Кеннеди и его брата, убийство Мартина Лютера Кинга, свержение президента Никсона, нацистский переворот в Чили, дело Иран-контрас, сотрудничество с Усамой бен Ладеном в Афганистане, покушение на Рейгана, подрыв двухпартийной системы Россом Перро, поддержку нацистов и исламистов в Югославии и на Украине, 911 и т.д. и т.п., вдруг вместо того, чтобы кричать «распни его, распни!», отдает Трампу свои голоса в таких количествах, что уже сейчас в самом начале избирательной кампании очень многие настоящие эксперты утверждают, что победное шествие Трампа остановить невозможно.

И кто бы ни победил в избирательной гонке, мы действительно вернулись в те времена, когда Историческая Россия считалась ближайшим союзником рузвельтовской Америки, и те, кто говорил, что США должны были участвовать в войне на стороне гитлеровской Германии, имели все основания опасаться серьезного срока за решеткой. К сожалению, в России огромную силу по-прежнему сохраняет черный миропроект Запада, олицетворяемый ИНСОРом, который практически молился на США, когда клан Клинтонов контролировал в них все и вся, а теперь, когда американский народ восстал против этой тирании, его адепты захлебываются на Йеху Москвы от ненависти к ведущим кандидатам обеих политических партий и начинают реально раскручивать антиамериканизм и антисемитизм в российской политике как средство порабощения народов России».

То есть все это к чему. Что, оценивая ситуацию в мире, мы зачастую берем в расчет только те факторы мировой политики, которые имеют непосредственное отношение к России, оставляя остальные за бортом как второстепенные. Реально же в мире есть и еще огромное количество факторов, которое к России не имеет никакого отношения, но которые, тем не менее, играют огромное значение для иных геополитических субъектов и политиков мирового уровня. Поэтому, говоря об огромном значении договоренностей между Москвой и Вашингтоном по Сирии, которые мы рассмотрели в прошлом обзоре блогосферы «Путин делает вменяемых американцев союзниками России», надо понимать, что мощным фактором для принятия Обамой соответствующего решения были не только внешнеполитические факторы, но, рискну предположить, гораздо больше внутриполитические. И главным из них является недопущение прихода в Белый дом Хиллари Клинтон, хотя они оба из одной Демократической партии.

И пока Сандерс кусает Клинтон на партийных теледебатах, Обама готовит комбинацию гораздо большего масштаба, которая при любых рейтингах Хиллари Клинтон похоронит ее репутацию и лишит двигающий ее клан возможности получить следующим своего президента. И эта комбинация происходит при самом непосредственном взаимодействии с Россией, Владимиром Путиным и российскими ВКС, которые выдавливают ИГИЛ и другие террористические группировки с территории Сирии в Ливию. А если мы вспомним, что обвинения в смерти американского посла в Ливии в адрес Клинтон являются весьма серьезными, то возврат ИГИЛ в Ливию уже летом позволит поставить данный вопрос непосредственно перед американскими избирателями: откуда снова взялись террористы в Ливии и за что американские парни должны проливать свою кровь?

И окажется, что в бытность свою госсекретарем США Клинтон так напортачила, что США вынуждены до сих пор разгребать ее проблемы. И при этом вынуждены еще взаимодействовать с Россией для купирования последствий ее провалов для внешней политики для США. После чего Клинтон просто ставят перед выбором: либо уголовное дело с широким освещением в СМИ, включая ее тайную переписку, либо снятие ею своей кандидатуры с выборов (подвариант — отсутствие активной избирательной кампании) с включением в избирательную кампанию от демократов мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга. Если Обама реализует данный замысел, он с полным на то основанием может считать, что его имя будет вписано в американскую политику не черными буквами, а звание Нобелевского лауреата мира было получено не зря.

Поэтому российское участие в сирийском конфликте имеет не только в своем активе решение данного вопроса, но, как показывает анализ, становится серьезным фактором внутриполитической борьбы в США, что, несомненно, будет иметь долгосрочные стратегические последствия, имеющие гораздо большую важность, чем решение сирийского или украинского вопроса. И это тоже ответ тем горе-сливальщиакам, которые не видят дальше собственного носа.