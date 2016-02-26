



ИА REGNUM Падение евро

Падение фунта ниже 1,4 доллара.

Падение доллара ниже 75 рублей.

Прогнозы S&P по ВВП РФ и ценам на нефть.

В первой половине текущей недели фунт снизился ниже уровня 1,4 доллара. Давление на него оказало заявление мэра Лондона Бориса Джонсона, который выступил за выход страны из ЕС. Он заявил, что членство в ЕС вредит суверенитету Британии, а соглашение, которое заключил премьер-министр Дэвид Кэмерон в Брюсселе, не принесёт фундаментальных перемен в отношениях с ЕС. Джонсон считается одним из вероятных кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании. 23 июня 2016 года должен пройти референдум о членстве Великобритании в составе ЕС. Агентство Bloomberg полагает, что британские бизнес-лидеры и главы крупнейших производственных компаний будут голосовать за сохранение Великобритании в составе ЕС.

Между тем, с 24 февраля пара GBP/USD стала активно расти (с 1,388 до текущего уровня 1,403). Несмотря на геополитические риски, поддержку ей оказывает локальная слабость доллара США. Согласно данным компании Markit, в феврале индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США снизились соответственно до 51 п. и 49,8 п., что уменьшило вероятность скорого ужесточения процентной политики в США.

На этой неделе российская валюта существенно укрепилась. Пара USD/RUB с начала недели снизилась примерно с 76,74 до 74,74, а пара EUR/RUB — с 86,4 до 82,4. Более существенное падение евро к рублю обусловлено ростом вероятности расширения в марте мер монетарного стимулирования европейской экономики. 26 февраля член совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско заявил, что ЕЦБ не допустит снижения инфляционных ожиданий и будет использовать все доступные инструменты для продолжения стимулирующей политики. В январе годовой рост потребительской инфляции в еврозоне составил лишь 0,3%.

Основным фактором поддержки рубля являются растущие цены на нефть. К 26 февраля цена барреля BRENT превысила уровень в 36,3 долл. Цены на нефть положительно реагируют на возможность заморозки в марте странами ОПЕК и РФ добычи нефти на уровне января 2016 года и статистику по добыче нефти в США, которая снижается. Согласно данным Минэнерго США, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли на 3,502 млн баррелей, но запасы дистиллятов и бензина снизились соответственно на 1,66 млн и 2,236 млн баррелей, а добыча нефти — с 9,135 млн до 9,102 млн баррелей в день.

Вторым по значимости фактором поддержки рубля является улучшающийся геополитический фон в отношении РФ, который способствует снижению премии за риск инвестирования в российские активы.

Одобрение Владимиром Путиным и Бараком Обамой соглашения о прекращении с 27 февраля огня в Сирии (между правительственными войсками и оппозицией), является знаковым событием для многих стран. 26 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Турция не планирует вводить наземные войска в Сирию по собственной инициативе. Это уменьшает вероятность прямого столкновения турецких и российских войск на территории Сирии.

На этой неделе агентство S&P ухудшило прогнозы по ВВП РФ и ценам на нефть в 2016—2017 годах. Оно считает, что в 2016 году средняя цена барреля BRENT составит не 55 долл., а 40 долл., а ВВП РФ сократится на 1,3% против ожидавшегося ранее роста на 0,3%. В 2017 году S&P ожидает роста ВВП РФ не на 1,8%, а на 1%.

Мы не разделяем подобного пессимизма и считаем, что средняя цена барреля BRENT в 2016 году составит 45−50 долл., а ВВП РФ вырастет на 0%. При менее вероятном сценарии (средней цене барреля BRENT в 40 долл.) ВВП РФ сократится в 2016 году лишь на 1%. Прогнозы в отношении 2017 года сейчас давать не совсем уместно, так как ежедневная волатильность цен на нефть порой достигает 5−10%.