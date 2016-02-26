



Александр Горбаруков ИА REGNUM

22 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением по поводу достижения между Россией и США соглашения по поводу прекращения огня в Сирии: «Только что состоялся телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. Инициатива разговора исходила от российской стороны, но заинтересованность, бесспорно, была обоюдной. В ходе беседы мы одобрили совместные заявления России и США в качестве Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране».

«Убежден, что согласованные с американской стороной совместные действия способны радикальным образом развернуть кризисную ситуацию в Сирии. Появился, наконец, реальный шанс положить конец многолетнему кровопролитию и насилию», — отметил российский президент.

Как было озвучено позже, в достижении этого соглашения активно участвовала и Сирия, а также Саудовская Аравия и Катар. Несомненно, это соглашение является весомой заявкой на победу планетарной «партии мира» над планетарной «партией войны». И если это соглашение действительно вступит в силу с 27 февраля, то это будет означать достижение очень важного рубежа доверия между Москвой и Вашингтоном, и не только относительно конфликта в Сирии, но и по ряду других мировых проблем второго плана, в том числе и по Украине.

Надо отметить, что на достижении договоренностей с США Россия не остановилась. Буквально на следующий день Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых обсуждалась ситуация в Сирии, а также выстраивался консенсус относительно допустимых и недопустимых шагов всех вменяемых участников конфликта в контексте достижения соглашения по перемирию. В этот же день президент России провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией российско-американской договоренности о прекращении огня в Сирии, а также российско-американские договоренности.

Что является ключевым в российско-американском соглашении? Почему президент России выступил со специальным обращением по этому поводу? Ключевой является сама договоренность между Москвой и Вашингтоном. Это главное. Москва и Вашингтон демонстрируют всем, что они могут договариваться. И что их решение — закон для всех остальных, а непослушание будет караться. Притом жестоко. Последний любитель-лимитроф столкнуть лбами Россию и США Эрдоган об этом может рассказать всем остальным очень подробно. Выступал что-то как-то очень активно, выступал, ультиматумы кидал направо и налево… Кому? Зачем? «Масти» попутал? Закончилось все никому не нужной смертью двадцати двух турецких летчиков-пилотов американских истребителей в Турции. Только после этого Эрдоган понял свое место в «строю» и снизил свою никому не нужную и глубоко деструктивную для мира во всем мире публичную активность. Сейчас его практически нет в публичном пространстве — «договорился». Другие «принцы пустынь и верблюдов», видимо, поняли новый расклад сил пораньше и показали себя умным людьми, почти каждую неделю мотаясь в Москву и не забывая помалкивать.

Почему так важна эта договоренность? Потому что впервые за долгие годы продемонстрировано, что Вашингтон более не пойдет на поводу у лимитрофов, которые крутили гегемоном как хотели, подбрасывая ему одну ненужную цель за другой, в ходе достижения которых, гоняясь за призраками для себя, но позволяя решать другим свои сиюминутные и тактические интересы, «мировой жандарм» подрастерял все свое былое могущество. При этом дойдя до новой холодной войны, как было верно отмечено в Мюнхене главой российской делегации, с поднимающейся Россией. Оно им надо?

То есть лимитрофы очень грамотно тыкали молодую американскую империю по всем углам, где им не надо было быть, пользуясь неправильно понимаемыми американцами в силу возраста задачами имперского роста. Но, видимо, Владимиру Путину удалось достучаться до вменяемой части американских элит, и вот после визита Генри Киссинджера в Москву мы видим отличное соглашение. Видимо, Москве удалось донести до молодой вашингтонской элиты, что очень плохо доводить дело до того, когда два лидера самых сильных мировых кланов будут бить друг другу «лица» на потеху честной публике и геополитическим карликам.

Гораздо лучше двум мировым геополитическим альфа-самцам пойти по старой доброй имперской традиции — медленно спуститься со своих гор… и спокойно навести порядок на подшефных территориях. А потом спокойно за рюмкой чая на границе двух пастбищ по-честному, по-пацански обсудить происходящее, подбить бабки, отделить овец от козлищ и, не боясь выстрела в спину, спокойно пойти заниматься своими делами дальше. Что важно, во имя мира во всем мире — благородные люди. Вот уже в четверг, 25 февраля, и госсекретарь США Джон Керри признал, что главную угрозу для США представляет не Россия, а радикальный религиозный экстремизм.

Кто бы мог подумать… а эрдоганыч-то и не знал… Как отмечает блогер chipstone: «Самое важное, что мы должны понять из произошедшего за последние недели, это то, что Турция, несмотря на все громкие заявления и множественные провокации, так и не решилась на наступательные наземные действия в Сирии. И уже не решится, момент упущен и, судя по всему, навсегда. И теперь Эрдогану со товарищи придется до дна испить чашу своего политического поражения на внешнем фронте уже внутри собственной страны».

И действительно, главным проигравшим в данной ситуации, и именно из-за своей увлеченности громкими публичными заявлениями, означавшими попытку столкнуть Россию и США лбами в Сирии, стал Эрдоган, не Турция: «Соглашения по перемирию стали крупнейшим поражением турецкой политики в Сирии. Вторым за последние три месяца — вслед за уничтожением российского самолета. Впрочем, авантюра 24 ноября и соглашение 22 февраля для Турции непосредственно связаны — ударив в спину Россию, Эрдоган лишился возможности влиять на сирийскую ситуацию, а соглашение Путина и Обамы лишь зафиксировало вывод Турции из игры.

Асада Эрдоган не признает, с Путиным поссорился, а Обама продолжает поддерживать курдов, видя в них единственную силу, способную противостоять «халифату» на его северных границах. У Эрдогана нет никаких политических возможностей влиять на ситуацию в Сирии, а военное вмешательство турецкой армии исключено. Тем не менее все последние недели Анкара нагнетала атмосферу, требуя от Штатов военной операции в Сирии — и, естественно, ничего не добилась. Теперь соглашением Путин — Обама Эрдогану открытым текстом дали понять, что курды — союзники и Москвы, и Вашингтона, а «ан-Нусра» и «халифат», которые рассматривались Анкарой как сдерживающие курдов силы, будут и дальше уничтожаться».

Что интересно — как только до более-менее продвинутой публики дошел истинный смысл российско-американских договоренностей, тут же пошло шевеление европейских лимитрофов в виде робкого пока недовольства новым ландшафтом местности: «Среди ключевых европейских союзников США нет согласия относительно подхода к России, разведка США признает это в новом аналитическом докладе, представленном в профильный комитет нижней палаты Конгресса». Конечно, кому такое понравится? Раньше что надо было, чтобы хозяин обратил на тебя внимание? Погромче крякнуть, взвизгнуть, вскрикнуть, показать дрожащим грязным пальчиком на якобы обидчика, который обидел сироту турецкую (украинскую и так далее), попросить печенек и сидеть себе в сторонке, спокойно попивая чифирек и подбивая свой лимитрофный гешефтик, пока два главных парня на районе на повышенных будут разговаривать друг с другом. Возможно, теперь будет иначе, по-правильному: накосячил — отвечай. Никто впрягаться за пустоту больше не будет.

И что — разве кто-то будет возражать против того, что до тех пор, пока в Европе была «симфония Империй», Европа была относительно спокойным местом, а столицы Империй в конце девятнадцатого — начале двадцатого достигли небывалого расцвета? Нет. За то, что договоренности были разрушены, все огребли очень серьезно. Хотя у всех всего хватало — колонии были даже у Германии. Более того, если бы не Первая и Вторая мировые войны, то картина мира была бы сейчас гораздо более патриархальной и стабильной, а так — выпустили джина под названием «восстание народных масс» из бутылки. Сейчас будем обратно загонять… Если говорить по сути, то, возможно, мировое развитие в контексте отношений между мировыми державами сделало круг и на новом витке вернулось в начало двадцатого века. Главное — не дать снова стравить ведущие державы из-за неправильно понимаемых ими национально-государственных интересов и целей развития.

Второе значение российско-американских договоренностей заключается в том, что под военным способом решения сирийской проблемы подведена жирная черта. «Машина войны» — останавливается, армии — распускаются. Притом «черных» — ИГИЛ со товарищи — будут бомбить и уничтожать, как и раньше: «Под перемирие не попал никто из всех «умеренных» оппозиционеров, которых как бомбили, так и будут спокойно, только теперь уже и в рамках международного договора бомбить российские ВКС. Как зачищали наземные части асадовской САА, так и будут продолжать зачищать.

В том числе и в Алеппо. И никто теперь и вякнуть не может. А вот все те, кто и так склонялся к миру в Сирии и компромиссам с Асадом, получили реальную возможность прекратить противостояние. Тем более что Асад очень вовремя объявил амнистию. России удалось чисто политическими методами фактически ликвидировать антиасадовский политический фронт на Западе. И это уже непреложный факт».

Данный факт — что война с непримиримыми будет продолжена — не позволяет мировой «партии войны» использовать перемирие для перегруппировки сил, как это не раз было в прошлом. Это означает исход боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака в Турцию, Саудовскую Аравию, Европу (!), Ливию и так далее. Но об этом — в нашем следующем материале, так как только рассмотрение проблемы исхода боевиков в Ливию позволяет увидеть революционные договоренности Путина и Обамы, могущие поменять весь ход мировой истории, в том свете, в котором их и стоит воспринимать — из событий осени 2016 года.