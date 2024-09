Виктория Шапран Jac Perfect Rose 2

Фигурки идолов и обереги, игрушки и дорогие коллекционные экспонаты, талисманы и пандоры — с самого зарождения человека куклы всегда были рядом с ним. Постепенно их выпуск стал массовым, но ценились лимитированные тиражи и единственные экземпляры. Так зарождалась Империя, где «куклы так похожи на людей».

Смотрите галерею фотографий авторских кукол

История кукол: из дерева, тряпок, глины и слоновой кости

Первые куклы были найдены при раскопках древних поселений в разных концах Земли — в Греции, Египте, Древнем Риме, Скандинавии, России, на Крайнем Севере. В древнем захоронении «Брно-2» на территории Чехии найдена кукла из слоновой кости, которой по оценкам экспертов — 28−35 тыс. лет. Куклу обнаружили в захоронении ее владельца — шамана, страдавшего от проблем с суставами.

Деревянная египетская кукла, которую изготовили примерно в ХХ веке до нашей эры, была найдена в саркофаге неизвестного. Кукла из слоновой кости — в саркофаге императрицы Марии — жены римского императора Гонориуса (384−423 г.н.э.). Торговля куклами была также весьма популярна в Древнем Риме. В доме каждого зажиточного римлянина имелась коллекция кукол. То есть, уже в то время появились и кустарное производство кукол, и их лимитированные выпуски.

В Древней Греции девочки играли в куклы до замужества. Перед свадьбой они «сдавали» своих любимиц в храмы — Геры, Артемиды или Афродиты — в подарок вечно юным богиням-покровительницам. Кукол для девочек греки изготавливали в промышленных масштабах. Особенно успешно в V—IV вв. до н.э. шло кукольное производство в греческом городе Сордис, расположенном на торговом пути в Персию.

Игровые куклы часто обладали подвижными конечностями, как и кукла из чешского захоронения Брно. Возможно, это были прообразы первых шарнирных кукол.

В 1823 году полковником И. А. Стемпковским на территории Ростовской области были обнаружены развалины города Танаис (греческий Tanaїs и Tánaїs), который получил название от реки Танаис. (Так прежде назывался Дон.) Город был основан в начале 3 века до н. э. греками из Боспорского государства для осуществления торговли по Азовскому морю.

На территории городища Танаис также была найдена уникальной красоты театральная и ритуальная кукла Маккус. Теперь на нее можно полюбоваться в музее «Танаис», хотя далеко не все находки археологов находятся именно в этом музее.

«Все они — марионетки, в надежных и натруженных руках»

В средние века, когда стало популярно давать кукольные представления на библейские сюжеты, деревянные управляемые куклы в очередной раз вошли в моду. Большую популярность на территории Западной и Восточной Европы завоевали театры-«вертепы», показывающие зрителю рождественскую историю.

Сейчас мода на марионеток возрождается: выставки, кукольные театры и их музеи испытывают необычайный наплыв посетителей. Это отмечают и в московских театрах кукол на Бауманской и Образцова, и в мастерских театральных художников, куда поступают заказы от театров и коллекционеров. Последний всплеск интереса к марионеткам наблюдался в 80-х годах ХХ века.

Куклы-марионетки встречались в театрах древней Греции и Риме, но прародительницей их считают все-таки Италию. Там деревянную фигурку Богоматери называли «Марион» или «маленькая Мария», откуда и пошло их общее название «марионетка». Ну, а простые деревянные куклы на итальянском — буратино.

Правда итальянцы от представлений на религиозные сюжеты кукольники сравнительно быстро перешли к светским многочасовым спектаклям по мотивам популярных опер.

В Италии существовало несколько видов «подвижных» кукол. Для управления марионетками на нитях, надо было пройти обучение. Ведь каждая кукла имела до 20 нитей, которые регулировали движения суставов, головы и даже глаз, а, порой, и ушей. Движения их должны были повторять человеческие, а это было уже искусством. Так что актеров за ширмой всегда было несколько, и каждый отвечал за свою куклу.

Кроме классических марионеток на нитках, были и перчаточные. На перчатку была насажена твердая кукольная голова. Любимым героем таких представлений сталь Пульчинелло (Арлекин). Во Французском варианте — Полишинель. Ну, а в русском — Петрушка(XVII век). Все трое были ярко и чудно одеты, веселы, бойки, драчливы, высмеивали социальную несправедливость и богачей. В Англии любимым героем стал толстый хулиган и проныра — Панч.

За разоблачение общественных бед и чиновников кукольники бывали неоднократно биты, а порой их сажали или убивали. Однако изготовление таких кукол-правдорубов приобрело необыкновенную популярность у местных ремесленников. Это был не просто коммерческий интерес, а дань уважения «героям».

Сицилийский театр, в отличие от балаганов с ширмами, разыгрывал героические драмы, а потому марионетки там были высокие и тяжелые — в рыцарских железных доспехах. Управляли ими с помощью железных прутьев, а главным, и доныне популярным героем стал рыцарь Роланд. На железных прутках двигался и французский Амьен — кукла, изобретенная на севере Франции, но утратившая популярность к ХХ веку.

Вскоре куклы-марионетки распространились по миру. Во Франции, кроме известного нам Полишинеля, в ХIXвеке появился еще один герой, которого изобрел безработный лионский ткач, развлекавший население с помощью Полишинеля. Новенького звали Гиньоль, и по характеру он был — типичный лионский ткач, возмущавшийся со сцены тем же, что и его потрясаемая переворотами и революциями страна.

Гиньоль популярен до сих пор, и этого персонажа изготавливают не только для туристов, но и для внутреннего рынка, многие художники-кукольники. Гиньоль вошел в сферу лимитированного производства.

Во Вьетнаме кукольные представления всегда велись на воде — на прудах, а позже в бассейнах. Куклами управляли с помощью деревянных палок под водой, потому было впечатление, что они двигаются сами. В 1993 году театру присвоили название Водного театра кукол Тхалонга.

У кукол-марионеток всегда были поклонники, которые их коллекционировали. И хотя к началу ХХ века они утратили былую популярность, появление крупных профессиональных театров и технологий, таких, как кукольный театр Образцова вновь возбудило интерес к ним и у публики, и у художников, и у коллекционеров.

Как променять живого соловья на механического, или куклы-андроиды

Куклы и механическими и даже автоматическими устройствами впервые были созданы еще в Древней Греции. В знаменитой книге Шарля Маньяна «История марионеток» рассказывается даже об игрушке-голубе, которая является прообразом аэростатов.

«По свойству и характеру своего ума греки должны были придать этому первому опыту аэростатов вид живого существа и какой-то таинственный, драматический интерес», — пишет Маньян.

Куклы эти использовались не только в театре (в том числе, в знаменитом театре Потейна), но и в религиозных празднествах, дабы поразить простой народ. То же происходило и в древнем Риме. В эпоху Возрождения увлечение механическими «куклами», которые могут сами двигаться, усилилось.

Среди многочисленных механических экспериментов Леонардо да Винчи появился механический «самодвижущийся» Лев, который вышел навстречу королю Людовику XII во время его визита в Милан.

Особый вклад в появление автоматических фигур внесли часовщики, хорошо разбиравшиеся в механике. Расцвет механических кукол-автоматов — прообразов будущих человекоподобных роботов произошел в XVIII веке.

Швейцарец Пьер Жаке Дро, создал серию механических часов с поющими птицами и фонтанами. Все 7 экземпляров были куплены королем Испании Фердинандом VI.

Дро, получив 2000 пистолей от короля, занялся созданием автоматических механизмов. В работе ему помогали — сын Анри-Луи Дро и приятель сына Жан-Фредерик Лешо, живший с ними по соседству. В некоторых источниках Лешо называют приемным сыном Дро.

Одним из первых изобретений Жаке Дро, позволяющим имитировать пение птиц, стал свисток со скользящим поршнем. Он позволил с точностью воспроизводить птичьи трели, меняя тональность свистка. После этого стало возможно создавать для часов, табакерок, музыкальных шкатулок, и даже… театральных лорнетов и пистолетов птичек крошечных размеров. Вероятно, тех самых крох, которых сказочная принцесса предпочла живому соловью.

Самыми совершенными куклами-«автоматонами» компании Жаке Дро считаются три фигуры. Это — мальчик-Каллиграф, или Писарь (1768 год — 4 тыс. деталей, рост 70 см.), который умел писать несколько фраз на бумаге. Писаря можно было запрограммировать на фразу из 40 знаков. Вторым был — Художник, умевший рисовать собачку, портреты Георга III, Людовика XV, Людовика XVI и Марии-Антуанетты, Купидона и мотылька. А третьей и самой совершенной — Музыкантша (самая реалистичная кукла, состоявшая из 2500 деталей!), игравшая на клавесине и органе. Пять мелодий для Музыкантши были написаны Анри-Луи Дро, сыном основателя фирмы, который был не только механиком, но и талантливым музыкантом. Презентация трех фигур-андроидов состоялась в Ла Шо-де-Фоне в 1774 году.

Идея создания движущихся кукол — моделей человека увлекала и целителя Парацельса, и математика, физика и физиолога Рене Декарта, и математика и механика Готфрида Лейбница.

Кстати, куклы-муляжи для студентов-медиков и практикующих хирургов, демонстрирующие взаимосвязь и вид внутренних органов, существовали чуть ли не со Средних веков. Однако наибольшую известность приобрела движущаяся анатомическая модель, названная"Мадемуазель Виерон», которая в движении воспроизводила процесс родов. Муляжи в медицине используются до сих пор, и в последние годы от неподвижных все чаще переходят к движущимся и реалистичным.

Конкурентом Дро и одним из самых известных создателей кукол-андроидов является уроженец Гренобля Жак де Вокансон (1709−1782). Жак родился 24 февраля 1709 года в многодетной семье мастера-перчаточника — десятым ребенком ‑ и очень рано проявил способность чинить любую технику, в том числе, и сложные механические хронометры. В 10 лет он собрал свой первый хронометр самостоятельно.

Жак учился в школе монахов-иезуитов, затем монахов-милимов. В 17 лет организовал в Лионе собственную механическую мастерскую. Скопив некую сумму, он отправился в Париж, где изучал анатомию, физику, механику и музыку.

В 1728 году по совету хирурга Парижской Центральной больницы — Франсуа Кенэ, он решил сделать подвижный манекен для хирургов и студентов-медиков. Насколько новаторской была эта попытка, история умалчивает. Но мировую славу Вокансону принесли другие фигуры.

В 1733 году он принялся за изготовление своего первого изобретения — механического человека, играющего на флейте. Это была деревянная копия с мраморной статуи фавна скульптора Антуана Куазевокса. В 1738 году Вокансон в зале Hôtel de Longuevilleпродемонстрировал Флейтиста и удостоился покровительства и материальной поддержки короля Людовика XV.

В том же 1738 он представил публике механическую утку, инкрустированную медью, которая умела пить и клевать еду, крякать, плавать и… испражняться заранее сваренной кашей из зерна. В 1739 Вокансон создал «Игрока на тамбурине». Диковинные механические куклы Вокансона — демонстрировал сначала в Париже, затем — по всей Франции, Италии и Англии. Стоимость входных билетов была не малая, но люди шли посмотреть на чудеса.

В 1741 году Вокансон получил должность инспектора Королевских шелковых мануфактур, а в 1843 изобрел новый ткацкий станок, который мог ткать узорчатые ткани, чем лишил работы многих ткачей. Его механические чудеса — деревянные музыканты и утка были распроданы за большие деньги в 1743 году. Но до нашего времени не сохранились, а чудесная медная утка сгорела не то в одном из музеев Нижнего Новгорода, не то на Нижегородской ярмарке во время пожара.

До конца жизни Вокансон собирал коллекцию механических игрушек, хотя изобретать их сам уже не пытался: потерял интерес. Его коллекция послужила основой экспозиции музея музыкальных автоматов в Гренобле. Там же попытались воспроизвести по картинкам и чертежам утраченные произведения мастера.

В XIXвеке публика увлекалась уже ходячими и танцующими куклами и часами с самодвижущимися фигурами.

«В России мода на механических кукол была широко распространена. Можно вспомнить часы «Павлин», сделанные механиком Консом (сегодня — в Эрмитаже), «автоматы с музыкой» Ивана Кулибина (его «театральные» часы «Гусиное яйцо» тоже находятся в Эрмитаже), а также произведения тульских мастеров, воспетые Лесковым в «Левше», — пишет в статье «Заводные люди» Екатерина Истомина.

В 1965 году веке парижанин Кристиан Байи так увлекся коллекционированием автоматонов, что попытался их реставрировать и понять тонкости механики создания. И в результате выпустил целую серию книг по истории автоматонов.

Автоматоны снова явились перед публикой в начале ХХI века. В частности, отреставрированный Каллиграф вновь заинтересовали публику в 2003 году, когда мануфактура Jaquet Droz выставила его в своем павильоне на часовой ярмарке в Базеле. В павильоне начался ажиотаж. Тут же появились и коллекционеры — заказчики на все три классических шедевра: «Каллиграфа», «Художника» и «Даму, играющую на клавесине».Представители фирмы обещают также выпустить и танцующих кукол.

Текстильная кукла в России: добрая молчальница.

С декабря 2015 по 13 февраля 2016 года в литературном музее А. С. Пушкина на Пречистенке в Москве состоялась выставка «Куклы в народных костюмах», где были представлены практически все виды традиционных кукол, народов, населяющих Российскую Федерацию.

Это были и северные куклы, и русские «крученые», и марийские, и башкирские. Также были представлены виниловые куклы фабрик «Ленигрушка» и «Огонек», а также произведения современных художников и мастеров-кукольников — современных кукол, представляющих народные костюмы и традиции.

Я попала на эту выставку в один из последних дней, и, лишний раз убедилась в том, насколько же велик интерес и к истории, и к народному костюму, и к традициям у людей самых разных возрастов. Как уверяют работники музея, аншлаг на этой выставке наблюдался даже в рабочие дни. Кстати, в самом начале своего существования музей Пушкина также был музеем кукол.

Вся экспозиция кукол — текстильных, фарфоровых и деревянных, наряженных в народные костюмы была представлена в музее, большей частью, в исполнении современных мастеров, но с сохранением традиционных особенностей каждого вида. Потому обратимся к истории, которую пытаются возродить художники-фольклористы.

В России куклы делались из любых подручных материалов. Одни предназначались, чтобы развлечь и успокоить младенца, для чего использовалась обычная кукла-скрутка — из полена и материнского платка. Для маленьких деток мастерили кукол из соломы, лыка, глины. Куклу-Масленицу, которую на праздник сжигали — для прихода весны, делали из соломы.

Однако над люлькой подвешивали и специальных обережных кукол «от дурного глаза» и злых духов. Двенадцать кукол-«лихоманок» оберегали членов семьи от болезней. Куклы делались и на сохранение беременности, на урожай, на достаток в доме. Такие мастерились уже из более дорогих материалов, чем глина и полено — из хлопка, льна, шерсти.

Куклы Коляда, Купала, Морена — участвовали в праздничных представлениях. Чуть позже появилась кукла-Пасха — из красной ткани, у которой вместо лица — на голове красные нитки — крест-накрест.

Ткани были вообще дороги — и для простого сословия, и для более зажиточного, и остаток от самой заношенной рубахи отца или матери выстирывался и использовался для изготовления кукол для детей. Ценились и бабушкины, и дедушкины наряды, которые часто соединялись с мамиными и папиными — в одной кукле. Этот метод использовался для того, чтобы «духи предков» охраняли от злых духов.

Охранная кукла-скрутка, как правило, скреплялась нитками без узлов, наполнялась ветошью или душистыми травами, а само лицо у нее делалось без глаз. Кукла не имела имени, дабы не смогла попасть из неживого мира в мир живых. Это правило касалось текстильных кукол со всех континентов.

Вальфдорские куклы из натуральных материалов изготавливаются по тому же принципу. Теперь куклы для вальфдорской педагогической школы изготавливает целая плеяда мелких производств. Опять-таки стараются не делать слишком похожих кукол, так как они все-таки несут в себе индивидуальность мастера.

Итак, кукла развивала фантазию ребенка. Дети могли представить такую куклу и плачущей, и смеющейся, и влюбленной, и даже выходящей замуж, таким образом, у них развивалось воображение. Мальчики в деревнях лет до 12 спокойно играли с девочками в куклы, хотя те и другие уже с 5 лет максимально помогали взрослым по хозяйству. Благодаря совместным играм они знакомились, изучали друг друга, узнавали обряды и обычаи предков.

Свадебных кукол шили в костюмах каждой губернии, и каждой волости. И делались они далеко не в каждом доме. По крайней мере, обеспеченные люди могли заказывать их у лучших мастериц, которые, пусть и кустарно, начали производство таких ритуальных кукол.

Если жених был из Рязанской области, а невеста — из Тверской, то соответственные костюмы шили и на «родню» с каждой стороны. Сейчас на свадебных кукол можно полюбоваться, например, в Сергиево-Посадском музее игрушки.

В наше время народная игрушка стала прерогативой художников. Ее изготавливают как для музеев, так и для частных коллекций, и стоят они не дешево. Художники проводят многочисленные мастер-классы для любителей народной куклы. А их со временем становится все больше. Люди возвращаются к своим истокам.

Недаром такую популярность приобрели маленькие фарфоровые куколки в народных костюмах итальянской фирмы Деагостини.

Но с текстильными куклами все обстоит куда более благополучно, чем с деревянными или глиняными. Пусть знаменитая российская матрешка красуется буквально в каждом музее игрушек. Популярность ее у самих жителей России, куда ниже, чем у иностранцев, и делают ее только художники-индивидуалы.

Пока что, к сожалению, традиционные народные кукольные промыслы держатся только на энтузиастах, которые еще помнят дымковскую и каргопольскую традиционную игрушку, богородскую резьбу по дереву, хохломскую роспись. Хочется надеяться, что на волне интереса к родной истории и культуре они все-таки возродятся в полноценные, пусть и небольшие производства.

Фарфоровые красавицы и куклы из папье-маше

Сейчас в каждом сувенирном магазине можно увидеть дешевых фарфоровых красавиц в стилизованных под старину пышных платьях. С них, обычно, начинается вовлечение коллекционеров в мир авторской куклы.

Постепенно возрождается и изготовление кукол из папье-маше. Пик популярности этих красавиц пришелся на XVII век. Тогда же были изготовлены 12 больших кукол из папье-маше для взрослых. Это — один из самых маленьких лимитированных тиражей.

Однако коллекционеры все же больше предпочитают антикварных фарфоровых кукол и их реплики, изготовленные в Европе. Стоит напомнить, что китайцы первыми изобрели фарфор и начали изготавливать кукол в народных костюмах, а европейцы долго пытались разгадать его секрет. И, наконец, сами стали выпускать прекрасных кукол в изумительных костюмах, как исторических, так и современных. Пик моды на фарфоровые и восковые куклы совпал по времени. Особенно прославились куклы фирм Готье, Жюмо, Брю, Fleischmann&Bloedel, Штайнер. С ними соревновались немецкие мастера, освоившие к началу ХХ века массовое производство качественных фарфоровых кукол, а заодно придумавшие кукольные домики.

Тогда же фарфоровые и восковые куклы стали настоящим предметом роскоши для взрослых, и ими лишь изредка играли дети из очень обеспеченных семей. Они были куда прочнее и долговечнее, чем куклы из папье-маше, а также — красивее и желаннее. Их расцвет пришелся на середину XIX — начало ХХ века. Тогда же их начали активно коллекционировать.

Сейчас изготовлением коллекционных фарфоровых кукол занимаются отдельные художники. Цена особенно уникальных экземпляров может конкурировать с автомобилями для среднего класса.

Первая уникальная кукла в единственном экземпляре была создана французским импрессионистом Эдгаром Дега. Это была восковая статуэтка «Petite Danseuse» (Маленькая танцовщица), одетая в реалистичное тканевое платье на одной из первых выставок импрессионистов в Париже. Портретные фарфоровые куклы ценятся и сейчас, как, например, куклы российской художницы ОлиныВентцель, изображающие исторических кукол в детализированных костюмах того времени.

Современные куклы

Куклы в модных нарядах: от Пандоры до Барби

Куклы, которые демонстрировали модную одежду, появились довольно давно. В Риме для визуализации модных тенденций провинциалкам изготавливали так называемые «куклы-Пандоры». Их богатые римлянки пересылали своим далеко живущим родственницам.

В Европе XIV века, где информации о моде было мало, зато любительниц нарядов — множество, такие куклы тоже были весьма распространены. Известно, что в 1391 году супругаанглийского короля Ричарда II Анна Богемская получила такую куклу из Франции. Для куклы были изготовлены модели, представляющие наиболее модные новинки, которые можно было заказать королевским портным.

Такие же подарки получали и другие королевские особы — Маргарита Наваррская, Мария Медичи. Кукла — Пандора, принадлежавшая императрице Марии Федоровне, хранится в музее Гатчинского дворца. Она была изготовлена для придворной модисткой французской королевы Марии-Антуанетты — Роз Бертен. Пандоры были двух видов — большие — для парадных нарядов и малые — для домашних, в стиле «casual». Они канули в лету, едва увеличился тираж модных журналов, и их нынешними наследниками считаются витринные манекены.

В ХХ веке мир наводнили модные журналы. Но, как и в прежние времена, попасть на показ мод может далеко не каждая дама, а о маленьких девочках и говорить нечего.

Вероятно, по этой причине появились куклы, которые должны были воспитывать у маленьких девочек вкус и привычку к хорошей жизни. Так на подиум кукольного мира вышли fashion-куклы.

Одной из первых на этом поприще стала знаменитая Барби — детище супругов Элиот и Рут Хэндлер — владельцев фирмы Mattel Creations. Супруги заметили, что их дочка очень любит менять наряды у любимой куклы и решили создать собственную топ-модель.

Успех Барби был столь ошеломителен, что производство ее быстро стало массовым. Лишь в 1979 году производители Барби выпустили линию «Куклы мира», затем перешли в тематические коллекции: рождественские, свадебные, портретные — кинозвезды-герои фильмов, поп‑ и рок-звезды, одетые в наряды модных дизайнеров.

Деми Мур, Джонни Депп, Ким Бессинджер, Шер — от Mattel — отличались характерной для Барби фигурой — длинноногой, с тонкой талией и высокой грудью, и характерным выражением лица: радостно-добродушном, но не отягощенным излишним интеллектом.

Этих кукол выпускали уже лимитированным тиражом, для каждого года делали свою коллекцию героев, а выпустив обозначенное количество, на глазах коллекционеров разбивали форму отливки кукол.

Производители Барби выпускают ежегодно до 100 новых кукол. Не удивительно, что и коллекционеров у Барби так много, а самих этих кукол в коллекциях — рекордное количество.

Fashion-куклы с умным лицом

Казалось, фирма Mattel Creations побила всех конкурентов, однако и на ее горизонтепоявился конкурент — Роберт Тоннер (род. 14 июля 1952 г. в городе Bluffton, штат Индиана) — модный дизайнер, который с детства увлекался куклами, комиксами, фильмами Диснея и даже модных красавиц увидел совершенно по-своему.

Тоннер был выходцем из бедной семьи, где постоянно болела мать, а отец — инженер-самоучка изо всех сил пытался обеспечить жену и детей.

В 8 лет Тоннер научился шить, затем окончил школу и поступил в медицинский колледж, так как твердо решил стать хирургом. В 1973 году он неожиданно для всех выбрал совершенно другое поприще и поступил Школу Дизайна Парсонс в Нью-Йорке. По окончании учебы перспективного дизайнера принял в фирму Blassport ее владелец Билл Блэсс, также бывший выпускник этого колледжа и очень талантливый дизайнер.

Фирма Blassport за время ее существования подняла американскую спортивную одежду на необычайно высокий уровень. Тоннеру тоже было, где развернуться, он ходил по модным показам. Его модели попадали в самые модные журналы: Women’s Wear Daily, Town&Country, New York Magazine, The New York Times and Vogue.

Однако он никогда не пытался завязывать деловые связи с заказчиками. Его интересовала кукольная мода, и он начал создавать модели кукольной одежды.

В 1885 году одна из них получила положительную рецензию Американской ассоциации кукольных художников, а еще через 5 лет он решил организовать собственный бизнес. В 1991 году фирма «Robert Tonner Doll Designs» (RTDD) из трех сотрудников: Тоннера, его бизнес-партнераHarrisSafier и швеи-мотористки на неполный день.

Они разрабатывали не только модели для кукол, но и тела самих кукол — это были шарнирные и фарфоровые куклы, в том числе и куклы-дети, которые были выпущены лимитированным тиражом. Они стоили от 650 до 1500 долларов — вполне сравнимо с модными азиатскими шарнирными куклами bjd (ball jointed doll), но представляли — не конструктор для дальнейшего творчества владельцев и художников, а вполне самостоятельное произведение дизайнерского кукольного искусства.

КукламТоннера можно было проколоть уши, сшить для них одежду, или купить фирменныйаутфит (одежду), а если они заболели: например, появились трещины в плечевом суставе, или разболтались бедренные шарниры — «подлечить» в специальном госпитали при фирме. Кроме того, помощники Роберта Тоннера постоянно поддерживают связь с фанатами через интернет. На фирму через сайт можно написать письмо с претензиями или пожеланиями. Чаще всего ответ приходит довольно быстро.

Куклы выпускаются как с нарисованными, так и с вставными глазами, с вшитыми волосами и в париках. Их высота варьируется от 9−12» до 22» (то есть, от 22 до 60 см). Особенно дорогие детища Тоннера, как и все шарнирные куклы, обладают головой с крышечкой и возможностью смены глаз, рук и стоп.

В дальнейшем в компании появились новые сотрудники — грамотные маркетологи, пиарщики, журналисты, куклам, которых создавал Тоннер, придумывались свои легенды. Например, первой и самой знаменитой стала кукла-модельер Tyler Wentworth (фото Вики Шапран). Ее детально разработанные наряды, обувь, добродушное, но аналитическое выражение лица завоевали симпатии коллекционеров. Не меньшее — деловой стиль светского репортера Бренды Старр. Кукол с легендой даже взрослой публике было покупать интересней, чем просто модно одетых дорогих красоток.

Артисты и герои фильмов компаний Miramax, Warner Bros., DC, Диснеем и Sony Entertainment, сделались одними из культовых героев Тоннера и его команды.

Так появились портретные герои из «Гарри Поттера», «Человека-Паука», мюзикла «Чикаго», «Бэтмэна», «Волшебника из страны Оз», «Пиратов Карибского моря», «Алисы в стране чудес», и, разумеется, «Унесенных ветром».

Скарлетт О’Хара, в исполнении Вивьен Ли, до сих пор не может оставить равнодушным ни одного дизайнера. Фирмы Франклина Минта (Franklin Mint), Эштона Дрейка, Тоннер, Mattell словно соревнуются за первенство в изображении этой героини в разных нарядах и периодах ее непростой биографии.

Фирма Тоннера успешно развивается с 1991 года, и в 2002 годуон сумел приобрести «Effanbee Doll Company» — одну из старейших американских компаний, сохранив ее право выпускать собственных кукол под своей же маркой.

В 2006 году появляется еще одна компания Wilde Imagination, в которой Роберт Тоннер является креативным директором. Ей передаются права на изготовление нескольких моделей коллекционных кукол Тоннера. Это — «ужасно прекрасная» Эванджелин Гэстли и ее двоюродная сестра Парнилла Гэстли (обе родились в похоронном бюро) и кавалер Эванджелин — Руфус. В семейство входят также заклятая подруга Эванджелин — Амбер, скучающая светская молодая дама — Элловайн, и несколько кукол-друзей (фото Вики Шапран).

Компании продолжаются развиваться, объединяться с более успешными, но все же — у каждой свой путь — и в кукольном мире, и в мире большого бизнеса, где друзей нет, зато есть конкуренты. Так волна очередного кризиса уже поглотила и несколько успешных фирм по выпуску дорогих шарнирных кукол. Теперь их работы можно купить только на вторичном рынке.

Тем не менее, производство шарнирных кукол, как и супер-реалистичных младенцев — кукол-реборнов заслуживает отдельного материала.

В статье использованы также фотографии кукол в народном костюме Алисы Агранат

Смотрите галерею фотографий авторских кукол