



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Большой тенис

«Хорош не тот, кто сильно подаёт, а тот, кто всегда принимает», — этот афоризм мог бы относиться ко многим видам спорта, однако по-настоящему актуален он лишь в отношении большого тенниса (или лаун-тенниса). Эта игра, хоть и имеет историю, длинные корни которой прорываются сквозь века вглубь времен, была запатентована лишь в 23 февраля 1874 года. Причем формальным отцом лаун-тенниса стал не кто иной, как британский военный, участник кампании 1860 года по взятию Пекина Уолтер Уингфилд.

Уингфилд назвал свою игру Sphairistike, что переводится с греческого как игра в мяч. Однако так как теперь игроки состязались на лужайках, то и вид спорта, что логично, получил название лаун-теннис. Главным отличием запатентованной игры в теннис от более старой версии были новые правила и условия. Например, играть теперь должны были на травяных лужайках, а не в закрытых помещениях на твердом полу.

Уолтер Уингфилд на венгерской почтовой марке

Правила, которые изобрел британский военнослужащий, значительно отличались от тех, по которым состязаются сегодня. Если в настоящее время теннисист может подавать из любого места на задней линии в пределах своего квадрата, то правила Уингфилда точно указывали, где должен стоять спортсмен, причем это место было в пределах корта, но не на задней линии. Также интересно, что тогда теннисный корт имел форму песочных часов, сужаясь к центру. В целом, все правила, обозначенные Уолтером Уингфилдом, были намного проще тех, которые существуют сегодня.

Каким был теннис до 1874 года?

История игры в теннис началась в Средневековье, хотя первые упоминания об этой игре можно найти еще в Древнем Риме и Древней Греции, однако ни даты, ни имена спортсменов здесь нам неизвестны.

Если говорить об эпохе Средневековья, то достаточно вспомнить произведение Уильяма Шекспира «Генрих V», в этой хронике дофин из Франции присылает молодому королю Англии бочку теннисных мячей, чтобы таким образом посмеяться над англичанином. Этот эпизод является одним из первых упоминаний тенниса в средневековой литературе.

Жё-де-пом. XVII век

В XI веке во Франции появился такой вид спорта как жё-де-пом (игра ладонью). Историки считают, что именно монастыри стали колыбелью этой игры. Тогда в теннисной битве принимать участие могли сразу до 12 человек. Пробковый мяч, покрытый кожей, сначала отбивали просто рукой, потом игроки додумались, что удобнее надеть перчатку, позже стали отбивать мяч битой, а спустя пять веков, наконец, придумали ракетки и сетки. Чуть позже в Италии в XII — XIII веках спортсмены играли в «джидоко», игру, где мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем.

Стоит отметить, что французский жё-де-пом называют также реал-теннис, корт-теннис. Из монастыря игра ладонью перебралась в королевские дворцы: английские, французские, испанские короли и их придворные сражались друг с другом с помощью перчатки и мяча на теннисном корте. С этих времен теннис стал спортом для благородных особ. Вплоть до XIX, то есть пока британский военнослужащий не запатентовал игру, в теннис играли в закрытых помещениях на твердой поверхности. Перенос игры на травяные лужайки стал возможен благодаря, во-первых, появлению английского газона с короткой травой, во-вторых, — вулканизации, которая позволила создавать резиновые мячи, отскакивающие практически от любой поверхности.

Жё-де-пом. 1632

Однако еще в XVI веке знатные особы в теннис играли еще по-другому. Причем пристрастие к жё-де-пом особенно сильно появлялось у французских королей. Так, Франциск I повелел оборудовать на собственной яхте теннисный зал. Даже в Лувре был устроен теннисный корт, так распорядился Генрих II. В те времена в теннис сражались, в первую очередь, на деньги, а долги проигравших спортсменов взимались даже по решению судов. Короли и их придворные могли выиграть или проиграть большие суммы. Игра шла на «корону», крупную монету в 60 су, ее разменивали на четыре другие монеты более мелкого достоинства. Отсюда и 15-бальная система подсчета очков: 15, 30, 45, 60. Теперь подсчет очков теннисистов производится немного иным способом, но в целом система осталась прежней.

Однако, несмотря на то, что теннис, как мы писали выше, начал формироваться как вид спорта еще в XI веке, то даже спустя семь столетий он не стал по-настоящему популярен. И дело отнюдь не в том, что народу мола быть не по душе эта игра. Дело в том, что право на занятие этой игрой присвоили себе «избранные», вследствие чего этот вид спорта долгое время не мог развиваться. Так как количество теннисистов было слишком мало (играла только знать), то в Париже было всего десять кортов через сто лет после появления тенниса. Причем все они были в таком состоянии, что играть там даже при желании было стыдно: теннисные залы находились в удручающем состоянии. Причина заключается в том, что залы отдавали в пользование театральным труппам.

Первый Уимблдонский турнир на Уорпл-роуд в Лондоне. 1877

Ситуация немного изменилась лишь в XIX веке. В Англии в 1877 году состоялся первый теннисный турнир. Сначала чемпионат назывался «Всеанглийский крокетный и лаун-теннис клуб», однако позже он получил название по месту проведения — Уимблдон. Инициатором был Генри Джонс, один из членов «Все английского крокетного клуба». Сегодня это турнир входит в число четырех самых престижных теннисных соревнований — один из турниров большого шлема. Так, большой теннис стал быстро популярен в Европе. Теперь позволить себе скрестить ракетки на корте могли не только знатные люди — все желающие стали играть в теннис на любых подходящих площадках: на лужайках, асфальте, бетоне песчаной поверхности. С 1884 года лаун-теннис стал Олимпийским видом спорта.

Большой теннис в СССР

В 1956 году была создана Федерация теннис СССР, в этом же году в стране стали организовывать мужские и женские турниры по большому теннису. Однако говоря об истории тенниса в СССР, надо вернуться еще в дореволюционное время. Так, первый Всероссийский союз клубов лаун-тенниса был создан в 1908 году, но теннисисты из России начали сражаться на международных теннисных турнирах еще в 1903 году. Большим поклонником этой игры стал царь Николай II. 18 августа 1878 года «Манифест о всемерном развитии лаун-тенниса в России» стал началом теннисной истории в России. Документ был принят инициативной группой, в которую вошли приверженцы тенниса из Петербурга, Москвы, Харькова и Риги. В 1888 году в России появился первый лаун-теннис клуб в дачном местечке Лахта под Петербургом.

Однако в дореволюционное время большой теннис еще был развлечением аристократов, и для большинства он оставался недоступным. После революции 1917 года буржуазная «белобрючная» игра пошла в массы. Большому теннису наравне с другими видами спорта уделялось особое внимание. Спартакиады народов СССР, чемпионаты, первенства в республиках, областях и краях для людей любого уровня мастерства — все это позволило любому трудящемуся попробовать свои силы в теннисной битве или даже стать профессиональным спортсменом. А строительство новых теннисных залов, в том числе и приспособленных для игры в зимнее время, позволило развивать теннис в масштабах всей страны. Если к 1914 году в стране насчитывалось всего 50 клубов по большому теннису, то после 1917 года число залов увеличилось в разы.

Через три года после создания Федерации тенниса СССР, в самом престижном мировом турнире — Уимблдоне — побеждает советский теннисист, эстонец по национальности Тоомас Лейус. В юношеской сетке он в двух сетах обыграл спортсмена из Великобритании Роджера Тейлора. Потом Галина Бакшева стала первой советской победительницей Уимблдонского турнира среди девушек в 1961 и 1962 годах. Многие советские тенисты потом повторяли успех своих земляков и поражали соперников своим мастерством.

Популяризация тенниса среди граждан страны принесла свои результаты — история СССР знает еще много по-настоящему великих теннисистов. Например, чемпион союза Евгений Кудрявцев, первая ракетка страны Нина Теплякова, четвертая ракетка мира Ольга Морозова, первый вошедший в мировую десятку сильнейших советский спортсмен Александр Метревели, первый российский теннисист-профессионал Александр Чесноков. Главное, что занятие большим теннисом стало доступно детей, подростков и взрослых на территории всего СССР.

Субъективное мнение автора

Большой теннис, безусловно, является одной из самый развивающих человеческий дух, характер, силу и смекалку игрой. Яркой и точной характеристикой этого вида спорта является высказывание двукратного обладателя Большого шлема Рода Лейвер:

«Теннис — это шахматы в движении».

Не только сила, но стратегия и техника, которая продумывается игроком и его тренером заранее, составляет основу хорошей игры. Быстрый анализ ситуации, корректировка решений, физическая подготовка — все это в совокупности делает теннисиста настоящим профессионалом. При этом важно заметить, что физическая подготовка спортсмена стоит в ряду основных критериев качества, однако один этот параметр в отсутствии остальных не стоит ничего. Однако современный теннис, в первую очередь, мужской с невероятной силой пытается вытеснить интеллектуальную составляющую игры.

Сегодня мужские матчи все чаще стали похожими не на сражение ума, расчета и логики, а на битву мускулистых роботов, не позволяющем своим эмоциям выбраться наружу. Исход такой игры, как правило, решает лишь то, кто первый чуть расслабится на своей подаче и отправит мяч на сторону соперника со скоростью меньше 200 километров в час.

Спортивные критики могут справедливо заметить: «Мужской теннис на то и мужской теннис. Подача всегда была решающим фактором». И с этим замечанием нельзя не согласиться. Однако еще недавно на поле теннисной битвы можно было не только увидеть, но и почувствовать накал эмоций из-за экспрессивной игры спортсменов. Чего стоит матч второго круга в 2008 года на Australian Open, где сошлись российский теннисист Марат Сафин и кипрский атлет Маркос Богдатис. Их игра продолжалась пять сетов, и даже, несмотря на то, что Сафин проиграл (4−6, 4−6, 6−2, 6−3, 2−6), матч прозвали великой встречей двух воплощенных экспрессий.

Еще один пример интереснейшего матча тоже состоялся в 2008 году на открытом чемпионате Австралии. Австралиец Ллейтон Хьюитт встретился в третьем круге с тем же киприотом Маркосом Богдатисом. «Никто не хотел уступать», — именно так охарактеризовали этот мачт спортивные комментаторы. Изощренные комбинации, острые удары, невероятные «закрутки» — все это спортсмены использовали, чтобы одержать победу. Сражение длилось 4 часа 45 минут. На видеозаписи игры видно, как последний розыгрыш матчбола происходит с восходом солнца.

Безусловно, неверно было бы утверждать, что в современном мужском теннисе нет интересных спортсменов. Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и другие — все они превосходные спортсмены. Однако мужские матчи теперь часто лишены некой интриги, экспрессии, а главное — зрители в основном не ожидают завораживающих многоходовых розыгрышей, суть которых можно было бы сравнить с комбинацией на шахматной доске. Нет, интеллектуальная составляющая в мужском теннисе не отмерла вовсе, она все больше поддается силовой составляющей.

Примечательно, что на эту тенденцию обратили внимание еще в 1998 г. на Международном конгрессе «Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии». Заслуженные российские тренеры по теннису И.Ш. Тучашвили и В.Н. Янчук в ходе своего доклада заявили:

«По существу, прогресс мы наблюдаем только в двух факторах: «физическом» (совершенствование скоростно-силовых качеств), благодаря чему резко возрастает быстрота ударов и подачи, и «материально-техническом» (совершенствование материала ракеток и искусственных покрытий)».

Действительно, стоит взглянуть, сколько теннисных ракеток приносят с собой на матч спортсмены, как часто они их меняют, а также другой инвентарь, то складывается впечатление, что играть теннисисты стало, вопреки афоризму, не головой, а ракеткой. Что противоречит самой сути теннисной игры. Техника и тактика — эти параметры отходят на второй план, поэтому современные игру уже не так будоражит изголодавшиеся по битве интеллектов на теннисном корте сердца зрителей.

Тогда, в 1998 году, российские эксперты предложили, что преодолеть застой можно за счет изменения принципов игры, подготовки спортсменов. В основе этой новой эстетики должен лежать принцип гармоничной симметрии. Однако сегодня мы точно можем утверждать, что никакой гармонии между техникой, тактикой и силой, инвентарем не удалось достигнуть. Хорошо это или плохо? Не знаю, но скучно точно!

Женский теннис оказался менее подвержен этой тенденции, в основном, в силу физических способностей представительниц прекрасной половины человечества. Однако стоит выйти на корт американской теннисистке Серене Уильямс, и дальше матч уже можно не смотреть: скорее всего, победа останется за Сереной. Этакий женский терминатор, результат битвы с которым будто бы предопределен заранее. И как тут не станешь фаталистом… Обыграть ее с помощью смекалки становится все сложнее, потому что лишь попадись спортсменке на ракетку мяч, как она отправит его в разы быстрее. В женском рейтинге WTA Уильямс — на первом месте, причем от второй ракетки мира Анджелики Кербер ее отделяет пропасть почти в четыре тысячи очков. Для сравнения разрыв между второй и третьей мировыми теннисистками составляет уже менее 200. То есть, чтобы победить американскую теннисистку нужно последовать примеру «роботизированного» мужского тенниса?

Какой бы ответ не пришелся по душе больше, одно остается неизменным — большой теннис, известный со времен Древней Греции и доживший до нашего века, является самым прекрасным видом спорта. Теннис, по крайней мере, как любительский спорт, не побоюсь этого сравнения, как музыка или писательство делает спортсмена по-настоящему счастливым человеком. Однако хочется верить, что и в профессиональном спорте, спортсмены будут играть в теннис словно в шахматы, а не в бездумное перетягивание каната.