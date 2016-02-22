



ИА REGNUM В кабинетах и парадных залах веселье даже не прекратилось

Вторая годовщина Майдана продемонстрировала очевидное — Майданы сами собой не происходят. Народной «воли» абсолютно недостаточно, нужна не только организационная направляющая (партия, организация) в роли тарана, но и два самых важных фактора — а) потребность части политической и финансовой элиты в Майдане, то есть готовность политически его легитимировать и финансировать, б) наличие внешних источников легитимации.

Что было у нынешнего Майдана из вышесказанного? — Ничего. Запад принципиально открещивается от любого серьезного участия во внутренних делах Украины, ограничиваясь расстановкой нужных фигур. Украина позволяет Западу осуществлять эксперимент по уничтожению европейского государства, по сути, в идеальных условиях, перед общеевропейской вакханалией. И это — и Запад, и «элиту» окраины — вполне устраивает.

Олигархи — свое получили, в том числе и за сохранение Яценюка во главе правительства: «Премьер-министр Арсений Яценюк распорядился назначить 2 из 5 членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз».Как отмечается, новыми членами Набсовета могут стать Игорь Диденко и Вадим Гламаздин. Диденко является бизнес-партнером олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Вадим Гламаздин, работавший заместителем генерального директора «Центра исследований энергетики», что лоббирует интересы энергогруппы ДТЭК Рината Ахметова, с 5 октября прошлого года работает заместителем министра Кабинета министров».

Парламентские партии дистанцировались от Майдана-3, руководствуясь соображениями безопасности в преддверие досрочных парламентских выборов. В результате движуха на площади вылилась в неизвестно что — то ли в фарс, то ли в трагикомедию. Ее поддержали исключительно те, кто в новой расстановке сил и сфер влияния с февраля 2014 года упустил все. То есть проигравшие. Но даже киевляне, оказывавшиеся на Майдане по своим делам, стремились как можно скорее удалиться от этого места.

Данные процессы отмечают и украинские эксперты: «Нынешняя украинская власть — это всего лишь замена аватаров. Она если и отличается от предыдущей, то только в худшую сторону. Но Майдан-3 не является успешным методом смены власти. Для успешной смены власти и начала реформ необходимо:

Сильная политическая организация в масштабах страны.

Желательно, имеющая места в Парламенте и обязательно в местных советах.

Авторитетные люди во главе этой организации.

Международная поддержка организации, лидеров.

Данные условия невозможны без постоянного присутствия в ТВ и СМИ».

Некоторые эксперты идут еще дальше и отмечают, что Майдан-2 ничего не изменил в сути устройства украинского государства, которое как было, так и осталось олигархическим: «Существует коллективная организации власти олигархов, которая посредством контроля над государственными институтами обеспечивает реализацию своих интересов. Эти интересы выражаются в контроле экономических активов, их распределения, а также их защиты посредством контроля над государством. С этой точки зрения украинское государство было чрезвычайно эффективным, поскольку обеспечивало гарантированный контроль для узкой олигархической прослойки, состоящей из нескольких больших групп, которые то усиливались, то ослабевали, что приводило к постоянному изменению баланса сил, который приводил к беспрерывному переделу экономических активов.

Остальные социальные группы были практически исключены от доступа к экономическим богатствам страны, поскольку они не имели соответствующей организации, которая бы позволяла эффективно защищать их интересы посредством существующих госинститутов. Они получали крохи с барского стола вступая во взаимодействие с олигархическими группами, которые исходя из своих интересов, использовали другие социальные группы для легитимизации своей власти посредством выборов в ВРУ, президента и местных органов власти. Собственно говоря, институты президента, парламента и правительства плюс институты местной власти, которые контролируют олигархи посредством своих политических фигур, определяют власть этой группы и ее пределы».

Как отмечает The Washington Times, «политическая система Украины разваливается, поскольку коррупционные силы до сих пор обладают слишком большим доступом к рычагам политической власти. Настроенные на реформы политики с отвращением подают в отставку. Уверенность в возможности правительства исполнить волю и мечты «майдана» исчезает. Люди все больше теряют терпение. Они в гневе, оттого что более 100 человек пожертвовали своими жизнями ради революции и свободы, но их жертва оказалась напрасной. Два года спустя они видят, что ничего не изменилось. Иронично, но итогом всей этой неопределенности и нестабильности становится тот факт, что президент России Владимир Путин может откинуться в кресле и наблюдать за тем, как Украина сама собой рухнет. Ему больше не нужно оказывать давление на правительство Петра Порошенко, навлекая на себя критику со стороны Запада. Политики в Киеве делают за господина Путина всю его работу».

Можно ли на этом основании говорить о том, что народ Украины получил прививку от Майданов? Думаю, пока еще рано. Как только при необходимости подтянутся основные игроки, нет никаких гарантий того, что народ от созерцания телевизионной картинки не броситься на площадь, сминая очередных зарвавшихся воров, которых же он и привел во власть, и заменяя их на новых. Вопрос только в том, что реального Майдана-3 Украина как государство в нынешних границах не переживет.

Как отмечает Юрий из Сум, «вторая годовщина Майдана властью спокойно прожита и даже использована на пользу. Порошенко тяжко вздохнул, посмотрел в окно, опрокинул рюмашку и пошел звонить Байдену, чтобы поговорить о делах. Украина вступила в третий год счастливого европейского будущего». А чего Пете волноваться — кондитерская фабрика «Рошен» в Виннице за 2015 год нарастила чистую прибыль на 9% — до 51,78 млн грн. Кроме того, активы компании за прошлый год возросли на 17% — до 4,146 млрд грн, основные средства — на 33,8% до 3,775 млрд грн. У Петра, как и у Арсения, и у всей Ко — все отлично, капиталы идут в гору, удел же остальных 99% — копошиться в грязи, зарабатывая жалкие крохи на пропитание.

Вместе с тем, нельзя не видеть, что система дала трещину — Яценюк получил вотум недоверия, но на посту за счет сделки с олигархами удержался. США не возражали и Порошенко не поддержали. Тем не менее, ситуация высветила главное — что страна держится на честном слове. Больше никаких подпорок нет. Начало года пока не дало необходимых предпосылок к отставке Яценюка, но к сентябрю положение дел в украинской экономике не оставит тому шансов и выбора. Вместе с тем, замена Яценюка на Яресько или на любую другую фигуру украинского истэблишмента не в состоянии изменить траекторию падения украинской государственности в пропасть и развал страны.

И на Майдане-3 это также отразилось: «Удивительный исторический парадокс. Стоит только показать людей в камуфляже, дрова и разгромленный офис, как сразу все впадают в панику и кричат о «провокации Кремля». «Посмотрите, по российским телеканалам этих провокаторов называют активистами! Это явный сценарий ФСБ», — пишут на патриотических форумах. Животный страх киевского режима перед «третьим майданом» проявился во всей своей красе. Еще даже шины не запылали, а все обделались. А чего бояться-то? Все как два года назад. Никакой разницы. История повторяется. И ведь понимают, что в любой момент может где-то взорваться. Вот в чем прикол».

На момент написания материала Майдан-3 еще не завершился — осталась одна палатка, которую пока не смогли убрать коммунальщики. Тем не менее, уже понятно, что «третий Майдан всё. Не успел он вчера начаться, как стало понятно, что перед нами не революция, а очередное фрик-шоу. Никто за протестувальников не впрягся из серьезных фигур, никто не проспонсировал, никто не оказал поддержку в СМИ, никто не взял на себя тысячу организационных вопросов, и… И всё. И нет никакой революции. Очередное доказательство того, что майданы и революции нуждаются не в уставшем от беззакония народе, а всего лишь в трех вещах: деньги, деньги, деньги. Нет денег — нет майдана».

Основные выводы, с февраля 2014 года, остаются в силе — уже Майдан-2 раздавил идею молодой украинской государственности. Убил ее в зародыше. Все, что теперь способна породить эта территория — все это будет только пародией на государство. Но обижаться украинцы могут только на себя. Больше не на кого. Кто-то скажет, что надо на позитивной ноте закончить, дать какой-то сценарий к действию. К сожалению, уже поздно. Пока народ окраины не накушается гумуса, при том так, что аж дышать будет трудно, до отвала, до тошноты, ни о какой позитивной повестке говорить не приходится.