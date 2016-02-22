



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Клинтон или Трамп?

«В военной мощи России американцы видят основную угрозу намного реже. Гораздо больше их беспокоит международный терроризм и кибертерроризм. Образ России в представлении взрослых американцев стал в этом году несколько более позитивным, хотя количество респондентов, воспринимающих Россию положительно, по-прежнему остается практически минимальным», — пишется на сайте института Gallup.

В этой связи интересно, как российская карта будет разыграна кандидатами в президенты США. Недавно, например, кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон похвасталась полученным от Генри Киссинджера советом по поводу внешней политики в отношении России.

«Идея Киссинджера заключается в том, что США и Россия должны согласовать стратегические рамки для взаимодействия, которые бы предполагали более или менее равные условия. «Россия не должна видеться как угроза, она должна рассматриваться в качестве ключевого элемента глобального равновесия. Это подразумевает, что США и Россия должны работать вместе, несмотря на расхождения по многим вопросам», — говорит ученый.

Вот суть мыслей Киссинджера по двум самым большим проблемам в американо-российских отношениях сегодня: «Украина должна быть встроена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она могла выступать в качестве моста между Россией и Западом, а не в качестве форпоста для одной из сторон. Что касается Сирии, то ясно, местные и региональные группировки не могут найти решение самостоятельно. Совместные скоординированные американо-российские усилия в этом регионе вкупе с другими крупными державами, возможно, могли бы создать образец для мирных решений на Ближнем Востоке и в других регионах».

Это явно более миролюбивая позиция, чем политика администрации Обамы или еще одного сторонника Хиллари Клинтон — Джорджа Сороса, основного спонсора комитета политических действий (super PAC), который ее поддерживает. После распада СССР Сорос возглавлял крупный благотворительный проект по поддержке российских работников образования и науки, но недавно благотворительный «Фонд Сороса» признали «нежелательным» и выгнали из страны. В своей статье, опубликованной недавно в издании Project Syndicate, Сорос заявил, что Путину нельзя доверять как партнеру в Сирии, потому что он всего лишь стремится разрушить Евросоюз, осуществляя эскалацию войны и способствуя увеличению потока беженцев.

На прошедших недавно дебатах Сандерс упустил возможность задать очень неудобный для Клинтон вопрос: к кому она будет прислушиваться при формировании политики в отношении России — к Киссинджеру или к Соросу? Ведь здесь необходимо будет выбирать между преемственностью нынешней политики Обамы — склоняясь к точке зрения Сороса, либо возвращаться к созданной ею самой, политике «перезагрузки» американо-российских отношений во время первого срока Обамы.

Сандерса часто критикуют за отсутствие четкой позиции во внешней политике. Но, политика, которую он намеревается проводить по отношению к России, довольно внятная. Он собирается продолжать сегодняшнюю программу Обамы. В четверг во время дебатов Сандерс заявил следующее:"Я считаю, что Путин делает то, что делает, потому, что экономика его страны находится в плачевном состоянии, и он пытается сплотить свой народ, чтобы тот его поддержал. Но главный вывод для нас в следующем — [наш] президент прав. Нам нужно увеличивать расходы. Нам нужно сотрудничать с НАТО, чтобы защитить Восточную Европу от любой агрессии со стороны России».

В Сирии, по мнению Сандерса, Путин пытается выиграть время, чтобы обеспечить победу президенту Башару Асаду. И, как заявил сенатор, советов Киссинджера он уж точно слушать не будет…

Понять, что решила в отношении России Хиллари Клинтон, намного труднее… В том-то и недостаток того замечания, которое она сделала во время дебатов, заявив, что в разных вопросах она будет слушать советы разных людей», — пишет Bloomberg.

Интересно, что бывший госсекретарь и признанный специалист по международным отношениям оказалcя уличен в получении советов по внешней политике от частных консалтинговых американских компаний."Консультанты небольшой вашингтонской фирмы под названием Beacon Global Strategies — обладатели уникальной привилегии обеспечивать внешнеполитической стратегией таких политиков как: Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Тед Крус.

Не имеющая особых партийных предпочтений, эта фирма была основана в 2013 году. Набрав на службу бывших чиновников из Госдепартамента, Министерства обороны и Центрального разведывательного управления, она быстро заимела более десятка клиентов — в первую очередь оборонных подрядчиков», — писал Defense News.

Филипп Рейнес и Эндрю Шапиро, члены «внутреннего круга» Клинтон и ее внешнеполитические советники, являются учредителями фирмы. Рейнес некогда работал спикером Клинтон, а Шапиро служил помощником госсекретаря по военным делам. Эрик Эдельман, бывший работник администрации Буша из Министерства обороны, является консультантом фирмы и ведущим советником по внешней политике в президентской кампании Марко Рубио. «В основном мы обговаривали оборонку, ИГИЛ, Россию и Украину. Сейчас нет недостатка в темах», — заявил Эдельман агенству Reuters.

Брайан Хук, еще один ветеран администрации Буша, работает совместно с Эдельманом, и формирует внешнеполитическую стратегию для республиканских кандидатов. Хук и Эдельман проводили частные брифинги, чтобы помочь сформировать"внешнеполитические идеи"таким кандидатам как: Джеб Буш, Марко Рубио, Тед Круз и Линдси Грэм, учитывая их консервативно-«ястребиную» позицию.

Тот факт, что фирма говорит, что не продвигает ничьи интересы и не зарегистрирована в качестве лоббистской, не так уж важен. В Вашингтоне тысячи лоббистов просто сняты с регистрации, продолжая «торговать влиянием» от имени своих клиентов. В соответствии с федеральным законом лоббирования, «лобби регистрация» необходима только при очень узких предписаниях, которые редко используются.

Клиенты и услуги Beacon Global Strategies не особо афишируются, но известно, что фирма поддерживает тесные связи с влиятельными людьми в Вашингтоне. А издание Politico уже окрестило группу как: «Общеизвестную компанию по продаже новой стратегии национальной безопасности».

Фирма также принимает финансирование от Клода Фонтейма — бывшего советника Клинтон, который в настоящее время служит лоббистом в совместном американо-китайской некоммерческой организации. Сообщалось, что организация используется китайскими чиновниками и магнатами Гонконга для формирования американской политики в отношении Китая», — пишет издание Intercept.

Что можно сказать наверняка, так это то, что американские политики сейчас хватаются за любую соломинку, и готовы почти на все ради привлечение средств и возможности получить новые голоса. Об этом свидетельствует и недавняя встреча бывшего президента США Билла Клинтона с представителями еврейской общины: «Экс президент Билл Клинтон встретился с примерно сотней руководителей еврейской общины Южной Флориды, и, как сообщает TimesIsrael, поклялся, что, в случае избрания Хиллари Клинтон, одним из ее главных приоритетов станет укрепление союза США-Израиль». Он также подчеркнул тесную связь, которую он и его жена имеет с еврейским государством».

«Не поддавайтесь соблазну отмахнуться от этого заявления как от стандартного, пресного политиканства в стиле Клинтон: умело рассказывать всем, то что они хотят услышать», — призывает издание Intercept."В конце концов, «укрепление американо-израильского альянса"очень даже физически возможно. Оно и так уже задействовало миллиарды долларов американских налогоплательщиков, не считая уже перечисляемых каждый год средств, и современного оружия, поставляемого в Израиль, которым он бомбит своих беззащитных соседей. Что к этому еще добавить? Преданную и слепую дипломатическую поддержку и защиту всему, что делает Израиль?

«Я отстаивала Израиль всю свою карьеру», — провозглашает Хиллари. Действительно, на посту госсекретаря, она запросила дополнительную ежегодную поддержку для Израиля. «Кроме того, — говорит она, «Я защищала Израиль от изоляции и нападений в Организации Объединенных Наций, включая отчеты, документально подтверждающие участие Израиля в военных преступлениях в Газе».

«Оперативники» Клинтон в СМИ пытались подорвать кампанию Сандерса, утверждая, что только Сандерс, но не Клинтон, предавался греху критики Обамы: «Хиллари прекратила критиковать Обаму еще в 2008 году, когда тот был кандидатом; Сандерс — в 2015 году, только чтобы иметь возможность выдвинуться от демократов».Но что плохого в том, чтобы критиковать президента? Патологией было бы отказаться от этого. Клинтон, в своей книге и в интервью, часто критиковала Обаму за недостаточную жесткость во внешней политике, давая тем самым понять, что она станет еще более воинственной, чем президент-демократ, который до сей поры разбомбил семь мусульманских стран».

Критикует она и внешнюю политику Обамы — за то, что он позволил себе слишком много враждебных высказываний в отношении Нетаньяху. И, если кто-то еще не понял ее позицию относительно Израиля, многозначительно добавляет: «Альянс между двумя нашими странами превосходит политику», — цитирует Клинтон Intercept. «Как всегда, ни слова не звучит об угнетениях и жестокости в отношении палестинцев под израильской оккупацией.

Клинтон это сходит с рук, так как взгляды Берни Сандерса в отношении Израиля и Палестины (как и его внешнеполитические взгляды вообще), в лучшем случае, неясны. Сандерс предпочитает фокусироваться на внутренних проблемах, к сожалению, в ущерб внешней политики, позволяя Клинтон податься во все тяжкие в этой области.

Но есть, по крайней мере, один политик, который отвергает мнение, что надо цепляться за стандартный произраильский лоббизм, чтобы выиграть; недавно Дональд Трамп сделал заявление о «нейтральном» отношении к Израилю и Палестине.

Агитаторов Клинтон тоже можно понять — сейчас они отчаянно пытаются «разжиться» на самых актуальных мировых спорах, потому что иначе им придется защищать кандидатуру бывшего госсекретаря от нападок на ее предыдущую деятельность. Но если бы вы были проклинтонским демократом-прогрессистом, вам бы хотелось защищать ее непрерывные клятвы правительству Нетаньяху, и гарантировать, что каждый год «мы должны укреплять наши крепкие связи с Израилем»?», — пишет Intercept.