Турция, выстраивая хитроумные комбинации вокруг сирийских курдов, политико-дипломатического урегулирования в Сирии и в отношении ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), все больше обнажает свои слабые места и проваливается. Историкам еще предстоит выявить истинные причины того, почему традиционно сильная турецкая дипломатия, которая умела учитывать формируемый баланс сил в мировой и региональной политике, стала плохо реагировать на возникновение новых и опасных уже для сохранения самой турецкой государственности проблем.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Плавание

На наш взгляд, это происходит потому, что бывший глава внешнеполитического ведомства, а ныне премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу интеллектуально так и не поднялся выше уровня университетского преподавателя, стал выдавливать из МИД и своего окружения способных и образованных дипломатов, принятие главных решений перенес в формат узкого круга лиц. Провозгласив себя архитектором «новой» турецкой дипломатии и идеологом внешнеполитической доктрины, будучи обязанным знать хотя бы «региональную матчасть», он и его команда, превратившись в турецких неотроцкистов, не просчитали очевидных последствий «арабской весны» для себя и всего региона. Вместо планируемого сценария геополитического укрепления в границах бывшей Османской империи, Турция не только резко обострила ситуацию вокруг себя, но и перенесла хаос внутрь своей страны в ситуации, когда на территориях Сирии и Ирака сразу ведется множество войн. Это — первое.

Второе: ДАИШ, в формировании которого Турция принимала активное участие, рассматривая его в качестве инструмента борьбы с Дамаском и давления на Багдад, стал фонарем, на который, как в теплую южную ночь, стали — по разным причинам и с разными целями — слетаться внешние игроки. В сирийском конфликте участвуют возглавляемые США страны западной коалиции, Россия и ее региональные союзники, объявлено о создании под эгидой Саудовской Аравии так называемой исламской коалиции. Для Давутоглу и его соратников стал сенсационным сюрпризом тот факт, что планируемая ими «стратегическая глубина» оборачивается развалом государств, которые были образованы после Первой мировой войны и распада Османской империи, а второй декларируемый внешнеполитический вектор — «решение спорных проблем с соседними странами» — эволюционирует в сторону реанимации подписанного в августе 1920 года Севрского договора, который завершал так называемую версальскую систему разделом Турции, лишал ее владычества над арабами, курдами, армянами и другими народами. Сейчас в результате «арабской весны» Турция своим военным присутствием в Ираке и обстрелами территории Сирии, где проживают курды, нарушает принцип незыблемости границ, продолжая разрушать остатки прежней системы международных отношений на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Однако главное состоит в том, что разрушительный потенциал «арабской весны» не исчерпан. В перечень конфликтных проблем включен (как и предполагалось) курдский фактор, в отношении которого, по словам постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, Турция ведет себя иррационально. Судите сами. После последнего теракта в Анкаре премьер-министр Давутоглу обвинил во всем боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), отряд сирийских курдов YPG и президента Башара Асада. При этом глава правительства решил «предупредить» Россию не использовать против Турции курдов, фактически переводя на Москву некоторые «стрелки».

Главный ответ Анкара получила не из Москвы, а из Вашингтона. Как заявил представитель Государственного департамента Джон Кирби, США «призывают Турцию сфокусироваться на ударах по ДАИШ — это общий враг». В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Бен Родс дистанцировался от турецкого кабинета министров, подчеркнув, что «Вашингтон до сих пор не определил организатора взрыва в Анкаре». Более того, госсекретарь Джон Керри нашел по телефону главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Баку, чтобы «подтвердить твердые обязательства США по партнерству с союзником по НАТО Турцией и в сфере общей борьбы с терроризмом», имея в виду ДАИШ, а не сирийских курдов.

Анкара же в отместку за теракт в течение всей ночи бомбила лагеря РПК в Ираке, хотя теракт произошёл на фоне более активного участия Турции в сирийском конфликте. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Россия выступает за целостную Сирию», точно так же, как и США, которые вместе с РФ выступают против вооруженного вторжения Турции в САР. «Давутоглу надо понять, что Османской империи давно нет, и диктат одной страны в регионе не пройдёт, так как не соответствует принципам, по которым живет современный мир, — отметила Захарова. — Но если Анкара все-таки собралась играть роль новой Османской империи, то должна помнить, что в те времена это территориальное образование называли sick man of Europe» («Больной человек Европы — ред.).

Важно отметить, что термин «Больной человек Европы» — публицистический штамп, который использовался (преимущественно в англоязычной традиции) для обозначения Османской империи, испытывающей комплексные экономические и политические проблемы. «Знайте, — говорил русский император Николай Первый в январе 1853 года британскому послу Гамильтону Сеймуру — у нас на руках больной, тяжело больной человек; было бы большим несчастьем, если бы ему удалось теперь ускользнуть от нас, особенно до принятия необходимых мер».

Мы вспомнили об этом историческом эпизоде потому, что дипломатия Анкары, по словам заместителя руководителя турецкого аналитического центра Strategic Outlook Мехмета Фатиха Озтарсу, «столкнулась с непредсказуемыми событиями», одним из которых является тандем США — Россия в регионе, если иметь в виду их совместные действия в плане уничтожения химического арсенала в Сирии, подписание Венского соглашения по ядерной программе Ирана, а также усилия по политико-дипломатическому урегулированию сирийского конфликта. За этим всем стоит большая геополитика. Анкара не ожидала, что на ирако-сирийском плацдарме, который стал расширяться в сторону Турции, станет схлестываться множество интересов, часть из которых не имеет прямого отношения к Ираку и Сирии. Ведь пути решения своих глобальных задач игроки уже выстраивают через призму коридоров.

В итоге Турция, полагавшая, что находится в фазе активного наступления, вдруг оказалась в глухой обороне. По оценке бакинского портала Haqqin.az, она «стала нести геополитическую отсебятину», превращая практически каждый свой шаг во внешней политике в сериал «Продолжение ошибок». «Особенности геополитической игры в регионе показывают, что вначале Вашингтон, делегировав часть региональных полномочий Анкаре, прозрачно выстроил компоненты игры, — пишет Haqqin.az. — Прогнозируемая режимность продолжалась ровно до тех пор, пока Эрдоган не стал перевыполнять возложенные на них обязательства. Когда на севере Ирака курды де-факто приступили к оформлению государственности, Анкара ринулась в Эрбиль с плотным пакетом политических и деловых предложений, от которых Барзани трудно было отказаться».

Издание утверждает, что «апофеозом романа с курдами северного Ирака стал визит Реджепа Тайипа Эрдогана в ранге премьер-министра в Эрбиль в марте 2011 года». «На церемонии открытия аэропорта, построенного с участием турецких компаний, гость выступал, стоя на фоне курдского флага. И по тому, как он называл Барзани «президентом», как массовка размахивала курдскими и турецкими флагами, отмахнувшись от стягов Ирака, было ясно, что Анкара сознательно идет на взращивание сепаратизма на чужом поле. США не стали одергивать Эрдогана, что обернулось чередой провалов для турецкого лидера. И, как ни крути, самую непростительную ошибку Анкара допустила на сирийском направлении, где она пыталась провернуть иракский сценарий. Турция, бросившая вызов Дамаску, не смогла выполнить задачу по смещению Асада и вылетела из высшей лиги регионального первенства», — резюмирует Haqqin.az.

Перед командой Эрдогана и Давутоглу появилась угроза потери внешних стратегических позиций, перспектива острейшего внутриполитического кризиса и, возможно, сценарий еще одной запутанной игры, в которой важным сюжетом будет проходить и проблема беженцев в Европу. Так что нужно быть готовым к новым турецким сюрпризам и парадоксам.