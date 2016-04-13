В конце 80-х годов в СССР неожиданно зазвучали голоса, призывающие свернуть программу космических исследований. Аргумент у критиков космонавтики был один, но весьма убедительный — на космические полеты тратится слишком много денег, а их результаты имеют только пропагандистское значение. Правительство Михаила Горбачева было готово поставить крест на космических исследованиях, но остановить успешно работающую отрасль, в которой были задействованы сотни тысяч людей, десятки заводов, институтов, конструкторских бюро, было невозможно.

Ильшат Мухаметьянов MKC

К тому времени уже 10 лет велись работы по созданию новой орбитальной станции. В августе 1978 года был выпущен ее эскизный проект, а в феврале 1979 года развернулись работы по созданию станции нового поколения. Начались работы над базовым блоком, бортовым и научным оборудованием. Но к началу 1984 года все ресурсы были брошены на программу «Буран», и работы над станцией оказались практически заморожены. Помогло вмешательство секретаря КПСС Романова, поставившего задачу завершить работу по созданию станции к XXVII съезду КПСС. 1 февраля 1986 года на околоземную орбиту мощной ракетой «Протон» была выведена космическая станция «Мир».

Орбитальная станции «Мир». Слева направо Базовый блок, модуль «Квант-1», корабль «Союз ТМ-3». Фотография сделана экипажем корабля «Союз ТМ-2». 30 июля 1987 года

Это был новый грандиозный успех советской космонавтики. Станция третьего поколения с шестью стыковочными узлами — четыре из них служили для пристыковки модулей и были расположены радиально, а два продольных предназначались для грузовых и пилотируемых кораблей, что давало возможность создания на орбите целого космического города. Станция «Мир» имела ряд принципиальных особенностей, характеризующих новое поколение орбитальных пилотируемых комплексов. Советским конструкторам удалось реализовать создание в новой станции принципа модульности. Это относилось не только ко всему комплексу в целом, но и к отдельным его частям и бортовым системам.

Главным разработчиком «Мира» являлась российская космическая корпорация «Энергия» имени Королева, а разработчиком и изготовителем базового блока модуля станции Научно-производственное объединение им. Хруничева. Самым первым экипажем станции «Мир» стали космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев, стартовавшие 13 марта 1986 года на корабле Т-15 и прибывшие на борт станции 15 марта. Этот экипаж в ходе своего пребывания на орбите осуществил перелет на станцию Салют-7, где выполнил научные эксперименты, завершив таким образом программу работ на этой станции. Затем космонавты вернулись обратно на орбитальную станцию «Мир», захватив с собой около 300 кг научной аппаратуры.

Орбитальная станция «Мир» с модулем «Природа». Это был седьмой и последний модуль станции, на нем проводились исследования планеты. Фотография сделана с борта корабля Шаттл миссии STS-81. Январь 1997 года

За 15 лет станция приняла 39 пилотируемых кораблей, 65 беспилотных, к ней было пристыковано 5 модулей — «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» и дополнительный стыковочный модуль для стыковки с американскими челноками, доставленный «Атлантисом». В общей сложности модули несли более 11 тонн научной аппаратуры. Стартовая масса базового модуля — 19 тонн, масса комплекса более 120 тонн. Модули несли более 12 тонн научной аппаратуры, сделанной в 28 странах. Все части орбитального комплекса, кроме модуля «Квант», стыковались на передний стыковочный узел, а затем при помощи собственного манипулятора перестыковывались на один из радиальных стыковочных узлов. Различные модули выполняли разные функции: «Квант» содержал систему жизнеобеспечения и управления. На «Кванте 2» был специальный шлюзовый отсек для выхода за пределы станции. «Кристалл» был оборудован специальным андрогинным стыковочным механизмом для приема кораблей массой до ста тонн. Он планировался для стыковки с кораблем «Буран», а использовался для стыковки с американскими кораблями типа «Шаттл».

В середине 90-х годов орбитальная станция «Мир» превратилась в многоцелевой международный центр, который более 15 лет являлся единственной в мире космической лабораторией для проверки и отработки основных направлений целевого использования будущих пилотируемых станций и комплексов, обеспечивающих доступ человечеству к богатствам и тайнам Вселенной.

Орбитальная станция «Мир». 12 июня 1998 года

В первой международной экспедиции на «Мир» принял участие американский астронавт, вторая состоялась с участием астронавта из европейского космического агентства. С марта 1996 года наряду с космонавтами из России постоянно работают, сменяя друг друга, астронавты из США. Совместно с основными экспедициями на орбитальной станции «Мир» работали и 15 экспедиций с длительностью пребывания от недели до месяца. 14 из них были международными: с участием космонавтов из Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции, Японии, Великобритании, Австрии, Германии, Европейского космического агентства.

Кроме того, осуществлены 7 краткосрочных экспедиций — посещений с помощью корабля «Атлантис» и одна с помощью корабля «Индевор»; во время которой на «Мире» побывали 34 астронавта США, и еще шестеро было доставлено для длительной работы в составе экипажа основных экспедиций: один астронавт Канады, один Европейского космического агентства, один Франции и три космонавта из России.

В ходе эксплуатации станции «Мир» были установлены абсолютные мировые рекорды: продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета — в 1987 году Юрий Романенко провел в космосе 326 суток, а в 1988 году Владимир Титов и Мусам Анаров провели 366 суток. В 1995 году их рекорд побил Валерий Поляков, проведя в космосе 438 суток, причем Валерий стал и абсолютным мировым рекордсменом и по суммарному пребыванию в космосе — 679 суток за два полета.

Орбитальная станция «Мир». Фотография с борта шаттла «Эндевор», во время миссии STS-89. 3 июля 1998 года

Среди женщин мировые рекорды длительности космического полета установила в 1995 году Елена Кондакова, проведя в космосе 169 суток. Но этот рекорд был побит в 1996 году американкой Шенон Люси, которая провела в космосе 188 суток, из них на «Мире» — 183.

В конце 90-х на станции начались многочисленные проблемы с выходом из строя различных приборов и систем. 23 марта 2001 года проработавшая в несколько раз больше установленного срока станция была затоплена в южной части Тихого океана рядом с островами Фиджи.

Всего на станции успели поработать 104 космонавта и астронавта из 12 стран. 15-летний полет орбитальной станции, работа многих экипажей на ее борту, принесли бесценный опыт «обживания» околоземного космического пространства. В ходе ее эксплуатации была отработана технология управления длительными орбитальными полетами, которая была положена в основу создания перспективной международной постоянно обитаемой станции. Однако, успешная работа станции «Мир» была единственным в те годы была светлым пятном в российской космонавтике. Неуклонно сокращалась российская орбитальная группировка. Отсутствие средств не позволяло вести работы по другим перспективным направлениям космических исследований, и постепенно Россия утратила лидерство в освоении космоса.

Орбитальная станция «Мир» на фоне Земли

Инициативу перехватили США и с каждым годом увеличивали свой отрыв. Американцы планомерно увеличивали орбитальную группировку, а тем временем Россия один за другим теряла выходившие из строя спутники. Отставание приняло угрожающий характер, и в 1998 году правительство РФ было вынуждено принять экстренные меры. В сентябре было принято специальное постановление, в котором была попытка спланировать на 5 лет программу по восстановлению орбитальной группировки. Но этих мер оказалось недостаточно, чтобы восстановить утраченное. Даже сегодня количество аппаратов двойного военного назначения так и не достигло уровня 1990 года. 13 аппаратов технической разведки США постоянно наблюдают за Россией, а у нас такой аппарат только один. Спутники «Молния 1-Т» и спутник «Парус» для связи с флотом давно морально устарели — их пора менять на более перспективные — нового типа «Меридиан».

В настоящее время на орбите находятся всего 3 спутника, предупреждающих о ракетном нападении. Но для обнаружения ракетных пусков их требуется как минимум восемь. Российская авиация, в том числе и стратегическая, пользуется американской спутниковой системой GPS, поскольку в отечественной системе ГЛОНАС только 14 действующих спутников, которые не могут обеспечить полеты даже над территорией РФ. Для нормальной навигации их должно быть 24.

В 1995 году на орбиту был выведен канадский спутник — радар «Сат-1». До сих пор с канадского сателлита великая прежде космическая держава получает снимки ледовой обстановки в местах дислокации Северного флота, а также многих других территорий. Собственных спутников радарного зондирования Земли наша страна не имеет. А канадцы готовят к запуску аппарат следующего поколения с лучшим разрешением.

Американская группировка сегодня насчитывает 415 космических аппаратов, а российская всего 96, из которых 62 выработали ресурс, включая 33 военных спутника и 29 аппаратов гражданского и двойного назначения. Мы ровно в 30 раз меньше США тратим сегодня денег на космические исследования. Уже в 1993 году стало абсолютно ясно, что создание станции, подобной «Миру», РФ не по силам. Но стране, имеющей 25-летний опыт создания и эксплуатации подобных станций, нельзя было прекращать работу на околоземной орбите. В июне 1994 года был подписан контракт между США и РФ о поставках и услугах для международных космических станций.