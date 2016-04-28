Россия официально выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн. Текст соглашения был размещён 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Светомаскировка больше не нужна

При этом стал известен список техники, которую закупит закавказский союзник Москвы: будут приобретены реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ».

За всю эту технику Армения начнёт платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату в 10% по каждому из контрактов. Процентная ставка по кредиту составит 3%, а выплачивать его страна будет в течение 10 лет.

О планах РФ предоставить Еревану эти средства стало известно ещё в июле 2015 года, до того, как отношения Москвы с Анкарой оказались накалены до предела. Поэтому поставляемое вооружение скорее имеет отношение к противостоянию Баку и Еревана, нежели к российскому давлению на Турцию — хотя, конечно, любое усиление ВС Армении вряд ли является положительным фактором для Анкары.

Эта сделка, учитывая то, что Армения покупает российскую технику по внутренним ценам и в рублях (это очень выгодно, учитывая девальвацию российской валюты), заметно влияет на военный баланс между Арменией с Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном. Чтобы оценить эти изменения, посмотрим на расклад сил — до и после вышеуказанных поставок.

Обратимся сначала к ВС Азербайджана: Баку в последние годы смог осуществить несколько важных сделок, в том числе закупить крупную партию бронетехники и артиллерии в России. Тем не менее удалось создать лишь некоторое качественное преимущество в некоторых областях.

При этом интересно, что в количественном аспекте преимущества практически не было и нет. Связано это с серьёзными объёмами поставляемой бронетехники со складов РФ в Армению по льготным ценам — для участников ОДКБ. Раньше эта техника была не новая — танки Т-72Б, бронетранспортёры БТР-80 и тому подобное. С этим и связан некоторый качественный перевес Азербайджана — к примеру, у обеих стран имеется минимум по 400 танков (в случае с Арменией и Карабахом большая часть находится в составе Армии обороны НКР и нигде не задекларирована). При этом у Азербайджана 100 из них — это наиболее современные российские танки Т-90. То же касается и закупленных Азербайджаном у РФ 100 боевых машин пехоты БМП-3. Что касается ствольной артиллерии — ситуация также схожая: общее число «стволов» подсчитать задача непростая, но оно велико у обеих сторон, однако Азербайджан получил небольшое количество российских самоходных артиллерийский установок «Мста-С» калибром 152 мм (18 единиц).

Наибольшее преимущество (реально ощутимое) ВС Азербайджана имели в тяжёлых реактивных системах залпового огня (РСЗО) — у страны на вооружении есть 30 единиц РСЗО «Смерч» калибром 300 мм, 18 из которых относительно недавно были поставлены из России; 18 единиц реактивных огнемётов ТОС-1А «Солнцепёк», имеется контракт на некоторое количество турецких тяжёлых РСЗО Kasirga. Армения же могла противопоставить им, по разным данным, от 4 до 8 китайских тяжёлых РСЗО WM-80, а также шесть китайских копий «Смерча» AR1A (по данным ЦАМТО). Теперь же разрыв будет практически ликвидирован — пока неизвестно количество приобретаемых пусковых установок, но, вероятнее всего, тех же «Смерчей» поставят не меньше дивизиона (12 единиц).

Данная категория вооружения крайне опасна для гражданского населения и городской инфраструктуры — если грамотно окопанную пехоту и технику она «берёт» не всегда эффективно (есть тот же опыт ЛНР и ДНР, против ВС которых неоднократно применялись РСЗО «Смерч»), то уничтожить такой город, как Степанакерт, с помощью них возможно. Однако, теперь за это можно получить симметричный удар по той же Гяндже, поэтому азербайджанским военным теперь стоит дважды подумать, перед тем как принимать такое опрометчивое решение.

С другой стороны, Армения и Нагорный Карабах смогли добиться преимущества в области оперативно-тактического ракетного вооружения (ОТРК) — в распоряжении у Еревана и Степанакерта имеется заметно большее количество ОТРК «Точка-У», а также минимум 8 пусковых установок «Скад-Б» и 32 ракеты к ним. «Скады» имеют максимальную дальность пуска и могут долететь практически до любой цели на территории Азербайджана, все пусковые установки и ракеты прошли модернизацию.

Что касается возможностей военно-воздушных сил, то у Азербайджана они, несомненно, выше, однако учитывая очень высокую насыщенность территории Армении и Карабаха системами ПВО, в том числе 5−6 дивизионами С-300, имеющейся у Баку авиации абсолютно недостаточно для ведения боевых действий над территорией противника. Мощные ПВО Азербайджана также легко нивелируют значение небольших армянских ВВС, представленных штурмовиками Су-25 и вертолётами Ми-24. Поставка же комплекса «Автобаза-М», способного в пассивном режиме (не производя никакого излучения, в отличие от радиолокаторов, что позволяет оставаться полностью скрытым от средств разведки противника) обнаруживать воздушные цели на расстояниях более 200 км, позволяет обезопасить ЗРК С-300, которые могут теперь включать свои радиолокаторы, уже зная о местоположении противника, и мгновенно вести по нему огонь, не демаскируя свои позиции преждевременно.

Что касается численности личного состава — то здесь, как ни странно, различия не столь уж и велики — 60−70 тысяч у ВС Армении и Армии обороны НКР, около 70 тысяч у Азербайджана (без учёта военно-морских сил), однако мобилизационный резерв у Баку заметно больше.

Та картина, которая складывается из указанного выше соотношения, показывает, что при возобновлении полномасштабных боевых действий защищающаяся сторона (Армения и Нагорный Карабах), опираясь на построенные за более чем 20 лет глубоко эшелонированные укрепления и инженерные сооружения, сможет успешно сдерживать атаки противника, превратив войну в позиционную мясорубку, в которой граница серьёзно не сдвинется, а огромные потери понесут обе стороны. Такой расклад приведёт к непредсказуемым последствиям для воюющих сторон, и в особенности не будет понят в Азербайджане, где власть уже многие годы утверждает, что может победить армян «одной левой». Помимо всего прочего, обвалившиеся цены на нефть серьёзно уменьшили военный бюджет Азербайджана, а девальвация маната сделала зарубежную технику и комплектующие сильно дороже — поэтому продолжать «скупать всё что движется» Баку теперь будет заметно сложнее. Кажется, что «реванш» откладывается в очередной раз и, вероятно, в «долгий ящик». Правда, угроз и стрельбы на границе от этого вряд ли станет меньше.