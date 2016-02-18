



Иван Шилов ИА REGNUM

В западном истэблишменте «есть мнение», что обсуждение вопросов о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии нецелесообразно. Такая установка «самых свободных в мире СМИ» выглядит странно, но вполне объяснимо.

Почему США заинтересованы в укреплении позиций Саудовской Аравии среди арабских государств? В прошлом это были игры на арабо-израильских противоречиях. Намеки на создание иордано-палестинской федерации и формирование антишиитской лиги от Аравийского полуострова до Пакистана. Теперь, когда Саудовская Аравия и Иран — два наиболее могущественных члена ОПЕК. Холодная война между Эр-Риядом и Тегераном стала одной из причин падения цен на нефть: Саудовская Аравия оказывала давление на цены с целью ослабить соперника, у которого бюджет на 70% зависит от нефтяной выручки.

Между тем, низкие цены на нефть в 2015 году «одарили» само королевство рекордным бюджетным дефицитом, теперь Иран сообщает о намерении после снятия санкций экспортировать еще до миллиона баррелей на рынок. Надежды других государств-членов ОПЕК на совместное решение, ограничивающее добычу нефти, после конфликта из-за казни политического диссидента шиита Шейха Нимр аль-Нимра, похоже, рухнули в пропасть. Эта казнь привела к протестам в Иране, поджогу посольства Саудовской Аравии в Тегеране, вызвав крупный дипломатический кризис между двумя основными силами, ведущими прокси-войны на Ближнем Востоке.

Хорошо финансируемый государством пиар-аппарат Саудовской Аравии быстро сработал после недавней казни аль-Нимра, а именно — быстро сформировал нужное общественно мнение по поводу события с помощью американских СМИ.

Чаще всего, саудовская «правда"об этой, и не только, историях получает освещение в американских СМИ без упоминания их финансирования или тесного взаимодействия с правительством Саудовской Аравии. Между тем, социальные медиа, аффилированные с американскими лоббистами продвигают интересы Саудовской Аравии в твиттере, соцсетях и в онлайн-видео.

Статья в издании Politico о растущей напряженности между королевством и Ираном, например, цитирует только три источника: Государственный департамент, который молчанием ответил на казни; саудовское правительство; и Фахада Назера, представленного как «политолог из корпорации JTG». Назир защищал казни, говоря, что они служили «посланием… боевикам в самой Саудовской Аравии, независимо от их верований и направления».

Что Politico не упомянуло, так это то, что Назер сам бывший политолог в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне. В настоящее время он внештатный научный сотрудник Института государств арабского залива в Вашингтоне, которое полностью финансируется посольством Саудовской Аравии и ОАЭ.

Газета The Washington Post пытается быть нейтральной и цитирует консультанта Теодора Карасика: «Саудовцы надеются продемонстрировать, что они переходят в наступление в конфликте суннитов и шиитов, и просто повышают ставки».

Карасик обозреватель в «Аль-Арабия», новостной англоязычной организации, базирующейся в ОАЭ и принадлежащей Middle East Broadcasting Center, частному новостному конгломерату, который поддерживается членами саудовской королевской семьи. Его нынешний председатель — шейх Валид бин Ибрагим — саудовский миллиардер, чей брат покойный король Фахд.

Редакционная статья, опубликованная в Wall Street Journal, цитирует Джозефа Брауде — сотрудника Научно-исследовательского института внешней политики, который утверждает, что Нимр был жестоким экстремистом, который выступал за «военный вариант» развития событий против Саудовской Аравии. Но, как сообщают журналисты и редакторы из Christian Science Monitor, The Guardian, ВВС и других крупных изданий, Нимр выступал за ненасилие и призывал своих последователей к мирным протестам. Брауде не представил никаких аргументов, кроме анонимных «саудовских источников».

Брауде является одним из соавторов нескольких принадлежащих саудитам СМИ, включая «Аль-Арабия» и «Аль-Махала» — журналы королевской семьи Саудовской Аравии. Об этом Wall Street Journal не упоминает. (Брауде также был осужден в 2004 году за попытку контрабанды 4000-летних артефактов из Иракского национального музея после падения Багдада).

«Терроризмом в Саудовской Аравии считается даже критика правительства, и монархии», — говорит Сара Леа Уитсон, исполнительный директор ближневосточного отделения Human Rights Watch.Очевидно, что правительство США не хочет открыто осуждать подобный «терроризм» и сам режим Саудовской Аравии, ведь он поддерживает президента Обамуне только добрым словом, но и контрактами по продаже оружия на 90 миллиардов долларов. Тем более, что информационное наступление купленных саудитами СМИ расширяет пространство для сдержанного реагирования на явное нарушение прав человека. Иными словами, правительство США использует возможность промолчать.

В заявлении, опубликованном после казней, Госдепартамент явно избегал осуждения. Были произнесены простые общие фразы про «озабоченность» фактом казни «видного шиитского священнослужителя и политического активиста Нимр аль-Нимр» и о том, что «это повысит риски и усугубит религиозную напряженность в тот момент, когда они должны быть сокращены», — пишет издание TheIntercept.

Вот яркий пример такой «официальной политики» из NewYorkTimes: «Когда Саудовская Аравия обезглавила заметного шиитского диссидента Шейха Нимр аль-Нимра, шиитская теократия в Иране восприняла это как преднамеренную провокацию своего регионального соперника, и разыграла свой любимый сценарий — массовые протесты на улицах.

Через несколько часов после их начала, иранские националистические сайты призывают к демонстрации перед посольством Саудовской Аравии… Полиция не обращала внимания на то, как возмущенные иранцы поджигали посольство и перелазили через заборы.

Теперь иранские лидеры внезапно вынуждены задуматься — сыграли ли они на руку саудовцев, и погружаются в новый кризис, в то время как до этого они имели шанс одним скачком вырваться из международных санкций и быть принятым международным сообществом как равные. Иран мог бы извлечь выгоду из возмущений по поводу казней в Саудовской Аравии, но в итоге нажил еще больше противников, как страна-провокатор в регионе и за его пределами», — пишет NewYorkTimes.

Дружба США и королевства имеет долгую историю — обе страны были союзникамии выступали против вторжения СССР в Афганистан, действовали сообща в деле изгнания Ирака из Кувейта в 1991 году. Камнем преткновения стала позиция США по поводу Израиля, а также наложение Саудовской Аравией эмбарго на США и других экспортеров нефти на Ближнем Востоке во время нефтяного кризиса 1973 года (когда цены на нефть были значительно повышены). Протест вызвало и американское вторжения в Ирак в 2003 году, а также другие «аспекты войны с террором», и то, что многие в США рассматривают Саудовскую Аравию, как ненадежного партнера после терактов 11 сентября.

Несмотря на это, с 2012 года саудовские студенты образуют 4-ую по величине группу иностранных студентов, обучающихся в США, что составляет 3,5% от всех иностранцев стремящихся получить высшее образование в Америке. По данным опроса от декабря 2013 года 57% американцев считают Саудовскую Аравию неблагоприятным союзником.

Не исключено, что очень скоро Саудовской Аравии нечем будет расплачиваться с пиар агентствами и журналистами США. Цены на нефть падают из-за слишком большого предложения на сырьевом рынке, снижать который де-факто приватизированный Саудовской Аравией ОПЕК не хочет.

В МВФ считают, что при цене в 30 долларов без решительных несырьевых реформ дефицит бюджета в королевстве к концу 2016 года составит 140−180 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors тоже снизило долгосрочный рейтинг Саудовской Аравии на ступень А+ с негативным прогнозом. Специалисты Bank of America открыто предупреждают, что при сохранении темпов уменьшения валютных резервов страна может обанкротиться уже к 2018 году.

Элита страны согласилась объявить поэтапное сокращение зависимости от нефтяных доходов, серьезно обеспокоившись снижением доходов. Ведь в этом году Саудовская Аравия впервые занимает средства на международном долговом рынке. Бывший советник главы саудовского Минфина Джон Сфакианкис утверждает, что Эр-Рияд планирует профицит бюджета на уровне 137 миллиардов долларов. Но это все равно на 23% ниже результата прошлого года — также не самого удачного в истории страны.

В рамках реформ, для начала сокращения расходов государство лишит крупные компании субсидий на горючее, электроэнергию и воду. Возглавить реформаторов решился 30-летний министр обороны и второй наследный принц Мухаммед бин Салман. The Economist уже воодушевленно называет его программу реформ «началом тэтчеризма» в Саудовской Аравии.