



Ильшат Мухаметьянов Госплан

«Только не трогайте Госплан»

Так заклинал ельцинско-гайдаровских реформаторов известный американский экономист, иностранный член АН СССР Джон Гелбрейт. Намного раньше, в 1948 году Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн утверждал, что «наступит день, когда все нации будут благодарны России за то, что она продемонстрировала практическую осуществимость планового хозяйства».

Датой рождения Госплана стало 22 февраля 1921 года, когда вышло положение Совнаркома о создании при Совете Труда и Обороны общеплановой комиссии «для разработки единого общегосударственного хозяйственного плана на основе плана электрификации и для общего наблюдения за осуществлением этого плана». Действительно, знаменитый план ГОЭЛРО стал прообразом централизованного планирования в СССР. Первым председателем Госплана по предложению Ленина стал Глеб Кржижановский, возглавлявший его почти десять лет.

Тогда аппарат Госплана состоял из 40 экономистов, инженеров и другого персонала, к 1923 году их насчитывалось уже 300, а спустя два года в СССР была создана сеть подчиняющихся Госплану планирующих организаций. В этот орган управления входили семь секций: учёта и распределения материальных ресурсов и организации труда, энергетики, сельского хозяйства, промышленности; транспорта, внешней торговли и концессий, районирования. В 1927 году был добавлен оборонный сектор.

Схема плановых органов СССР

Первым хозяйственным планом был продовольственный. И это понятно: после Гражданской войны Ленин ориентировал Госплан на работу над неотложными вопросами ликвидации разрухи (продовольствие, топливо, транспорт). Затем, в 1928, была создана единая система разделов и показателей пятилетнего плана, ставшая основой первой пятилетки. Начиная с 1928 года и в течение 70 лет экономика СССР направлялась пятилетними планами.

Под руководством Госплана в кратчайшие сроки была осуществлена индустриализация страны: из аграрной СССР превратился в ведущую индустриальную державу. Лишь несколько цифр: за годы первой пятилетки было построено полторы тысячи крупных предприятий, в том числе, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, АЗЛК в Москве и ГАЗ в Нижнем Новгороде. Результатом второй пятилетки стал ввод 4500 крупных промышленных предприятий.

Без Госплана СССР не была бы возможна эвакуация промышленности во время Великой Отечественной войны и её мобилизация, а значит — и Победа. Не было бы атомной промышленности и освоения космоса, словом, всего того, чем мы до сих пор гордимся и что постоянно вспоминаем.

Для разработки планов Госплан привлекал Академию наук, научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро, а также отдельных ученых, специалистов и передовиков производства. Прорабатывались и прогнозы, которые носили кратко-, средне‑ и долгосрочный характер. Некоторые из них, например, прогнозы запасов полезных ископаемых, численности населения и другие, включались непосредственно в планы. Постановления Госплана были обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами.

Николай Константинович Байбаков

Особенно успешно работал Госплан при Николае Байбакове (1955−1957; 1965−1985), который более 20 лет возглавлял ведомство. Вот, как вспоминает о нем ныне покойный Юрий Белик — старший научный сотрудник НИЭИ при Госплане СССР, этот институт был ликвидирован в 1991 году. «Сам процесс планирования, его организация и методология постоянно совершенствовались, особенно при Байбакове — председателе. По мере роста масштабов производства и усложнения связей в народном хозяйстве разработка планов сложившимися методами становилась все более трудной, часто даже непосильной. Поэтому по инициативе А.Н.Косыгина, реализованной Н.К.Байбаковым, в начале семидесятых годов Госплан приступил к формированию автоматизированной системы плановых расчетов (АСПР). Она была спроектирована и создана силами Главного вычислительного центра, отделов Госплана и его институтов с участием большого числа организаций, министерств, ведомств и союзных республик. К 1985 году были задействованы две очереди АСПР, что позволило поднять качество технологии планирования на совершенно новый уровень. Впервые в практике Госплана плановые проектировки стали многовариантными. При проведении вариантных расчетов была реализована отечественная экономико-математическая модель межотраслевого баланса. За ее разработку группа ученых НИЭИ Госплана во главе с его первым директором академиком А.Н.Ефимовым (1908−1987) была удостоена Государственной премии СССР (1968)».

Безусловно, и тогда, и сегодня специалисты не склонны идеализировать работу Госплана — были и просчеты. Причины этого кроются в излишней политизированности ведомства, когда, как указывает Белик, Госплан «колебался вместе с генеральной линией». «При Хрущёве, к примеру, не складывалось выполнение пятилетки, — отмечает он. — С его подачи Госплан вместо пятилетки разрабатывает семилетку, единственную в истории страны. А чего стоило горбачёвское «ускорение», настойчиво навязанное в последнем пятилетнем плане и оказавшееся нереальным по многим причинам, включая бездумную антиалкогольную кампанию. Поэтому вместо ускорения с началом перестройки и произошло нарастающее затухание темпов, а в итоге — «катастройка». И все-таки экономисты сходятся в одном — разработанные Госпланом СССР 12 советских пятилеток были ощутимыми ступенями экономического и социального прогресса, вывели Советский Союз на положение второй сверхдержавы мира.

Д. Буланов. Реконструкция транспорта

ГОСПЛАН ПОШЕЛ В МИР

Значение централизованного планирования экономики взяли и используют о сих пор ведущие мировые державы. Первыми это сделали американцы в годы Великой депрессии: президент США Франклин Делано Рузвельт,воспользовавшись успешным опытом СССР, задействовал государственное регулирование экономики у себя в стране, что позволило успешно выйти из кризиса. После войны под патронатом правительства США были созданы мощные организации по долгосрочному и стратегическому планированию. Директивные методы используют там до сих пор, причем, в корпорациях — а это не госсобственность! Есть мнение, что директивное централизованное планирование в США (бюджет + крупные корпорации) по масштабам даже превосходило директивное планирование в СССР. В Японии действует Управление экономического планирования (основано в 1937 году), во Франции — Генеральный комиссариат по планированию (создан в начале 1946 года), в Индии — Плановая комиссия (основана в 1950 году).

Отдельного упоминания заслуживает Китай. В строительстве социализма с китайской спецификой важную роль играет Государственный комитет по развитию и реформам КНР — китайский Госплан, который функционирует давно и успешно, хотя среди китаистов есть мнение, что директивное планирование породило немало проблем. Тем не менее, в отличие от нас, китайцы не стали уничтожать свой Госплан, созданный по образу и подобию советского. Это ведомствоведает планированием и разработкой программ развития в краткой и долгосрочной перспективе; изучает и анализирует экономическую ситуацию и тенденции ее развития как внутри Китая, так и во всем мире; определяет стратегическое направление политического курса в отношении использования иностранного капитала.

Всесоюзный Совет народного хозяйства. Приказ поднять производительность. 1925

Ученый-философ, советский диссидент, ставший в конце жизни критиком капитализма, Александр Зиновьев справедливо заметил, говоря о странах Запада: «Плановую систему критиковали, но сами-то ее усвоили. А ведь это открыто было в России».

Весьма показательный документ — заявление Нобелевских лауреатов, в числе которых были Лоуренс Клейн (университет Пенсильвании), Джеймс Тобин (Йельский университет), Дуглас Норт(университет Вашингтона), Кэннет Эрроу (Стэнфордский университет), а также живущий с 30-х годов в США наш соотечественник, экономист Василий Леонтьев, получивший Нобелевскую премию 1973 года за теорию межотраслевого анализа и его применения к важным экономическим проблемам». В 1994 году появилось это заявление крупнейших ученых, когда стал очевиден провал ельцинского «реформирования». «Без эффективной госпрограммы идущие в России преобразования приведут к следующим результатам: сокращению валового национального продукта;высокой инфляции;увеличению импорта конечного продукта до уровня, уничтожающего спрос на внутренние товары;криминализации экономики и установлению атмосферы всеобщего страха и запуганности;ухудшению положения в социальной сфере, включая государственное здравоохранение, образование, безопасность населения;сокращению инвестиций в экономическую инфраструктуру;падению уровня жизни и росту разрыва в доходах». Звучит пророчески и так современно!

Необходимость возрождения государственного планирования была подчеркнута в Указе Президента РФ от 12 мая 2008 года «Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации». В документе сказано, что «под стратегическим планированием в России понимается определение основных направлений, способов и средств достижения стратегических целей устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности».11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании», который направлен на формирование современной системы государственного стратегического планирования. В соответствии с Законом, стратегическое планирование — деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

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