В центре турецкой столицы недалеко от зданий парламента и Генштаба произведен подрыв заминированного автомобиля. Этот теракт, как утверждают местные эксперты, направлен против военных, взрыв унес жизни 28 человек, 61 получили ранения. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированный визит в Баку, а премьер-министр Ахмет Давутоглу — в Брюссель. Эрдоган выступил с заявлением, в котором говорится следующее: «Новые потери, которые Турция понесла в борьбе с терроризмом, ранили наше сердце, как нацию, и испытали наше терпение. Наша борьба с пешками, которые осуществили это аморальное и выходящее за рамки гуманности преступление, а также с теми, кто стоит за ними, с каждым днём будет всё более и более решительной. Наш решительный ответ на атаки против единства, нашей сплоченности, нашего будущего как за пределами наших границ, так и внутри них, лишь усиливается после подобных терактов. Все должны знать, что Турция никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от своего законного права на самозащиту».

Ржавая цепь на прогнившем дереве

Правда, в настоящее время официальной версии относительно того, кто является организатором зловещего преступления и какие силы стоят за ними пока не выдвинуто, хотя некоторые мировые СМИ со ссылкой на неназванных представителей турецкой службы безопасности (которые указывают только на так называемые «первоначальные признаки») утверждают, что за терактом в Анкаре могут стоять боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

Действительно, если анализировать ситуацию исходя из сложившегося политического контекста, то обозначенные подозрения имеют под собой основания. Эрдоган ведет борьбу с РПК и с курдскими Отрядами народной самообороны в Сирии. В последние дни турецкие военные обстреливали сирийских курдов, несмотря на призывы США и ЕС «проявлять сдержанность», а Россия инициировала встречу Совбеза ООН, чтобы добиться от Анкары прекращения огня. Как предупреждала в этой связи газета Independent, Турция, вступившая в Сирии на путь «игры без правил», должна быть готова и к ответным контрударам, одним из которых возможно и стал теракт в Анкаре. Но тут есть важные нюансы, которые нуждаются в более тщательном анализе.

Нынешний инцидент в Анкаре стал четвертой крупной террористической атакой в Турции за последние месяцы. В июле прошлого года в районе города Суруч в области Шанлыурфа (Турецкий Курдистан) вблизи культурного центра Амара произошел взрыв, в результате которого были убиты 32 человека, 104 получили ранения. Теракт был совершён против членов Социалистической федерации союзов молодёжи, среди которых много курдов, которые призывали принять участие в восстановительных работах в Кобани. После инцидента в Суруче и в Кобани также прогремел взрыв. По данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, атаке подверглось курдское ополчение YPG.

Турецкие власти назвали виновных практически сразу. Премьер Ахмет Давутоглу заявил, что за терактом стоит «Исламское государство» (ИГ — структура, запрещенная в России), использовавшее смертника. При этом, как отметила газета Sabah, Анкара сразу заявила о присоединении к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ, но нанесла первый авиационный удар не по позициям ИГ, а по лагерям курдов в Ираке. Поэтому утверждения турецких властей не убедили курдов в ответственности ИГ за это массовое убийство. Союз общин Курдистана и лидер Демократической партии народов Селахаттин Демирташ заявили, что главную ответственность за теракт несет правящая Партия справедливости и развития, а националисты обвинили властей в поддержке ИГ.

10 октября 2015 года в Анкаре произошло два взрыва перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями с активным участием курдских организаций под лозунгами «Труд, мир, демократия» в знак протеста против всплеска насилия на юго-востоке страны. Выяснилось, что они были устроены двумя террористами-смертниками. В результате 102 человека погибли, более 500 обратились за медицинской помощью. После заметной паузы премьер-министр Давутоглу обвинил РПК в причастности к теракту.

В тот момент в стране активно циркулировали слухи о том, что под этим предлогом власти готовят решение об устранении от намеченных на 1 ноября парламентских выборов курдской Демократической партии народов, которая якобы является «политическим прикрытием РПК». Но этот сценарий под давлением Запада не состоялся, хотя партия Эрдогана на парламентских выборах вернула себе большинство, сформировав однопартийное правительство. Сам же Эрдоган назвал теракт в Анкаре «коллективным». «Здесь есть и ИГ, и РПК, и «Аль-Мухабарат» (сирийская военная разведка — ред.), и партия сирийских курдов «Демократический союз». Они все вместе спланировали этот теракт», — заявил он на конференции профсоюзов в Анкаре.

Потом в начале 2016 года последовал теракт в центре Стамбула, когда погибли десять человек, свыше 15 получили ранения. Большинство пострадавших — иностранцы, приехавшие осмотреть расположенные на площади достопримечательности — мечеть Айя-София, Голубую мечеть, Султанский дворец. Президент Эрдоган, не дожидаясь итогов расследования, заявил о причастности к теракту сирийского смертника. Официальной Анкаре тогда, похоже, не выгодно было приписывать взрыв РПК, поскольку это означало бы признание неспособности турецких спецслужб противостоять этой организации в крупнейших городах. Это — первое. Второе: важно было включить Турцию в число государств, подвергающихся атакам ИГ, чтобы избавиться от критики со стороны своих западных союзников за неучастие в борьбе с джихадистами.

Дальше пошла игра ва-банк в сирийском конфликте. Вот что отметила в интервью телеканалу Russia Today официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Как только был налажен Венский процесс — Турция сбила российский бомбардировщик. Сразу после Мюнхена, когда был принят важнейший документ, и не потому что он важный, а потому, что он прописывает конкретные шаги по прекращению насилия, — тут же начались грубейшие заходы на сирийскую территорию, обстрелы сирийской территории, нарушение суверенитета, независимости, международного права». Такая зловещая череда внешне вроде бы случайных, но в целом закономерных событий и выводит нас на поиск ответа на вопрос кому все же выгоден новый теракт в Анкаре, и как власти страны намерены распорядиться его «политическим потенциалом».

Глава турецкого правительства обвинил сирийских курдов в организации теракта. По его словам, взрыв устроили члены Отрядов народной самообороны (ОНС) — боевого крыла Демократического союза Курдистана, действующего на севере Сирии. Как уточняет телеканал CNN Turk со ссылкой на Давутоглу, «при подготовке теракта ОНС действовала вместе с курдскими сепаратистами с юго-востока страны». Теперь очевидна попытка сорвать сценарий Международной группы поддержки Сирии под эгидой ООН, согласно которому предусматривается участие сирийских курдов в процессе политико-дипломатического урегулирования в Сирии. Это для Анкары последний или один из последних шансов изменить расстановку сил в сирийском конфликте и помешать появлению курдской автономии на своей границе. Не случайно лидер курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим Мухаммед отверг такие обвинения: «То, что случилось, относится к борьбе Турции с ИГ, чьи элементы живут в самой Турции».

Существует еще один момент, который заключается в признании властями активно действующего в стране политического подполья, стремящегося через атмосферу хаоса и потерю управляемости осуществить государственный переворот. Кстати, на это обстоятельство в ИА REGNUM уже обращал внимание известный турецкий публицист Ариф Асалыоглу, который отмечал, что в последнее время «этот вопрос является самым обсуждаемым среди турецких аналитиков». Но и такой ход событий может быть инициирован самой властью, чтобы ужесточить борьбу не только против курдов, но и против всех оппозиционных сил, резко критикующих внутреннюю и внешнюю политику Эрдогана в надежде осуществить «ползучий переворот в свою пользу сверху». То есть как можно быстрее и под любым предлогом, включая лозунг «Отечество в опасности!», Анкара будет проталкивать конституционные поправки, наделяющие президента повышенными полномочиями, чтобы преобразовать Турцию в президентскую республику. Так мы выходим на скрытый политический подтекст многих событий в самой Турции, в том числе и связанных с террористическими атаками. Посмотрим, что будет дальше.