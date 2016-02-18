Трагикомичная ситуация в Верховной раде Украины с несостоявшейся отставкой Яценюка подтвердила правильность сделанного нами 13 февраля прогноза о том, что реальной расстановки сил никто не знает: «Американцы не хотят, чтобы следующая коалиция в парламенте состояла из «Блока Порошенко» и «Оппозиционного блока». Поэтому начали готовить и Саакашвили, и Тимошенко — Наливайченко, чтобы контролировать Порошенко через коалицию с этими двумя силами. Но также очевидно, что и другие партии, та же «Самопомощь», «Оппозиционный блок» и многие региональные силы, не спят и готовят свои сценарии парламентских выборов. Как ситуация начнет развиваться на следующей неделе, в реальности представляет большой вопрос, так как, скорее всего, никто сейчас не знает истинной расстановки сил, вследствие чего сюрпризы могут быть вполне ожидаемы» (http://regnum.ru/news/polit/2077821.html).

Иван Шилов ИА REGNUM Легитимные вожди свободного волеизъявления суверенных масс

Так и произошло. Парламент признал работу правительства Яценюка неудовлетворительной — за это проголосовало 247 депутатов, но уже за вотум недоверия правительству высказалось только 194 из 226 необходимых. То есть для отставки Яценюка не хватило 32 голосов. Теперь поставить вопрос о недоверии правительству Яценюка можно будет не ранее сентября 2016 года, когда состоится следующая сессия Рады.

Как отмечает директор Украинского институтам анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, эта игра имела несколько целей. «Первое — вывести президента и его политическую силу из-под давления антирейтингов Яценюка. Президент публично призвал его подать в отставку, большинство депутатов его силы в парламенте также проголосовали за отставку, но не дали достаточно голосов за неё (при необходимых 226 за отставку проголосовало 194, а «Блок Петра Порошенко» недодал 46 голосов). В такую же игру сыграл «Оппозиционный блок» (только 8 голосов за отставку).

Второй целью было сохранить хотя бы до осени удобное правительство Яценюка — полностью подконтрольное Порошенко, не имеющее политических перспектив и амбиций, готовое продолжать социально непопулярную политику. В итоге ситуация пока ограничится, вероятно, некоторыми кадровыми перестановками в правительстве и демаршами «Самопомощи» и «Батькивщины». Но огромное социальное недовольство осталось, коалиционный кризис только усугубляется, система движется к досрочным парламентским выборам» (http://regnum.ru/news/polit/2080618.html).

Что же случилось? А случилось то, что мало кто ожидал. Во время голосования по вотуму недоверия правительству Яценюка из зала в полном составе ушла и, соответственно, не голосовала почти в полном составе фракция «Оппозиционного блока» и значительная часть фракции самого Порошенко — 39 депутатов. Как такое могло случиться? И вот тут становится понятным тот фактор, который вмешался в происходящее и который надо иметь в виду на будущее.

Это позиция олигархов, а конкретно Ахметова и Коломойского, которые выступили в вопросе смещения Яценюка против Порошенко. Ахметов увел с голосования «Оппозиционный блок», а Коломойский своих депутатов во фракции «Блока Петра Порошенко». Таким образом, украинские олигархи в очередной раз показали, что с их интересами надо считаться. С одной стороны, Порошенко указали его место. С другой, данная ситуация еще больше загоняет его в угол. Оказывается, он не только не контролирует правительство, но и Раду.

О том, что Порошенко остался очень недоволен итогами голосования, говорит реакция его спикеров в парламенте, в частности, Сергея Лещенко: «Во время вчерашнего голосования за признание работы правительства неудовлетворительной, а потом и за отставку правительства, у всех на глазах разыгрался спектакль. Ходили по рядам, обзванивали, передавали трубки, говорили: бегите из Верховной рады, убегайте, чтобы не было голосов за отставку правительства». То есть Порошенко теперь имеет все основания переложить ответственность за не отставку Яценюка на Раду и в любой момент объявить о ее роспуске и объявлении досрочных выборов.

Данной ситуацией, как мы и прогнозировали, не замедлили воспользоваться и другие крупные игроки, которые почувствовали запах крови и моментально начали работать над повышением своих электоральных рейтингов. Первой, как более опытный политик, ситуацией воспользовалась Юлия Тимошенко. На утреннем заседании фракции «Батьковщины» было принято решение о выходе из коалиции. «Ситуация, которая существует сегодня в Украине, является следствием правления «теневой кланово-политической коалиции». Поэтому фракция партии «Батьковщина» и фракция «Батьковщина» считает недопустимым продолжение пребывания в этой стае, которая на самом деле не имеет никакого шанса, потому что не хочет провести реформы, защитить Украину, перезагрузить нашу жизнь», — отметила Тимошенко.

Уже днем аналогичный вопрос был вынесен на консультации фракцией «Самопомощь» — собрание фракции пройдет 18 февраля. Скорее всего, «Самопомощь» присоединится к «Батьковщине» и выйдет из коалиции. Это означает распад коалиции и отсутствие у правительства права представлять большинство Рады. После чего вопрос досрочных выборов в Раду становится чистой формальностью — Порошенко может объявить об этом в любой удобный момент.

Об этом открыто сказал и спикер Рады Гройсман: «Если выход из кризиса вокруг правительства не будет найден, то Кабмин, а может и парламент надо полностью «перезагрузить». Или в течение недель будет найдена именно тут, в парламенте, политическими силами и предложена модель выхода из ситуации, или то правительство должно быть полностью перезагружено, а если надо, и этот парламент. По-другому быть просто не может» (http://ria.ru/world/20160217/1375990765.html#ixzz40RIKDd99).

В результате, что мы имеем? Что Порошенко получил карт-бланш на любые решения в отношении правительства Яценюка и Рады. Яценюк может еще сопротивляться до сентября, но политических перспектив ни он лично, ни возглавляемая им политическая сила не имеют. Выявилась та «неизвестная» составляющая, которая может играть абсолютно в любые игры, и никто не нее повлиять не сможет — это олигархические группировки в Раде. «Самопомощь», «Батьковщина» и «Оппозиционный блок» с хорошими перспективами могут готовиться к выборам. Избирательные перспективы «Блока Порошенко», тем не менее, под вопросом. Но это вопросы элитные, кадровые.

А что мы имеем по содержательным вопросам украинской повестки дня — реформам, вялотекущей гражданской войне, статусу ДНР и ЛНР и так далее? А ничего. Реформ — нет, потому что разворовывание кредитов МВФ реформами назвать нельзя. Страна и дальше будет погружаться в хаос, анархию и коррупцию. С такой постановкой вопроса согласны и украинские эксперты, как отмечает Татьяна Урбанская: «Самопомощь» просчитывает риски, а Радикальная партия — выгоды от вероятного возвращения в коалицию, в «Народном Фронте» и «БПП» продолжают договариваться. Главным образом, речь идет о необходимости подписать новое коалиционное соглашение. И, как следствие, пересмотреть места и квоты в Кабмине.

«Необходимо доформировать правительство. И очень важно, чтобы наши политические партнеры уже сейчас дали четкий перечень фамилий тех людей, которые придут в Кабинет министров с тем, чтобы дальше продолжать реформы в Украине», — заявил в среду Арсений Яценюк. Это означает, что разговор о «золотых акциях» обретает повышенную актуальность. Да, реформы… О реформах в этой ситуации можно забыть» (http://www.unian.net/politics/1268204-kamikadze-3-pulya-prosvistela-mimo.html).

Гражданская война — будет продолжаться, потому что элиты не сменились. Поправки в Конституцию — какое там! То есть реализация Минска-2 без досрочных выборов затягивается до осени. Устраивает ли данный сценарий Москву? Полностью. Зачем России индустриально-промышленный конкурент в виде Украины? Абсолютно не нужен. Да, население русское — пригодится — в Сибири полно пустует мест с необходимостью промышленного освоения, а все остальное? — Большой вопрос. Западенцы усохнут без промышленной Восточной Украины сами собой — Европе же нужны сантехники и проститутки. Поэтому данное затягивание решения стратегических вопросов развития Украины Москве вполне на руку. Кремлю сначала надо закрыть вопрос по Сирии. А там, глядишь, подтянется и новая американская администрация. Видимо, вопрос с Украиной придется закрывать с ней.