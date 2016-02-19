Ушел в отставку глава Забайкальского края Константин Ильковский — единственный губернатор, выдвинутый на свой пост от «Справедливой России». Центральные СМИ больше занимает не региональный, а федеральный аспект события — как оно повлияет на думские выборы. Политологи спорят, кого же больше заденет эта отставка? «Единороссов», лишившихся повода весь предвыборный год критиковать «эсеров» за просчеты их выдвиженца? «Справороссов», которым теперь все равно можно напоминать, что «их человек» не справился с работой? Но собирался ли кто-то всерьез использовать «фактор Ильковского» в ходе федеральной думской кампании? Кто действительно мог бы заработать на этом предвыборные очки?

zampolit.com Константин Ильковский

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Собственно, теперь уже бывший забайкальский губернатор членом «Справедливой России» не был, хотя в 2011 году и прошел в парламент по спискам этой партии. Более того, его выдвижение на должность в 2013 году было поддержано федеральной «Единой Россией». Правда, в прессе тогда появились сообщения о недовольстве таким решением со стороны «медведей» в регионе. Однако руководитель Сибирского Межрегионального координационного совета партии Сергей Тен резко опроверг эти слухи: «Решение нами принято ранее — мы поддерживаем Константина Ильковского».

Однако теоретически все это и правда не помешало бы «единороссам» сделать забайкальского главу ахиллесовой пятой «Справедливой России». Некоторые, правда, советовали «медведям» не кидаться камнями в стеклянном доме — ведь оппоненты в ходе кампании могут вспомнить о просчетах и губернаторов-«единороссов». Но на деле это совет «в пользу бедных». Можно подумать, оппозиция и так не указывает на просчеты глав регионов, состоящих в «партии власти». В конце концов, те же «эсеры» поставили ультиматум «Делай или уходи» не только Дмитрию Медведеву, но и столичному мэру Сергею Собянину. В этом смысле, «единороссам» и правда выгоднее не оправдываться, а нападать самим, навязывать оппонентам бой на своем поле и своих условиях.

Собственно, «медведи» так уже поступали, атакуя оппонентов через их однопартийцев-губернаторов. Например, в ходе весьма успешной для «партии власти» думской кампании-2003 мишенью критики стал глава Тульской области, член ЦК КПРФ Василий Стародубцев. В частности, в регион в качестве сопредседателя Координационного совета сторонников «Единой России» приезжал адвокат Анатолий Кучерена, обещавший помощь рабочим Ясногорского машиностроительного завода и шахты «Бельковская», которым задерживали зарплату. Рабочие обвиняли «красного» губернатора в безразличии к их проблемам, критиковал главу региона и известный юрист: «Никто из руководства области не соизволил прийти. Никто не реагирует! Что это — страусиная позиция? Стиль работы губернатора Стародубцева?» Тогда сюжеты об этом показывали федеральные телеканалы.

Вроде бы, ничего не мешало «единороссам» повторить тот же предвыборный прием в нынешней кампании. И все же, ситуации тогда и сегодня серьезно различаются. Во-первых, Стародубцев обладал федеральной известностью, входя в число самых знаменитых губернаторов 90-х — начала 2000-х. Да и в качестве члена ГКЧП его хорошо помнили. Об Ильковском за пределами Забайкалья и Якутии, где он сделал профессиональную карьеру, знают практически только специалисты. Во-вторых, Стародубцев входил в руководящие органы КПРФ и прочно ассоциировался с этой партией. На думских выборах-1999 он и вовсе входил в ее федеральную тройку. Ильковский, как уже говорилось, не член «Справедливой России». Для федеральной кампании против данной партии понадобились бы дополнительные усилия, чтобы «привязать» его образ к «эсерам».

Но главное, в-третьих, усилия «медведей» в 2003 году, чтобы любыми способами задеть КПРФ были оправданы, а вот столь же интенсивная кампания против «эсеров» сейчас им была бы ни к чему. 13 лет назад социологи до последних недель перед выборами гадали, кто же победит на думских выборах — коммунисты или «единороссы». То есть, КПРФ тогда считалась равным соперником «партии власти». Понятно, что для «ЕР» был важен любой повод, чтобы сбить рейтинг соперников. «Справороссам» первое место на выборах сегодня не предрекают и фантасты, даже простое прохождение в парламент потребует от них усилий. А когда крупный игрок атакует заведомо более слабого, в информационной сфере он работает не на свою, а на его раскрутку.

При этом, самой «Справедливой России» ни атаки на Ильковского, ни его отставка особого вреда не несут. Избиратели голосуют за эту партию, чтобы «выпустить пар». В этом смысле, им все равно, насколько профессиональны были ее выдвиженцы в исполнительной власти. Отставка высокопоставленного чиновника от партии была бы ударом для «справороссов» в 2007 году, когда соратники Миронова доказывали, что они — вторая «партия власти». Сейчас же, напротив, это работает на ее оппозиционный имидж — «наших бьют, значит нас воспринимают всерьез». Версию, что отставка Ильковского — наказание «эсерам» за критику Медведева, уже подхватили некоторые политологи. «Справороссам» такое очень кстати, но и положительный эффект переоценивать не стоит. Как было сказано выше, за пределами пары регионов забайкальского экс-губернатора массовый избиратель не знает, со всеми вытекающими последствиями.

Кстати, скорее, неудачи Ильковского для критики «эсеров» могли бы использовать не «единороссы», а КПРФ и ЛДПР. Первая из этих партий уже собирала митинги против губернатора в Забайкалье, вторая выступала против переговоров об аренде земли в регионе китайскими компаниями. В национальном масштабе все три партии борются за разные, но кое-где пересекающиеся группы оппозиционного электората. Вести конкурентную борьбу друг с другом для них вполне естественно.

«Единой России», конечно, нужно перехватить инициативу у оппонентов, навязать им свою повестку. Но, условно говоря, постоянно напоминать «эсерам» об Ильковском — это не перехват инициативы. Объявить, что под эгидой «Единой России» началась всероссийская зачистка аппарата от чиновников, не выполняющих программу расселения ветхого жилья — вот что значило бы навязать свою повестку оппонентам. Впрочем, «единороссы» это, видимо, понимают. Показательно, что, отвечая на ультиматум «справороссов» «Делай или уходи», секретарь Генсовета «медведей» Сергей Неверов лишь мельком упомянул об этом губернаторе.

Таким образом, все события вокруг Константина Ильковского сами по себе в любом случае остались бы инцидентами регионального масштаба. Для федеральной парламентской кампании у всех ее участников найдутся темы куда перспективнее.