Российский рынок меха ждет серьезное нововведение: с 1 апреля 2016 года на территории Евразийского экономического союза, куда входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, стартует пилотный проект по маркировке меховых изделий. В его рамках вся произведенная, а также импортированная одежда из меха в обязательном порядке должна быть промаркирована специальными идентификационными знаками с радиочастотными RFID-метками (Radio Frequency Identification). Подробнее о реализации проекта ИА REGNUM рассказал менеджер по продукции группы компаний «Пилот» Александр Чистяков.

Василий Верещагин. Наполеон в зимнем одеянии (фрагмент). Ок. 1895

О том, что на российском рынке меха пора что-то менять, разговоры шли давно. И неудивительно: серые игроки процветали, покупатели то и дело сталкивались с контрафактными шубами, которые, хоть и стоили недорого, отличались плачевным качеством. При этом часть них ввозилась в Россию с нарушением всех таможенных и налоговых требований. Точку поставил Евразийский межправительственный совет, подписавший в рамках заседания в Гродно (Белоруссия) 8 сентября 2015 года соглашение о проведении пилотного проекта. А 16 февраля 2016 года соответствующий законопроект одобрила и правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства РФ.

На территории РФ пилотный проект реализуют несколько ведомств: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Министерство промышленности и торговли РФ. Согласно данным, размещенным на сайте ФНС, маркировать (чиповать) меховые изделия должны все участники их оборота на территории России: производители, импортеры, продавцы и комиссионеры. Под действия пилотного проекта подпадают шубы, дубленки, шапки из натурального меха (норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов меха). Реализовывать непромаркированные (нечипованные) товары ритейлеры не имеют права: такие изделия будут изымать из продажи. Это требование коснется даже интернет-магазинов.

Шубы будут маркировать контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ), произведенными ФГУП «Гознак». Красными КиЗ обозначаются товары, ввезенные на территорию РФ, а зелеными — произведенные в нашей стране. Цена одного КиЗ зависит от его вида: для вшивных и клеевых — 15 рублей, для навесных (накладных) — 22 рубля. Вшивной знак будет располагаться в конструктивном шве мехового изделия с внутренней стороны. Клеевой на самоклеящейся основе наклеивается на вшитый маркировочный ярлык. Навесной размещается на пластиковой основе, которая крепится к изделию с помощью одноразового пломбирующего элемента.

При изготовлении каждого КиЗ используется RFID-метка UHF-диапазона. Особенность этой технологии заключается в том, что каждая метка создается под определенную единицу товара и несет в себе информацию о нем. В данном случае RFID-метка будет содержать собственный идентификационный номер, а также информацию о категории и наименовании товара, стране его происхождения, производителе или импортере.

Сведения об обороте маркированных изделий из натурального меха отображаются в государственной информационной системе «Маркировка», оператором которой является ФНС. Таким образом, в ней будут содержаться данные о том, где и кем была изготовлена та или иная шуба, из какого меха она сшита. В этой же системе отслеживается путь каждого изделия до конечного покупателя. Поэтому продавцы должны будут зарегистрироваться в «Маркировке» и вносить в нее информацию обо всех проданных шубах. Маркировать придется даже складские остатки, на это ритейлеры получили 20 дней: информацию обо всех имеющихся у них в наличии меховых изделиях они должны будут внести в систему до 20 апреля 2016 года.

Государство получит возможность проследить весь путь реализации каждой шубы: от этапа ее производства или ввоза на территорию страны до продажи конечному покупателю. Этот шаг позволит России бороться с теневым рынком меховых изделий. Так, по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пару лет назад до 90% норковых и других шуб ввозилось в РФ без уплаты таможенных платежей или с занижением таможенной стоимости.

Кроме того, возрастет вероятность, что, приобретая шубу с RFID-меткой, человек получит качественную вещь, а не подделку, которая разойдется по швам или облезет через неделю.

Однако не стоит исключать, что в результате обеления рынка цены на шубы существенно подрастут. Во-первых, скачок цен стоит ждать в результате девальвации рубля, ведь одна половина реализуемых в России шуб — импортные, а вторая половина зависит от ввоза сырья, расходных материалов и оснащения фабрик. Во-вторых, теневые игроки, ввозившие сырье и готовую продукцию по серым схемам, столкнутся с новыми проблемами при реализации. Информация о том, что «правильные» шубы должны быть помечены специальным образом, разойдется быстро, и вряд ли кто захочет приобрести изделия без маркировки. Примерно то же сейчас происходит с алкоголем: в 2012—2015 годах доля контрафакта составляла около 40%, но после введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в сетевом ритейле она упала почти до нуля. Это не значит, что контрафакта не осталось на рынке вообще, но его практически выжили из цивилизованного ритейла.

При этом, вопреки распространенному мнению, сам процесс маркировки RFID-метками на стоимость шуб повлияет минимально — стоимость меховых изделий из-за этого вырастет не более чем на 1−2%. Причем чем крупнее торговое предприятие, тем меньше будет добавочная стоимость в расчете на единицу продукции.

Ряд экспертов не исключают, что в случае успеха пилотного проекта в России будут маркировать не только шубы, но и другие товары, например детскую одежду. Но до этого шага пока далеко. На сегодняшний день ритейлеров интересует, принесет ли пользу маркировка меховых изделий и как эта инициатива впоследствии отразится на их бизнесе.