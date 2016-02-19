За 10 лет до запуска станции «Мир» НПО «Энергия» были разработаны технические предложения по созданию усовершенствованных долговременных орбитальных станций. Спустя два года появился эскизный проект, а еще через год начались работы над базовым блоком, бортовым и научным оборудованием. Неизвестно, когда бы удалось завершить последний мегапроект СССР — с 1984 года все силы были брошены на создание «Бурана» — но вмешалась компартия: дала задание сдать станцию к XVII съезду КПСС. Над «Миром» работали, что называется, всем миром: 20 министерств и 280 организаций. И всё получилось. В феврале 1986 года космический дом был готов принять первых «жильцов».

Иван Шилов ИА REGNUM МИР

О том, что космонавты жили и работали здесь подолгу, говорят цифры.

Два рекорда поставили российские и американские астронавты: 438 суток в 1995 году непрерывно находился на станции лётчик-космонавт, Герой СССР и Герой России Валерий Поляков, а в 1996 году 188 суток проработала на «Мире» американская женщина-астронавт, биохимик Шеннон Лусид — рекорд длительности полета у женщин. За этот полёт ее впервые прижизненно удостоили высшей награды для астронавтов — Космической медали почёта Конгресса.

Космонавт Валерий Поляков смотрит в иллюминатор станции «Мир». 6 февраля 1995 года

Станция «Мир», седьмая по счету, стала первой орбитальной станцией модульного типа. Космический дом оснастили многочисленными модулями, но происходило это постепенно — в течение 10 лет. А сначала в феврале 86-го был запущен базовый блок. Он предназначался для работы и отдыха экипажа из шести человек, управления работой бортовых систем, снабжения электроэнергией, обеспечения радиосвязи, передачи телеметрической информации, управления ориентацией и коррекции орбиты, обеспечения сближения и стыковки целевых модулей и транспортных кораблей, а также условий для выхода космонавтов в открытое космическое пространство, проведения исследований и экспериментов с использованием доставляемой аппаратуры. Весил этот блок более 20 тонн и включал три герметичных отсека — переходный, рабочий и переходную камеру, а также один негерметичный агрегатный отсек.

Когда полноразмерный макет «Мира» был представлен на выставке, чтобы показать, как это — жить на орбитальной станции, в каких условиях космонавты проводят здесь дни и месяцы, ребятня, конечно, увлеченно изучала отсеки, разглядывала тренажеры и космическую кухню. А взрослым казалось, что здесь тесновато: всего 4 с небольшим метра в ширину и чуть больше — 13 — в длину. Однако, по космическим меркам, это был настоящий дворец.

В 00:28:23 ДМВ (декретное московское время) 20 февраля 1986 года с пусковой установки № 39 200-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К» станции «Мир» был дан старт не только в космос, но и в вечность.

Фотография базового блока орбитальной станции «Мир». Фотография сделана экипажем корабля «Союз Т-15». 15 марта 1986 года

За десятилетие к базовому блоку с помощью космического манипулятора Ляппа были пристыкованы ещё шесть модулей. Два модуля «Квант» — для проведения широкого круга исследований в области внеатмосферной астрономии; «Кристалл» — технологический модуль для опытно-промышленного производства полупроводниковых материалов, очистки биологически активных веществ в целях получения новых лекарственных препаратов, выращивания кристаллов различных белков и гибридизации клеток; оптический модуль «Спектр» для исследования природных ресурсов Земли, космического излучения, верхних слоев земной атмосферы, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и в верхних слоях земной атмосферы; «Природа» — для исследования влияния космического излучения на организм человека и поведения различных материалов в условиях космического пространства, а также получения в условиях неве­сомости особо чистых лекарственных препа­ратов; Стыковочный отсек — модуль, служащий для обеспечения возможности стыковки многоразового транспортного космического корабля (МТКК) SpaceShuttle.

С середины 90-х станция «Мир» начала принимать иностранные экипажи. В общей сложности таких «экспедиций посещения» было 15, с космонавтами из Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции, Японии, Великобритании, Австрии, Германии, Словакии и Канады. Семь раз в рамках программы «Мир — Шаттл» здесь побывали 44 американских астронавта.

Орбитальная станция «Мир». Фотография с борта шаттла «Эндевор», во время миссии STS-89. 3 июля 1998 года

В конце 90-х начались сбои в работе приборов и систем. И немудрено: станция к тому моменту проработала в три раза дольше установленного срока. Правительство РФ, сославшись на дороговизну дальнейшей эксплуатации, приняло решение ликвидировать станцию. Хотя были проекты по ее сохранению и модернизации. Конструкторы заявляли, что создали уникальный электромагнитный двигатель, которому не нужно топлива, поскольку он питается от взаимодействия с магнитным полем Земли, а потому способен чуть ли не вечно удерживать «Мир» на орбите.

Были и предостережения — защитники легендарной станции указывали на сокращение 100 тысяч рабочих мест высококвалифицированных научных и инженерно-технических работников. А это — ликвидация современных наукоемких производств, которые могли бы стать основой роста благосостояния страны. Что уж говорить о престиже и чувстве национальной гордости! Ведь эта станция — история и слава российской космонавтики. Ко всему прочему, это еще и 11 тонн приборов, среди которых уникальные, например, установки для выращивания монокристаллов или космические оранжереи, где получили первые урожаи космической пшеницы. Да, электроника хромала, но ее, считают специалисты, можно было заменить. Тем не менее на все аргументы ответ был один — в стране нет денег на регулярные полеты «грузовиков» с топливом. Посему, как писали тогда СМИ, «чиновники взвалили на себя бремя «космического Герасима», станцию «Мир» «утопили в океане, как несчастную Муму в речке». Произошло это 23 марта 2001 года в южной части Тихого океана. Станция, на которой за 15 лет работали 104 космонавта из 12 стран, прекратила свое существование.