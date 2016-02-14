12 февраля 2016 года в Минске с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и Донецкой и Луганской народных республик, было подписано Второе минское Соглашение (получившее в дальнейшем название — Минск-2), ранее согласованное руководителями России, Германии, Франции и Украины в формате «нормандской четвёрки». В настоящее время в русскоязычной блогосфере сложилось три четко очерченные точки зрения на данный документ.

Флаг Новороссии

Первая группа, пропагандистские установки которой активно пиарят хунтовские СМИ, утверждает, что Минск-2 стал поражением российской дипломатии. Например: «Устами десятков пропагандистов всех центральных телеканалов российского обывателя зомбируют, что многострадальный Донбасс, подвергающийся тотальному геноциду, нужен России для того, чтобы спасти для Русского мира всю Украину, чтобы она не отдала швартовы и не ушла в НАТО. Кремлевская пропаганда не просто завралась и запуталась, у его обитателей нет никакой стратегической линии касательно Новороссии и соотечественников на Украине. Никак не решён даже банальный вопрос беженцев. Всякий раз, когда вменяемый русский патриот, испытывая боль в груди по поводу происходящего, оглядывается по сторонам в поиске хоть какой-нибудь поддержки, он видит лишь бесконечные глухоту и слепоту электората, делающие возможным ту самоубийственную политику РФ, которая проводится уже почти два года. Хотя проводится она, такая, практически во всех сферах и по всем направлениям» (http://rusrand.ru/actuals/god-posle-minska-2-bezyshodnost-predatelstvo-i-kresty).

Второй подход более аккуратный, акцентирует внимание не только на темных красках в общей картине, но и на светлых: «Главным и единственным достижением «Минска-2» считается прекращение тотальных военных действий. Это не совсем так, если вспомнить, как развивались события летом прошлого года — уже после всех перемирий. Да, больше нет массовой гибели мирных жителей, но, учитывая опыт всех предыдущих конфликтов подобного рода, это — не аргумент. Возобновление боевых действий после наращивания сторонами военного потенциала обычно приводит как раз к увеличению потерь среди мирного населения. А принципиальная невозможность политического разрешения конфликта только усугубляет проблему.

Тот шанс, который давал «Минск-2», уже практически упущен. Однако Москва, Донецк и Луганск по-прежнему будут держаться за эти зафиксированные на бумаге пункты, поскольку тогда, год назад, они действительно позволяли выйти из замкнутого круга войны, передать инициативу дипломатам, заставить пушки помолчать. Хотя бы на время. Мы провели год в незнании и нерешительности. Мы до сих пор не поняли, какой статус у ДНР и ЛНР. Мы не знаем, каковы основополагающие принципы переговорного процесса, если то, что на поверхности, саботирует и отрицает Киев. Дипломатия, не связанная с событиями на земле, оказалась неспособна повлиять на землю. И перед нами по-прежнему маячит чудовищная война, в которой придется учитывать интересы и чувства всех, кто в нее вовлечен» (http://vz.ru/politics/2016/2/12/793745.html).

Представители третьего подхода акцентируют внимание не на второстепенных деталях процесса, в которых всегда много намешано как хорошего, так и плохого, — все-таки речь идет о гражданской войне на Украине, а на стратегических, и пытаются прояснить как итоги противостояния на окраине после Минска-2, так и баланс сил именно на этом уровне, то есть между субъектами украинской политики (Россия, США, ЕС), а не между субъектом (Россия) и объектом (Украина), как делают штатные пропагандисты в духе «все пропало», давно впавшие в интеллектуальный климакс.

Пример такого подхода мы видим в статье Александра Запольскиса: «При всей своей внешней простоте, второе минское соглашение реализовало три простых момента. Во-первых, оно наделило конкретными обязанностями не только ЛДНР, но и Киев. Эти обязанности были четко определены не только формально в общем, но и наполнены внятно сформулированным смыслом, не оставлявшим пространства для маневра и уклонения. Во-вторых, Россия официально была выведена за рамки исполнителей. Более того, в соглашении реализовался принцип «каждый отвечает за своих». Россия приглядывала за Донбассом, а Европа взяла на себя обязательство заставить Киев выполнять условия соглашения.

В-третьих, Европа на это согласилась. Хотя там вряд ли могли не понимать, что исполнение этих пунктов уже в среднесрочной перспективе приведет к распаду нынешней Украины на отдельные территории. Многие из которых почти наверняка захотят повторить судьбу Крыма. Тем не менее Франция и Германия с этим согласились. Более того, они свои обязательства по договору исполняют» (http://www.imperiyanews.ru/details/6df8e138−581b-4c65−9c54−00c11cadc53e).

Теперь давайте и мы попробуем разобраться, чего больше — плюсов или минусов в Минске-2 для России и Донбасса? Для этого надо вспомнить, какие задачи стояли перед Россией и, соответственно, Донбассом год назад. Во-первых, России надо было остановить войну. И это было сделано — крупнокалиберная артиллерия отведена в итоге от линии соприкосновения, массированные боестолкновения с использованием танков и артиллерии прекратились. Подчеркиваю — массированные, то есть война. Да, вялотекущие перестрелки остались. Но в этом виноваты Киев и европейские партнеры, которые не могут его приструнить. Главное же было сделано — война остановлена, и люди перестали гибнуть тысячами.

Во-вторых, России надо было перестать считаться стороной конфликта. И этот вопрос Минск-2 также решил в полной мере. Россия сейчас такой же «участник» конфликта, как и Германия с Францией, то есть. вынесена за скобки при всей неутомимости западной пропаганды, которые играют в паре с нашими «ура-патриотами» в одной информационной связке.

В-третьих, России надо было сделать так, чтобы война перестала быть первым фактором внутренней украинской повестки дня, и чтобы Украина переключилась на свои внутренние проблемы. Что мы видим по этому вопросу? А по этому вопросу тоже все хорошо. Особенно последние несколько месяцев. Например, назовем это — пункт 3.1, по вопросу политической легитимности украинской власти. Прекращение войны привело к тому, что осенью начались первые проблески грызни пауков в банке, которые в декабре уже поставили вопрос о распаде коалиции и смене премьер-министра. В январе — феврале этот вопрос усилился настолько, что Яценюк вынужден был обороняться и поставить под вопрос всю нынешнюю конструкцию украинского государства переводом вопроса о принятии поправок в Конституцию вынесением данного вопроса на референдум.

В некоторых городах и районах начинает происходить формирование отрядов самообороны от бандитов из ПС, тербатов и других законных и незаконных вооруженных формирований. Более того. Главный военный прокурор принял решение о разоружении всех незаконных вооруженных формирований. То есть власть сама готова осуществить зачистку того «боевого отряда», который и осуществил Майдан.

Если еще в октябре — декабре 2015 года вопрос досрочных выборов в Раду и устранение радикалов и наци из парламента было мнением отдельных экспертов, то в феврале этот вопрос на окраине перешел в практическую плоскость, и об этом мы неоднократно уже писали. Таким образом, политическая легитимность украинской хунты за год очень серьезно уменьшилась. Малейшее соскакивание резьбы при досрочных выборах в Раду может закончиться стрельбой и — Украина распадется по факту.

Пункт 3.2. — вопрос о финансово-экономической устойчивости. Я не буду говорить об отставке Абромавичуса как акте давления на власть Украины со стороны Запада, отказе МВФ от предоставления кредита и о цифрах падения ВВП, курса гривны, внешнеторгового оборота, сельскохозяйственного и промышленного производства, уровня зарплат и другой макроэкономической статистике — все это можно найти. Поговорим о «земле». А на земле происходят куда как более показательные вещи.

Например, в Киеве уровень бандитизма и грабежей за январь месяц оказался аналогичным (!) всему 2015 году, то есть вырос в 12 раз. Основная масса промышленных предприятий не работает с января месяца, соответственно, люди не получают зарплату. Ежедневные митинги становятся обыденной реальностью многих украинских городов. То есть без очередной порции вливаний со стороны МВФ Украину просто разорвет внутренний экономический кризис. Соответственно, и по этому пункту Москва выиграла этот год.

Пункт 3.3. — информационная война. И на этой игровой доске преимущество за Москвой. Украина перестала восприниматься на Западе как надежный партнер. В Европе все громче раздаются голоса о необходимости отмены антироссийских санкций. Давление на Киев усиливается по всем европейским направлениям. Историческая встреча на Кубе (как в свое время на Эльбе) патриархов православной и католической церкви вообще вызвала шок в Киеве и расценена как крупнейшая идеологическая победа Кремля. Более того — для того, чтобы Киев ратифицировал поправки в Конституцию, возможно, в Киев приедет сам «черный властелин». Если и после этого хунта (или ее отдельные кланы) будут артачиться, то их просто снесут с шахматной доски, откалиброванная во всех смыслах смена уже подготовлена — тандем Тимошенко — Наливайченко к труду и обороне после вашингтонской отмашки готов. А то, что после прихода к власти Юля договорится с Кремлем в сто раз быстрее и лучше, чем Порошенко, думаю, никто не сомневается.

То есть, если говорить об итогах Минска-2 на уровне стратегии, то при всех мелких минусах тактики, исполнения, выяснения отношений между кланами в ЛНР и ДНР, властной и денежной грязи, которая всегда сопровождает такие тектонические процессы, несомненно, Россия может записать себе этот год в серьезный актив. Не сдана ни одна позиция. Более того, позиция оппонента трещит по всем швам и неизвестно, в каком месте лопнет. Что касается позиции «всесливальщиков», то, на мой взгляд, их действия полностью укладываются в феномен «алексеевищницы» по фамилии белорусской писательницы, получившей свои 30 нобелевских сребреников.

В чем ее феномен, который так трепетно был поддержан и обласкан Западом? Он в том, чтобы в любой победе русского оружия находить грязь, вонь, кровь, бессмысленность и переносить его на весь Русский мир, всю русскую историю, включая нынешний период, на весь русский народ и руководство страны. Вот в чем феномен Алексеевич. И именно это же, только на уровне экспертных комментариев делают «ура-патриоты», отметившиеся на ниве «всепропальщины» и продолжающие гнать «несмияна» про поражение России, отсутствие стратегии, предательство русского народа и так далее и тому подобное. «Алексеевищина» — вот название этого феномена, засим предлагаю его дальше и оставить в качестве официального названия всех тех, кто под крики о заботе о русских пытается сформировать новый отряд большевиков на базе ура-патриотов, военных и просто идиотов, чтобы как и в 1917 году развалить страну.

И это не пустые слова. Прочитайте эти слова: «Потому, ведя разговор о возможных последствиях крушения кремлевского режима, нужно уже сейчас думать, как будет возможным выводить российскую армию за скобки внутреннего конфликта. Нужно пытаться показать ее руководству, генералам и офицерам грядущую перспективу, демонстрируя им эти прогнозные угрозы и объясняя, с чем придется столкнуться в первые же дни после того, как возможное обрушение станет реальностью» (http://rusrand.ru/forecast/est-li-jizn-posle-minska).

То есть, по сути, идет прямое обращение к русским военным о предательстве своего руководства. И это явление я считаю гораздо более опасным, чем клоунские заигрывания с либеральной общественностью «Эха» — эти на площадь с оружием в руках не пойдут (достаточно посмотреть на бегающего по сортирам, раздевалкам и подворотням Касьянова), поэтому эта участь, как и в 1917 году, западными и местными кукловодами уготована русским ура-патриотам, чтобы после развала страны идиотам не было больше на кого пенять, кроме как себя.