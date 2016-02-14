Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара готова провести военную операцию против сирийских курдов: «В случае необходимости мы можем предпринять в Сирии те же действия, которые мы предприняли в Кандиле в Ираке». Спустя некоторое время Турция нанесла удары по позициям военного крыла курдской партии «Демократический союз» (ПДС). Давутоглу это прокомментировал так: «Вчера и сегодня террористическая организация (так он назвал ПДС — ИА REGNUM ) при поддержке российских бомбардировщиков атаковала город Аазаз… Во время этой атаки подверглась угрозе наша граница, что сделало необходимым применение правил реагирования. Был дан необходимый ответ с нашей стороны. Вице-президент США Джо Байден запросил телефонный разговор, в ходе которого я разъяснил ему это и напомнил, что ПДС, как и РПК — открытая угроза, против которой мы будем применять все меры».

ИА REGNUM

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал американцев после того, как спецпредставитель президента Обамы встретился с лидером курдского «Демократического союза» в Кобани. «Вы на нашей стороне или на стороне террористической Рабочей партии Курдистана?», — так обратился Эрдоган к американским чиновникам, если верить Reuters. Госдепартамент отказался выбирать. Российский МИД поддержал эту позицию. В этой связи британское издание Independent констатировало не только резко ухудшающееся положение Турции на международной арене, но и провал всех ее планов в отношении Сирии и Ирака, подчеркнув, что такая «неумелая дипломатия не упреждает, а наоборот подчеркивает растущее влияние курдов и оказывает прямо противоположный эффект на мировое сообщество».

В итоге, когда турецкая артиллерия открыла огонь по сирийской армии и курдам, отбившим авиабазу Миннех в Латакии у террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», Вашингтон призвал Анкару прекратить атаку. «Мы обеспокоены ситуацией к северу от Алеппо и работаем над тем, чтобы снизить напряжение со всех сторон», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. По его словам, Анкара совместно с сирийскими курдами должна направить свои усилия на борьбу с ДАИШ (ИГИЛ — структура, деятельность которой запрещена в России).

Отметим и то, что накануне в турецком МИД сообщили, что Анкара и Эр-Рияд могут начать совместные военные действия в Сирии «против ДАИШ», хотя Independent считает, что «Турция и Саудовская Аравия хотят поддержать антиправительственные силы в Сирии». При том, что «у Анкары есть своя отдельная сирийская программа». Все это может, как минимум, усугубить хаос в Сирии, как максимум, для России хотят создать нечто подобное «афганскому синдрому». Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что допускает вариант, при котором сирийский президент Башар Асад покинет свой пост «с помощью силы». Для этого Эр-Рияд готов отправить на территорию Сирии наземные войска, но лишь в составе возглавляемой США коалиции.

Понятно, что Турция поддержала бы такой ход событий, если иметь в виду максимальный так называемый «кризисный план» Анкары, о чем недавно писала турецкая газета Todays Zaman: аннексировать территории, прилегающие к сирийско-турецкой границе, чтобы таким образом нивелировать для себя угрозу появления сирийской курдской автономии и снять с повестки дня проблему появления на Ближнем Востоке Курдского государства, выставив вместо курдов на первый план сирийских «туркоманов в качестве субъекта во внутренней политике Сирии, одновременно заметая следы своего сотрудничества с ДАИШ, ориентируя эту террористическую структуру на Ирак, чтобы там либо расширить свое влияния до нефтеносных Мосула и Куркука, либо при благоприятных обстоятельствах аннексировать их за счет развала Ирака.

Однако Турция вместо копья метнула в Сирию бумеранг, и он возвращается обратно. Анкара полагала, что ей вместе с западными «союзниками» удастся контролировать хаос в Сирии. Но хаос наоборот перекинулся на турецкую территорию, где в юго-восточных вилайетах разворачивается гражданская война. По мнению известного турецкого политолога Хакан Аксая, Анкара пребывает в панике, поскольку ее планы в отношении Сирии, где «проблема приближается к разрешению, постоянно терпят неудачу». Даст ли Вашингтон зеленый свет Турции на военную операцию в Сирии, спрашивает Аксай и отвечает: «C одной стороны, это еще больше обострит российско-турецкие отношения, что на руку США. Но Вашингтон может занять и разумную позицию, поскольку российско-американские отношения по сирийскому кризису далеки от конфронтации». И добавляет: «Проблема в разном видении будущего Сирии у Москвы и США, но они не только спорят, но и договариваются, а турецкое вторжение в Сирию помешает этому. Мирные переговоры — не в пользу Турции, главные игроки будут договариваться за спиной Анкары. Она может попытаться вмешаться в эту игру и расставить свои приоритеты, используя чувствительность своих арабских союзников по отношению к мусульманам-суннитам и создавая максимальные препятствия для курдов. Но это мне представляется нереальным».

Иначе говоря, сирийскому урегулированию мешает не Асад, а Эрдоган. По мнению Wall Street Journal, «США считают, что враждебное отношение Турции к курдским бойцам в Сирии, которые входят в число наиболее эффективных американских союзников в борьбе с ДАИШ, подрывает те усилия, которые направлены на то, чтобы более интенсивно вести боевые действия против этой экстремистской группировки».

Турецкий президент становится для Запада проблемой, и не случайно в американских и европейских изданиях участились публикации, в которых рассматриваются сценарии досрочного прекращения его полномочий, так как его политика — внутренняя и внешняя — становится крайне неустойчивой и грозит развалом Турции. Именно поэтому и опасен сейчас Эрдоган, который, по мнению британской газеты Guardian, «выведенный из психологического равновесия тем, что курдам оказывают поддержку Россия и США», может решиться на войну с Сирией и «приблизить катастрофу Турции».

А ведь сирийская армия может и ответить. По оценкам бывшего офицера российского Генштаба Виктора Мураховского, она сейчас не та, что прежде. Заработала (благодаря российской помощи в первую очередь) система подготовки и оснащения подразделений сирийской армии. Получившие новое вооружение и технику батальонные тактические группы стали действовать эффективнее, число таких подразделений растет. Добавим к этому восстановление системы техобслуживания и ремонта вооружения и военной техники от авиации до боевых бронированных машин и автотранспорта, и, конечно, кумулятивный эффект ударов российской авиагруппы.

Выход на турецкую границу в район Алеппо, соединение с курдами, затем выход к границе в районе Евфрата, позволит полностью отрезать боевиков от Турции. Именно этот фактор привел к изменению баланса сил в сирийском конфликте и определил смену подхода к сирийскому урегулированию США, которые, кстати, как сообщил министр обороны США Эштон Картер, могут направить, но не в Сирию, а в Ирак, сухопутный контингент на основе 101-й десантно-штурмовой дивизии — 1800 человек из штаба дивизии и подразделений Второй бригадной боевой группы, что станет сковывать действия Турции на иракском направлении. По оценке западных военных экспертов, Москва и Вашингтон используют единую тактику, хотя стратегически движутся каждая в своем направлении. В итоге на сегодняшний день на севере Сирии будут «дожиматься» протурецкие группировки, а в центре и на востоке от Пальмиры до Хомса продолжаться борьба с ДАИШ. На юге страны сирийской армии необходимо перекрыть границу с Иорданией.

Анкара зашла уже слишком далеко, чтобы рассчитывать на какие-то возможности изменения ее позиции в сирийском конфликте. Но это уже не так важно. Главное влияние на исход сирийского конфликта оказывают США и Россия, одновременно запустившие политико-дипломатический процесс его урегулирования. 14 февраля, как сообщила пресс-служба президента России, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Бараком Обамой. В центре обмена мнениями были вопросы сирийского урегулирования. С обеих сторон дана позитивная оценка итогам заседания Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене 11−12 февраля. Президент России вновь акцентировал важность создания единого антитеррористического фронта при отказе от двойных стандартов. Особо подчеркнута необходимость налаживания плотных рабочих контактов между представителями министерств обороны России и США, что позволило бы вести планомерную и успешную борьбу с ДАИШ и другими террористическими организациями. «Беседа лидеров России и США носила откровенный и деловой характер», — подчеркивается в коммюнике.

Ну, а с Эрдоганом пора разбираться в перспективе на уровне Совета Безопасности ООН. Но предварительно его проблему должны решить для себя американцы.