Кампания «Делай или уходи» станет визитной карточкой «Справедливой России» на ближайшие недели. Вроде бы, оппозиционному избирателю должны понравиться и требования к правительству в социальной сфере, и готовность добиваться отставки премьера в случае отказа принять меры. Но так ли безупречен этот план? Поможет ли «справороссам» ультиматум Медведеву? И что должно случиться, чтобы «эсеры» гарантировано добились успеха на выборах?

Иван Шилов ИА REGNUM

По иронии судьбы, прошлая парламентская кампания для «эсеров» начиналась на ровно противоположной волне. Тогда циркулировали слухи, что «Справедливая Россия» может стать «партией Медведева». Как бы то ни было, под знаком критики премьера прошли недавние и вполне успешные кампании соратников Миронова в регионах. Например, на выборах в Магаданскую областную Думу в 2015 году «справороссы» использовали агитматериал с лозунгом «Медведев=Единая Россия=олигархи», в итоге, заняв второе место после «Единой России».

На первый взгляд, стратегия многообещающая. Принцип «кто первый встал, того и тапки» действует и в сфере пропаганды. Если партия или политик первыми подняли и закрепили за собой какую-то тему, именно они еще долго будут получать главные дивиденды от ее эксплуатации. Даже внимание к проблеме других игроков долго будет подогревать интерес именно к ее «первооткрывателям». А критика председателя правительства в кризис — тема очень удачная.

Однако здесь есть свои нюансы. Добиться желаемой монополии на эксплуатацию проблемы можно, если партия первой из серьезных политических сил подняла ее, первой подала в совершенно новаторском ключе или прочно доминирует в информационном пространстве. Например, одной из главных тем предвыборной кампании блока «Родина» в 2003 году стало использование сверхдоходов от природной ренты. Соответствующие предложения озвучивались лидером списка Сергеем Глазьевым, который впервые вывел тему на уровень большой политической дискуссии. Идея вызвала вал негативных публикаций. В особенно жестких статьях и комментариях «родинцев» сравнивали с Шариковым и Швондером. Кем-то инициатива была воспринята с сарказмом. Но когда рейтинг «Родины» стал расти (впрочем, не только благодаря данной теме) ряд других партий и политиков попытались, было, выступить с похожими идеями. Но инициатива уже прочно ассоциировалась с Глазьевым и его тогдашними соратниками.

Однако критика Медведева — идея отнюдь не новая и не оригинальная. Премьер-министра уже атакуют все оппозиционные силы. И даже у «единороссов» еще остается шанс дистанцироваться от своего нынешнего лидера — при формировании списка партии еще возможны сюрпризы. Удастся ли «справороссам» при таких стартовых условиях закрепить за собой роль главных «антимедведевцев»? Довольно сомнительно. Доминирования в информационном пространстве у «эсеров» самих по себе тоже нет. Конечно, «единороссы», начав ответную критику Миронова и его партии, вновь поддержали интерес именно к ним. Но будет ли так все время предвыборной гонки? Тоже не факт.

На самом деле, на выборах в ту же Магаданскую облдуму, если что и добавило очков «справороссам», то не критика Медведева сама по себе. В конце концов, история свидетельствует, что строить кампанию на критике персонажа, непосредственно в выборах не участвующего — стратегия, как правило, не оправдывающая ожиданий. А Дмитрий Анатольевич в магаданский парламент, естественно, не баллотировался. Зато угрозы облизбиркома снять «справороссов» с выборов за карикатуры, в которых фигурировал «человек, похожий на Медведева» и вызовы кандидатов от партии в полицию и правда могли привлечь внимание избирателей. Люди уже давно не воспринимают критику, направленную даже на высокопоставленных чиновников, признаком оппозиционности. А вот получить после таких критических заявлений «по шапке» — значит, действительно выделиться на общем фоне.

Ультиматумов Медведеву мало и язвительных ответов «единороссов» недостаточно. Оппозиционный избиратель, которого явно хотят привлечь «справороссы», должен увидеть, что на заявления этой партии их высокопоставленные оппоненты реагируют жестко. Действием или, по крайней мере, обещанием жестких действий. Вспомним, опять же, канун прошлой думской кампании, когда Сергей Миронов лишился поста председателя Совета Федерации, а «единороссы» поднимали вопрос и вовсе об его отзыве из верхней палаты. Попытка не допустить до думских выборов список «Яблока» в 1995 году или ЛДПР в 1999-м — вот пример предвыборного сюжета, который повышает внимание к партии. Если власти хотят видеть «справороссов» в Думе и готовы повысить их шансы в игре на оппозиционном поле — им стоило бы разыграть такую комбинацию. И выглядеть она будет правдоподобно, несмотря на системность «эсеров». Сначала «справороссам» досталось за критику Медведева, потом президент за них вступился.

Конечно, тут есть риски для самих «справороссов». Сейчас они могут надеяться, что в их лагерь перейдут кандидаты, проигравшие «праймериз» «Единой России». Это могут быть и популярные политики с мест. Участвуя в гонке уже под флагом «Справедливой России», они способны сыграть на популярность партии в своих регионах. А вот если они решат, что у «справороссов» неприятности всерьез и есть настоящие враги на федеральном уровне, то сотрудничать с партией могут и побояться. Многие еще помнят парламентские выборы-2007, когда «эсерам» пришлось вести кампанию в, мягко говоря, очень некомфортных условиях. Но в данном случае риск оправдан. Чтобы выжить в публичной политике, партии нужно попасть в Думу по спискам, а не просто хорошо выступить в отдельных округах.

Здесь тот случай, когда «бьет — значит, любит» может стать сценарием успеха. Будет ли разыграна подобная комбинация — скоро узнаем.