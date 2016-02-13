Торг продолжается: когда в Белоруссии будет российская авиабаза?
10 февраля посол Российской Федерации в Белоруссии Александр Суриков в интервью информационному агентству «Интерфакс-Запад» рассказал о своем видении нынешней ситуации в республике и вокруг нее. На первый взгляд, слова главы российского посольства были сдержаны и повторяли уже давно всем известные истины о дружбе двух народов, необходимости дальнейшего сотрудничества в рамках евразийской интеграции и прочее. Однако среди всего сказанного отдельное место заняло заявление дипломата по возможности появления в Белоруссии военной базы ВКС России. А. Суриков, отвечая на вопрос журналиста о том, когда в республике будет сформирована полноценная российская авиабаза, ответил, что этот вопрос по прежнему находится в стадии обсуждения и сегодня «нет смысла выносить его в повестку дня», так как «ничего особенно страшного в мире нам не угрожает». Эти слова в нынешней международной обстановке звучат, по меньшей мере, странно, особенно если учитывать, насколько увеличилась в последнее время активность НАТО у границ Союзного государства.
Ни для кого не секрет, что Североатлантический альянс за последние годы ускорил процесс своего «расширения на Восток», обосновывая это тем, что блок стремится объединить «демократические государства с рыночной экономикой и прозрачными бюджетами», с целью достижения «мира во всем мире». Однако за столь благородными словами скрывается совершенно иная картина, связанная с неуемными политическими амбициями некоторых стран-членов Альянса. И то, что сегодня международная обстановка в мире находится на грани контроля, уже абсолютно очевидно. Чтобы понять это, нужно просто взглянуть на те инициативы, которые в настоящее вермя продвигаются в рамах блока. Например, стоит вспомнить прошлогоднее предложение вернуть в Германию ядерное оружие, или недавнее заявление британского представителя в НАТО Сэра Адама Томсона, который объявил о новом подходе работы НАТО под названием «назад в будущее». По его словам, теперь «НАТО начинает вести себя гораздо жестче, чем в течение всего периода после Холодной войны: мы усиливаем наши силы на восточных рубежах… сдерживание — это первостепенная задача НАТО». Видимо именно поэтому, 11 февраля на заседании в Брюсселе министрами обороны 28 стран, входящих в Альянс, было объявлено, что НАТО расширит свое военное присутствие в Восточной Европе. По словам Генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, будут увеличены не только контингент многонациональной группировки, но и тыловая инфраструктура, а в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию могут быть отправлены по батальону солдат (от пятисот до одной тысячи военнослужащих). При этом все это делается абсолютно не взирая на существующие между Россией и НАТО договоренности, согласно которым Альянс обязался не размещать на территории новых членов блока существенных боевых подразделений.
Ко всему прочему, нельзя забывать и том, что США все еще рассчитывают разместить во всех странах Восточной Европы систему ПРО, а сателлиты Соединенных Штатов, в первую очередь страны Прибалтики, готовы предоставить свои площадки для размещения любого количества американского военного контингента. И все это происходит сегодня в непосредственной близости от границ России и Белоруссии, а потому слова А. Сурикова о том, что «нам ничего не угрожает», выглядят крайне «оптимистично».
Конечно, воевать с государством, обладающим ядерным оружием, может только безумец, который абсолютно не задумывается о последствиях такой войны. Однако это совсем не означает, что сегодня можно спокойно смотреть на повсеместное усиление военного присутствия США и их союзников в странах Европы, так как это, в конечном счете, еще больше ведет к дисбалансу на международной арене. Уже сегодня западные партнеры не обращают внимания на внешнеполитические интересы России, считая ее, как выразился Б. Обама, «региональной державой». И именно поэтому Москве не остается ничего иного, как пропорционально реагировать на действия НАТО. В данном случае, размещение российской авиабазы в Белоруссии могло бы стать неким ответом Альянсу, если бы не одно обстоятельство — неясная позиция по данному вопросу со стороны официального Минска.
Сегодня в республике существует два противоположных мнения относительно того, нужен ли на ее территории еще один военный объект России (в Белоруссии уже есть 43-й узел связи Военно-морского флота РФ в Вилейке (Минская область), который действует с 1964 года, а также радиолокационная станция «Волга» под Барановичами (Брестская область), ставшая на боевое дежурство в 2003 году). С одной стороны, многие эксперты не видят ничего предосудительного в появлении в республике российской авиабазы, которая будет находится под контролем белорусских военных и предоставлять возможность повышения летных навыков местных летчиков. Однако с другой стороны, существует крайне негативное отношение к такой возможности. Противники базы заявляют, что это не только нарушит Конституцию (согласно части 2 ст.18, Белоруссия ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным) и поставит под угрозу безопасность страны (возможность стать объектом удара в случае военного конфликта), но и даст дополнительную возможность России влиять на внутреннюю политику республики. При этом в качестве главного доказательства всегда приводятся события 2014 года в Крыму. Правда, никто из «адептов» нейтралитета Белоруссии толком не может объяснить, чем конкретно могут навредить белорусам несколько российских самолетов на их территории, а также почему точно такие же действия со стороны НАТО не вызывают у них такой бурной реакции.
В сложившейся ситуации, белорусское руководство до сих пор не пришло к какой-то четкой позиции по данной проблеме, а сам по себе вопрос о появлении в Белоруссии российской авиабазы уже превратился в предмет для политических спекуляций и торга между Минском, Москвой и странами Запада. Официально, Белоруссия не видит необходимости в российских самолетах на своей территории, о чем неоднократно заявлял и глава республики. Однако с момента объявления о такой возможности еще несколько лет назад, белорусы не сказали и четкого «нет». Даже в нынешних словах А. Сурикова слышна неопределенность, что, скорее всего, означает продолжение торга. И, по всей видимости, он не прекратиться до тех пор, пока в Белоруссии политики и дипломаты не осознают всю степень рисков, существующих вокруг.