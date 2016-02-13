10 февраля посол Российской Федерации в Белоруссии Александр Суриков в интервью информационному агентству «Интерфакс-Запад» рассказал о своем видении нынешней ситуации в республике и вокруг нее. На первый взгляд, слова главы российского посольства были сдержаны и повторяли уже давно всем известные истины о дружбе двух народов, необходимости дальнейшего сотрудничества в рамках евразийской интеграции и прочее. Однако среди всего сказанного отдельное место заняло заявление дипломата по возможности появления в Белоруссии военной базы ВКС России. А. Суриков, отвечая на вопрос журналиста о том, когда в республике будет сформирована полноценная российская авиабаза, ответил, что этот вопрос по прежнему находится в стадии обсуждения и сегодня «нет смысла выносить его в повестку дня», так как «ничего особенно страшного в мире нам не угрожает». Эти слова в нынешней международной обстановке звучат, по меньшей мере, странно, особенно если учитывать, насколько увеличилась в последнее время активность НАТО у границ Союзного государства.

compromatwiki.org Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ни для кого не секрет, что Североатлантический альянс за последние годы ускорил процесс своего «расширения на Восток», обосновывая это тем, что блок стремится объединить «демократические государства с рыночной экономикой и прозрачными бюджетами», с целью достижения «мира во всем мире». Однако за столь благородными словами скрывается совершенно иная картина, связанная с неуемными политическими амбициями некоторых стран-членов Альянса. И то, что сегодня международная обстановка в мире находится на грани контроля, уже абсолютно очевидно. Чтобы понять это, нужно просто взглянуть на те инициативы, которые в настоящее вермя продвигаются в рамах блока. Например, стоит вспомнить прошлогоднее предложение вернуть в Германию ядерное оружие, или недавнее заявление британского представителя в НАТО Сэра Адама Томсона, который объявил о новом подходе работы НАТО под названием «назад в будущее». По его словам, теперь «НАТО начинает вести себя гораздо жестче, чем в течение всего периода после Холодной войны: мы усиливаем наши силы на восточных рубежах… сдерживание — это первостепенная задача НАТО». Видимо именно поэтому, 11 февраля на заседании в Брюсселе министрами обороны 28 стран, входящих в Альянс, было объявлено, что НАТО расширит свое военное присутствие в Восточной Европе. По словам Генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, будут увеличены не только контингент многонациональной группировки, но и тыловая инфраструктура, а в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию могут быть отправлены по батальону солдат (от пятисот до одной тысячи военнослужащих). При этом все это делается абсолютно не взирая на существующие между Россией и НАТО договоренности, согласно которым Альянс обязался не размещать на территории новых членов блока существенных боевых подразделений.

Ко всему прочему, нельзя забывать и том, что США все еще рассчитывают разместить во всех странах Восточной Европы систему ПРО, а сателлиты Соединенных Штатов, в первую очередь страны Прибалтики, готовы предоставить свои площадки для размещения любого количества американского военного контингента. И все это происходит сегодня в непосредственной близости от границ России и Белоруссии, а потому слова А. Сурикова о том, что «нам ничего не угрожает», выглядят крайне «оптимистично».

Конечно, воевать с государством, обладающим ядерным оружием, может только безумец, который абсолютно не задумывается о последствиях такой войны. Однако это совсем не означает, что сегодня можно спокойно смотреть на повсеместное усиление военного присутствия США и их союзников в странах Европы, так как это, в конечном счете, еще больше ведет к дисбалансу на международной арене. Уже сегодня западные партнеры не обращают внимания на внешнеполитические интересы России, считая ее, как выразился Б. Обама, «региональной державой». И именно поэтому Москве не остается ничего иного, как пропорционально реагировать на действия НАТО. В данном случае, размещение российской авиабазы в Белоруссии могло бы стать неким ответом Альянсу, если бы не одно обстоятельство — неясная позиция по данному вопросу со стороны официального Минска.

Сегодня в республике существует два противоположных мнения относительно того, нужен ли на ее территории еще один военный объект России (в Белоруссии уже есть 43-й узел связи Военно-морского флота РФ в Вилейке (Минская область), который действует с 1964 года, а также радиолокационная станция «Волга» под Барановичами (Брестская область), ставшая на боевое дежурство в 2003 году). С одной стороны, многие эксперты не видят ничего предосудительного в появлении в республике российской авиабазы, которая будет находится под контролем белорусских военных и предоставлять возможность повышения летных навыков местных летчиков. Однако с другой стороны, существует крайне негативное отношение к такой возможности. Противники базы заявляют, что это не только нарушит Конституцию (согласно части 2 ст.18, Белоруссия ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным) и поставит под угрозу безопасность страны (возможность стать объектом удара в случае военного конфликта), но и даст дополнительную возможность России влиять на внутреннюю политику республики. При этом в качестве главного доказательства всегда приводятся события 2014 года в Крыму. Правда, никто из «адептов» нейтралитета Белоруссии толком не может объяснить, чем конкретно могут навредить белорусам несколько российских самолетов на их территории, а также почему точно такие же действия со стороны НАТО не вызывают у них такой бурной реакции.

В сложившейся ситуации, белорусское руководство до сих пор не пришло к какой-то четкой позиции по данной проблеме, а сам по себе вопрос о появлении в Белоруссии российской авиабазы уже превратился в предмет для политических спекуляций и торга между Минском, Москвой и странами Запада. Официально, Белоруссия не видит необходимости в российских самолетах на своей территории, о чем неоднократно заявлял и глава республики. Однако с момента объявления о такой возможности еще несколько лет назад, белорусы не сказали и четкого «нет». Даже в нынешних словах А. Сурикова слышна неопределенность, что, скорее всего, означает продолжение торга. И, по всей видимости, он не прекратиться до тех пор, пока в Белоруссии политики и дипломаты не осознают всю степень рисков, существующих вокруг.