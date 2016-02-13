Гражданская война в Сирии являет собой зеркало современного глобального конфликта, разделившего исторический Запад на два противоборствующих лагеря. Во главе первого стоят США, которые на сирийском театре входят в тактические альянсы с Россией и Ираном, пытаясь таким образом компенсировать упадок своего влияния на Ближнем и Среднем Востоке. А в основе второго обозначился триумвират в составе Франции, Великобритании и Германии. Речь идет о противоборстве американского капитализма с европейским. Равновесие пока не достигнуто, поскольку Вашингтон и Брюссель все еще продолжают конкурировать за расположение Москвы.

ИА REGNUM Владимир Путин

Не случайно бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает Россию ключевым элементом нового глобального равновесия. Вот какой рецепт он предлагает на страницах консервативного издания National Interest: «Нашим странам и народам мира нужны более прочные перспективы. Я выступаю за диалог, который сольет воедино наше будущее, а не будет усугублять наши конфликты — и я считаю, что он возможен. Для этого необходимо взаимное уважение обеих сторон к жизненно важным ценностям и интересам друг друга». Американский дипломат рассуждает о совместной перспективе, которая уже выходит за рамки Сирии: «Эти задачи можно решить только в том случае, если Вашингтон и Москва, Белый дом и Кремль проявят готовность перешагнуть через свои обиды и недовольства, перестанут думать, что их обманывают и преследуют, и ответят на те масштабные вызовы, которые угрожают нашим странам в предстоящие годы».

Посвятивший свою научную карьеру изучению наполеоновских войн и Венского конгресса, Киссинджер отдает должное балансу сил, который никогда не был долговечным, если строился вопреки России. Примером тому служит Версальско-Вашингтонская система, созданная на руинах Первой мировой войны. Она так не сумела удержаться на плаву без деятельного участия СССР и Германии. Время до сих пор не развеяло экзистенциальные противоречия между Америкой и Европой, но только обострило их. Интересы настолько неизменны, что американцы по-прежнему стремятся предотвратить союз Москвы и Берлина, о чем рассуждает эксперт Александр дель Валь в интервью журналу Atlantico.

История часто обращает нас к удивительным параллелям. Так, в июле 2015 года, спустя двести лет после завершения Венского конгресса (1814 — 1815 гг.), определившего судьбу Европы до 1853 года, великие державы снова собрались в австрийской столице: теперь они определялись с ядерной программой Ирана, открывая исламской республике путь к постсанкционному развитию экономики. Франция, Германия и Великобритания надеялись обратить эмансипацию ИРИ себе на пользу, но политический процесс пошел по иному сценарию. Уходя с поста министра иностранных дел Лоран Фабиус обвинил (10 февраля) Россию и Иран в «тайном сговоре» (complicité) по Сирии и «пособничестве» президенту Башару Асаду. Озабоченность у Парижа вызывает и Вашингтон, который (по словам Фабиуса) ведет себя «неясным образом, избегая конкретных обязательств по коалиции». «Присутствует неясность… в том числе и в рядах нашей антитеррористической коалиции. Я не собираюсь останавливаться на деталях, о которых часто говорил применительно к лидеру коалиции (США). Его действия не вселяют уверенность в участников коалиции. Очевидно, что Иран и Россия чувствуют это, они понимают природу наших противоречий. И это усиливает позиции Асада», — цитирует Фабиуса новостное агентство 20 Minutes.fr.

Эксперты также не скрывают своей тревоги относительно сотрудничества России и США в САР. К примеру, аналитическое издание Slate.fr протестует, публикуя статью с провокационным заголовком: «Как Барак Обама позволяет России диктовать свою волю в Сирии» (Comment Barack Obama a laissé la Russie dicter sa loi en Syrie). Автор материала Эмиль Хокайем (Hоkаyем) обращает внимание читателей на тот факт, что окружение Алеппо силами сирийской правительственной армии при поддержке России и Ирана ставит под угрозу снабжение террористов из Турции по так называемому Азазскому коридору (le corridor d’Azaz). То есть Анкара «будет вынуждена снабжать ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусру» через провинцию Идлиб», резюмирует Хокайем. «Россия ясно обозначила новые правила игры для стран, граничащих с Сирией. Так, Иордания сократила поддержку террористам из Фронта Юга, которые действуют в юго-западной провинции Дераа. А сбитие Турцией российского самолета в ноябре прошлого года обернулось против нее самой: русские взяли реванш, обратив свою огневую мощь против турецкой агентуры в провинциях Идлиб и Алеппо. Москве также удалось наладить контакт с сирийскими курдами, что позволяет ей конкурировать на этом поле с Вашингтоном», — отметил он, добавив, что Москва убедила Тель-Авив в необходимости согласования позиций в южной Сирии.

Хокайем вспоминает многие детали, в том числе и поражение боевиков «Джаиш аль-Фатах» в Латакии, что стало возможным в результате авиаударов российской авиации, расчистившей путь для сирийской армии и повстанцев ливанской «Хезболлы». «Ни Джон Керри, ни Стаффан де Мистура не хотят давить на Россию и Башара Асада, поскольку опасаются срыва Женевского процесса», — заключает он.

Поэтому Саудовская Аравия пытается усилить связи с Турцией, влияние которой подвергается обструкции. Как сообщает газета Yeni Safak, 13 февраля Эр-Рияд переправил на турецкую базу Инджирлик часть своих военных самолетов и технический персонал. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на Мюнхенской конференции по международной безопасности. «Представители Саудовской Аравии прибыли на базу для изучения ее возможностей. Они заявили о готовности направить туда свои самолеты и обслуживающий персонал», — рассказал министр. Если Анкара пытается таким образом запугать Москву, то этот маневр обречен на провал: саудовцы показали свои боевые навыки в Йемене, где провалились на глазах у всего мира. Насколько они готовы в союзе с турками попытать счастье в сирийском небе? Ответ очевиден. Ведь даже авиация Соединенных Штатов не испытывает лишний раз судьбу, старается избегать встречи с ВКС России.

Уверенность Москвы в своих силах передается ее союзникам: президент САР рассказал Agence deFrance Presseо своей готовности вести затяжные бои с террористами, чтобы полностью освободить страну от иностранных боевиков. И тогда задергались американцы. «Башар Асад находится в плену иллюзий, если полагает, что у сирийского конфликта есть военное решение», — заявил официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер. Есть еще один (непрямой) участник политического процесса, который не дает покоя Вашингтону — Берлин. Не исключено, что перестановки во французском правительстве сыграют на пользу Германии. Интрига заключается в фигуре нового главы МИД Жан-Марке Эйро (Ayrault), которому влиятельный журнал L`Express приписывает германофильство. «От германофила Эйро, свободно говорящего на немецком языке, следует ожидать тесного взаимодействия с ФРГ сразу на нескольких площадках», — заключает газета.

Война в Сирии провоцирует множество рассуждений и выводов, один из которых кажется бесспорным: впервые с 1985 года Россия вернула себе статус мировой державы. Москва становится той политической силой, от выбора которой зависит будущее Вашингтона и Брюсселя на Ближнем Востоке. Теперь можно поиграть на противоречиях между Нью-Йорком и Франкфуртом, двух столиц западного капитализма, которые уже никогда не сойдутся вместе. Это будет впечатляющее зрелище.