



Александр Горбаруков, ИА REGNUM А следующим американским представителем в украинской власти может стать Ленур Ислямов

О том, что Украина приближается к новому витку майданизации, говорит много факторов. Это и падение гривны, и стоящие заводы и, соответственно, люди, не получающие по два-три месяца зарплату, и подготовка всех основных политических сил к досрочным выборам в Раду, и проблемы в правительстве.

Демарш Абромавичуса стал показателем того, что чаша терпения Запада переполнена. Когда развеялся туман неожиданности от заявления Абромавичуса об отставке, стало понятно, что это был не спонтанный шаг последнего литовского бойскаута на украинской земле, а хорошо подготовленная и спланированная провокация против Порошенко и Яценюка со стороны Запада.

Об этом говорит, прежде всего, тот факт, что заявление западных послов по поводу его отставки последовало всего спустя три часа после его собственного. И сейчас уже неважно, какой повод стал решающим для литовца, так как политические и экономические последствия этого шага для Украины намного превысили любые личностные конфликты в вертикали власти. Запад нашел отличную лазейку, чтобы показать Порошенко и Ко, что сохранение прежней ситуации, когда Киев водит и Вашингтон, и Брюссель за нос, более невозможно.

За то, что литовец играет в западную игру, говорит и тот факт, что вместо Яценюка на пост премьер-министра Украины он предложил главу Минфина, гражданку США Яресько. С учетом активизации политического проекта Саакашвили, который намеревается набрать около 10% на следующих парламентских выборах, нельзя исключать и такого варианта, когда США действительно попробуют сформировать техническое правительство исключительно из иностранных «наемников». В этой ситуации очевидно, что подчиняться такое «правительство» будет исключительно западным послам, а не президенту или парламенту.

«Я вполне могу представить, что уйдет в отставку правительство Яценюка, Раде придется рассмотреть одного-двух-трех кандидатов, пока определятся, кто наберет необходимое количество голосов. Будет давление со стороны наших кредиторов — западных стран, чтобы это произошло как можно быстрее. Опыт восточноевропейских стран показывает, что когда доходит до третьего кандидата, это может быть абсолютно неожиданное лицо, кто-то, кто не политизирован и устраивает каждую партию. Не исключено, что Яресько станет тем человеком, который устроит всех» — отметил бывший советник Абромавичуса, а ныне заместитель одесского губернатора Александр Боровик.

В пятницу, 12 февраля, к этим факторам добавился еще один, который не дает усомниться в том, что к новому витку «перемен» на Украине (а реально — дальнейшего сползания в пропасть) США также уже готовы. Речь идет о программном заявлении лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и главы «Антикоррупционного движения», экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, в котором они заявили об объединении своих политических сил накануне выборов в парламент, а также объявили о том, как они видят политическое будущее Украины.

«Мы единственная страна в мире, которая имеет не одного избранного народом руководителя государства, а фактически двух. Много лет такое дублирование власти приводит к конфликту двух лидеров — президента и премьер-министра. Как следствие — десятки лет не реализуется ни одна из стратегий развития нашего государства, а вся сила двух властных команд идет на взаимное уничтожение друг друга», — говорится в совместном заявлении Тимошенко и Наливайченко. Если Порошенко не пойдет на эти перемены, то новообразованная парочка твикс готова его шантажировать: «Третья революция может быть использована врагом для установления на Украине военной диктатуры, подконтрольной Кремлю. Мы утверждаем, что призывы к новой революции толкают Украину к самоуничтожению».

Именно после совместного визита в Вашингтон, где они провели встречи с главой комитета по вооруженным силам сената США Джоном Маккейном, главой комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс и замгоссекретаря США Викторией Нуланд, и по возвращении в Киев Тимошенко и Наливайченко объявили о своих новых политических перспективах. То есть, США перешли от слов к делу — показали Порошенко и Яценюку, что дублирующая команда к старту готова. Вместе с тем, Тимошенко и Наливайченко не только хотят заблокировать внесение изменений в Конституцию через Раду и поставить их на референдум, но вообще принципиально против предоставления особого статуса Донбассу. В этом можно было не сомневаться, с учетом того, что в Америке они встречались с представителями «партии войны» от Хиллари Клинтон.

То, что досрочные выборы в Раду на Украине состоятся, уже не подвергается сомнению. Вопрос только в одном — какой расклад сил будет в новой Раде. «Теперь на Банковой уже четко артикулируется стратегия будущей кампании. По имеющейся информации, ключевые политические партии уже запустили процесс сверки и ревизии своих членов и представителей депутатского корпуса на местах. Закупается оргтехника, идет подбор людей для работы в избирательных штабах. Все готовятся к выборам, которые могут состояться в конце мая 2016 года» — отмечает старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк.

Как предполагают некоторые эксперты, «затянувшийся конфликт в высших коридорах украинской власти подошел к апогею. Дальше тянуть уже нельзя и вероятнее всего уже на следующей неделе все решится. Не надолго. Максимум на полгода, что в условиях нынешней Украины является максимальным сроком для политического планирования».

Таким образом, ближайшая ключевая дата — это 16 февраля, когда должен состояться отчет Яценюка в парламенте. Яценюк очень грамотно подошел к этому отчету, притормозив подписание обновленного меморандума об экономической и финансовой политике Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования и поставив, таким образом, во второй раз за последние три месяца подписание соглашения с МВФ в зависимость от своего дальнейшего сохранения на посту премьер-министра.

Американцы не хотят, чтобы следующая коалиция в парламенте состояла из «Блока Порошенко» и «Оппозиционного блока». Поэтому начали готовить и Саакашвили, и Тимошенко—Наливайченко, чтобы контролировать Порошенко через коалицию с этими двумя силами. Но также очевидно, что и другие партии, та же «Самопомощь», «Оппозиционный блок», и многие региональные силы, не спят и готовят свои сценарии парламентских выборов. Как ситуация начнет развиваться на следующей неделе, в реальности представляет большой вопрос, так как, скорее всего, никто сейчас не знает истинной расстановки сил, вследствие чего сюрпризы могут быть вполне ожидаемы.