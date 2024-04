Обзор печатных СМИ Армении, выходящих на армянском языке

Про региональную постсанкционную энергетику

Автор газеты «Аравот», анализируя новые энергетические возможности региона после отмены части санкций против Ирана, продолжает в своем стиле: «Санкции против Ирана сняты, и очевидно, что Россия не может препятствовать и тем более торпедировать впечатляющее многомиллиардное сотрудничество Ирана с Западом. В итоге получается, что в результате монопольных позиций России в энергетике нашего региона пострадает лишь Армения, поскольку Россия при продвижении каких-либо энергетических проектов в регионе будет исходить исключительно из своих интересов, а не Армении. Таким образом, политика инфраструктурной изоляции Армении будет продолжена, если в сжатые срока она не изменит текущую ситуацию и не перенесет отношения с Россией в действительно взаимовыгодное и партнерское русло. Южный Кавказ с учетом иранского фактора приобрел качественно иное значение для всего мира. Власти Армении должны это понимать и в первую очередь исходить из интересов своей страны, достигнув с Россией новых договоренностей».

Игра в денонсацию

Декан исторического факультета Ереванского государственного университета Эдик Минасян считает, что Армения должна содействовать денонсации русско-турецкого Московского договора от 1921 года. По этому поводу газета «Чорорд ишхануцюн», не упускающая поводов зацепить АРФД, пишет: «Не понятно, как может историк озвучивать подобное мнение. Биолог — еще куда ни шло, биологи любят ставить опыты над живыми организмами, и не сильно огорчаются, когда результаты бывают отрицательными. Но все становится на свои места, когда вспоминаем, что Эдик Минасян — брат дашнакцакана, без пяти минут министра Арцвика Минасяна. А любимым занятием дашнакцаканов являются опыты над государствами и народами. Правда, как правило, они ставят опыты над собственным народом, и, как правило, они имеют печальные последствия, но настоящих исследователей это никогда не останавливает. Ведь, не ошибаются те, кто не делают ничего. А пытливая мысль дашнакцаканов не может оставаться без дела и ничего не делать».

Тему продолжает газета «Жаманак», считая актуализацию вопроса денонсации Карского/Московского договоров ярким проявлением политического приспособленчества, «полностью вписывающегося в пропагандистскую политику России и ее прислужников последних 200 лет в рамках тезиса «Россия — вечный друг армян, Турция — вечный враг». «В Ереване справедливо заметили, что 2−3 года назад, когда путинская Россия выстраивала с эрдогановской Турцией почти братские отношения, в Москве никто не вспоминал о давней мечте армян вернуть Арарат, и никто не задумывался, что эти отношения вредят интересам союзнической Армении. Но когда отношения Москвы и Анкары резко испортились, наши русские братья в одночасье встали в ряды освободителей исторических армянских земель. Ложные ожидания от Москвы никак не способствуют политической субъектности Армении, а оставляют в качестве объекта. В связи с этим правильное отношение к этому явлению крайне важно. Вопрос Карского/Московского договоров находится не в диапазоне отношений Армения-Турция, а в плоскости Россия-Турция. В качестве суверенного государства Армения должна сама выстраивать свою собственную повестку в отношении Турции», — пишет газета.

Газета «Аравот», касаясь интервью российского политолога Андраника Миграняна на тему денонсации Московского договора, пишет: «Кто-нибудь вспомнит какого-либо жившего тоской по Армении российского политолога, который поднимал бы вопрос вооружения Азербайджана Россией? Или теперь, на фоне обострившихся российско-турецких отношений Россия продолжит последовательно вооружать Азербайджан? Или почти военное положение на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе не повод для российских политологов давать интервью? Сейчас же, когда тема наказания Турции стала в Москве трендом, наши «патриоты» предлагают в качестве удобного варианта наказать Анкару на «территории Армении». Для проживающих в Америках путинских политологов (имеется в виду Мигранян — ред.) Армения всего лишь «территория» для наказания противников путинской России, а проживающие там люди — влачащие существование под «российским сапогом», а не граждане Армении.

Про Сирию

Газета «Жаманак» со ссылкой на сирийские армянские СМИ сообщает, что в негласной столице, так называемого, «Исламского государства» (ИГИЛ или ДАИШ — запрещенная в России террористическая организация), городе Ракка армяне оказались в весьма тяжелом положении. «ДАИШ принуждает детей из армянских семей учить каноны шариата. Положение армян весьма тяжелое, в городе царит атмосфера страха. Уточнить количество оставшихся в Ракке армян сложно, по некоторым данным, их насчитывается порядка 20 тысяч», — пишет газета.

«Иравунк» обращается к недавней статье в The New York Times, которая пишет, что «Поддерживаемые США сепаратисты бегут… Россия отрезала их от путей поставок вооружения…». «Подобные признания этого ключевого рупора американской политики в другом государстве стали бы причиной если и не уничтожения этого государства, то гаагского трибунала для его руководства точно. И это в том случае, если мы примем мягкое определение The New York Times — «сепаратисты». В действительности это намек, что коалиция помогает террористам также как и Турция. Впрочем, в этом нет ничего нового. Просто, когда такие издания, как The New York Times «вдруг» прозревают, это может означать одно — в Вашингтоне за кулисами актуализировалось понимание провала политики США на Ближнем Востоке за последние 5 лет», — пишет газета.

Армения отдала России все

Газета «Айкакан жаманак» утверждает, что в политических кулуарах говорится о желании АРФ «Дашнакцутюн» по результатам выборов 2017 года стать второй силой в парламенте или быть в альянсе с правящей Республиканской партией Армении, но с большим количеством мест, чем сейчас. Газета напоминает, что в парламенте текущего созыва у АРФД менее всего мест за историю независимой республики — всего 5 мандатов. «В парламенте первого и второго созывов у АРФД было по 8 мест, по результатам выборов 2003 года у нее было 11 мест, после 2007 года — 16 депутатских мандатов. АРФД вошла в парламент при президентстве Роберта Кочаряна и при нем все увеличивала получаемые на выборах голоса и присутствие в парламенте. В 2012 году, при президентстве Сержа Саргсяна парламентская фракция партии уменьшилась втрое, с трудом преодолев минимальный порог прохождения. В любом случае, партия никогда не была на втором месте в парламенте, это место занимали партии «Оринац еркир» и «Процветающая Армения». Преодоление последними минимального порога на следующих выборах под большим вопросом, в связи с чем для АРФД открываются новые возможности», — пишет газета.

С приближением даты парламентских выборов 2017 года послы западных стран все чаще заявляют о необходимости проведения легитимных и честных выборов, пишет газета «168 жам». Она полагает, что западные страны более не намерены «с понимаем» относиться к фальсификации выборов. «Запад уже почти открытым текстом предупреждает, что прекрасно понимает стремление и мотивацию властей. Насколько серьезно власти отнесутся к этим заявлениям, сказать сложно. Власти Армении, конечно, могут ответить Западу, что в этом случае еще больше сблизятся с Россией. Но этот «ресурс» закончился. Далее — уже некуда — Армения отдала России столько, что больше уже нечего отдавать. Кроме того, это означает еще большую зависимость от России и экономический коллапс, точнее, Россия затянет с собою в пропасть и Армению. «Выигрывая» на всех прошлых выборах, власти получали такой уровень внутренней нелигитимности, что пытались восполнить ее внешней легитимизацией. В той или иной степени это у нее получалось, что придавало ей уверенности на повторные фальсификации. По всей видимости, именно с этой убежденностью власти готовятся к выборам 2017 года», — пишет газета.

«Хотя переход к парламентской системе правления является уже решенным вопросом, и пути назад нет, вопрос «как будет без царя?» продолжает терзать многих, — пишет газета «Айоц ашхар». — В то же время формируемая жесткой вертикалью власти система, на которой она держится, как кебаб на шампуре, нестабильна. С уходом верховного носителя, воплощающей эту вертикаль, она может рухнуть, как карточный домик. Сказка о нерушимой привязанности наших граждан к сильной руке и его неспособности реализовать демократию уже довольно поизносилась, но, судя по всему, все еще жизнеспособна. Армения никогда не будет реально тоталитарным государством. Хорошо это или плохо со стороны видно лучше. Одному больше по душе жесткая власть, отдаленная от общества, другому — «причесанная» власть, пользующаяся любовью общества. Как говорится, вопрос вкуса».

Касаясь политических перспектив главы Союза армян России Ара Абрамяна в Армении, газета «Грапарак» иронизирует на тему его отказа от планов формирования партии. «Для Абрамяна, похоже, последняя его неудачная пресс-конференция в Армении послужила уроком, и он решил действовать по-тихому, приезжать-уезжать без особой помпы и давать «умные» интервью иностранным изданиям. Информированные источники утверждают, что, по всей видимости, Абрамян продолжит деятельность посредством своей общественной организации «Национальное единение» и будет поддерживать формируемую партию своего крестника Артура Багдасаряна», — пишет газета. К тому же она напоминает, что по новой Конституции сам Абрамян не может попасть в парламент, поскольку введено ограничение для кандидатов в депутаты по части двойного гражданства.

Между Западом и Россией

«Жаманак», обращаясь к встрече президента Армении Сержа Саргсяна с председателем Группы европейских консерваторов и реформистов Европейского парламента Яном Захрадилом, пишет: «У Европы более нет ничего, что она может предложить Армении. Хотя бы в текущий момент она не видит своей роли в укреплении субъектности Армении, считает это лишним, не мотивирует ее на получение большего. То есть, европейцы игнорируют даже инстинкт властей Армении и не пытаются мотивировать их большими деньгами. По меньшей мере, политически неадекватным являются попытки властей представлять обществу эту ситуацию в качестве интереса Евросоюза к Армении, как к важному партнеру. Наоборот, эта ситуация свидетельствует о потере важности роли Армении в партнерстве с ЕС, который не видит в ближайшей перспективе возможностей восстановления этой роли».

Продолжая тему в другом номере, та же газета теоретизирует относительно комплементарной внешней политики Армении. «Конкуренцию между Западом и Россией власти Армении используют не для решения важнейших задач государства, а для сохранения собственных позиций во власти и одновременно криминально-олигархической системы. Это действительно опасная игра. С первого взгляда это надежная, беспроигрышная, но очень опасная ситуация, где Армения пытается играть на противоречиях России и Запада. В этой игре изнашиваются ресурсы Армении, причем не только материальные, но и психологические. Параллельно Армения превращается в азартного игрока, когда государство перманентно ставит то один, то на другой политический полюс», — пишет газета, считая, что выигрыш в этой игре будет недолговечным.

О завещании

По сведениям газеты «Айкакан жаманак» в США состоялось тайное вскрытие завещания умершего в прошлом году известного мецената и бизнесмена армянского происхождения Кирка Киркоряна. Газета отмечает, что доходящее до $3 млрд состояние покойный завещал распределить по всем благотворительным программам и фондам, которые он спонсировал при жизни. Издание напоминает также, что за годы независимости общая стоимость благотворительным программ Киркоряна в Армении и Арцахе оценивается до $1 млрд, однако в последние годы меценат свернул свои программы в Армении по причине подозрений в расхищении средств фонда. «Каких-либо официальных сведений по поводу завещания Киркоряна нет. Тем не менее, по его поводу во властных кругах Армении разгораются определенные страсти. По нашим сведениям, Киркорян завещал, чтобы в деле распределения средств по части Армении никто из армянских чиновников участие не принимал. Контрольный орган должен быть сформирован из граждан США, возможно, и армян. Ключевую роль в деле распределения средств будет иметь и посольство США в Армении», — пишет газета.

Упразднить праздных

Обращаясь к теме дороговизны бензина и дизельного топлива в Армении в сравнении с Грузией, газета «Чоррорд ишхануцюн» пишет: «Такого быть не может, чтобы бензин в одном месте стоил 390 драмов за литр (порядка 80 центов), а через границу — 250 драмов. Это противоречит всем экономическим канонам, даже если он продается в соседних странах». Обвиняя в этой ситуации монополии, газета считает, что в Армении необходимо упразднить такие государственные структуры, как Антимонопольная комиссия, Комиссия по регулированию сферы общественных услуг и Министерство диаспоры.