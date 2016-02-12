Правительство России представило предварительный план антикризисных мер. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что структура документа по его личному указанию изменена. Теперь план не носит название антикризисный, его цель — обеспечение стабильного социально-экономического развития страны вне зависимости от краткосрочных макроэкономических показателей. Сам план разделён на две части, которые включают в себя как набор оперативных мер, так и действия, направленные на среднесрочную перспективу. «Нам очень часто задают вопрос: где план работы в текущих условиях, но с выходом на будущие», — заявил премьер на заседании правительства.

smithsmagazine.co.uk А для любителей экономических стратегий... — карточный дом!!

ИА REGNUM тоже задавало вопрос правительству: где же план развития экономики, при этом подчеркнув, что пора бы избавиться в государственном планировании, точнее в том, что сейчас под этим подразумевается, от нефтяной зависимости. Однако от правительства уже давно требуется не «план работы в текущих условиях, но с выходом на будущие», а конкретный государственный план развития экономики, и не на пресловутую среднесрочную перспективу, а на конкретный срок, хотя бы на пять лет, с точными целями и цифрами, которые должны быть достигнуты в экономике. Нынешний же план правительства точно и ёмко прокомментировал в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Проблема действительно очень остра, но сам подход к составлению подобного плана порочен, поскольку этот план собирают с миру по нитке, с бору по сосенке, сельскому хозяйству — вот это, железной дороге — вот это, а кто еще попросил, давайте там дадим ещё что-то на лекарство. Нет какой-то единой идеи за всем этим планом, а это ровно то, чего мы ждём от правительства».

Новый план обойдётся стране в 827 млрд рублей. При этом из них уже запланированы в качестве трат бюджетных 446 млрд, которые будут сэкономлены от сокращения статей бюджета, но каких и на сколько, — правительство пока ещё не решило. Ещё 207 млрд возьмут из антикризисного фонда, который опять-таки ещё не сформирован и который должен формироваться из средств бюджета и Фонда национального благосостояния. С учётом того, что бюджету не хватает почти 1 трлн рублей, 207 млрд рублей возьмут из ФНБ, и тогда не ясно, зачем вообще городить структуру под названием антикризисный фонд, когда и ещё 40 млрд рублей снова возьмут, но, наверное, уже другой рукой из той же «кубышки» — ФНБ. На 1 февраля 2016 года совокупный объём ФНБ составлял 5,343 трлн рублей.

Однако же правительству ещё не хватает 133 млрд рублей, которые чиновники будут изыскивать «по ходу дела». И тут же возникает вопрос — а если не найдут? Но, скорее всего, найдут, ведь у правительства есть ещё один план — приватизация. С распродажи по дешёвке активов, принадлежащих государству, правительство собирается выручить 1 трлн рублей, часть этих денег уйдёт на латание бюджетных дыр, часть пойдёт — да, тоже на латание дыр, но «с выходом на будущее».

Тратить эти 827 млрд правительство предлагает таким образом. Больше всего денег, 310 млрд рублей, уйдёт в качестве кредитов в регионы, у которых в прошлом году дефицит бюджета составил 191 млрд рублей, в минусе оказались 76 субъектов Федерации из 85. В этом году дефицит только увеличится.

Не решаемая десятилетиями проблема моногородов заберёт в этом году 12,8 млрд рублей, при этом снова нет хоть какого-то плана решения этой проблемы. Часть расходуемых по плану средств можно назвать дополнением к статьям бюджета, как, например: на лекарственное обеспечение лиц, инфицированных ВИЧ, — 21,5 млрд руб. и сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан — 16 млрд руб.

Крупнейшей из статей расходов плана правительства, которые направлены на развитие экономики и отечественной промышленности, стала поддержка автопрома — 137,69 млрд рублей. ОАО «РЖД» на покупку 292 локомотивов получит 39,8 млрд рублей. Производители оборудования для пищевой промышленности, дорожного строительства, горно-шахтного оборудования и станков получат 21 млрд рублей поддержки. Сельскохозяйственное машиностроение предлагается поддержать в объёме 10,5 млрд рублей. Ещё по 10 млрд пойдёт на поддержку развития информационно-телекоммуникационных технологий и транспортного машиностроения. На развитие туризма будет затрачено 9,75 млрд рублей. На импортозамещение потратят ещё 10 млрд рублей. Правительство планирует установить нулевую ставку НДС на пассажирские железнодорожные перевозки, на что выделено 11 млрд рублей. Докапитализация Фонда развития промышленности потребует 20 млрд рублей. Увеличение госгарантий в рамках программы проектного финансирования также может составить 20 млрд рублей. 21,4 млрд руб. получат поддержку экспортёры через субсидирование процентных ставок ВЭБа и АО «Росэксимбанк». На поддержку малых и средних предприятий правительство выделит 10 млрд рублей. На программу субсидирования жилищных (ипотечных) кредитов на покупку недвижимости на первичном рынке жилья в 2016 г. будет потрачено до 16 млрд руб. Отдельно стоит отметить выделение 50 млрд рублей на создание новых учебных мест в системе общего образования. И так далее.

Казалось бы — около 500 млрд рублей, выделяемые правительством непосредственно на поддержку экономики, огромная сумма. Однако вместе с этим планом Минэкономразвития внесло в правительство перечень предложений федеральных органов, которые не были отражены в плане. И самым масштабным по затратам является субсидирование пенсий неработающим пенсионерам, на общую сумму 350 млрд рублей. На этом фоне вливания в экономику кажутся уже не столь огромными.

Но более всего удручает, что план был создан в течение двух недель. Возникает резонный вопрос, а что — загодя нельзя было сделать такой план и представить его вместе с бюджетом? Насколько обоснованны означенные в плане цифры? Как затраченные средства повлияют на общие показатели экономики и её структуру? Сколько будет создано рабочих мест, сколько сохранено, сколько необходимо переквалифицировать людей? У правительства на эти вопросы ответов нет. Вот и выходит, что план правительства — это сборная солянка, а деньги будут брошены в экономику со словами «авось пронесёт». А куда именно страну должно «пронести» — у правительства нет никакого представления.