Европейцы экономны и уважают порядок, поэтому большинство граждан старается обеспечить себе безбедную старость. Например, в Германии семейные бюджеты пожилых людей четко подсчитаны: чеки собираются, а потом тщательно анализируются, чтобы выявить ненужные и избыточные траты. Электричество — весомая статья расходов европейцев. В год среднестатистическая немецкая семья из трех человек платит за электричество 1200 евро. Поэтому расходы стараются сокращать осознанно, не причиняя при этом себе дискомфорта. Выходя из комнаты, выключают свет, часто едят при свечах, устанавливают солнечные батареи, используют полностью загруженными стиральную и посудомоечную машины, энергосберегающие лампы, кастрюли с толстым дном, дольше сохраняющие тепло и быстрее нагревающиеся. Для разогрева пищи европейцы используют микроволновки, и готовы платить за покупку бытовых приборов больше, если они энергосберегающие (с маркировкой «А++» и «А+»). Эти методы экономии позволяют снизить потребление энергоресурсов на 20—40% или в денежном эквиваленте до 20−40 евро в месяц. А в Бельгии, например, используется уже известная россиянам практика экономии на тарифах на электроэнергию. Электричество в среднем стоит 11 евроцентов за кВт-ч: днем вдвое дороже, чем ночью, а потребитель может выбирать энергосбытовую компанию из нескольких поставщиков.

dobrochan.ru Лампочка

Чтобы сэкономить на оплате счетов за электричество по максимуму, пенсионеры в Европе предпочитают пользоваться современными технологиями, которые помогают сократить затраты. Контроль над потреблением электроэнергии помогает людям оптимизировать расходы на коммунальные услуги, а на сэкономленные средства отправиться, например, в путешествие. Именно поэтому в большинстве случаев пожилые люди оборудуют жилье «умными» системами мониторинга расходов энергопотребления, предлагающими комплексное решение по энергоуправлению квартирой или домом. С их помощью жильцы могут самостоятельно анализировать потребление энергии теми или иными бытовыми приборами и выявлять случаи нерационального использования техники, которую, возможно, стоит заменить на более экономичную. «Умные» системы следят за мощностью каждого включенного прибора в доме, анализируют данные и информируют пользователей о расходуемой электроприборами энергии, причем есть возможность перевода кВт в деньги согласно действующим тарифам на электроэнергию.

Учитывая растущие тарифы ЖКХ, вопрос снижения затрат на оплату электроэнергии становится все более актуальным и в России. В 2016 году в РФ уже запланирован вывод на рынок мобильного приложения, позволяющего получать детализированную информацию о потребляемой энергии и сократить ежемесячные расходы на коммунальные услуги, но насколько приживется эта система в реалиях нашей страны? Если сравнивать пенсионеров в Европе и в России, то становится очевидным, что пожилые европейцы быстрее осваивают современные технологии. Они прекрасно умеют пользоваться интернетом и всевозможными гаджетами, с помощью которых в основном и происходит контроль над работой установленных в доме «умных» систем. Среди пенсионеров в РФ — особенно в регионах — похвастаться компьютерной грамотностью может далеко не каждый. В столице и крупных городах ситуация несколько лучше, чем в российской глубинке, ведь интернет в мегаполисах есть почти в каждом доме. Тем не менее даже проживающие в Москве пожилые люди в большинстве случаев предпочитают по привычке идти с квитанциями на оплату ЖКХ в банк, игнорируя до недавнего времени даже электронные терминалы оплаты, в то время как могли бы экономить с помощью гаджетов или оплачивая счета через интернет без комиссии.

То, что в Европе давно вошло в норму, в России приживается с трудом. Но даже наши соотечественники уже начинают понимать, что рациональное использование электроэнергии и прочих ресурсов — это не только забота об экологии и будущих поколениях, но и существенная экономия средств. Россияне любят говорить о том, что в Европе у людей больше возможностей, и завидуют пожилым европейцам, путешествующим по миру, посещающим рестораны и кинотеатры. Но при этом не спешат освоить такие современные средства массовой коммуникации, как, например, смартфоны. На сегодняшний день обычным телефоном пользуются 64% россиян, а смартфоном — 66%, но в то же время доля владельцев смартфонов, которые никогда не скачивали приложения, составляет более 40% от общего числа пользователей передовых гаджетов. А ведь контроль над рациональным использованием энергопотребления с помощью мобильного приложения позволяет всего один раз заплатить, например, за ту же «умную» систему учета электроэнергии, которая за несколько месяцев службы себя окупит с лихвой, чем постоянно переплачивать по счетам за ЖКХ внушительные суммы в 4−5 тысяч рублей в год, сопоставимые, например, со стоимостью ж/д билетов на курорт. Не так уж и мало…