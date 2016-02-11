



Иван Шилов ИА REGNUM

Шаткое положение рубля и сложная экономическая ситуация в стране не могут не отразиться на рынке труда. Все чаще слышатся тревожные сообщения о положении дел в этом сегменте. Сокращение количества вакансий, увеличение числа безработных и рост долгов по заработной плате — такие темы в новостных лентах не могут не пугать новосибирцев. О том, чего стоит ждать жителям Новосибирской области от рынка труда в 2016 году, ИА REGNUM рассказал министр труда, занятости и трудовых ресурсов региона Игорь Шмидт.

— Стоит ли ждать потрясений на рынке труда?

— Основываясь на имеющихся данных и с учетом многолетних наблюдений за рынком труда, стоит ожидать, что трудовой сфере региона в течение всего года будут присущи разнонаправленные тенденции. Например, работодатели, по всей видимости, существенно ограничат прием на работу новых сотрудников. Это мы наблюдаем уже сейчас. Массовых сокращений, будем надеяться, удастся избежать. Труднее всего придется тем, кто, не дорожа рабочим местом или по какой-то другой причине, уволится по своему желанию. Найти новую работу будет трудно. Поэтому период безработицы тех, кто будет обращаться в центры занятости, будет длительнее, чем в предыдущие годы. Ввод новых рабочих мест будет минимальным.

Зарплата будет иметь положительную динамику, но только за счет отдельных развивающихся отраслей и в пределах динамики прошлого года. Но это только прогноз, который давать, как известно, является делом неблагодарным. Поживем — увидим. Скажу лишь одно: у нас есть инструменты, при помощи которых мы сможем при необходимости снижать напряженность на регистрируемом рынке труда.

— Готовы ли власти к росту безработицы?

— Безусловно, рынок труда — это лакмусовая бумажка процессов, которые происходят в экономике. Труд — категория не социальная, а экономическая. Изменение ситуации на рынке труда инерционно и отстает от изменений в экономике. Но абсолютно ясно одно: развитие сценариев — негативного или же, напротив, позитивного, на рынке труда зависит от изменений в экономической деятельности. Благодаря приобретенному опыту мы имеем отработанную технологию работы в кризисных условиях. У нас есть профессиональный кадровый ресурс. Могу сказать, что власть не просто готова к возможному, но не факт, негативному развитию событий, но делает уже сейчас упор на отдельных мероприятиях для того, чтобы нивелировать все неблагоприятные факторы.

В настоящее время разработан проект постановления правительства Российской Федерации «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда». Запланированный объем средств федерального бюджета на эти цели составит около 5 млрд рублей на условиях софинансирования. Если риски ухудшения в 2016 году ситуации на рынке труда будут подтверждаться, мы готовы запустить соответствующую региональную программу.

— А к новому всплеску роста долгов по зарплате готовы?

— Что касается долгов организаций по выплате зарплаты своим работникам, то их рост в конкретных параметрах нельзя спрогнозировать. Поэтому нет оснований утверждать, что невыплата заработной платы станет массовым явлением. Но мы понимаем, что в современной экономической ситуации задержки по расчетам с работниками за выполненный труд возможны. Главными условиями выплаты зарплаты являются своевременность взаиморасчетов между организациями и возможность и доступность краткосрочных банковских кредитов для организаций, когда возникают кассовые разрывы из-за недостатков собственных средств.

Но на сегодня ситуация оценивается как контролируемая. Короткая иллюстрация. На начало 2015 года работодатели имели долг по заработной плате перед 1752 работниками. На начало 2016 года не получили своевременно зарплату 3728 человек. А в январе кризисного 2009 года работодатели уже имели долг по заработной плате перед более чем 8 тысячами работников.

Обращу внимание, что региональные и муниципальные власти администрируют ситуацию с выплатой заработной платы только работникам государственных и муниципальных учреждений Новосибирской области (бюджетная сфера). Социальные обязательства по выплате заработной платы в организациях бюджетной сферы обеспечены будут. Для контроля ситуации в других сферах деятельности в постоянном режиме работает Комиссия при правительстве Новосибирской области по вопросам оплаты труда и повышения уровня жизни работников организаций. В ее состав входят представители гострудинспекции, органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой службы, службы судебных приставов, профсоюзов и так далее. Поверьте, проводится комплексная работа по побуждению работодателей-должников к ликвидации задолженности. В том числе имеется практика уголовного преследования нерадивых руководителей организаций.

— Какие сферы рынка оказываются наиболее уязвимы?

— Рынок труда, безусловно, реагирует на стагнацию в отдельных отраслях экономики. Наиболее уязвимы такие сферы, как строительство, торговля, финансовая сфера, производство строительных материалов, общественное питание, сфера услуг.

— Что сегодня предпринимается для сохранения стабильности на рынке труда?

— Я уже говорил, что имеются инструменты, позволяющие влиять на снижение напряженности на рынке труда. Это как регламентные мероприятия, предусмотренные государственной программой «Содействие занятости населения Новосибирской области», так и дополнительные меры.

Мы эффективно применяем в своей работе такие механизмы, как стимулирование неполной занятости для сохранения рабочих мест, организация временных и оплачиваемых общественных работ, поддержка внутренней трудовой миграции. Свою эффективность также подтверждают мероприятия по развитию предпринимательских инициатив безработных, субсидированию самостоятельной занятости, особенно жителей сельской местности. Активизирована работа с работодателями по максимально возможной мобилизации вакансий в областном банке.

Хорошие результаты дает программа переподготовки работников и незанятых граждан по новым профессиям или повышение их квалификации по имеющимся специальностям. Например, в 2015 году прошли профессиональное обучение, получили дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, повысили квалификацию более 23 тысяч человек, из них более 4600 — безработные граждане.

На общественные работы и временные рабочие места было направлено более 7 тысяч безработных. Около 5 тысяч человек получили организационно-консультационные услуги по содействию самостоятельной занятости.

И в этом году названные выше параметры мероприятий не будут меньше.

При неблагоприятном развитии событий, как я уже говорил, мы начнем реализацию дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В их число могут войти опережающее профессиональное обучение и стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения, стимулирование самостоятельной занятости и организация собственного дела ищущими работу гражданами, а не только имеющими статус безработного, возмещение работодателям затрат, связанных с созданием временных рабочих мест, увеличение размера бюджетной субсидии на организацию самостоятельной занятости и другие.

— Есть ли официальные данные о количестве и росте безработицы в регионе?

— В 2015 году в центры занятости обратились за содействием в поиске работы более 101 тысячи человек. Это на 2800 человек больше, чем в 2014 году. Численность граждан, признанных безработными в течение года, выросла на 20%. Но на конец года зарегистрированных безработных было чуть более 18 тысяч человек. Уровень официальной безработицы на конец года увеличился всего на 0,2 п. п. и составил 1,2% (в среднем по РФ уровень официальной безработицы — 1,3%).

Из этих цифр следует вывод: сохранение уровня безработицы практически на уровне начала 2015 года стало возможным благодаря усилиям коллективов центров занятости по трудоустройству тех, кто обратился за помощью. Всего за год было трудоустроено 69 тысяч человек. Это соответствует уровню 2014 года. Хотя вакансий работодатели заявили на 20% меньше, чем в 2014 году.

На 1 февраля уровень официальной безработицы в целом по Новосибирской области составлял 1,3%. Число зарегистрированных безработных — 18 596 человек. По городу Новосибирску — соответственно уровень официальной безработицы 0,7%, 6560 человек безработных.

В свою очередь, доцент кафедры управления экономического факультета НГУЭУ Элла Боронина считает, спрос на рабочую силу зависит как от идей и новых направлений развития бизнеса, так и от финансовых возможностей по реализации этих идей.

«Недостатка в идеях у организаций нет, программа импортозамещения, например, способствует поддержке отечественных организаций: могут быть созданы и дополнительные рабочие места, и оплата труда повышена. Однако негативным фактором выступает нестабильность курса рубля и высокие процентные ставки по кредитам. Если финансовые возможности организаций в 2016 году будут по-прежнему снижаться, то это отразится и на спросе на труд, и на уровне безработицы», — отметила Элла Боронина, подчеркнув, что положительные тенденции на рынке труда будут прослеживаться, если будет приток финансовых ресурсов в реальный сектор экономики.

«Сельскохозяйственные организации, строительные, промышленные, наукоемкие производства в Кольцово и Академгородке — все они нуждаются в финансовой поддержке и стабильности, в кредитных ресурсах под низкие проценты на длительные сроки. Если политика Центробанка не изменится и его действия будут направлены на сжатие денежной массы посредством повышения процентных ставок, если Центробанк не введет действенных ограничений по перетоку капитала в спекулятивную сферу, не разработает ограничительных механизмов по операциям нерезидентов на Московской фондовой бирже, то положительных изменений в экономике и, как следствие, на рынке труда ждать не придется. При данном сценарии развития событий высокая безработица вполне реальна и пострадают, прежде всего, высокотехнологичные отечественные производители», — отмечает эксперт.

Что касается предложения рабочей силы, то, по мнению Борониной, в кризисные периоды собственники начинают поиск более эффективных управленцев, смена топ-менеджмента влечет за собой частичную смену среднего звена. То есть даже в случае отрицательных трендов (неустойчивости курса рубля, отсутствия дешевых кредитных ресурсов), вакансии будут появляться. Будет инициирован процесс смены кадров на более эффективные. Но скрытая безработица будет расти. С этих позиций, высококвалифицированные кадры с меньшей долей вероятности потеряют работу, а если и потеряют, то быстрее ее найдут.

«Также значительное влияние на рынок труда оказывает развитие новых технологий. Например, с взрывным ростом IT-технологий в 90-е годы произошел всплеск потребности в программистах. Сейчас мы находимся в фазе зарождения нового технологического уклада, вследствие чего будут происходить структурные изменения внутри рынка труда. У работодателей будут возникать новые потребности, которые будут порождать новые профессии. Максимальная автоматизация процессов приведет к ликвидации некоторых профессий. Уже сейчас можно, например, наблюдать за Uber и тем, как новая технология влияет на этот рынок и операторов такси», — заявляет Элла Боронина.

Доцент кафедры экономики труда и управления персоналом экономического факультета НГУЭУ Иван Бажутин отмечает, характеризуя рынок труда, нужно помнить, что он определяется спросом на рабочую силу, предложением рабочей силы, а также ценой рабочей силы.

«Обобщая уже существующие прогнозы российского рынка труда на 2016 год, с одной стороны, можно сказать, что резких колебаний по сравнению с нынешним положением не ожидается. С другой стороны, происходящее на рынке труда даже уже сейчас можно назвать социальным потрясением. Всё зависит от периода, за который мы рассматриваем происходящие перемены. Резко изменить ситуацию на рынке труда потенциально может такой фактор, как вмешательство государства. Опираясь на опубликованные планы социально-экономического развития России, можно сказать, что социально-экономическая политика не предусматривает резких изменений. Некоторые меры государство не собирается проводить по причине негативных социальных последствий, другие — по причине нехватки возможностей для финансирования», — сказал Бажутин.

При этом экономист подчеркивает, если рассматривать прогнозы правительства России на 2016 год, то они сдержанно оптимистичные. Однако большинство экспертов подобный оптимизм всё-таки не разделяют. «Если данные эксперты окажутся правы, то для рынка труда вероятны в первую очередь сокращение рабочей недели, отправление работников в административные отпуска, неформальная занятость, манипуляции с выплатой заработной платы. В то же время хочется заметить, что прогнозы рынка труда на 2015 год оказались пессимистичнее реальности», — говорит он.

Эксперт считает, что основные социальные проблемы будущего рынка труда в длительном периоде обусловлены демографическим фактором, а точнее — сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. «Тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте прогнозируется вплоть до 2027 года. Столь масштабное сокращение численности населения трудоспособного возраста, при неблагоприятном развитии ситуации в сфере модернизации и технологического переоснащения производства, может привести к дефициту трудовых ресурсов. Частично дефицит трудовых ресурсов может быть компенсирован за счет повышения экономической активности. Однако это направление имеет очень ограниченный потенциал», — отмечает Иван Бажутин.