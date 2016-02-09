



«Россия — священная наша держава...»

Вопрос стабильности политической системы — в России всегда был главным вопросом. Чем сильней был в России лидер, чем больше и сплоченней у него была команда — тем более качественно и динамично развивалась страна. История России доказывала уже не раз — сила внешнего давления обратно пропорциональна силе элиты. Как только мы видим сильную страну, ведомую сплоченной элитой — эпоха Ивана Грозного, Петра I, сталинский период Советского Союза — подъём России никто не мог остановить. Как только начинался внутренний разброд и шатание, принятие чуждых и чужих Русскому миру идеологем — Николай Второй, Временное правительство, Хрущев, Горбачев, Ельцин — страна очень быстро начинала катиться в пропасть.

Одной из главных негативных особенностей России было то, что в политической истории страны были сильные лидеры, но по каким-то причинам они не могли оставить за собой сильную и сплоченную едиными целями и задачами развития страны элитную группу (тот же Павел I, который вернул Петербургу звание первого Иерусалима, контроль над Мальтийским Орденом, Орденом Тамплиеров, за что и был убит местной «пятой колонной» с подачи англосаксов). И это — не преувеличение, а система. Даже Сталин успел только создать отряд последовательных приверженцев своего курса, но привести к власти уже не успел.

Так, известный философ-марксист Ричард Косолапов отмечает: «Сталин не справился с крупнейшей проблемой партийных кадров. Он только начал готовить себе способную смену, стал подбирать людей. Но, знаете, бюрократическая машина партийного и государственного аппарата обладает сложными внутренними закономерностями, она весьма своенравна, и в каком-то смысле Сталин оказался пленником этой машины. Управлять ею он еще мог, но вот выйти и уступить руль кому-то другому — нет. Люди, которых Сталин начал выдвигать после войны, не успели закрепиться в аппарате и установить необходимые личные связи друг с другом. В 1947 году Сталин собрал всю партийную верхушку и выразил пожелание, чтобы каждый из членов Политбюро подобрал себе 5−6 кандидатов в заместители. Постоянно напоминал об этом, сердился, но с тихим саботажем своих ближайших сподвижников ничего сделать не мог».

Правда же состоит и в том, что именно Сталин выдвинул во власть (и высшую власть) тех, кто лично обеспечил приход к власти разрушителя СССР Михаила Горбачёва: Громыко и Андропова.

Именно об этой ситуации мы говорили неоднократно и ранее, применительно к современной политической системе России, в том числе, в одном из январских обзоров блогосферы «Правящие либералы идут войной против Путина»: «Становится ли Путин заложником созданной им самим системы или у него еще есть люфт для маневра? Беснование либералов — это от осознания собственной силы или от уверенности Кремля, что все под контролем и что на этих политических букашек можно не обращать внимания? Представляет ли Путин на мировом уровне в споре с мировыми кланами только себя или есть все-таки тот Русский Орден, главой которого он выступает? Пока эти вопросы остаются без ответа. России, несомненно, нужен политический Юрий Гагарин — это честь и слава нашей эпохи, но должен быть и Отряд космонавтов (как ядро Ордена) и партия как передовой отряд. Только где этот Отряд?».

Этот вопрос сверхважен для России. Потому что задача Владимира Путина заключается не просто в том, чтобы вернуть России ее историческое место в «ансамбле великих держав», но и решить ту задачу, которую не смог решить до него ни один царь-император-генсек-президент России — оставить после себя такую систему, которая будет продолжать дело лидера после того, как он отойдет от власти. В условиях русского менталитета и чрезвычайно большой роли личностного фактора — это действительно серьезнейшая задача. И надо сказать, что некоторые последние заявления и события позволяют говорить не только о том, что ядро такой команды есть, но и о ее дальнейшем активном формировании.

Напомню сначала о знаковом заявлении секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о причинах распада СССР, которое мы анализировали в статье «Перед бурей: Патрушев расставил акценты»: «СССР распался вовсе не из-за проблем в экономике. Лидеры СССР попросту растерялись. Они не понимали, что и как им надо было делать, не видели путей решения проблем страны. Ну и самое главное: руководство СССР не брало на себя ответственность. Руководство Советского Союза в нужный момент не проявило политической воли, у него не было убежденности в своей способности сохранить страну, в том числе не были приняты и необходимые меры в экономике».

А далее произошло событие, которое позволяет предположить, что за два года до президентских выборов 2018 года, Владимир Путин начал готовить команду новых молодых управленцев, которые должны будут (если справятся) составить костяк той команды, которая будет отвечать за дальнейшее стабильное развитие России. Речь идет о назначении 2 февраля и.о. губернатора Тульской области заместителя министра обороны России Алексея Дюмина. Это действительно знаковое событие, которое повлияет на многое в стране, в том числе, на подготовку к выборам основных дублеров Владимира Путина. И это хорошо.

Вот, например, Дмитрий Медведев, судя по итогам состоявшегося 6 февраля съезда «Единой России», очень быстро понял новую кадрово-политическую обстановку в стране и хоть за полгода до выборов в Думу, но начал делать хоть что-то полезное в партии. Как отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, «выборы в Госдуму превращаются, таким образом, в вотум доверия или недоверия лично Дмитрию Медведеву и проводимому им политэкономическому курсу. Он берет на себя ответственность за то, что происходит под его руководством, от других федеральных исполнительных фигур внутри партии он отказывается и единолично представляет всю исполнительную вертикаль власти в стране. И голосование за «Единую Россию» теперь будет голосованием «за» или «против» Медведева».

На мой взгляд, к назначению А. Дюмина Владимира Путина подвигло несколько факторов. Во-первых, успешный опыт руководства Чеченской республикой Рамзана Кадырова — боевой офицер смог взять под контроль один из наиболее сложных российских регионов и навел там порядок. Сегодня Рамзан Кадыров — одна из опор российского президента, в отличие от многих других губернаторов, которые под крышей государства занимаются исключительно личным бизнесом, забывая о том, что нельзя «путать свою шерсть с государственной». С учетом нападок «псевдолиберальной оппозиции» на главу Чеченской республики, которые таким образом разыгрывают «национальную карту», назначение Дюмина является хорошим ходом, чтобы пригасить атаку на Кадырова, так как появляется еще один генерал-губернатор с федеральными перспективами.

Во-вторых, Алексей Дюмин долгие годы находился рядом с Владимиром Путиным, и тот мог оценить его личные и деловые качества. То есть Дюмин состоялся как кадровый офицер спецслужб и дошел до самого верхнего уровня в иерархии.

В-третьих, исходя из задач развития России, одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос обеспечения обороноспособности государства и принятия новых типов и видов вооружения. А одним из ключевых регионов в этой программе перевооружения является Тульская область, в которой сосредоточены 25 крупных предприятий ОПК, на которых работают около 30 тысяч человек. Но при этом данная область, которая кует «щит и меч» страны, находится только на 39 месте среди всех регионов России по заработной плате, которая по итогам года там составила всего 26.908 рублей. То есть налицо разрыв между значимостью региона для России и уровнем жизни рядовых людей.

И судя по первым заявлениям Алексея Дюмина, в частности, 4 февраля при назначении и.о. губернатора в присутствии полпреда президента России в Центральном федеральном округе Александра Беглова и бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, а также 8 февраля на встрече с Митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием, рост благосостояния, «благополучие людей» — является одной из важнейших целей нового губернатора.

Но это и есть наполнение практическим смыслом слов Владимира Путина о патриотизме, которые он высказал на встрече с представителями Клуба лидеров в Ново-Огарево: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что если так будет, каждый из нас, каждый гражданин будет жить лучше — и достаток будет больше, и комфортнее будет, и так далее. Это и есть национальная идея.

Она не идеологизирована, это не связано с деятельностью какой‑то партии или какой‑то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной, и чиновничество, и госаппарат, и бизнес — все должны быть более эффективными. Мы работаем на страну, понимая под этим не нечто аморфное, как ещё в советское время было, такая «давленка» со стороны государства — сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна — это люди, вот в этом смысле «на страну». И другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо, она есть. Предложение правильное, надо только понять, как его оформить и запустить».

Вот оно реальное наполнение патриотизма по-путински. И рискну предположить, что данное назначение — не последнее. Поэтому слова и Путина, и Дюмина о людях очень важны, так как мы действительно должны думать не абстрактно о стране, а конкретно о наших людях.

Даже «Единая Россия» на прошедшем на прошлой неделе съезде зашевелилась и приняла ряд не то, что назревших, а давно перезревших кадровых решений, хотя еще в апреле 2013 года только позиция Дмитрия Медведева, заявившего, что «министр не рубль, чтобы всем нравиться» уберегла Ливанова от отставки. Понятно, что если бы не выборы в Госдуму и угроза провала «Единой России» из-за таких членов ее Высшего совета как Ливанов, Силуанов и некоторые другие, сидели бы они и дальше, никто бы даже не дернулся. Но выборы меняют все. Правда, как отметили эксперты, если Медведев недоволен Ливановым, то гораздо логичней было бы отправить его в отставку с поста министра образования, но тут, естественно, вмешиваются политические факторы — будут выборы и по их итогам будет сформировано новое правительство.

Таким образом, само время требует от России перемен. И эти перемены, прежде всего, должны быть кадровые, направленные на укрепление того отряда, который управляет Россией, на расширение его численного состава, на омоложение, на рост качества этих людей. Но останавливаться на этом нельзя. Необходимо, как в сталинские времена, включить в процесс преобразования страны весь народ. В этом плане, конечно, нельзя и не обратить внимания на появившиеся в либеральной прессе инсинуации касательно назначения Дюмина. Например, предполагают, что он назначен на смену Кадырову. Думаю, что Кадыров на своем месте, хотя аналогичный ему генерал-губернатор с такой же твердой хваткой не помешает — слишком аморфно большинство российских губернаторов, слишком сильна в них торгашеская жилка, а не имперская.

Еще один слух, что Дюмин — преемник Путина. Да, Ельцин тоже за два года до выборов 2000 года начал искать себе преемника, но все-таки два года — слишком малый срок для обретения необходимого опыта управления территориями, надо года три-четыре, как минимум. А вот к выборам 2024 года из Дюмина вполне может получиться фигура премьер-министра.

В любом случае, медийная активизация оппозиции по поводу Кадырова и Дюмина говорит о том, что либералы правильно почувствовали носом направление ветра — Россия меняется. Стране нужны новые люди, патриоты имперского склада мысли, души и духа, не отягощённые торгашеским подходом к жизни и стране, и они начинают появляться. Управление страной — это все-таки не бизнес, это — призвание. Как отмечает блогер lexwork:

«До нового Президента РФ — что-то в районе 8 лет. Судя по внешним признакам, Владимир Владимирович — в хорошей форме и рассчитывать либералам и остальным грантоедам на то, что бывший кадровый офицер конторы вдруг выставит на всеобщее обозрение следующего своего — как минимум, наивно.

С другой стороны, искренне надеюсь, что наш ВВП войдёт в историю России не только как тот, кто смог буквально за уши вытащить РФ из унылого… овна, в котором мы все оказались в период многопартийности и разгула демократических ценностей, но и как политический деятель, сумевший создать сплочённую группу преданных Родине силовиков, чьи принципы базируются, с одной стороны — на патриотизме, с другой — инстинкт самосохранения подсказывает им, что только суверенитет России способен им, в больших горизонтах планирования, дать также и материальную независимость от Запада. Таким образом, рассчитываю, что Владимир Владимирович сможет за это оставшееся время создать систему отбора преемников и наша страна выйдет из фазы, когда каждый следующий её руководитель практически не сопрягал линию действий предшественника с собственной. Для этого есть время и, надеюсь, что и политической воли хватит».