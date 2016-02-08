Последние публичные выступления Эрдогана говорят о том, что президент Турции все больше становится политической проблемой для США. Более того, эти выступления все более и более граничат с политической истерикой, означающей, что Эрдоган просто не знает, что дальше делать с той войной, которую он развязал по всем фронтам. Пояс добрососедства, который строила Турция последние двадцать лет, на поверку вышел поясом враждебности, и все из-за действий одного человека.

На флаге НАТО Турция — в правом нижнем углу

Только за последние две недели Эрдоган сделал три громких политических заявления. Во-первых, о том, что российский Су-34 снова залетел на турецкую территорию и, соответственно, поэтому ему якобы надо срочно встретиться с Путиным. Во-вторых, что Турция готова вторгнуться на сирийскую территорию. В-третьих, просьба к США определиться, с кем они — с Турцией или с курдами: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил возмущение визитом посланника президента США к курдским ополченцам в сирийском городе Кобани."Он посещает Кобани во время женевских переговоров и награждает так называемого генерала курдов? И как мы можем вам после этого доверять? Кто ваш партнер — я или террористы из Кобани?» — заявил турецкий президент» (http://www.vz.ru/news/2016/2/7/792797.html).

Очевидно, что такая публичная активность турецкого президента неспроста. Метаться с такой скоростью от Путина до Обамы — не каждая политическая система такое выдержит, особенно на фоне тлеющей гражданской войны. Как правило, публичная активность первого лица говорит об одном из двух. Либо есть какая-то ситуация, по которой он считает необходимым довести свое мнение до других мировых лидеров, либо эта активность имеет поводом некую личностную ситуацию, неразрешенный кризис для самого лидера. Типичный пример — Гитлер. Что примечательно, ни Путин, ни Обама лично так до сих пор и не ответили Эрдогану, и для мировой политики это говорит о многом — лидеры двух сверхдержав перестали видеть в президенте Турции равную фигуру для переговоров.

Как отмечает Восточная редакция ИА REGNUM, «почему Эрдоган делает на неделе сразу несколько противоречивых заявлений? Дело в том, что он проигрывает практически все политико-дипломатические и военные комбинации, которые складываются вокруг Сирии и Ирака в связи с объявленной борьбой против ДАИШ, перспектив выхода из этой ситуации, особенно по части решения курдского вопроса. Ведь в юго-восточных вилайетах Турции развертывается гражданская война между проживающими там курдами и центральными властями, что потенциально ведет к образованию единого иракско-сирийского-турецкого фронта — как в борьбе с ДАИШ, так и с курдами.

Поэтому приглашение сирийских курдов на женевский процесс по Сирии — событие во всех отношениях примечательное. Очевидно и то, что идя на провокационное сбитие российского бомбардировщика в небе над Сирией, Эрдоган рассчитывал вбить клин в американо-российский тандем на сирийском направлении, который — что бы там ни говорили и писали — все же работает» (http://regnum.ru/news/polit/2073433.html).

Если смотреть объективно, то курдская автономия в Ираке уже существует по факту. Асад еще в апреле 2011 года предоставил автономию северо-восточной курдской провинции Эль-Хасике. То есть уже почти пять лет назад Асад показал курдам, что автономия — вполне реальное решение их проблемы в обмен на политическую лояльность и противостояние сирийским планам Турции. Остается курдская территория в Турции и Иране. И если с Турцией вопрос практически решен, что и демонстрирует турецкому руководству Вашингтон, то с Ираном вопросы остаются.

Тем не менее, несмотря на все выкрутасы Эрдогана, главный вопрос все-таки не в нем, а в том, готовы ли США и НАТО таскать каштаны из огня для Эрдогана. Если посмотреть с этой точки зрения, то тогда все становится на свои места. Все на грани нервного срыва публичные заявления Эрдогана объясняются просто: они имеют только одного адресата — США и НАТО, это им демонстрируются все истерики, чтобы западные СМИ подхватили их и начали создавать соответствующее общественное мнение. Потому что без решимости США и НАТО начать войну с Россией из-за Эрдогана — именно так, а не из-за Турции — все заявления президента Турции не стоят и собственных «фаберже».

А вот с этим как раз таки и вопрос. Эрдоган не уверен, с учетом нынешних отношений между Россией и США, с учетом опыта Милошевича, Хуссейна, Каддафи, что его не кинут, как только он выполнит свою задачу. Ведь Россия не собирается атаковать Турцию, чтобы можно было сослаться на главу 5 Устава НАТО? Нет. Значит, надо самим стать агрессорами и войти на территорию Сирии. Но Эрдоган совершенно справедливо опасается, что именно это и станет той ловушкой, в которую его пытаются заманить русские с американцами, а потом, как молодого барашка, политически освежуют под всеобщее улюлюканье его политических оппонентов. И в этом мнении мы не одиноки.

Блогер onahoret отмечает: «Я не могу себе представить налёт турецкой авиации на нашу базу. Чисто технически. Ну, можно поднять пару десятков самолётов и рвануть на всю железку. И что? Сколько из них долетит? Я уже не спрашиваю, сколько из них вернётся. Какой они урон смогут нанести? И что дальше? Война? Такую ситуацию никак не назовёшь обороной. Значит, НАТО впрягаться не будет. Чего же от этих башибузуков можно ожидать? Ясно дело, провокаций. В надежде на наш ответ и после обвинений, что это мы всё начали. Для США это просто мечта. Для них идеалом было бы стравить Турцию и Россию. И если раньше Эрдоган не давал повода заподозрить его в глупости, то сейчас так уже не скажешь.

Но легко всё на бумаге. Воевать — дело опасное. Воевать на чужой территории — вдвойне. В сегодняшних же условиях это почти самоубийство. Но, у нас есть США, которым самоубийство турок только на руку. Поэтому сейчас строятся просто безумные планы стравить Турцию и Россию. Уже подтягивают «заливных шавок» для придания статуса «международной коалиции» для турецких войск. Зачем США порванная Турция? Турки для Европы чужие. Начали сближаться с Россией. Не дружить, а «торговать». Миллионы русских ездили к ним отдыхать. «Миллионы» турок ездили к нам строить. Атомные станции, «Турецкий поток», торговля всем, чем можно. Русские в Сирии «учитывали» интересы «другана». Вот как это может понравиться «гегемону»? Уже этого хватает, чтобы указать Турции её место. Газ они собрались в Европу продавать. А хозяина спрашивать не надо?» (http://cont.ws/post/197513).

Восточная редакция ИА REGNUM: «То есть Эрдоган ставит вопрос ребром в отношении НАТО, апеллируя к союзническим отношениям с альянсом, чтобы втянуть его в ближневосточный хаос. Однако, по большому счету, даже при таком сценарии развития событий Анкара вместо ожидаемой войны НАТО с Россией на Ближнем Востоке получит в конечном счете — наряду с фрагментацией Сирии и Ирака — и свой собственный распад, причем не только через курдское национальное движение. Кстати, об этом недавно писали американские эксперты из Bipartisan Policy Center, по мнению которых, Эрдоган «потерял возможности перепрыгнуть два барьера — отношения с курдами и резкое ухудшение экономической ситуации». Заметим, что Bipartisan Policy Center — далеко не первая американская организация, которая прогнозирует скорый распад Турции. Ранее со схожими оценками выступали эксперты Foreign Policy in Focus и Federation of American Scientist (FAS)» (http://regnum.ru/news/polit/2073433.html).

Эрдоган балансирует на грани принятия разрушительного для Турции решения. Отсюда и зашкаливающие в его исполнении эмоции. Выбор у него невелик. Если будет сидеть тихо, то процесс предоставления автономии турецким курдам будет происходить цивилизованно. Соответственно, Турция получит мирного и безопасного соседа. Если попробует остановить этот процесс через агрессию против Сирии, то, кроме получения недоброжелательно настроенных соседей, получит еще и военно-политическое унижение, на чем политическая карьера Эрдогана будет считаться завершенной.

«Если турецкие войска вступят на территорию Сирии и начнут боевые действия против российских самолетов, то Москва имеет все основания превратить перешедшую сирийскую границу турецкую бронетехнику в груду металлолома. На НАТО тут надежды не будет. И это не повлечет за собой автоматическую активизацию соответствующих статей Вашингтонского договора, поскольку не будет нападением на турецкую территорию. А дальше вопрос в том, как отреагирует НАТО.

Альянс может все же вступить в войну на стороне Турции. Но такая реакция представляется маловероятной или просто нереальной. Поскольку в подобном случае ряд стран НАТО непременно воспользуются необязательностью такого решения (с точки зрения устава альянса) и даже под давлением США не захотят начинать военный конфликт с Россией из-за турецкой глупости» (http://expert.ru/2016/02/7/planyi-turetskogo-vtorzheniya-v-siriyu/). Это очень вероятный сценарий развития событий. Поэтому и мечется Эрдоган в выстроенной им самим для себя «вымышленной реальности», делая ситуацию для себя и Турции все хуже и хуже.

Предсказать дальнейшие шаги потерявшего контроль над собой турецкого лидера довольно сложно: «Сейчас все волнуются, будет война с Турцией или нет. Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Он из той области: «застрелится Эрдоган или нет». Логично думать, что такого не будет. Но, имея опыт с пожирателем галстуков, я бы не советовал спешить с ответом» (http://cont.ws/post/197513).

Если руководствоваться логикой разума, то, по идее, он должен снять любую конфронтационную базу с Россией и США, чтобы Турцию не постигла участь Ирака или Украины. Кстати, подобный шаг сделал два года назад экс-эмир Катара Аль Та́ни, когда понял, что маленький Катар больше не может тягаться с одной из двух мировых сверхдержав. Но, скорее всего, подстегиваемый личными обидами и застарелыми комплексами, Эрдоган изберет другой путь. Это будет означать только одно — что политический крах Эрдогана будет сопровождаться крахом и распадом Турции, а Россия и США при этом сценарии получат свои большие и малые бонусы.