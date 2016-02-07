Отношения между ЕС и Турцией, долгое время находившиеся в замороженном состоянии, резко потеплели с началом миграционного кризиса, когда потоки сирийских беженцев хлынули на Запад. Однако ЕС продолжает настаивать на соблюдении ряда основополагающих принципов и ожидает их реализации со стороны Турции.

one-europe.info

В докладе, опубликованном лидерами стран ЕС на саммите 17−18 декабря 2015 года, содержался призыв к Турции начать «немедленные» действия. В 16-ти статьях доклада, состоявшего из 55-ти пунктов, содержался призыв начать делать серьезные шаги в соблюдении в стране основных прав и свобод, свободы слова и свободы СМИ, независимости судов.

Документ содержит предупреждение и настоятельную рекомендацию прекратить все формы давления на оппозиционные медиа-группы, журналистов и писателей, и настоятельная рекомендация неукоснительно следовать этим принципам. Ссылаясь на 46-ю статью Закона о европейских правах человека, комиссия по общим делам ЕС обращает внимание на то, что в Турции есть целый ряд правонарушений, в устранении которых «страна предпринимает мало усилий или вообще не предпринимает никаких усилий». Анкару призывают активно бороться со случаями коррупции и властными преступлениями. В случае, если Турция прислушается к этим рекомендациям, как говорится в отчете, то она приблизится к ЕС. В завершающей статье доклада сказано, что в первом квартале 2016 года вышеупомянутые обстоятельства и предпринимаемые страной шаги по их устранению будут рассмотрены вновь на заседании ЕС.

Опасения ЕС

ЕС беспокоят два обстоятельства. Первое — это правительственные дела. Кабинет министров демонстрирует стабильную и успешную экономическую политику, но в отношении оппозиции действует ошибочно. Второе обстоятельство — это операция по уничтожению и расправе над всеми, кто симпатизирует движению «Хизмет» и другим общественным организациям, начавшаяся после грандиозного скандала с разоблачением этим движением правительственной коррупции и преступности власти во время событий 17−25 декабря 2013 года (скандал «Большая взятка» — ред.).

Правительство Турции предпочитает приписывать себе лишь успехи, тогда как все свои поражения приписывает вражеским силам. Список вражеских сил весьма обширен и пополняется в зависимости от ситуации. Выясняется, что справится с внешними вражескими силами для правящей Партии справедливости и развития (ПСР) не составит проблемы, и если понадобится, оно с легкостью «поставит на колени» Израиль, Россию, Иран, мировое банковское лобби, ЕС (то есть такие посылы даются народу). Следуя этой логике, в стране действуют очень мощные параллельные силы, которые постоянно толкают ПСР на совершение ошибок, силы настолько мощные, что вот уже два года государство борется с ними, проникло, как говорит президент, во все их логова, контролирует все их дома, семьи, вплоть до детей, но и при этом параллельным силам удается заставить ПСР совершать ошибки, принимать неверные решения, сохранять влияние на умы правящей партии.Как ни печально, но народ заставили поверить и в эту чушь; если даже Доган Групп, которое по недавнего времени сохраняло независимость позиции и говорило, что не может быть большего бреда, стало публиковать в статьях следующие фразы: «Да, это действительно так,все это делишки параллельного государства». Таким образом журналисты прицелились занять место среди СМИ президентского пула или очень близкого к нему.Что примечательно, люди не критикуют Доган Групп за подобный разворот позиции, наоборот, находят логичное оправдание: «Ну что же делать, их ждут огромные штрафы и проверки, время ли заниматься бравадой и защищать свою независимость?!».

Предположим, что движение «Хизмет» действительно проникло в самый близкий круг правящей ПСР, тем самым обмануло и подстроило все это бесчисленное множество скандальных разоблачений правительства, начиная от раскрытого 17−24 декабря коррупционного скандала, расстрела мирных жителей в Улудере, убийства журналиста Гранта Динка, раскрытия антиправительственного заговора группировкой «Эргенекон», тайной подоплеки так называемого курдского перемирия, остановки фур, переплавлявших оружие в Сирию и скандала с государственным центром по квалификации, подбору и назначению кадров, и движение Хизмет за это следует судить. Но тогда теперь, когда власть «освободилась» от смуты Джемаата, правовая и судебная система государства должна была бы начать работать в технически предусмотренном законами режиме. Однако и силовые органы, и судебные органы работают в условиях жесточайшего давления правительства и продолжают вести беспрецедентную по своей бесчеловечности охоту на людей, несогласных с позицией правительства. И цель этой охоты состоит не в осуждении и вынесении наказания, но в стремлении всеми силами заставить молчать, держать в тюрьме, сокрушить их волю к свободе слова и независимой журналистике.

Интересно понять, кто же разработал в этой стране, где журналистов объявляют эту предателями родины за любую критику правительства, нашу «прекрасную политическую карту по Сирии», какое параллельное дипломатическое лобби придумало эту чудовищную по своей провальности и бессмысленности политику? Разве не такая же ситуация у нас и с другими соседями? Послы Турции отозваны из 5 важнейших государств Ближнего Востока. Турция разругалась со всеми бывшими союзниками. Не удивляйтесь, если в скором времени государственные лидеры начнут говорить, что российский самолет был сбит просочившимися в военно-воздушные силы страны параллельными структурами или его сбили силой молитв.

Новый 17-й раунд переговоров между Турцией и ЕС назван «раундом по беженцам». Дипломаты же в приватных комментариях, не для печати, открыто говорят, что этот раунд носит чисто прагматический характер: ЕС дало Турции целый ряд обещаний взамен остановки миграционного наплыва в Европу и ласкает слух турецких министров словами о «новой весне» и «перезагрузке» в отношениях лишь с определенной целью. На самом деле все заверения о том, как приблизилась Турция к критериям ЕС, носят лишь формальный характер, не имеют под собой никаких реальных оснований, и весна, которая началась, весьма обманчива. Скоро начнет вновь подмораживать.

Эта вынужденная и наигранная позиция европейских чиновников среднего и высшего уровня, из безвыходность и плохо скрываемая зависимая позиция становится все более явной. Они прекрасно знают о беззаконии, которое творится в Турции, знают и о том, как было назначено временное управление в холдинге Koza İpekGrup, чем фактически был разворован холдинг, и как было запрещено вещание телеканала «Саманиолу», как был арестован журналист Джан Дундар, подозреваемый в неких мифических связях с параллельным теневым государством, и как быстро правительство меняет свои решения и слова в угоду выборам, как это было в случае с курдским мирным урегулированием, когда-то, что вчера называлось «белым» в одночасье стало называться «черным». Проблема в том, что страны ЕС во главе с Германией, столкнувшиеся с проблемой беженцев, решили пройти на те же уловки и методы, на какое-то время забыв о своих принципах, заявляя следующее: «Мы очень огорчены, но ничего не можем поделать.»

Насколько реально членство Турции в ЕС?

29 ноября в воскресенье в Брюсселе прошло заседание стран ЕС и Турции, где обсуждался вопрос о контроле над потоком беженцев. Встреча продлилась 3 часа, в итоге было подписано соглашение с открытой датой окончания. 28 стран-участниц Евросоюза попросили Турцию помочь стабилизировать волну мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана, численность которых с января 2015 достигла миллиона человек.

Мощный поток беженцев идет из Сирии, оказывая давление на самую хрупкую страну ЕС — Грецию. Афины вынуждены контролировать мигрантов и регистрировать их по всей протяженности 15 тыс. километров морской границы, но Греция с трудом исполняет обязанность защитника рубежей ЕС. Турция уже сейчас содержит 2,5 млн сирийских беженцев. До сих пор Анкара не предпринимала особых усилий, чтобы заставить беженцев передумать покидать Турцию, не останавливала их от перемещения на греческие острова. Переправка потоков мигрантов — это преступный бизнес, на котором зарабатывают и переправщики, и многие другие участники процесса.

Гюнтер Ферхойген, экс-еврокомиссар по вопросам расширению ЕС, человек, который лучше всех знает отношения между Турцией и Евросоюзом, после подписания 29 ноября договора о разрешении «кризиса беженцев» между Турцией и ЕС, сказал, что этот шаг не приблизит Турцию к ее цели членства.

Немецкий политик, давший интервью турецкой службе Deutsche Welle, подчеркнул, что визовый режим в отношении граждан Турции должен был быть отменен уже давно. Ферхойген, который был ключевой фигурой и во время оглашения статуса кандидата на вхождение Турции в ЕС в 1999 году и во время начала переговоров о вхождении в 2004 году, заявил: «Некоторые лидеры стран ЕС всегда открыто говорили «Мы разговариваем с Турцией только потому, что вынуждены это делать».

«Можно сколько угодно устраивать переговоры под разными заголовками… Но пока партии, формирующие федеральное правительство Германии не приложат усилий, дабы изменить сложившееся восприятие Турции и отношение к ее членству в ЕС, все эти переговоры лишены смысла. Это не приблизит вас к окончательной цели полноправного членства», — заявил он.

По словам Ферхойгена, «договоренность между Турцией и ЕС имеет весьма неприятные, удручающие стороны. «Поскольку первая цель их не в том, чтобы облегчить ношу Турции в вопросе беженцев, но использовать Турцию как передовую пограничную линию. Сохранение визовых ограничений с Турцией, которую уже почти 50 лет связывают с Европой партнерские отношения, можно расценивать только лишь как дискриминацию. Надо положить этому конец», — отметил еврочиновник.

Оставим в стороне популистские заявления лидеров страны, сделанные после инцидента с самолетом, кризис в отношениях Турции и России создал Анкаре большое число реальных проблем, которые дорого обойдутся стране. Самое главное: эти события с отрезвляющей ясностью показали руководству страны необходимость ведения гораздо более тонкой, профессиональной и мудрой внешней политики. Турция осталась совсем одна в этом полыхающем регионе. И надо использовать ту благосклонность, что демонстрирует сегодня Европа по отношению к Турции из-за возникшей проблемы беженцев, и, используя ее, развить новую политику в направлении Брюсселя.