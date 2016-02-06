



В России проходит испытания вакцина от гриппа нового поколения. Появилась надежда, что в условиях санкций и продолжающегося экономического спада государство, наконец, возьмет под свое финансирование и контроль создание и производство вакцин и лекарств первой необходимости.

Стратегические запасы родины…

Недавно, на фоне пока еще не побежденной эпидемии свиного гриппа между врачами-инфекционистами разразилась дискуссия: какая из вакцин против гриппа лучше, и какой они прививают своих близких.

Хотя однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, неожиданно выяснилось, что большинство предпочитают французским вакцинам «Инфлювак» отечественный «Гриппол+» (тот же Гриппол, но в индивидуальных дозах, разумеется, модифицированный с учетом очередного штамма).

Теоретически, как говорят инфекционисты, разницы между вакцинами, изготовленными против одного и того же штамма гриппа нет, есть лишь различия в технологии их изготовления. При этом штаммы рекомендованы ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), а, следовательно, идентичны.

Как сообщил ИА REGNUM главный терапевт РФ Александр Чучалин, в Институте эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи в группе академика Александра Леонидовича Гинцбурга заканчиваются клинические испытания разработанной его лабораторией вакцины против гриппа нового поколения.

В настоящее время испытания проводятся на добровольцах, что особенно актуально в период пока еще не прекратившейся эпидемии. Предполагается, что вакцина будет запущена в массовое производство через 2−3 года.

Этот факт не может не радовать, так как господдержка отечественной вирусологии, да и вообще научных исследований в части разработки новых лекарств и методов лечения, практически прекратившаяся в 1990-е годы, все-таки возобновляется.

Работает также НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, Институт гриппа РАН в Санкт-Петербурге, и другие разработчики отечественных вакцин. Разумеется, над вакцинами — против СПИДа, туберкулеза, гепатита, пневмококков работают и другие страны.

Их достижения ничуть не менее значимы для мировой науки, но на российский рынок их производители далеко не всегда стремятся поставить самое лучшее, как по части вакцин, так и по части других лекарственных средств.

Независимые эксперты высказывают мнение, что производители могут избавляться как от слегка устаревших вакцин, разумеется, с нормальным сроком годности, так и от тех, которые дают больше побочных эффектов. Ведь учет и контроль таких зарубежных вакцин — дело очень сложное. И даже если компетентными органами контролируется цена, то качество их — вопрос спорный, как и то, стоимость партии или эффективность препарата являлись решающими при их покупке.

Законы против «упаковщиков» и «саботажников»

Невзирая на то, что госзакупки вакцин условно сориентированы на отечественное производство, в РФ пока нет закона, который позволяет вакцинировать население исключительно отечественными вакцинами.

Насколько актуально принятие сего законодательного акта именно сейчас, вопрос спорный. Но определиться с тем, кто такой — упаковщик, а кто — отечественный производитель — действительно пора. Пока не будем говорить о немногочисленных, хотя и успешных производствах полного цикла. Ибо их мощности по-прежнему не покрывают полностью потребности населения.

Однако существуют и фармпроизводства, построенные на основе западных технологий, с использованием зарубежного оборудования и реактивов. Это уже не совсем «упаковщики», но они полностью зависимы от поставщиков. Любой конфликт с ними — по политическим или экономическим мотивам, поставит под вопрос, как развитие такого производства, так и его существование. Разве что, предприятие изыщет некие внутренние резервы для развития полного цикла. Но для этого, оно изначально должно иметь собственный полный цикл в приоритетах.

Логично предположить, что такие производители должны поощряться экономически: снижением налогов, частичным госфинансированием. Но тут же встает вопрос и о качестве производимых ими медикаментов.

Например, многие онкологические пациенты жалуются, что с переходом на отечественные препараты у них значительно увеличилось количество осложнений после их приема. Отмечают огромную разницу в воздействии томаксифена (аримидекса) американского, финского и российского производства, к сожалению, не в пользу отечественного.

Однако и от американского препарата наблюдается значительная прибавка в весе, которая сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата. Так, одна из пациенток прибавила за 3 года 25 кг!

Зато у российского препарата в побочных действиях — ухудшение состояния нервной системы, сильнейшие перепады настроения, напоминающие те, что предшествуют менопаузе, вне зависимости от возраста пациентов. Что выбрать показателем качества? На этот вопрос могут ответить только исследования, но пока стандарты критериев качества отсутствуют.

С начала 2015 года астматики жалуются на отсутствие в продаже атимоса вместо которого аптеки предлагают оксис, по их мнению, замена — не самая адекватная. Да и этого лекарства даже в Москве недостаточно. Жить вообще без лекарств они не могут, для них является важной насыщенность рынка. Понятно, что разработчикам отечественного препарата стоит потрудиться над его модернизацией, и путь для этого пока единственный — борьба за гранты. Общеизвестно, что все меньше пациентов с астмой получают инвалидность и льготы, позволяющие получать лекарства бесплатно. Следовательно, государство пока не заинтересовано в увеличении производства и эффективности этих препаратов и госфинансирования ждать не приходится.

Любое ухудшение качества жизни заболевших, возникшее после замены зарубежных препаратов на отечественные, как правило, толкуется в пользу западных производителей. Они выпускают лекарства хоть и дороже «наших», зато проверенные на практике.

Это дает преимущества целой сети «упаковщиков» — представителей фармацевтических компаний, которые не собираются вкладываться в науку и обновление производства лекарств полного цикла, так как им выгодней покупать за рубежом и паковать в России. Затраты на обучение персонала, как и на само оборудование, в этом случает, минимальны. Буква закона соблюдена — фасуют в отечественную упаковку. Лобби упаковщиков пытается всеми доступными способами остановить продажу отечественных препаратов, снизить спрос на вакцины, закупаемые государством у отечественных производителей в порядке исполнения «Календаря прививок».

В большинстве западных стран законы, дающие существенное преимущество закупке отечественных вакцин существуют, хотя использование иностранных и не воспрещается категорически. Не удивительно, ведь проконтролировать соблюдение технологий на каждом этапе производства, условия их хранения и даже сроки годности на своей территории проще. А производство вакцин — стратегический вопрос для сохранения здоровья нации.

Французы, как и японцы, например, предпочитают, собственные отечественные вакцины, а случае хотя бы минимальных осложнений от импортных, их снимают с продажи. Израильтяне используют и свои, и зарубежные. Хотя понятно, что там никакого дефицита отечественного производства нет.

Технолог: «Мы забросили даже то, что всегда делали сами!»

В России уже существуют производители медикаментов полного цикла — от молекулы до лекарства. Например, международная компания Novartis, и отечественная компания BIOCAD, разрабатывающие препараты, предназначенные для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. Например, в BIOCAD разработали цепэгинтерферон альфа-2b — препарат для лечения гепатита С. Но, как уже отмечалось, они еще не покрывают всех потребностей внутреннего рынка, хотя некоторые уже работают на экспорт.

Хочется напомнить, что во времена СССР и до середины 1990-х российские пациенты были полностью обеспечены отечественными вакцинами и многими лекарственными препаратами. Если бы производство не было разрушено, возможно, сейчас бы вопрос об импортозамещении не стоял так остро. Выпускались вполне эффективные витамины, интерфероны.

Недавно в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM один из экс-владельцев российской фармацевтической компании отметил, что преимущества западных препаратов далеко не так однозначны, как кажется. Например, российские витамины в драже обладают худшей всасываемостью, чем западные, что дает возможность организму самому выбрать из них столько, сколько ему надо, избегая гипервитаминоза. Витамины западного производства более «агрессивны», они поглощаются почти полностью, вне зависимости от потребностей организма.

Но это — лишь частный пример, который показывает, что нельзя однозначно оценивать вынужденное лекарственное «импортозамещение», как безусловное зло, или как панацею от всех бед, которое поставит отечественную фармакологию и связанные с ней науки на путь возрождения и процветания.

Как объясняют экономисты, закупка фармсоставляющих, а, уж, тем более, лекарственных препаратов за рубежом, при таких колебаниях курса доллара может разорить даже пресловутых «упаковщиков». И тогда участникам рынка придется задуматься о преимуществах отечественного производства и обучения российских специалистов, которое может оказаться значительно дешевле, чем постоянный ввоз всех возможных медикаментов из-за рубежа.

Фармрынок, по мнению экспертов, должен полностью перестроиться с челночного «Черкизона» 90-х, с его стихийной разносортицей, в пользу высокотехнологичного фармпродукта отечественного производства. Процесс уже начался…

Сейчас дорогие лекарства раскупаются хуже, а при резвой коррекции их цены с курсом доллара беднеющее население и вовсе от них откажется. Большинство аналитиков уже отмечают снижение спроса не только на БАДы, но и на необходимые лекарства, которые резко подорожали.

Пенсионеры, не имеющие льгот, вовсю стремятся к лечению народными методами, активно закупают травы. Вспоминают и то, что отечественный диклофенак ничем не хуже импортного. Запасают впрок фурацилин, синтомицин, мазь Вишневского, левомицетин. И… рассуждают о возврате лихих 90-х.

«Во времена СССР выпускались отечественные суспензии, из которых изготавливалось большинство наших препаратов. Сейчас об этом почему-то забыли, — поделился со мной технолог фармпроизводства, работавший на одном из закрытых в 90-е предприятий. — А ведь это могло бы решить проблему с производством многих лекарств. Пусть даже не все будут делаться по отечественным технологиям! Ведь и раньше зарубежные технологии использовались в производстве, но был намного жестче контроль за ними со стороны государства».

Появилась надежда, что возродят и военно-медицинские исследования в области инфекционных болезней, также безвременно почившие даже в не в 90-е, а в период «правления» Сердюкова — в 2007—2010 годы. Именно тогда было ликвидировано Управление биологической защиты Министерства обороны РФ, в том числе, и 42-й центр биологической защиты. Центр, кстати, занимался вопросами соблюдения «Конвенции о запрете применении биологического оружия», принятой в 1972 году, то есть вопросами эпидемической и биологической безопасности, мерами по выявлению очагов возможного применения биологического оружия.

За время существования этих институтов создали ни один десяток эффективных вакцин против особо опасных инфекционных заболеваний. Но часть специалистов уже уволены, сменили профессию, и не в курсе современных разработок, а новых надо еще учить. Увы, даже Академия химзащиты не может сразу удовлетворить нужду в научных кадрах столь высокой квалификации.

Правда военные отмечают некоторую переоценку ценностей военной медицины руководством в последние несколько лет. В том числе по части химической и биологической защиты отрасль медленными темпами, но идет к возрождению.

Невзирая на все санкции, ведутся и совместные научные исследования российских и американских ученых по разработке той же самой вакцины от гриппа. Прогнозируют, что через несколько лет появится и передовая технология по ее производству. Готовы ли будут заняться этим вновь образовавшиеся фармкластеры? Или же нужны будут новые мощности и специалисты для ее внедрения в жизнь. Пока что на этот вопрос нет четкого ответа. По меткому определению одного из экономических экспертов, экономика перестраивается с «энергоресурсной» на «самообеспечивающую».

Оказались незаслуженно забыты и достижения «гражданской» советской медицинской науки, ранее успешно внедренные в практику здравоохранения. Среди них — широкая мультирегиональная сеть иммунологических лабораторий, предназначенных для оценки иммунного статуса человека и мониторингу изменений его состояния среди больших групп населения, созданная иммунологом академиком Рэмом Викторовичем Петровым в середине 1970-х годов.

К сожалению, после всех пертурбаций 90-х и начала 2000-х сеть оказалась закрыта, а, точнее, ликвидирована. Специалисты, которые могут поставить грамотный иммунологический диагноз, не считая СПИДа, также «утрачены», а новых — пока не выучили.

Рэм Петров и его команда создали один из первых отечественных грипполов, разработали технологию производства вакцин нового поколения против вирусов гепатитов, брюшного тифа, дизентерии, туберкулеза, СПИДа.

Кому было выгодно, чтобы сеть, дающая объективную и своевременную иммунологическую картину по стране и позволяющая вовремя принять меры при ухудшении обстановки, была закрыта? Возможно, не только зарубежным производителям лекарств, заинтересованным в беспрепятственном выходе на широкий российский рынок. Пора исправлять это упущение!