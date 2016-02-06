Обзор печатных СМИ Армении, выходящих на армянском языке

О карабахском конфликте

Комментатор газеты «Аравот» пытается анализировать последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по процессу нагорно-карабахского урегулирования. «Лавров, конечно, опровергает утверждение Баку о том, что он представил ему предложения, но констатирует, что были не какие-то предложения, а разработанные сопредседателями. Создается впечатление, что Лавров стремится исправить ситуацию, чтобы не всплыла информация о каких-либо сепаратных переговорах, возможно, и договоренностях, между Москвой и Баку. Лавров, упоминая о многолетних усилиях Москвы, как бы опосредованно отмечает, что в рамках Минской группы ОБСЕ более невозможно «играть» со сторонами по отдельности, что для России предпочтительнее. Любопытно, что Азербайджан и Россия вспоминают о «предпочтительных» временах российского посредничества. Уже год, как Минская группа поставила Баку в сложное положение, и очевидно, что давит именно на Алиева. В этой ситуации Москва вместо того чтобы в свою очередь давить на Баку, напоминает о российских усилиях. Конечно, Россия в рамках Минской группы разделяет ответственность за все заявления посредников, но если не было бы серьезного противодействия Запада милитаристским устремлениям Алиева, Москва ограничилась бы организаций ряда бесплодных трехсторонних встреч, а не предъявлением Алиеву реальных требований», — пишет газета.

Сравнивая возможную роль, который Иран может сыграть в карабахском процессе с его возможностями начала 90-х гг., в интервью газете «168 жам» российский эксперт Станислав Тарасов говорит: «Исключать ничего нельзя. Просто необходимо учитывать один момент, что за последние 25 лет ситуация в регионе изменилась: Армения является членом ОДКБ, Армения является членом Евразийского экономического союза, армяно-иранская граница — не только национальная, но граница Иран-ЕАЭС. Это качественно иная характеристика, на которую политологи Армении не обращают внимания. Все меняется. Иран, который сегодня является частью серьезных структур, должен учитывать эти факторы». Прогноз Тарасова в том, что Иран зафиксирует статус-кво и будет договариваться с Азербайджаном относительно признания Нагорного Карабаха.

О Евразийском экономическом союзе

Газета «Чоррорд ишхануцюн» обобщает перспективы членства Армении в Евразийском экономическом союзе, ожидая ухудшения экономической ситуации в России. «Понятно, что сложная экономическая ситуация в Армении обусловлена членством в ЕАЭС. С другой стороны правы те, кто утверждает, что и без членства в ЕАЭС сложная ситуация в российской экономике все равно привела бы к сокращению армянского экспорта в РФ и сокращению притока трансфертов оттуда. Но членство в ЕАЭС резко сокращает возможности Армении на иных направлениях внешней политики, а решение стать членом ЕАЭС Серж Саргсян принял «за одну ночь». Критика Саргсяна за это решение может нас завести далеко. Ведь очевидно, что Армения не может обеспечивать свою безопасность в рамках ОДКБ, одновременно развивая экономические отношения с противоположным полюсом (Евросоюзом). Так не бывает. Или интегрируешься с Западом и в вопросах безопасности полагаешься на НАТО, или — с ЕАЭС и ОДКБ. То есть, пока не будет решен карабахский вопрос выйти из-под влияния России не удастся. А решение этого вопроса, как правило, воспринимается нами чем-то вроде «предательством нации». Одним словом, Армения — в западне. Но проблема в том, что самая большая опасность ожидает нас впереди. Если ситуация в России продолжит ухудшаться (вероятность чего очень большая), положение Армении также будет ухудшаться, причем, несравнимо стремительнее. И рано или поздно Армения покинет ЕАЭС, поскольку иного выхода не будет. А Запад вряд ли будет содействовать члену ЕАЭС», — размышляет автор статьи.

Обращаясь к теме назначения Тиграна Саркисяна на должность главы правительства Евразийского экономического союза, газета «Жаманак» полагает, что это ничего не даст собственно Армении. «По большому счету Тигран Саркисян не может ничего дать Армении, поскольку у него нет полномочий, он только исполнитель. Не исключено, что Саркисяна станут использовать для зондирования и реализации непопулярных идей, чтобы оставить ответственность за ним и представляемой им Арменией. Это реальный сценарий с учетом того, что ЕАЭС стал мертворожденным проектом и находится в агонии. В этих условиях председательство в правительстве ЕАЭС делает Армению мишенью, кроме материальных издержек наша страна понесет и моральные издержки», — полагает автор статьи.

«Сор из избы»

«Чоррорд ишхануцюн», обращаясь к теме разделения ответственности АРФД «Дашнакцутюн» за управление страной с партией власти, пишет: «Согласно официальной статистике, по положению на 1 января 2015 года за последние 40 лет постоянное население Армении сократилось ниже психологической отметки в 3 млн человек, составив 2 млн 998 человек. В прошлом году из страны эмигрировали 26 тысяч человек, рождаемость сократилась, увеличилась смертность. То есть ситуация в стране довольно плохая, и здесь возникает вопрос — кто несет политическую ответственность за эту ситуацию? Только это вопрос не к президенту, который лишь пожмет плечами и сошлется на удручающую атмосферу в стране. Это вопрос и не к правящей партии, которая сочтет его некорректным. Так, если АРФД состояла в коалиции власти, возможно, что несла ответственность? Нет, конечно. Просто сократилось бы количество требующих у власти ответственности людей. А для властей это очень важно».

Газета «Жаманак» считает примечательным вполне дежурное заявление посла США в Армении Ричарда Милза, сделанное им при посещении офиса оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс». Милз, в частности, отметил, что посольство США накануне парламентских выборов 2017 года продолжает работать со всеми политическими силами с целью развития в Армении демократии. «Во-первых, подобные заявления характерны для американской политической культуры. Но посол США, фактически, четко представляет свои задачи и работу, что призвано исключить различные конспиративные манипуляции и комментарии о деятельности посла. Это обстоятельство формирует прозрачную ситуацию, которая предоставит политическим силам Армении возможности работать с американской стороной во имя справедливых выборов и демократии не смущаясь и не боясь различных обвинений», — полагает газета.

Газета «168 жам» пишет, что главным во внутриполитической повестке ближайших нескольких месяцев станут разработка и принятие нового Избирательного кодекса, представляющего собой формальное описание механизма перераспределения в системе действующей власти. «Представители властей в своих заявлениях утверждают, что делают все для разработки внушающего доверие избирательного законодательства нового качества… Однако все заявления, уверения и утверждения на самом деле ничтожны, когда сопоставляем реалии современной внутриполитической ситуации и особенно механизмы формирования и сохранения власти с целеполаганием и мотивацией действующих властей. Действующая власть имеет одну цель — сохранить власть в результате парламентских выборов 2017 года… Это теоретически естественное желание — сохранить власть, но в условиях Армении означает лишь то, что мы продолжаем активно двигаться в направлении сохранения недемократического государственного обустройства с «демократической витриной», — пишет газета.

Газета «Иравунк» считает, что правящая Республиканская партия Армении в настоящее время выбирает с кем сотрудничать накануне парламентских выборов — с партией «Процветающая Армения» или АРФ «Дашнакцутюн». «Как показывает опыт, РПА по пропорциональной схеме занимает в парламенте 40−44 места — не столько, чтобы сформировать большинство. И если до этого вопрос большинства решался за счет прохождения в парламент республиканцев по мажоритарной системе выборов, то отныне последней не будет. Сегодняшний дележ портфелей с АРФД призван решить вопрос большинства в будущем парламенте, поскольку РПА выгодно иметь дело с прогнозируемым партнером, с которым можно сформировать жизнеспособную коалицию. Есть и второй возможный партнер по коалиции — «Процветающая Армения». Наличие двух партнеров позволит держать одного в качестве запасного. Будут проблемы с одним, большинство будет сформировано со вторым. По сути, сейчас разворачивается борьба между АРФД и ППА за второе место в будущем парламенте», — пишет автор газеты.

Опять про газ

«Переговоры с российской стороной относительно снижения цены на природный газ, по всей видимости, не дают желаемых результатов. Об этом можно судить из заявлений наших высокопоставленных чиновников. В частности, если раскрыть скобки в заявлении премьер-министра Овика Абрамян в ходе последнего заседания правительства, то получится, что премьер заявил: «Дорогая «Газпром-Армения», в условиях текущих цен на газ вы получается сверхприбыль, но потребление сокращается. Снизите немного тарифы, потребление увеличится, и вы получите ту же прибыль. Скажите вашему руководству в «Газпром», что мы предлагаем снизить цены». Почему премьер обращается публично, а не идет путем переговоров? Во-первых, чтобы показать обществу свои потуги в направлении снижения цен на газ, во-вторых, чтобы сформировать общественное требование», — пишет газета «Айкакан жаманак». Она напоминает, что «Газпром» продает газ Армении за $165 за тысячу кубометров, а Европе — за $180.

Об экспорте

Газета «Айоц ашхар» отмечает любопытную тенденцию в структуре экспорта из Армении. В частности, в 2015 году такая статья экспорта, как сигареты по объему переросла объемы экспорта традиционного для республики коньяка. Если коньяка на экспорт ушло на сумму $72,2 млн, то сигарет — на $169 млн. «Это фактически означает формирование нового бренда Армении. Причем, если экспорт коньяка во многом зависит от конъюнктуры на рынках СНГ и, в частности, России, то экспорт сигарет весьма диверсифицирован — Ближний Восток, Средняя и Юго-восточная Азия, Европа и страны СНГ», — резюмирует газета.

Металл убивает

В заметке «Самоубийство с несколькими вопросительными» газета «Грапарак» пишет про историю с самоубийством 47-летнего Артака Галстяна, спрыгнувшего 30-го января с Киевского моста в Ереване. Погибший был братом главы Природоохранной инспекции министерства экологии Армении и долгие годы работал начальником цеха на Араратской золотоизвлекательной фабрике (принадлежит Geopromining Group). «В отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по факту хищения золота в крупных размерах, но бывший сотрудник компании отрицал факт хищения. Есть сведения, что Галстян был «вторым» лицом в этой истории, в которой замешаны «крупные лица», но после задержания погибшего при сбыте золота его предупредили держать язык за зубами. А в Следственном комитете на него сильно давили, чтобы раскрыл подельников», — пишет газета и сообщает, что по этому уголовному делу проходят несколько десятков человек.