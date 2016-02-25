Во второй половине февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Азербайджан, встретиться со своим коллегой Ильхамом Алиевым и провести заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. Отметим, что в последний раз глава Турции приезжал в республику в середине прошлого года, вскоре после инаугурации. На сей раз, как сообщают источники ИА REGNUM, Эрдоган будет пытаться расставить все точки над «i» в отношениях с Алиевым, которые именуются не иначе как «братские и стратегические», рассмотреть отношения с Москвой и, возможно, вновь затронуть карабахский вопрос. Но не только это. В правящих кругах Азербайджана муссируются слухи о том, что президент Алиев при помощи каких-то «закрытых каналов» якобы будет пытаться выступить в роли посредника в нормализации российско-турецких отношений, что в некотором смысле вроде бы оправдывает в глазах Москвы интенсивный диалог между Баку и Анкарой, когда последняя обвиняется Россией «в пособничестве терроризму». В качестве указывающего на это фактора эксперты рассматривают заявление Эрдогана о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которое он сделал после нового инцидента с самолетом ВКС РФ. Оно, как известно, было отвергнуто Москвой.

Джон Уильям Уотерхаус. Одиссей и сирены. Мельбурн, 1891 год

Ранее руководитель Центра стратегических исследований Kafkassam, бакинский политолог Гасан Октай в интервью газете «Ени Мусават» также выразил мнение о том, что «в скором времени Россия и Турция могут пойти на примирение». Отметим в этой связи еще один важный момент. Раньше Баку фактически сужал для Анкары пространство для политического маневра в Закавказье, выступил против ратификации турецким парламентом подписанных в октябре 2009 года Цюрихских протоколов по нормализации отношений с Арменией, замыкая ее только на себя с расчетом выдвинуться на первое место в альянсе Москва — Анкара, выступая в роли «проводника» Турции на российском направлении или наоборот. В Баку существует понимание, что в условиях прежде существовавшего российско-турецкого альянса позиции Азербайджана в Закавказье выглядели сильнее по сравнению с Арменией, что создавало (на теоретическом уровне) возможности для начала «нового, более благоприятного этапа в карабахском вопросе».

Да и в Турции стало зреть понимание того, что Россия и Иран после снятия с последнего режима санкций и необычайно быстрыми темпами развивающегося сотрудничества между двумя странами, имеют шансы если не полностью выдавить Турцию из Закавказья, то заметно ослабить там ее влияние. Чтобы как-то упредить такой ход событий, как пишет независимый журналист из Стамбула Дориан Джонс, после инцидента с гибелью (24 ноября 2015 года) российского самолета премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу поспешил в Азербайджан, а потом, 20 января 2016 года, встретился с Алиевым в Давосе. При этом Баку воздержался от оценок инцидента с самолетом, в то время как президенты Казахстана и Киргизии приняли сторону России, а глава Туркмении пригласил Владимира Путина посетить Ашхабад. Так что между странами так называемого тюркского союза — неожиданно для многих из них — нарушен баланс в отношениях с Москвой и Анкарой. Оказавшись между Сциллой и Харибдой, Баку вынужден проявлять чудеса дипломатического мастерства, чтобы не лишиться практически единственной для себя региональной поддержки в лице Турции. Ведь прежняя демонстрация стратегического партнерства с ней может привести к конфронтации с Россией. Но все будет зависеть от того, какой сценарий Эрдоган предложит Алиеву.

Если Турция попытается отвлечь внимание России от Сирии через карабахский конфликт, то Москва будет вынуждена изменить свою позицию в данном вопросе, модернизировать свою посредническую роль, гарантируя безопасность Армении (в рамках ОДКБ) и Карабаха. Это сделать легко, учитывая одновременное обострение отношений Турции и Азербайджана с так называемым коллективным Западом из-за нарушения в этих странах принципов демократии и прав человека. Или наоборот, Баку попытается извлечь для себя пользу в сложившейся ситуации. Так, после закрытия российского транзита для турецких и украинских грузов, Азербайджан снизил на 40% (в декабре 2015 года) транзитные тарифы на товары, направляемые в Среднюю Азию. К тому же 75% общего газового экспорта Азербайджана идет на Турцию, что укрепляет позиции Баку в переговорах с Анкарой, сужая возможности маневра на других векторах политики. Хотя теоретически существует шанс (в случае координации с Россией действий в энергетике) создать на турецком направлении возможность для перспективной геополитической комбинации. Так что Баку не стоит автоматически уступать давлению Анкары, жертвовать отношениями с Москвой, и, как пишет руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, «не превращаться в «инструмент» геополитического противоборства России и НАТО в регионе».

Пока же Турция своими непродуманными действиями во внутренней и (в особенности) и внешней политике оказалась в открытом конфликте со слишком большим количеством игроков: Сирией, сирийскими курдами, Рабочей партией Курдистана (РПК) — внутри страны, центральными властями Ирака и даже Тегераном, не говоря уже о России. На всех этих направлениях, включая и борьбу с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) она действует с огромными имиджевыми рисками и потерями. Поэтому вряд ли Баку сейчас выгодно позволять Эрдогану разыгрывать и азербайджанскую «карту». По оценке англоязычного портала Al-Monitor, «Анкара поступает крайне неосмотрительно в отношении Москвы, потому что в случае реальной угрозы военного столкновения у Турции мало шансов против России и ей не стоит рассчитывать на поддержку НАТО». Наступает момент поиска возможностей для деэскалации напряженности между двумя странами. Но нуждаются ли Москва и Анкара в посреднических услугах Баку, и не лучше ли самому турецкому руководству принести извинения за сбитый российский самолет и попытаться наладить контакты с Москвой?