



Onet.pl Та самая злополучная карта

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибывает в пятницу, 5 февраля, в Польшу. По словам пресс-секретаря польского кабинета министров Рафала Бохенека, с высоким гостем встретятся председатель правительства Беата Шидло и президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Качиньский официально не занимает каких-либо серьезных государственных постов, оставаясь депутатом Сейма, но при этом считается человеком, определяющим внутреннюю и внешнюю политику Польши. Поэтому разговор с ним Кэмерона вне зависимости от темы и договоренность уже вызывает интерес, тем более что до британского премьера такого удостаивался разве что венгр Виктор Орбан.

Варшава снова полюбила Лондон — это носится в польском воздухе. О связке Польша — Венгрия — Великобритания говорилось после упоминавшейся выше встречи Качиньского и Орбана. «Польша становится союзником Великобритании №1?» — задавался вопросом телеканал TVN24 по итогам выступления министра иностранных дел Витольда Ващиковского в парламенте с экспозе об основных направлениях внешней политики на 2016 год. После доклада Ващиковский объяснял журналистам, что Лондон является приоритетом Варшавы по вопросам безопасности. «Потому что мы там, где мы есть, и еще Россия, наш сосед, по восточному флангу НАТО и ЕС, и здесь продолжается уже два года конфликт, которому не видно конца, — сказал министр. — Безопасность нашего фланга должна быть выравнена до уровня Западной Европы, мы ищем партнеров с подобным восприятием этого вопроса». Ващиковский также добавил, что Польша не выходит из ЕС, хочет быть в нем дальше, но «у нас немного другое видение Европейского союза, чем у некоторых стран Западной Европы». Он отметил, что Варшава хотела бы реализовать свои интересы в рамках Евросоюза, считая, что «ЕС может быть подвергнут определенной корректировке, но в рамках самого себя, а не чего-то взамен».

«Определенной корректировке» хочет подвергнуть Европейский союз и Лондон, держа за спиной угрозу проведения референдума по выходу Великобритании из него в том случае, если все требования англичан не будут выполнены. Но насколько совпадает мотивация и «восприятие» у Варшавы и Лондона?

Прежде всего напомним, что Великобритания вовсе не была симпатизантом Польши в момент обретения ею независимости по окончании Первой мировой войны. В дневниках полковника Хауса, друга и советника американского президента Вудро Вильсона, можно встретить упоминание об обеде в Лондоне 14 февраля 1916 года с ведущими британскими политиками, на котором возглавивший в декабре того же года министерство иностранных дел Артур Джеймс Бальфур сопротивлялся идее предоставления независимости Польше, поскольку в этом случае она «превратится в буферное государство между Россией и Германией», и «в будущей войне Франция оказалась бы отданной на милость Германии, потому что Россия не могла бы достигнуть границ Германии, не нарушив нейтралитет Польши». Как мы знаем сегодня, слова Бальфура исполнились в полной мере.

Неудивительно потому, что даже после того, как Польша восстановила свой суверенитет, во время польско-советской войны 1919—1921 годов, когда Варшава стремилась отодвинуть свои восточные границы как можно дальше вглубь пространства бывшей Российской империи, ее «друзья» на Западе, напротив, пытались блокировать эти попытки. Причем больше всего с «польским империализмом», по словам профессора, заведующего кафедрой Восточной Европы Ягеллонского университета Анджея Новака, боролся британский премьер Ллойд Джордж, который придерживался мнения, что Советскую Россию следовало как можно скорее включить в европейский политический порядок и торговые отношения, подписать договоры с ней и великими державами. «Здесь лишь скажу, что Польша была для британского премьера препятствием, он предпочел бы сократить ее территорию до размеров, приемлемых для Москвы и Берлина — партнеров будущих торговых отношений, — отмечает Новак. — Отсюда следовала так называемая «линия Керзона», проведенная на самом деле сэром Филиппом Керром, личным секретарем и ближайшим доверенным лицом Ллойда Джорджа. В первую очередь речь шла о территориальных уступках: в соответствии с уже упоминавшейся концепцией «линии Керзона» от 11 июля 1920 года, советскими должны были стать не только земли на восток от Буга, но и Восточная Галиция, которая никогда не принадлежала России».

Можно также вспомнить об истории несостоявшейся превентивной войны Польши с Германией, которую маршал Юзеф Пилсудский планировал на 1933 год после прихода Гитлера к власти. Правитель Польши усматривал в планах фюрера угрозу европейскому миру и хорошо понимал, что начало следующей войны есть лишь вопрос времени. «Даже если бы мы на него [Гитлера — ИА REGNUM ] напали, это была бы только оборона», — говорил маршал. Польская армия в 1933 году имела хорошие шансы выиграть войну с Германией. Накануне, 25 июля 1932 года Польша заключила пакт о ненападении с Россией, чтобы на случай войны с Гитлером не получить удар от Сталина. Свои мысли Пилсудский озвучил офицеру по связи, подполковнику Казимежу Глабишу: «Мечта Германии — это кооперация с Россией как во времена Бисмарка, что стало бы нашей погибелью. Этого допустить нельзя… В мире уже созданы странные альянсы. Как противодействовать? В зависимости от конкретной конъюнктуры: или устрашением слабых, или разрядкой отношений. Игра будет сложная с учетом паралича воли и близорукости Запада». При этом маршал прекрасно понимал, что не сможет в одиночку свергнуть Гитлера, поэтому пытался сколотить международную коалицию. Он неоднократно запрашивал поддержку Франции и Великобритании. Но в Париже и Лондоне предпочитали «не замечать» в Гитлере опасности.

Сегодня в мире снова создаются «странные альянсы», а обычные в мирной жизни курьезы и случайности начинают выглядеть как пророчества и предупреждения. Буквально на днях популярный польский портал Onet.plсообщил, что школьница польского происхождения из британского города Глостер получила дневник с картой Европейского союза, на которой отсутствовала Польша. Ее территорию издатель пометил национальными голландскими цветами. Тех самых Нидерландов, куда после революции бежал отрекшийся от короны немецкий кайзер Вильгельм II (сын Виктории Саксен-Кобург-Готской, старшей дочери британской королевы Виктории), что, впрочем, не помешало нацистам вторгнуться в эту маленькую страну в 1940 году. Интересно и удивительно, но учителя школы Глостера ошибку с картой — отсутствием на ней Польши — не заметили. Ох уж эта Великобритания, «союзник №1»!