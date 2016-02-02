Вопрос о том, сможет ли Порошенко отправить в отставку премьер-министра Яценюка или нет — становится ключевым фактором украинской политики. Напомню, что в материале «Новая Конституция или распад» (http://www.imperiyanews.ru/details/00ae3367−2f1c-443a-96c1−92a2c79f8a57) нами было высказано предположение о том, что Яценюк хочет заблокировать инициативу Порошенко по внесению Радой изменений в Конституцию по децентрализации и особому статусу Донбасса посредством новой идеи о всенародном референдуме. Что тут же ударит по внешним опорам Порошенко в лице Обамы, Меркель и Олланда. Казалось бы, сильный ход со стороны Яценюка. Но это только на первый взгляд. На самом деле, попытка загнать Порошенко в позиционный тупик, откуда нет выхода, просто переводит для Порошенко конфликт на более высокий уровень, где, кстати, он уже может заручиться и поддержкой Обамы — Керри, так как других вариантов Яценюк ему просто не оставил.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идет о том, что деблокировать инициативу Яценюка Порошенко может только через процедуру досрочных выборов в Раду, к чему он давно готов. В чем суть этой идеи? С ее помощью Порошенко убивает сразу двух зайцев. Во-первых, формирует новую Раду, в которой существенно снижается количество радикалов и совсем не остается партии Яценюка. Во-вторых, так как не остается фракции Яценюка, то нет и премьера Яценюка, а именно этого и добивается Порошенко последние несколько месяцев, чтобы окончательно замкнуть на себя не только все рычаги управления страной, но, прежде всего, финансовые потоки.

Поэтому именно вокруг вопроса об отставке Яценюка сейчас и закручивается основная интрига внутриэлитной борьбы на Украине. Это подтверждают и многие события из новостной ленты «незалежной» последних дней. Во-первых, еще в конце января произошел вброс о том, что на место Яценюка претендует бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт. «На Банковой всерьез обсуждают приглашение в премьеры авторитетного варяга. Бывший премьер и экс-глава МИД Швеции на недавнем завтраке с участием Порошенко в Давосе отпускал неожиданные комплименты украинским властям, что не знает другой страны, где проходило бы столько реформ. Может быть, хотел подключиться к процессу?» — отметило издание «Главком». По информации портала, среди главных заинтересованных — первый заместитель лидера фракции БПП Игорь Кононенко, первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук, экс-замглавы КГГА (Киевской городской государственной администрации) Павел Рябикин. Кроме того, фигуру Бильдта проталкивает Саакашвили, который хорошо знаком с ним по итогам агрессии 2008 года против Южной Осетии.

Во-вторых, речь идет о состоявшейся на днях в Киеве презентации объединения крупного и среднего бизнеса «Украинская бизнес-инициатива», которое возглавил бывший глава Донецкой ОГА, олигарх Сергей Тарута. Формально, речь идет о готовности крупного украинского бизнеса помочь государству в нормализации экономической жизни в стране. «Мы, владельцы крупного и среднего украинского бизнеса, осознаем, что часть ответственности за существующий в стране кризис лежит также и на нас. Мы осознаем ответственность за восстановление доверия в стране и создание новой модели ее развития. Для этого сознательные представители бизнеса объединились в «Украинскую бизнес-инициативу», которая ставит целью экономический рост Украины и выход из кризиса», — говорится в декларации, подписанной участниками.

Реально же речь идет о формировании нового соглашения между представителями олигархов и крупного бизнеса по поводу новых правил игры, сфер влияния, а также о том, что крупный украинский бизнес определился со своими политическими приоритетами — поддержка Порошенко в войне с Яценюком, который «уже нахапался». Тарута, который инициировал этот процесс, показал Порошенко, что договорился с олигархами и готов заменить Арсения Яценюка на посту премьер-министра.

Так считают и некоторые украинские эксперты, в частности Михаил Павлив: «Рождение данного политического проекта, это реинкарнация не особо состоявшейся Партии промышленников и предпринимателей. Власть стремительно теряет поддержку, и, учитывая высокую вероятность досрочных парламентских выборов, ей нужны новые инструменты, новые политические силы, которые были бы связаны с властью и при этом имели шансы на этих выборах. Это проект, который призван стать новой опорой власти. Он должен заместить обнулившийся «Народный фронт» и почти уже обнулившийся БПП «Солидарность» (http://newsradio.com.ua/rus/2016 02 _02/Pavliv-Ukrainskaja-biznes-iniciativa-politicheskij-proekt-Borisa-Lozhkina-2012/).

В-третьих, о необходимости отставки Яценюка в конце января заявила львовская партия «Самопомощь»: «Мы требуем его полной отставки, в том числе с отставкой премьер-министра, который не смог справиться с реформами, — это уже стало очевидным», подчеркнув, что в противном случае будет ставиться вопрос выхода из коалиции. И это серьезный звоночек — без «Самопомощи» коалиция развалится, и вопрос досрочных выборов Рады встанет сам собой. Садовый это прекрасно понимает, как и то, что на следующих парламентских выборах его партия возьмет еще больше голосов избирателей и увеличит свой вес в Раде. Соответственно, обострение ситуации ему выгодно.

В-четвертых, 2 февраля глава фракции БПП «Солидарность» в Раде Юрий Луценко сделал знаковое заявление о том, что наиболее вероятным сценарием развития политического процесса в стране становятся досрочные выборы в Верховную раду Украины. Это произойдет в том случае, если правительство Арсения Яценюка отправят в отставку. С учетом того, что данное заявление прозвучало после визита Порошенко к Меркель, не исключено, что одним из вопросов этой встречи была как раз данная тема, так как своей идеей о референдуме по Конституции Яценюк бьет не только по Порошенко, но и по Меркель, которой и так приходится не сладко.

Думаю, отмашка со стороны Порошенко была получена, и Луценко вбросил пробный камень, хотя еще 31 января, то есть два дня назад, в эфире телеканала «Интер» он заявлял прямо противоположное: «Позиция БПП заключается в том, что этот год должен быть годом стабильности, в первую очередь политической стабильности… Правительство должно заняться экономикой, инвестор придет в Украину в условиях политической стабильности. Поэтому для нас является приемлемым сохранение премьер-министра Яценюка при определенных критических замечаниях к методу и стилю его работы. Тем не менее мы готовы с ним работать в случае, если под ним будет сформировано новое правительство, которое будет действовать по-новому».

Хотя посол США на Украине Джеффри Пайетт на фоне обострившейся борьбы вокруг фигуры Яценюка поддержал премьер-министра Украины в своем Твиттере: «Опасные голоса говорят: «Хватит министров-технократов и профессионального управления — пришло время политикам взять бразды правления». Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля, неверно представит Украину как демократию, которая приходит в упадок, а не формируется», это уже не имеет решающего значения. В борьбу за пост премьер-министра Украины вступили все основные политические силы страны, и им всем по тем или иным причинам отставка Яценюка выгодна. В активе Яценюка исключительно вашингтонский фактор, но он нейтрализуется в самом Вашингтоне другой башней Белого дома. А так как Керри заблокировал кредит МВФ Украине, то теперь и байденовская отмазка для Яценюка, что это именно под него дается кредит МВФ, перестает работать.

То есть в настоящее время на Украине для Порошенко сложилась очень удобная конфигурация, чтобы одним махом убить несколько зайцев — и Яценюка убрать, и досрочные выборы в Раду провести, и зачистить в ходе выборов радикалов, и принять необходимые изменения в Конституцию по статусу Донбасса. А то, что радикалов будут зачищать, уже сомнению не подвергается — 2 февраля Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил «Правый сектор» незаконным вооруженным формированием: «В «секторе» ему ответили, что не собираются жить по закону, пока у власти президент Порошенко. Силовая операция по «разоружению или нейтрализации» боевиков стала теперь неизбежной, вопрос лишь в том, когда у властей хватит на нее духу» (http://vz.ru/world/2016/2/2/791878.html).

Вроде все начало срастаться у Порошенко. Тем не менее еще все изменения в Конституцию надо согласовать с Донбассом, и здесь дело косметическими правками не обойдется. В любом случае очевидно, что украинский бизнес уже вынес уроки из последних двух лет. Деньги не терпят суеты и не подчиняются политическим законам. Очередной антироссийский отскок очень дорого обошелся Украине — потерей ряда территорий, миллионов людей, не говоря о катастрофических экономических показателях. Это должно послужить хорошим уроком на будущее всем.