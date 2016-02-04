



Михай Зичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита Насир аль-Дин-шаха мая 1873

«Чины по старшинству и последовательность чинопроизводства» — так кратко толковался смысл «Табели о рангах» (в XVIII веке это слово было женского рода). Петр I ввел Закон о порядке государственной службы в Российской империи и иерархии чинов 4 февраля 1722 года. С изменениями документ просуществовал без малого два века, вплоть до Октябрьской революции.

«Табель о рангах» появилась далеко не случайно. «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать», — гласила одна из статей закона.

Смотрите галерею «Табель о рангах» в оригинале — чтобы помнили»

Боярство при Петре фактически прекратило свое существование. Царь не считался с происхождением при назначении на высокие государственные посты и прочие должности. После принятия нового закона через военную службу доступ в дворянское сословие был открыт любому солдату, ставшему офицером. За такую революционность поэт Максимилиан Волошин окрестил российского реформатора «первым большевиком». «Табель», безусловно, взорвал общество. Появилась мотивация к службе: дослужись до определенного ранга — получи дворянство.

Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, и придворных. Печатано в Московскои типографии, 30 января 1722

Был, правда, в петровском «демократизме» один нюанс — князья императорской крови имели «при всяких случаях председательство над всеми князьями и высокими служителями российского государства». Но это исключение единственное — в остальном положение служащих определялось чином, а не породой. Более того, потомки знатных особ, хоть и могли в отличие от простого люда свободно посещать придворные ассамблеи, но не получали чин, пока «отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат».

Михай Зичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита Насир аль-Дин-шаха мая 1873

Были в петровской «Табеле о рангах» и другие любопытные правила. Например, каждый должен был иметь экипаж и ливрею, соответствующие своему чину — прямо аллюзия на пословицу «по Сеньке и шапка». Публичное наказание на площади влекло за собой утрату чина, который мог быть возвращён за особые заслуги именным указом. Замужние жены, сказано в законе, «поступают в рангах по чинам мужей их» и подвергаются тем же штрафам за проступки против своего чина. А девицы считаются на несколько рангов ниже своих отцов.

Смотрите галерею «Российское чиновничество в живописи»

В «Табели о рангах» было три типа чинов — военные, статские и придворные, которые делились на 14 классов. Должностей насчитывалось более двухсот, к концу XVIII века многие из них были упразднены. Петр I всегда отдавал предпочтение военным перед штатскими, отчего не хотел поначалу устанавливать для последних чинов первого класса. Но, поддавшись на уговоры ближайшего соратника, графа Остермана — главы внешнеполитического ведомства России, согласился из соображений престижа приравнять к первому классу чин канцлера как главы дипломатического ведомства.

Чины делились на обер-офицерские (до 9-го класса, то есть капитана/титулярного советника включительно), штаб-офицерские и генеральские. Чины высшего генералитета (первых двух классов) выделялись особо.

По чину полагалось соответственное обращение: «ваше благородие» для обер-офицеров, «ваше высокоблагородие» для штаб-офицеров, «ваше превосходительство» для генералов и «ваше высокопревосходительство» для первых двух классов.

Привилегированное положение военных в «Табели» налицо: если в армии право на потомственное дворянство давал чин 14-го класса, то в статской службе — 8-го класса (коллежский асессор, что равнялось штаб-офицерскому рангу), а с 1856 года для этого требовалось достигнуть генеральского ранга, получив чин действительного статского советника. Кстати, президенту «статской» коллегии (по-нынешнему — министру) полагался ранг ниже генеральского. Лишь при последнем русском императоре Николае II министры «приподнялись» и получили чины действительного тайного советника, тайного советника и действительного статского советника.

Он был титулярный советник, она — генеральская дочь.

Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь…

Строчки популярного в свое время романса Александра Даргомыжского на стихи Петра Вейнберга, написанного в 50-е годы XIX века, точно отражают реалии того общества, которое было заложено петровской «Табелью о рангах».

Павел Андреевич Федотов. Сватовство майора. 1848

Отчего оказалась так непреклонна дочь генерала, ведь, по армейским меркам, титулярный советник — это капитан? Трудно же ожидать сразу генеральского чина от молодого человека! Но беда в том, что «Табель» ставила капитана и титулярного советника, имеющих один и тот же чин 9-го класса, на совсем разные ступени иерархии. Со времен Петра I офицер с получением первого чина автоматически становился потомственным дворянином. А гражданский чиновник, если не имел дворянства с рождения, тоже получал его, но только личное. Дворянином считался он сам и его супруга, но их дети дворянами не являлись и получали статус «обер-офицерских детей», а с середины XIX века — почетных граждан. Понятно, почему генеральскую дочь не прельщал такой союз: их потомки не считались бы дворянами.

И все же для своего времени «Табель о рангах» имела большое значение. Во-первых, как отмечают историки, была упорядочена государственная служба, а присвоение чинов и званий стало более простым и понятным. Хотя в документе были описаны старорусские чины, но давать их перестали: Россия окончательно освободилась от порядков Московской Руси и перешла на новый тип управления.

Павел Андреевич Федотов Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик. 1846

Но самое важное — возник, как теперь бы сказали, социальный лифт: личная выслуга человека стояла выше, чем знатность его родителей, что полностью меняло принятый на Руси привычный порядок. Успеха добиться мог не только потомок знатного рода, но и простолюдин, а его дети и внуки имели шанс получить дворянство, особенно на военной службе.

Интересно, что в современной России существует аналогичный по типу документ. В нем представлена таблица соответствия классных чинов Федеральной государственной гражданской службы, воинских званий, чинов работников юстиции и прокурорских работников. Вот только получение дворянства там не оговорено)

Смотрите галерею «Российское чиновничество в живописи»