Алиев: «Власть «Мусават» — позор для нашего народа»

Иван Шилов ИА REGNUM

На встрече по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи 29 января президент Ильхам Алиев сделал громкое заявление: «Власть Народного Фронта Азербайджана — Мусават была большой бедой, большим позором для нашего народа. Во-первых, в 1992 году они незаконно захватили власть. В то время в Нагорном Карабахе шли кровопролитные бои. Но их основная цель была в том, чтобы прийти к власти любой ценой».

Лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы жестко отреагировал на эту «пощечину»: «Если бы нынешние власти и вооруженная оппозиция не свергли был то правительство, успехи [на карабахском направлении] были бы продолжены… Эта власть потеряла 6 районов, выбросила на ветер десятки миллиардов долларов, ввергла страну в пучину нынешнего кризиса», — заявил Гаджилы.

«На его взгляд, находящийся у власти 22 лет нынешний режим известен во всем мире своим авторитаризмом», комментирует речь политика Contact.az, ссылаясь на агентство Turan.Примечательно, что газета Musavat,имеющая прямое отношение к одноименной партии Гаджилы, проглотила горькую пилюлю. Редакторы издания заострили внимание читателя на менее спорных высказываниях о «территориальной целостности» и «приватизации».

Иран создает альтернативные коридоры в Закавказье

В Азербайджане пристально наблюдают за выходом Ирана из режима санкций. Azadlıq.az пишет о создании транспортного коридора между Грузией, Арменией и Ираном, соединяющего Индию с Европой.

Портал ссылается на армянского министра транспорта Гагика Бегларяна, подтвердившего договоренность Еревана и Тегерана. Azadlıq.az полагает, что «нехватка финансирования« и «горный рельеф« затрудняют создание транзита, альтернативного азербайджано-турецкому маршруту.

Директор Центра энергетики Эльнур Солтанов считает, что Иран может использовать территорию Армении для продажи своего газа в Европу. «Улучшение отношений Ирана и Запада может приуменьшить стратегическое значение Азербайджана для Европы», — предупреждает эксперт. Не случайно 22 января Алиев встретился с грузинским премьером Георгием Квирикашвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В Day.Az надеются, что Тегеран примкнет к проекту «Южный газовый коридор» с участием ЕС и Турции. Газета приводит интервью комиссара ЕС по климату и энергетике Мигеля Ариаса Каньете, в котором еврочиновник заявляет следующее: «Мы придаем значение газу, который будет поставляться из Турции, Азербайджана и, скорее всего, Туркменистана. … Мы не исключаем присоединения Ирана к проекту Южный газовый коридор». А хочет ли этого Иран? Столкновения сил безопасности Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК) порождают вопросы о безопасности турецкого маршрута.

Азербайджан просит заём у МВФ

Азербайджанская валюта становится менее ликвидной на фоне низких цен на нефть. Растут цены на товары. Власти вешают вину на спекулянтов, которые, «используя падение маната, искусственно поднимают цены». О необходимости жесткой борьбы с ними заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, передает Azadlıq.az.

В декабре после девальвации манат потерял треть стоимости по отношению к доллару (нынешний курс $1=1,6 AZN). Газета Yeni Musavat сообщает, что руководство «ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком о выделении займа в размере $4 млрд».

Президент Ильхам Алиев опровергает эту информацию. «Данные в иностранных СМИ о переговорах Азербайджана с международными кредиторами — ложные», предает ANS PRESS его слова.

30 января, как сообщает Trend.az, в Баку прошла встреча эмиссаров МВФ и министерства экономики. Стороны «обсудили мероприятия по минимизации негативного влияния нестабильности на мировых энергетических рынках на экономику страны». Возьмет ли Баку заём — держится в секрете.

Президент Алиев высказался за проведение частичной приватизации и реформ. Политолог Зардушт Ализаде в интервью радиостанции «Голос Америки» прокомментировал это следующим образом: «Кризис устраняют не заявлениями, а кардинальными реформами, которые начинаются с политической сферы. Необходима политическая конкуренция, чего не допускают власти, а это означает, что реформ не будет».

«Переговоры с международными финансовыми организациями ведутся ради имитации реформ», приводит слова эксперта Contact.az.Тем временем рейтинговое агентство Standard and Poor's впервые понизило рейтинг Азербайджана в инвестиционной привлекательности с «BBB-/A-3» до «ВВ+/В». Минфин республики обвиняет S&P в «неточности оценок«.

Несмотря на кризис, SOCAR продолжает расширять нефтедобычу за счет бурения новой скважины в месторождении «Нефтяные камни». Государственная нефтяная компания «реализует программу по стабилизации и увеличению добычи нефти», передает Trend.az. Правительство не собирается отменять и дорогостоящие спортивные мероприятия: «Формулу-1» в 2016 г. и «IV Исламские игры» в 2017 г.

ОБСЕ не стремится к урегулированию карабахского конфликта

26 января на зимней сессии ПАСЕ обсуждался доклад «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», подготовленный британцем Робертом Уолтером. Отклонение доклада большинством участников вызвало бурю негодования Баку.

«Очень сожалею, что сопредседатели Минской группы, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта. Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна», цитирует Ильхама Алиева Trend. az.

Исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов допускает «фальсификацию при подсчете голосов». Алиев на вышеупомянутом форуме заявил, что «население Азербайджана должно вернуться и вернется на сегодняшние земли Армении».

Военные темы нарочно актуализируются в условиях экономического кризиса. В середине января в ряде районов прошли акции с требованиями остановить рост цен. 14 января «в городе Сиазань на севере Азербайджана полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне акции протеста», передает BBC.

Точечные протесты заметны уже и в Баку. «29 января в районе станции метро «20 января» прошла стихийная акция таксистов, которые выразили недовольство экономическим кризисом, бездействием властей и отсутствием социальной защищенности рядовых граждан.Собравшиеся люди выразили свое возмущение коррупцией, социальной несправедливостью и отсутствием реальных шагов по решению этих проблем», — пишет Minval.az.

«Провокация» телеканала «Звезда» и последняя советская звезда в Баку

«В размещенном 28 января на сайте телеканала («Звезда» — Ф.М.) репортаже … Б. Саакян представлен в качестве главы Нагорно-Карабахской Республики — Арцаха», возмущается Haqqin.az.

Проправительственный портал обвиняет российское военное ведомство в «провокации», напоминая, что «канал «Звезда» является официальным телеканалом Министерства обороны России». Баку, несмотря на международные провалы, отказывается контактировать с лидером НКР Бако Саакяном.

Косвенные «уколы» в адрес Кремля проявляются и в сфере культуры. Пока украинские фашисты разрушают памятники советской эпохи, Академия наук Азербайджана получила подтверждение мэрии о снятии советской звезды со здания Президиума, сообщает газета Musavat.

Некоторые из азербайджанских СМИ используют западные источники для критики российского лидера Владимира Путина. Azadliq. az популяризирует снятый BBC фильм о якобы «скрываемых богатствах Путина». Yeni Musavat приводит доклад американской разведывательной компании Stratfor, где раскрываются подробности о «ближайшем окружении» Путина. «Кадыров создал альтернативу ФСБ», а «глава Роснефти Игорь Сечин — одна из фигур, способных влиять на Путина», цитирует Musavat агентство Stratfor.