Что на настоящий момент является определяющим для развития военно-политической обстановки в Сирии, какова расстановка сил?

Флаг Сирии

Алексей Леонков: В планировании боевых действий, точности применения авиабомб и результатах армии САР — всё предельно ясно и понятно. А вот политическая, экономическая и военная обстановка вокруг конфликта САР-ДАИШ за четыре месяца изменились кардинально. Основным донором и покровителем боевиков оказалась Турция, об её нефтяном бизнесе «не знают» только в госдепе США. Даже ближайшие соседи турков, Греция и Израиль устами своих министров обороны открыто это подтвердили. Разведка Моссад редко ошибается, а вот работники Лэнгли всё чаще и чаще.

Если Турция запасная база для ДАИШ, то Саудовская Аравия и Катар оказались в роли спонсоров «черных головорезов». Это подтверждается целями КСА и Катара в отношении к правительству Башара Асада, их совместная позиция в Лиге арабских государств (ЛАГ), а также созданная коалиция (АК ИГ), в которую не вошли страны, которые сражаются с боевиками каждый день.

Обострение отношения КСА с Ираном после 2 января 2016 года, может и преследовало цель «понизить активность участия» Ирана в войне с ДАИШ, на практике привело к зарождению вооружённого конфликта между салафито-сунитской КСА и шиитским Ираном. Религиозные войны, как известно самые кровавые и беспощадные. Даже успехи шиитов в Йемене не остудили «горячие головы» шейхов саудитов. Сейчас КСА пытается влиять на всю мировую экономику, играя на снижение цен нефтяных баррелей. Друзей, кроме США, она больше себе этим не сделало, а вот врагов королевства стало значительно больше.

Таким образом, за четыре месяца в Проекте «ДАИШ/ИГИЛ» — выявились основные игроки тёмной стороны, но основной гроссмейстер остался в тумане политической круговой поруки. Конечно, на роль главного дирижера кроме США конкурентов нет. Постоянная изменчивость политики и различные громкие заявления — не дают пока даже выдвинуть обвинения в этом, которые принял бы суд. Понятно, что не один суд в мире, кроме суда КНДР — не возьмётся вести этот процесс. Поэтому мы как будто «знаем» кто главный злодей, но дипломатично делаем вид, что пока «не в курсе». Пока делаем вид.

Дмитрий Ефимов: Хотел бы дополнить Алексея Петровича. Действительно, наиболее активными являются действия США. Но они же являются наиболее хаотичными. Кажется что «зона управляемого хаоса» строится на Ближнем Востоке работниками госдепа и специальных служб США из собственной энтропии… Создается устойчивое ощущение, что администрация Обамы на излете вообще не имеет четкого плана и работает исключительно ситуативно.

Другое дело Великобритания. Она постоянно подзуживает «игроков» на этой доске, делает дипломатические экивоки то России, то Турции, то США, то Катару не забывая при этом вести против нас жесткую и целенаправленную информационную войну. Ее орудием выбран авторитетный канал BBC. Задействование тяжелой информационной артиллерии свидетельствует о серьезности планов наших извечных геополитических противников. Для них Сирия не только препятствие на пути в Европу дешевого газа Катара. Война на ее земле, втягивание в нее России лишь малая часть существующего плана по развалу нашей страны.

Давайте вернемся к обстановке в Сирии. Как она будет развиваться в ближайшее время?

А.Л.: Четыре года войны в Сирии чётко шли по сценарию шахмат — «белые» и «чёрные». Все по классике жанра: в западных СМИ Башар Асад — «злой тиран» и вся его армия это «чёрные», а «повстанцы» ИГИЛ — «белые». С 30 сентября 2015 года выяснилось, что чёрное и белое постепенно меняются местами и что в этой партии появились 50 оттенков серого, которые не сразу отнесёшь ни к одному из лагерей.

После того как Турция «замаралась» в нефти ДАИШ/ИГИЛ, ее руководство пытается теми или иными действиями показать, что она за «белых». По факту же выходит, что капля белой краски лишь немного изменяет оттенок чёрного. Последнее доказательство этому «освобождение» сирийского городка Джераблус от боевиков. Примечательно, что турецкая армия взяла его без выстрелов, так как боевиков там не оказалось. Ставим плюс? Я бы не торопился. Этот городок имеет хорошую автодорогу и недалеко турецкий терминал по пропуску любого транспорта. С учётом того, что войска САР скоро возьмут Алеппо и восстановят под контроль большой участок границы — это освобождение имеет иную цель.

По моему мнению, это будет одна из узловых точек по защите линии снабжения боевиков ИГИЛ в обмен на нефть. Примыкающую к городу гористую возвышенность можно превратить в защищённый опорный укрепрайон. Провести быстрый бросок и захват города армии САР не удастся. Наличие рядом реки Евфрат, обеспечит террористам надежный источник водоснабжения. Угрозы по заражению реки с их стороны тоже станет сдерживающим фактором.

Д.Е.: Стоит вспомнить и то, что спецназ США взял под контроль аэродром Рмеилан в провинции Хасека на севере страны. Эта операция объясняется планами по взаимодействию с повстанческими отрядами ДС курдов, с которыми США давно наладили сотрудничество. Однако стоит вспомнить, что эти же отряды являются целью для перешедших границу САР турецких войск…

Вы считаете, что здесь есть противоречие?

Д.Е.: Наоборот, это скорее система. Американская воздушная база сможет стать центром формируемой США «буферной зоны» между Турцией и Сирией. В этом случае именно они станут контролировать тот самый нефтяной и оружейный трафик, прикрываясь миротворческими функциями. Которые, кстати, присвоены без согласия законного правительства Сирии. Демилитаризованная зона формально придаст будущей курдской автономии на севере Сирии «гарантии безопасности», за которые курды, по мнению госдепа, будут вечно верны Америке.

Получается, что Турция используется США как жупел. Ее инициативные действия подгоняют курдов в тесные американские объятия. Кроме этого, сама «буферная зона», которую в скором времени назовут «демилитаризованной» станет большим лагерем боевиков, которые надолго останутся фактором давления на сирийское руководство.

А.Л.: Турция не сможет воевать против сирийских курдов, так как у них есть могучий союзник в лице США. Действительно, восстановление аэродрома в мухафазе Хасеке близ города Эль-Камышлы это только подтверждает. Последние заявления об отправке в Сирию 101-й дивизии воздушных десантников только усиливает этот факт.

С какой целью США решились на это? Ведь возглавляемая ими коалиция потерпела полное фиаско в борьбе с ДАИШ, не нанеся существенного ущерба за год боевых вылетов авиации. Ответ лежит на поверхности: основная цель — курды, народ которым особо не интересовались в Турции и не уделяли должного внимания Сирии. Сирийские курды живут вдоль северной сирийской границы и занимают северо-восточную часть страны.

Начавшаяся война в Сирии позволила курдам осуществить мечту — создать свою автономию в 2012 году де-факто, не смотря на то, что правительство Асада предложила большинству курдов легально стать гражданами Сирии. Суть гражданского конфликта правительства Сирии и курдов был в том, что бегущие из Турции курды отказывались получать сирийское гражданство. Были протесты и восстание 12 июля 2012 года. Понятно, что этот сценарий разрабатывался не в Сирии.

Армия САР терпела одно поражение за одним, в результате сирийский Курдистан остался один на один с ДАИШ. Цели нового исламского государства явно не совпадали с целями курдов. Поэтому их вскоре оттеснили от северных границ с Турцией и заблокировали в северо-восточной части Сирии. Единственным спасителем оказались спонсоры курдского восстания — американцы. Они стали вооружать и обучать курдское ополчение. Вскоре это дало результаты.

Самым ярким примером того, что за сирийскими курдами стоит США — является заявление о том, что автоцистерны принадлежат курдам. Это заявление прозвучало в ответ на доклад нашего министерства обороны о нефтяном бизнесе ДАИШ.

Каковы тогда стратегические цели США, если с тактикой мы более менее разобрались?

А.Л.: Основной стратегической целью строительства аэродрома в Эль-Камышлы и вероятная отправка 101-й элитной дивизии в северо-восточную Сирию является закрепление американцами права влияния на будущую политику в регионе.

С другой стороны, это шаги к возвращению США имиджа борца с терроризмом номер один.

С третьей — это чёткий сигнал Турции для смены политики, последняя так и не закрыла границу террористам, продемонстрировав акт неподчинения США. Поэтому в ближайшем будущем может произойти отставка Эрдогана. Теракты в Турции и рост нестабильности этому только поспособствуют. Новый правитель Турции будет лоялен курдам и послушен США.

Д.Е.: Противоречия между Турцией и США пока нарастают. В начале той недели Давутоглу передал предупреждение спецпосланнику ООН по Сирии Стафану де Мистуре о готовности выйти из процесса урегулирования, если сирийские курды будут представлены в составе оппозиции на переговорах в Женеве. Эту позицию не смог изменить даже вице-президент Джо Байден во время специального визита в Анкару. Такой демарш не может остаться без ответа. Так что при продолжении политики, направленной на восстановление Османской империи, Эрдоган может вполне столкнуться с «оранжевой революцией» в самой Турции. Благо, технологии отработаны на соседних странах.

А.Л.: Я не удивлюсь, что курды живущие в Ираке, Турции и Сирии объединятся в единое государство, которое тут же признают США, получит кредиты и будет управляться советниками из университета имени Аллена Даллеса. Правители тут же дадут добро на строительство военных баз. В результате американцы получат то, что им не удалось в Афганистане — контроль за нефтеносным регионом, скрытая угроза Ирану. Китаю и России станет сложнее сохранять спокойствие в этом регионе, а это повлияет на бизнес обоих стран.

Политика и экономика КСА и Катара в результате такого сценария потеряют свою независимость, которую они показывают сейчас. Обе эти страны вложились в проект ИГИЛ, чтобы получить дивиденды от нефти и газа. Легко устранить конкурентов руками боевиков оказалось делом затратным. Создание АК ИГ дальше бумаг не пошло. Провокации с Ираном подлили масло в костёр, но принесли другие результаты. Шестой флот США не стал тушить очаг этого пожара. Поддержку статуса союзника демонстрирует одинокий «Шарль де Голль».

Вы считаете, что ситуация приближается к эндшпилю? Может ли он начаться после Женевы-3?

Д.Е.: До эндшпиля еще далеко. Пока это миттельшпиль, в который, по определению, развиваются основные события в шахматной партии. Стороны накопили силы и опыт. Опробовали боевое и информационное оружие. Определились с потенциальными союзниками. Вчера вот сирийцы представили ООН список из 15-ти «демократических» имен, которые они требуют включить в переговоры в Женеве… Только надо помнить, что Женевские переговоры и Ялтинская конференция — разные вещи. Тогда договаривались победители, сейчас — временные, многочисленные и очень сомнительные союзники, которым до совместной победы над ИГИЛ весьма далеко. И именно поэтому решения встречи в Женеве, если они будут приняты, не смогут служить рамками для этого конфликта. Миттельшпиль обещает быть затянутым.

А.Л.: Ситуация в регионе всё больше и больше выходит из-под контроля. Игроки «чёрных» видимо больше не получают планов и инструкций. Любое неосторожное движение может начать конфликт глобального масштаба. Женевская конференция — не панацея, а чисто техническое средство.

Тогда что же делать России, Сирии и их союзникам в ближайшее время?

Д.Е.: Универсальный рецепт: не поддаваться на провокации и тщательно следить за действиями бриттов, определяя по их признакам интереса направления возможных действий. Это хорошая задача для ведомства Фрадкова и ГРУ ГШ.

А.Л.: Во-первых, довершать начатое дело — очистить Сирию от боевиков ИГИЛ.

Во-вторых, искать пути взаимодействия с курдами. Пренебрежение ими приведёт к ухудшению ситуации в Сирии, достичь окончательного мира в стране станет почти не возможно.

В-третьих, размещение комплексов ПВО С-400 повлияло бы на отправку 101-й дивизии в Сирию. Рисковать элитой Конгресс США ни кому не даст даже уходящему президенту. Повод для размещения, участившиеся нарушения воздушного пространства Армении, самолётами Турции, как было 6 и 7 октября 2015 года.

В-четвертых, включение в ШОС Ирана, Пакистана и Сирии, после проведенных выборов. Алжир включить в качестве наблюдателя в БРИКС. Надо строить совместные экономики не подверженные влиянию заокеанских рейтинговых агентств. Да и для проекта «великий шёлковый путь» это было бы полезно. Тоже можно сказать про проведение совместной операции против растущих сил ИГИЛ в Афганистане и северо-востоке Пакистана. Такую же операцию надо готовить и в Северной Африке — боевики скоро захватят все нефтеносные районы Ливии, Алжир в одиночку не выстоит против ИГИЛ.

В-пятых, пора понять, что против России идёт гибридная война. Кровь армии и флота — это экономика. Именно на экономику России давят санкции и демпинговые цены на нефть. Повторение 1986 года, России и его правителю было бы смертельно. Нужны реформы в законодательстве, которое создавалось при Ельцине, в советниках у которого были «лучшие экономисты» из США. Это законодательство практически задушило малый и средний бизнес. Самодостаточная Россия должна снять и эту зависимость.

Во время Великой Отечественной войны было трудно всегда. Как бы посмотрел Сталин на Жукова, если бы тот сказал ему в декабре 1941 года: «Давайте меньше стрелять в фашистов, сократим призыв, сэкономим на курсах «Выстрел», прекратим набирать в военные учебные школы. Не будем требовать возврата наших территорий, прекратим выпуск военной техники. Начнем поставлять сырье и сельхозпродукцию по минимальным ценам в Европу. Пойдем на реформы власти, все вступим в НСДАП. Опубликуем это в газетах. Немцы подобреют и вернутся обратно в Германию«?

Д.Е.: Он бы его расстрелял лично.

А.Л.: Верно. Поэтому сейчас главные для России направления: выявлять замыслы «чёрных», расстраивать вражеские союзы и бить террористов. Я надеюсь, что конфликт в Сирии не приведет к глобальному противостоянию золотого миллиарда и остального мира. Процитирую Сунь Цзы: «Убивает противника ярость, захватывает его богатства жадность». Гроссмейстер «чёрных» должен это понять.

Вопросы экспертам задавал Игорь Лоцман