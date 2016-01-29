



aksakal.info Звиад Гамсахурдия, отец грузинской независимости

Оливия Уорд (редактор издания Toronto Star) написала в январе 2016 года в своей газете: «В 2014 году молниеносный захват Россией Крымского полуострова Украины стал шоком. Последующие сепаратистские восстания в восточных регионах убедили, что русский медведь вышел на охоту, и его аппетит относительно территории растет. В 2016 году вопрос будет заключаться не в том, насколько широко могут распространяться геополитические амбиции Путина, но в том, через какое время они сойдут на нет из-за суровых экономических реалий в самой России. Ответ на этот вопрос будет иметь серьезные последствия не только для будущего Ближнего Востока, но и для стран за его пределами». Именно в таком контексте многие западные аналитики рассматривают распространение зон влияния РФ, предполагая, что в будущем силовой сценарий будет полностью исключен, и заменен на методы «softpower» и/или опосредованных (прокси) войн.

Особую тревогу у западных аналитиков вызывают ситуация в Грузии:

«Попала ли Грузия в тщательно сплетенную Кремлем паутину политических интриг или нет, но тот факт, что в стране растет российское влияние — далек от фантазий… Оценить отношение грузин к России внутри страны довольно сложно. Данные соц.опросов, проведенных в течение последних нескольких лет, демонстрируют четкий и устойчивый рост уровня поддержки возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Это отражается и на росте политической поддержки антизападных (пророссийских) политических фракций в Грузии.

Геополитическая траектория этой страны слишком важна для того, чтобы ее игнорировать. Грузия — пример одной из самых стабильных демократий среди постсоветских республик (кроме Прибалтики), и последняя надежда региона, который видел только политический застой и регресс. Соединенные Штаты и Европа вложили миллиарды в продвижение демократии и экономическое развитие в Тбилиси, и, следовательно, теперь в ответе за энтузиазм населения в деле вестернизации.

Правительство в Тбилиси делало почти все правильно. Но усталость от чужих проблем в Соединенных Штатах и Европе привела к распространению уныния везде, а особенно в Грузии, где оно подпитало почву для антизападных политических фракций, которые набирают обороты.

Если Грузия отвернется от Запада, это будет не только ударом по зарождающейся демократии в стране, это также замкнет внутренний Евразийский круг, который даст России прямой коридор на Ближний Восток, отсечет Запад от доступа к евразийским энергетическим источникам и убьёт всякую надежду на демократизацию региона в обозримом будущем.

Под российским господством Грузия впадет в зазеркалье 90-х годов: государство-банкрот и рынок под открытым небом с незаконной торговлей. Потрясенная гражданской войной и военной диктатурой, страна может стать благодатной почвой для распространения радикализма.

Грузинская поддержка ЕАЭС «не изменилась с 2013 года» пишут американские исследователи. Но опросы других организаций приводят иные данные. Кавказские исследовательские центры США провели опросы для Национального демократического института (NDI) в 2013, 2014 и 2015 годах, которые демонстрируют устойчивый рост проевразийских настроений с 2013 года по настоящее время: на 11% в августе 2013 года, 20% в августе 2014 года и 31% в апреле 2015 года. Но 44% поддержки еще не являются гарантом твердой приверженности к ЕАЭС .

Остальные 56% разошлисьвесьма интересно. Только 24% населения выступают против ЕАЭС; 17% «В равной степени поддерживают и не поддерживают»; и 27% выбрали графу «не знаю» или отказались отвечать.

С этой точки зрения, трудно сказать, что грузинская поддержка ЕАЭС как инструмента для господства России, растет. Но это не единственный признак постепенного распространения российского влияния. Грузины все чаще голосуют за пророссийских кандидатов и их партии на выборах. Но итоги местных выборов 2014 года, президентских 2013 года и парламентских 2012 года не скажут нам о многом. Данные немного устарели.

В 2014 году несколько партий, которые могли бы быть описаны, как достаточно пророссийские получили примерно 20%. Экс-спикер Нино Бурджанадзе так объясняет ситуацию: «Объединенная оппозиция» и популистский «Альянс патриотов» собрали около 15%; еще пять процентов проголосовали за пару других небольших партий антизападной ориентации. И это не считая того, что остальные избиратели голосовали за тогдашнюю оппозицию, (а теперь правящую коалицию) «Грузинская мечта», которая имеет свои собственные антизападные фракции. Другими словами, в течение нескольких лет, пророссийские партии Грузии неуклонно привлекают все большее количество голосов.

Почему пророссийские настроения были столь непопулярны еще несколько лет назад? Между 2004 и 2012 годами, во времена правления Объединенного национального движения (ОНД), поддержка России была попросту опасной. Диссиденты регулярно подвергались преследованиям и арестам, как «русские шпионы».

Россия вторглась в Грузию в 2008 году, оставив неизгладимый след в умах людей. Население убеждали, что интеграция с Европой, которая якобы не за горами, будет безболезненной. Но чем дальше, тем больше становится понятно, что нынешняя Грузия далека от вступления в ЕС или НАТО, несмотря на высокий уровень общественной поддержки этих институтов. Разочарование в связи с этой надеждой связано с растущей поддержкой ЕАЭС в качестве альтернативы.

Нынешнее правительство Грузии расширило экономические и дипломатические отношения с Западом, и сотрудничает с ним в сфере безопасности. Оно подписало соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 года, о вступлении Грузии в зону свободной торговли с ЕС; быстро нарастило связи с НАТО; и, вероятно, добьётся либерализации визового режима с ЕС в 2016 году.

Но администрация не может эффективно воспользоваться этими достижениями, также как и не может смягчить череду ударов от экономических потрясений последних лет. Многие грузины, вероятно, рассматривают перспективы сближения с ЕАЭС, как менее желательные, чем принадлежность к Европе, но ЕАЭС, правда, мог бы сделать больше для Грузии в краткосрочной перспективе: создать рабочие места и поднять доход простых людей.

Например, открытие торговли с Россией в 2013 году принесло сельскому хозяйству Грузии самый большой рост за последние годы. Люди по-прежнему поддерживают интеграцию с Европой больше, чем с ЕАЭС, но присоединение к Европе, похоже, так и останется далекой мечтой для многих, в то время как договор с ЕАЭС, вероятно, будет подписан уже в скором времени.

Маловероятно, что пророссийским партиям удастся вырвать бразды правления у прозападных сил на предстоящих выборах. Но они могли бы получить достаточно мест, чтобы расстроить нынешний «европейский» политический консенсус в Грузии. В то время, как две основные прозападные партии будут громить друг друга, пророссийская может сделать «королевский ход», расширив влияние одной из них.

С продвижением России на северных границах Грузии — в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, определенное количество прагматизма из Тбилиси не помешает. Для Запада потеря Грузии будет означать не только усиление России — она станет обладателем уникального стратегического положения между Европой и Евразией, на стыке таких региональных сил, как Турция, Иран и Европа», — пишет Washington Post.