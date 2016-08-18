



Иван Шилов ИА REGNUM Память

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в Латвии состоялась презентация книги местных историков под названием «За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941−1944». Цель авторов книги примитивно проста — доказать, что данные о погибших в Саласпилсском лагере были сильно преувеличены, а сам лагерь нельзя даже назвать концентрационным. В своих математических изысканиях авторы напрочь отвергают общеизвестное утверждение о том, что в Саласпилсском лагере было убито или доведено до смерти порядка 100.000 человек, среди которых было 7 тысяч детей. С бухгалтерской отрешенностью они заявляют, что всего-то погибло каких-то там две тысячи, а что касается детей, то в общей сложности их в лагере находилось «всего» 3000, которых привезли туда «ненадолго»…

Я не историк, и не стану копаться в архивных данных, чтобы с возгласом «получи фашист гранату», метнуть конкретной цифрой в «имиджмейкеров» лагеря смерти. Лично мне достаточно той оценки, что была дана Саласпилсскому лагерю в ходе Нюрнбергского процесса, а также прочитанных мною воспоминаний заключенных в этот «не концлагерь» людей, да общения с несколькими чудом выжившими узниками — в то время еще детьми.

Тем не менее, невольно задаюсь вопросом — откуда такое рвение и желание обелить один из многих нацистских конвейеров по уничтожению людей? А ответ дает принявшая участие в презентации книги спикер Сейма и исполняющая обязанности президента Латвии Инара Мурниеце. Она заявила, что эта книга «стирает сегодняшние растиражированные пропагандистские мифы о Латвийском государстве». Вот так откровенно — «завышенное», по утверждению штатных историков число жертв нацистского концлагеря, напрямую подрывает имидж Латвийского государства, так как сама Латвия, что следует из нехитрого умозаключения Мурниеце, является «младшей сестрой» Третьего рейха, чью государственность тяжело отделить от идейно-исторической сути «старшего брата». А кого-то еще удивляют рассуждения о том, что латышские легионеры Waffen-SS это просто «гренадеры», сражавшиеся за независимость Латвии, а убийца евреев Герберт Цукурс — талантливый авиатор и патриот, незаслуженно убиенный «Моссадом».

В этой связи вспомнились недавно произнесенные слова председателя Совета латвийских еврейских общин Аркадия Сухаренко, который после прошедшей в Москве встречи делегации Европейского еврейского конгресса с президентом Владимиром Путиным заявил: «В Латвии нет антисемитизма». Видимо, кавалер высшей государственной награды «Ордена Трех звезд», также как и Мурниеце, заботясь об имидже страны, решил не выносить «сор из избы». Пора бы включить свое банкирское чутье и понять, что антисемитизм не начинается со звона «Хрустальной ночи» — с него начинается Холокост. А антисемитизм, как и все остальные формы нацизма, начинается с тихого скрежета зубов, как у маньяка, определившегося с очередной жертвой…