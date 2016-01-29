На протяжении последнего года ИА REGNUM в своих публикациях на ключевые темы современного мира и России — сирийский кризис, гражданская война на Украине, конфликт между восстанавливающей свою мощь Россией и теряющим величие и остатки приличия Западом, противоречия между имперской внешней политикой и псевдолиберальной экономической внутренней и так далее — последовательно проводило те тезисы, которые, на наш взгляд, служили только одной цели — созданию новой, сильной и процветающей России в условиях мировой «эпохи перемен».

Иван Шилов ИА REGNUM Затишье

Глухие отдаленные раскаты грозы предвещают серьезную бурю, и устойчивость корабля под названием «Россия», пассажиров и всех членов экипажа зависит от того, в каком состоянии страна войдет в грядущий мировой шторм. Видимо, поэтому совсем не случайно на протяжении последней недели наиболее обсуждаемыми темами в российской блогосфере стали темы исторические и геополитические — как современной России избежать ошибок прошлого и ответить на вызовы настоящего и будущего. Именно этим вопросам были посвящены тезисы Владимира Путина об ошибочно заложенных государственно-территориальных принципах в основание Советского Союза, вылившиеся в дискуссию о наследии Ленина и почему-то в очередной раз в проблему его перезахоронения (кому он мешает-то? — пусть лежит себе) и программное интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева по целому ряду актуальных вопросов как внешней, так и внутренней политики России.

И если тезисы Владимира Путина были достаточно долго в центре блогерских дискуссий, то программное интервью Николая Патрушева как-то затерялось на периферии экспертного обсуждения, и, на самом деле, это свидетельствует только о неподготовленности экспертного сообщества к тем выводам и позициям, которые озвучил глава Совбеза, хотя именно эти позиции и отвечают тем установкам, которые ИА REGNUM последовательно проводило в жизнь на протяжении достаточно долгого времени.

Так, ответ Николая Патрушева на вопрос о причинах распада СССР говорит о том, что руководство страны, наверное, впервые со времен Сталина в своей деятельности руководствуется не подброшенными извне, как во времена Горбачева (перестройка, односторонний уход с завоеванных геополитических позиций), или выращенными внутри, как во времена Хрущева (отказ от сталинской политики индустриализации) и Брежнева (концепция мирного сосуществования и Хельсинкский акт) фантомами, химерами и ложными целями государственного управления, а обладает достаточно адекватным видением реальных проблем как внутреннего развития страны, так и внешних условий выживания, в том числе принципами и методами достижения своих геополитических, военных и экономических целей нашими партнерами.

Говоря о том, что «СССР распался вовсе не из-за проблем в экономике. Лидеры СССР попросту растерялись. Они не понимали, что и как им надо было делать, не видели путей решения проблем страны. Ну и самое главное: руководство СССР не брало на себя ответственность. Руководство Советского Союза в нужный момент не проявило политической воли, у него не было убежденности в своей способности сохранить страну, в том числе не были приняты и необходимые меры в экономике», Патрушев тем самым развенчивает те мифы, о которых пели населению псевдолибералы все последние двадцать лет — что, мол, Союз распался из-за того, что не выдержал экономического соревнования с Западом.

Этот тезис отметили и некоторые другие эксперты: «Патрушев совершенно правильно отметил то, что причиной гибели СССР стал вовсе не экономический кризис — а безответственное поведение руководства страны, следствием которого стало разложение государственной системы. Действительно, при всей неповоротливости планового хозяйства страну погубило не падение цен на нефть и даже не бездумная реформа экономики. А шараханье и отсутствие стратегического видения, слабость и трусость тогдашнего руководителя государства Горбачева» (http://vz.ru//politics/2016/1/26/790742.html).

По сути, Патрушев говорит если не об открытом предательстве интересов страны высшим политическим руководством Советского Союза, то о его неготовности на должном теоретическом и концептуальном уровне видеть сильные и слабые стороны СССР. Осуществлять компетентную и всестороннюю оценку внешней среды — военно-политической, финансово-экономической и так далее. Грамотно оценивать реальные, а не мнимые риски (например, «высадка американцев на Луне» или программа СОИ) и открывающиеся возможности. В результате страна распалась, хотя если бы у руководства страны была на тот момент реальная оценка ситуации в мире, то еще неизвестно, как мир выглядел бы сегодня. При этом глава Совбеза подчеркивает, что у руководства современной России все эти составляющие для эффективного управления страной есть, и, прежде всего, — политическая ответственность: «Нынешнее руководство России не раз доказывало, что политическая воля у него есть, и оно способно сохранить и укрепить конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность государства».

Знаковым является заявление Патрушева и по Украине: «Мы заинтересованы в том, чтобы Украина сохранилась как единое государство, и совсем не заинтересованы в её распаде. Мы считаем, что Минские договоренности должны быть полностью выполнены. Вопрос в том, есть ли такая готовность у властей в Киеве. В настоящее время руководство Украины — это ставленники США, которые выполняют чужую волю, направленную на дальнейшее отдаление их страны от России. У такого политического курса нет перспективы. Если от него вовремя не отказаться, то он приведет и к полному краху украинской экономики и к распаду Украины».

Дважды подчеркнуто, что Россия не заинтересована в распаде Украины, но если США и руководство Украины продолжат прежний курс, то это приведет к распаду Украины, соответственно — либо к образованию еще одного русского государства на территориях нынешней Украины, либо к вхождению ряда областей окраины в состав России. И мы об этой возможности в ИА REGNUM неоднократно писали.

Март 2015 года: «Украинский проект показал, что как проект он возможен исключительно на территории России, за счет России, за счет русского языка и на крови русских. И эта цель — уничтожение России и русских — нынешними глашатаями украинского проекта даже не отрицается, а, наоборот, всячески подчеркивается. То есть существование украинского проекта возможно только и исключительно как антирусского проекта, разрушающего русский проект, отнимающего русские территории, русские жизни и смысл Русского проекта.

Движение к целостности и монолитности Русского мира за счет «состругивания» абсолютно наносных «политкорректных» смыслов и слоев убирает из фундамента концепции Русского мира те трещины, которые в нем были заложены в советский период и присутствуют до настоящего времени через территориальное разделение единого русского народа на три государства, которым якобы должны соответствовать три нации. Так что же происходит сегодня? Украинство остается за границей Русского мира как глубоко враждебная, насыщенная ненавистью ко всему Русскому миру идея.

В свете происходящего на Украине пришло самое время вернуться к этой теме и задуматься над будущим тех территорий Русского мира, которые до настоящего времени числились как украинские. Время этого проекта подходит к концу, следовательно, необходимо заранее думать, что и как делать с этими территориями, как снова вернуть им Русский смысл в рамках русской истории. События на окраинной территории Русского мира, вековая запущенность этих процессов, несоответствие глубинным и трансцендентальным реалиям Русского мира опасно ошибочного (как показали события) мифа о триединстве русского народа, все это и многое, многое другое говорит о том, что с ересью украинства надо заканчивать и максимально быстро и жестко восстанавливать ядро Русского мира в его целостности и полноте перед будущими испытаниями» (http://regnum.ru/news/polit/1903524.html).

Ноябрь 2015 года: «Два года, прошедшие с момента начала распада Украины, показывают, что прежней Украины нет и уже никогда не будет. Нынешняя стадия распада — только промежуточная. Следующая — распад на три-четыре части (Новороссия в составе 5−8 областей юго-востока, Центр (ядро — Киев — Чернигов), Юг (ядро — Днепропетровск, Одесса) и Запад (Львов — Ивано-Франковск) в лучшем случае. На этом государство Украина прекратит свое официальное существование» (http://regnum.ru/news/polit/2017848.html).

Декабрь 2015 года: «Любое провоцирование официальным Киевом военного конфликта с Донбассом будет исключительно операцией по отвлечению внимания и перекладыванию ответственности за гарантированный распад Украины в этом случае на Москву, Донецк и Луганск. Только вот толку от этого будет мало, так как сразу после выхода вооруженных сил ЛНР и ДНР на границы Луганской и Донецкой областей к ним присоединится Харьков, после чего временный распад Украины, а потом сборка государственности на ее обломках на новых вышеописанных принципах становится исключительно делом времени. Пришло время рисовать новые карты Европы, в которых не будет государства Украина» (http://regnum.ru/news/polit/2033510.html).

У Украины было достаточно времени сформироваться как государство со своей собственной идеологией и, если угодно, миссией. Вместо этого самое потенциально богатое государство Европы всего за двадцать с лишним лет слетело в тартарары. При этом на элиты кивать недостаточно. В произошедшем не меньше элит виноват и народ, которому навязали украинство и которые на время таки стали украинцами. Украинство показало свою историческую, геополитическую и этническую несостоятельность. Времени продлевать этот бесперспективный проект нет. Оно ушло. Соответственно, если этот проект — ничтожен с государственной точки зрения, а в будущем несет большую и потенциальную угрозу проекту Русского мира, то не логично ли просто вырезать эту введенную гангрену национального самосознания и прочистить национальный организм путем возвращения к истокам?

Эти и многие другие актуальные вопросы российской внешней и внутренней политики в своем интервью осветил Николай Патрушев, давая жесткие и четкие ответы как нашим оппонентам, так и указывая курс сторонникам сильной России, а также давая некоторое понимание тех задач, которые высшее политическое руководство России поставило перед собой, народом и страной.

Также данное интервью главы Совбеза ответило на поставленные нами в одном из последних обзоров блогосферы вопросы: «Становится ли Путин заложником системы или у него еще есть люфт для маневра? Представляет ли Путин на мировом уровне в споре с мировыми кланами только себя или есть все-таки тот Русский Орден, главой которого он выступает? Пока эти вопросы остаются без ответа. России, несомненно, нужен политический Юрий Гагарин — это честь и слава нашей эпохи, но должен быть и Отряд космонавтов (как ядро Ордена), и партия как передовой отряд. Только где этот Отряд?» (http://regnum.ru/news/polit/2060868.html).

А вот ответ на вопрос: «Где он, путинский, альтернативный уполномоченному лишь 5 процентами народа, но правящему гайдаровскому и компрадорскому, — где он, мыслящий, работающий, воюющий с мировым терроризмом — Патриотический и Социалистический форум? Где он, настоящий, представляющий 95% населения нашей страны?» — еще только предстоит дать в ходе предстоящих в 2016 и 2018 годах политических кампаний.