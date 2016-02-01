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Войшвилло. Шлюпы «Восток» и «Мирный»

Есть версия, что открытие Антарктиды произошло благодаря победе русской армии над войсками Наполеона. И армия, и флот, и сам Александр I решили, что военные успехи дают основания к новым научным открытиям силами российского флота.

Сморите галерею карт и картин открытия Антарктиды

И пусть паруса Крузенштерна шумят над моей головой

В начале XIX века российский флот был не столь уж силен. Практика путешествий по Средиземному морю была приостановлена из-за сложной политической ситуации, хотя кругосветные путешествия все же предпринимались. О них — чуть позже.

Однако некоторое время русские моряки в большинстве своем могли получать навыки только в Балтийском море. Практика юных морских офицеров и матросов и вовсе проходила в Балтийском заливе, который моряки презрительно называли «бароновой лужей».

И, как ни странно, к счастью для них случилась победоносная война 1812 года с войсками Наполеона Бонапарта. Виссарион Белинский отмечал, что она стала «величайшим событием в истории России после царствования Петра Великого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе и не подозревала».

Многие русские моряки мечтали о том, чтобы сделать крупное географическое открытие. Но на любую экспедицию, а уж особенно на Север, требовалось финансирование, причем такого масштаба, что его не могли осилить никакие частные пожертвования. Однако до 1812 года получить его было совсем не просто.

Русские мореплаватели — вице-адмирал Василий Михайлович Головнин, адмирал Иван Федорович Крузенштерн (основоположник российской океанологии), русский полярный исследователь Гавриил Андреевич Сарычев (русский полярный исследователь, гидрограф, основоположник полярной археологии) и другие военные и ученые неоднократно выступали за необходимость дальнейшего изучения южных полярных морей. Но лишь после победы в войне 1812 года Александр Первый решился финансировать исследование, которое считалось практически безнадежным после заверений Кука, что никакой земли в районе Антарктиды нет и быть не может.

Исследования морских просторов российскими моряками в начале XIX века

В первые 30 лет XIX века российские моряки предпринимали довольно серьезные морские путешествия, имевшие как научные, так и военные цели. В частности, ограждение удаленных российских территорий от посягательств других стран, открытие новых земель и закрепление их.

1803−1806 годы — первая в истории отечественного флота кругосветная экспедиция Ивана Федоровича Крузенштерна (Адама-Иоганна-Фридриха) и его друга — Юрия Федоровича Лисянского на шлюпе «Надежда». В результате Крузенштерном были описаны все географические особенности южных берегов островов Нукагива и Кюсю, Вандименов пролив, острова Цусима, Гото и еще несколько граничащих с Японией, северо-западные берега островов Хонсю и Хоккайдо, а также вход в Сангарский пролив. Также ему удалось пройти почти весь Сахалин, но он ошибочно предположил, что это — полуостров. То, что Сахалин омывается водой со всех сторон, выяснилось уже позже. Одним из участников этой экспедиции был Беллинсгаузен.

1807 год —полукругосветное путешествие лейтенанта Василия Головнина на шлюпе «Диана» (1807—1809) и в 1817 — кругосветное на «Камчатке» (1817—1819). Цель путешествий была прежде всего военная: оградить от посягательств иностранных держав русские земли и доставить провиант поселенцам. Недаром в самом начале путешествия вся команда была пленена на мысе Доброй Надежды и сумела вырваться лишь через 13 месяцев. Экспедиции удалось описать и уточнить картографические данные по Курильским островам, особенности их климата, характер береговой линии, глубину прибрежных вод. Головнин исправил ошибки Крузенштерна и Лаперуза и настаивал, чтобы острова называли так, как это принято у местного населения. Кстати, в конце этого путешествия весь экипаж судна Головнина снова был захвачен в плен и вернулся в Санкт-Петербург на 2 года позже, чем мог бы.

1815 год — кругосветное плавание лейтенанта Отто Евстафьевича Коцебу на бриге «Рюрик». Описание результатов экспедиции вышло в 1821—1823 гг. в трёхтомнике «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив, для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах, иждивением Е. С. Государственного Канцлера графа Н. П. Румянцева, на корабле «Рюрик», под начальством фл. лейт. Коцебу». Экспедиция была предпринята на деньги графа Румянцева для отыскание морского пути из Берингова моря в Атлантический океан (план составлял Головнин). Инструкции по морской части — Иван Федорович Крузенштерн.

Открытие Антарктиды предсказывали древние ученые

Марка Почты СССР к 150-ти летию открытия Антарктиды

Антарктида, в силу географического положения, трудно поддавалась исследованию. Однако не имевшие возможности убедиться в ее существовании древние ученые помещали ее на картах приблизительно там, где она и была обнаружена. Их версию поддерживали и географы Средних веков.

Однако убедиться в их правоте посчастливилось именно российским морякам и ученым. Но вот именно ученых в путешествии, предпринятом Беллинсгаузеном на шлюпах «Восток» и «Мирный», не хватало. Команду для этого путешествия набирали из добровольцев, в нем хотели поучаствовать и студенты Петербургского университета, однако им в этом отказали, так как предпочли участие опытных зарубежных ученых.

«Экипаж «Востока» состоял из 117 человек, «Мирного» — из 73 человек», пишет в своей статье «Кругосветное плавание капитана 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» и открытие Антарктиды» С. П. Сирый — председатель военно-исторической секции Дома ученых РАН, капитан первого ранга в отставке. «Все офицеры и чиновники… были русскими (подданными), — писал участник экспедиции профессор-астроном Иван Михайлович Симонов. — Некоторые носили немецкие имена, но, будучи детьми российских подданных, родившись и воспитавшись в России, не могут назваться иностранцами». Правда, по приглашению русского правительства на корабли Ф. Беллинсгаузена при стоянке их в Копенгагене должны были прибыть два немецких ученых, но в последний момент, очевидно, испугавшись предстоявших трудностей, они от участия в экспедиции отказались. По этому поводу Беллинсгаузен высказался следующим образом: «В продолжение всего путешествия мы всегда сожалели, что не позволено было идти с нами двум студентам по части естественной истории, из русских, которые сего желали, а предпочтены им неизвестные иностранцы».

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен

Итак, иностранные ученые — это были натуралисты Мертенс и Кунц — побоялись, а российские все-таки были.

Шлюпы «Восток» и «Мирный» были построены на отечественных верфях почти одновременно, однако конструктивно отличались. «Мирный» был переоборудован под цели путешествия из транспорта «Ладога». На нем сделали дополнительную обшивку, крепления, заменили такелаж. Процессом руководил Михаил Лазарев.

Шлюп «Восток», построенный английским корабельным инженером В. Стоке, служившим в российском Адмиралтействе, так как он был построен из сырого корабельного леса и имел ряд конструктивных недостатков, в которых Беллинсгаузен впоследствии и обвинил англичанина, уже перед самым отходом из Кронштадта обшили медью с помощью корабельного мастера Амосова. Ремонтировать «Восток» приходилось даже в открытом море. В условиях севера он принес экипажу немало серьезных неудобств — его приходилось перегружать, укреплять. И вернулся он куда в худшем состоянии, чем «Мирный». Тем не менее выполнять назначение экспедиции до самого конца было решено на обоих шлюпах.

И. Айвазовский. Ледяные горы в Антарктике. 1870

Путешествовал с российскими моряками и иеромонах Дионисий — единственный на два судна священник. Хотя изначально ему пытались отказать даже не высшие государственные чины, а сами руководители плавания, считавшие, что суровые морские условия не подходят для духовного лица.

Слухи о назначении самой экспедиции при этом ходили невероятные. Якобы она финансируется масонами для того, чтобы отыскать у Южного полюса мифический остров Гранде, где «под бдительным оком духов Тьмы» хранится «Книга Бытия». На самом же деле назначение экспедиции было куда более прозаическим: подойти к береговой линии льдов как можно ближе и убедиться в том, что Антарктида действительно существует.

Экспедицией за 751 день пройдено было 49 723 мили, что почти в два раза превышает длину экватора. Из них в Южном полушарии моряки провели 535 дней, из них 122 дня — южнее 60-й параллели и 100 дней — во льдах. При этом ни один участник экспедиции ни разу не заболел. При этом приблизиться к берегам Антарктиды во второй раз российские моряки решились лишь через 100 лет.

Карта плавания экспедиции Ф. Белинстгаузена и М. Лазарева в 1819-1821 гг

Экспедицией были сделаны очень важные описания особенностей климата, давления, льда и, что немаловажно, — глубин морского дна, океанской воды и ее прозрачности. В этом Беллинсгаузен был настоящим профессионалом. Впрочем, и во всех отношениях, в том числе в судовождении, экипажи вполне соответствовали своим руководителям.

Домой они вернулись с победой, однако, полное и подробное описание экспедиции «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света на шлюпах «Восток» и «Мирный…» удалось издать только через 7 лет тиражом — 7 тысяч экземпляров. Бюрократические препоны возникали на каждом этапе составления отчета и его издания. В результате первенство открытия русскими моряками Антарктиды неоднократно оспаривалось иностранными оппонентами.

В честь первооткрывателей Антарктиды, не побоявшихся пойти против авторитета Джеймса Кука, из-за чего их сравнивают даже с Магелланом, а также кораблей экспедиции названы научные станции, находящиеся в Антарктиде («Восток», «Мирный», «Новолазаревская»), моря Беллинсгаузена и Лазарева.

Сморите галерею карт и картин открытия Антарктиды