



Иван Шилов ИА REGNUM

Ленинградский День Победы

Ровно 72 года назад Ленинград был освобожден от фашистской блокады.

Это великий день не только для города, но и для всей нашей Родины. Память о подвиге Ленинграда и ленинградцев — это то, что делает нас нацией. Сильной и непобедимой.

Экзамен для России

В Вильнюсском окружном суде сегодня, 27 января, началось рассмотрение самого объемного в истории Литвы дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

В этом деле пострадавшими проходят порядка 500 человек, свидетелей — около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт — из 13 томов.

Рассмотрение дела проходит в самом крупном зале, вмещающем порядка ста человек, и транслируется в фойе суда.

Большинство обвиняемых судят заочно. Реально задержанных двое: это граждане России Геннадий Иванов и калининградец Юрий Мель.

Российские политики тщательно закрывали глаза на термин «оккупация», который бездоказательно ввели в международный оборот прибалтийские бывшие члены КПСС. Объяснялась такая близорукость так: ничего, мол, страшного — особенности роста, повзрослеют, поумнеют и поймут, что с Россией надо сотрудничать. Иногда эти оправдания были искренне, но зачастую подпризакрытие глаз российских чиновников на «шалости» прибалтийских националистов щедро компенсировалось возможностью подзаработать на транзите и сомнительных банковских операциях в этих странах.

«Не рассосалось». Советских партизан уже судили за «геноцид местного населения» во время Великой Отечественной войны. И вот сегодня, 27 января, начался эффектный процесс над российскими и белорусскими гражданами, вина которых в том, что они не нарушили присягу СССР. И не важно, что на момент событий в Вильнюсе Литва не была независимой страной. Не важно, что к этому времени литовские политики той эпохи сами продали свою независимость в обмен на бензин и продукты. Важно то, что в Литве не стесняются этот суд называть «новым Нюрнбергом».

Можно опять сделать вид, что ничего страшного не происходит, и это всего лишь «внутриполитические литовские разборки». Но нет. Суд над российскими гражданами в Вильнюсе — это экзамен на внешнеполитическую зрелость России. Позволит ли политический класс России вашингтонскому союзнику издеваться над нами и здравым смыслом? К сожалению, вопрос — риторический. Позволит. Чиновники, отвечающие за Прибалтику, в очередной раз скомпрометировали нашу страну. Можно даже не сомневаться, какое будет решение вильнюсского суда. Похоже, что еще один экзамен на собственную внешнеполитическую зрелость мы не сдадим. Жаль. Бояться экзамена — нормально для студента. Ненормально для страны.

Гражданин Украины? Свободен!

Украинцы в 3,5 раза свободнее, чем белорусы, а монголы — в четыре раза свободнее русских. Об этом говорится в опубликованном на сайте американской организации Freedom House отчёте Freedom in the World 2016.

По мнению экспертов близкой к Госдепу США «неправительственной» организации, «уровень свободы в мире снижается десятый год подряд». Согласно опубликованному рейтингу, самыми свободными странами стали, ожидаемо, государства Запада.

В Америке из 100 возможных по рейтингу баллов 99 присвоено Канаде, 90 — США, 95 — Чили, 54 — Никарагуа, 35 — Венесуэле. Кубе досталось всего 15 баллов.

В Европе 100 балов получили Финляндия, Швеция, Норвегия. Высоко оценено состояние свобод в постсоветских республиках Прибалтики: Эстония — 94, Латвия — 86 и Литва — 91 балл соответственно. Соседствующая с ними Польша получила 93 балла. Украине дарован 91 балл.

Подобные доклады уже даже не вызывают смех в экспертном обществе. Ибо над анекдотом с бородой как-то неприлично смеяться. Впрочем, этот доклад не для экспертов. Это — для СМИ и для дальнейшего транслирования в массы. Россия — «оккупант», на Украине — «демократия». Западные страны — «царство свободы», а все, кто не согласен быть свободным по предложенному рецепту, — враги «демократии» и всего прогрессивного человечества.

Отдых в Турции опасен для здоровья

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) планирует брать в заложники граждан РФ на территории Турции. Желающие посетить Турцию в качестве туристов должны принять меры для защиты личной безопасности, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму со ссылкой на данные компетентных источников.

Сорос vs юань

«Атака Сороса на юань» и гонконгский доллар воспринята Пекином как «объявление войны китайской национальной валюте», отмечается в аналитической колонке Минторговли Китая на первой полосе зарубежного выпуска «Жэньминь Жибао» — официального печатного издания ЦК КПК.

Сводки с фронта: грипп продолжает наступление

В Петербурге на карантин закрыли 426 классов в 108 школах и 163 группы в 110 детских садах. Полностью закрыли из-за гриппа три петербургские школы. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в городском комитете по образованию.